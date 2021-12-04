Дожить до утра. Почему из больниц выписывают кислородозависимых пациентов

Фонд “Свои” появился в 2014 году. Сначала помогал внутренним переселенцам, потом – онкобольным и паллиативным пациентам. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, фонд сконцентрировался на помощи ковидным больницам и пациентам. Сейчас – только пациентам и отдельным врачам, которым доверяют основатели фонда.



– Мы быстро включились в историю с коронавирусом, потому что на примере 2014 года знаем: даже если государство и обеспечит адекватный менеджмент в острой ситуации, это точно не будет быстро, – говорит исполнительная директорка фонда “Свои” Ирина Кошкина. – Поэтому мы первыми привезли в Украину сертифицированные костюмы биологической защиты и передавали их в больницы вместе с кислородным и другим оборудованием. В мае прошлого года делали централизованную разводку кислорода по отделениям, когда еще почти нигде такого не было. Сейчас вот занимаемся концентраторами.



Фонд “Свои” начал работать с пациентами чуть больше года назад – они стали массово обращаться за концентраторами в прошлом сентябре. Когда наплыв больных и их родственников стал совсем большим, фонд начал собирать деньги и покупать технику. Еще год назад это было 70 концентраторов, сейчас их – больше чем 1200.



Каждый день сотрудники фонда “Свои” получают десятки звонков от людей, чьих родственников выписывают из больницы, и срочно нужен кислородный концентратор.



– В некоторых больницах выписывают домой кислородозависимых пациентов, а перед выпиской дают наш телефон и говорят: “Звоните туда, если начнете задыхаться”, – рассказывает Кошкина. – Таких врачей не интересует, есть ли у нас свободные концентраторы и что будет с пациентом, если его состояние ухудшится ночью или в выходные, а аппарата у нас нет. Такие случаи уже бывали.



Когда такое происходит, в фонде “Свои” рекомендуют пациентам вызывать скорую и пытаться снова лечь в больницу. Но и с этим все не так просто:



– Когда пациента выписывают после диагноза “коронавирус”, он считается пролеченным и превращается в хронического больного, – объясняет Кошкина. – А хронического пациента госпитализировать сложно – обычно это происходит в плановом порядке через электронное направление от семейного врача. В больницах знают об этом, но гонятся за статистикой и выписывают пациентов с сатурацией ниже 90.