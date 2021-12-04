Дожить до утра. Почему из больниц выписывают кислородозависимых пациентов

Кислородозависимые пациенты, которых выписывают из больниц, могут
брать концентраторы в бесплатную аренду в амбулаториях у семейных врачей.
Но делать это могут только те, у кого есть декларация с врачом и справка из больницы о необходимости кислородной поддержки. Если в амбулатории нет свободного концентратора или у пациента нет декларации, он может взять концентратор в благотворительном фонде или воспользоваться услугами платного проката (в среднем, это стоит 400-700 грн в сутки).
Благотворительных фондов с большим парком кислородных концентраторов в Украине всего три. Это “Свои” в Киеве – у фонда сейчас больше 1200 концентраторов, он рассылает их по всей стране; “Корпорация монстров” в Одессе – 540 концентраторов, в основном, ими пользуются жители Одессы и области, но в последнее время появились запросы из соседних областей; “Крила надії” во Львове – 130 концентраторов, покрывают город и область.
Каждый день в эти фонды обращаются сотни больных – те, кто не смог достать концентратор у семейного врача.
Одна из них – Татьяна Бабий из Киева. Ее маме 56 лет, с 2018 года у нее онкологический диагноз, а недавно она переболела коронавирусом.
– Мы заболели все вместе – мой муж, я и мама, – вспоминает Татьяна. – Мы с мужем перенесли болезнь довольно легко, а маме в один момент резко стало хуже – сатурация упала до 69, губы посинели, и сама она вдруг стала такого же цвета, как ее пижама, – серая.
Татьяна хотела вызвать скорую, чтобы маму отвезли в больницу. Но женщина даже в таком состоянии была против: начала плакать и говорить, что в больнице она точно умрет. Татьяна не знала, что делать. Позвонила семейному врачу, та сказала: нужна или срочная госпитализация, или кислородный концентратор. Татьяна спросила, где взять концентратор. Врач ответила: “Не знаю”.
– Мама состоит в сообществе “Афіна. Жінки проти раку”. Мы описали там ситуацию и спросили, что делать, – рассказывает Татьяна. – Нам посоветовали обратиться к Лесе Литвиновой в фонд “Свои” и взять там концентратор. Я в тот же день подъехала, забрала аппарат и пульсоксиметр. Мне объяснили, как им пользоваться, и он был у нас 10 дней, пока маме не стало ощутимо лучше.