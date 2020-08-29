Встать в строй. Каково это – воевать на протезах

Чтобы оставить меня на воинской службе, командир подал прошение на имя министра обороны. Ничего особенного – стандартная бумажка, мол, прошу оставить бойца в бригаде, он нам еще пригодится.



В армии есть сложности со званиями и должностями. Поскольку в лицее я был на должности, которая соответствует званию майора, то и в бригаду меня должны были взять на должность майора. В батальоне, где я служил, таких не было, так что меня взяли в штаб бригады. Перебирать бумажки я не хотел. И тогда командир предложил мне вполне неплохой вариант, мол, официально будь в штабе, а вообще мы тебя прикомандируем назад в батальон – будешь воевать, как раньше.



Ну, как раньше, если честно, не совсем получилось. Я переживал, чтобы из-за моего ранения не пострадали побратимы, если вдруг придется бежать, например, через реку, или много километров, а я буду не таким быстрым, как нужно. Поэтому вместо выполнения заданий в поле, сосредоточился на планировании операций.



Несколько раз у меня на передовой ломался протез. Ударился где-то, оступился – все, культеприемник треснул. Но я не парился – просто перематывал его скотчем или изолентой, и дальше выполнял свои обязанности.



Страхов на счет того, что я теперь не могу что-то делать, нет. Единственное, что бесит, вот, правда, раздражает – не могу обеими ногами пристукивать в такт музыке. Что еще? Какое-то время не любил вторые полки в поездах. Но это до момента, пока не попробовал: раз, отстегнул ногу, подтянулся, забросил протез туда, где третья полка с одеялами, все, спокойно еду.



Несколько дней назад я уволился со службы. Но ранение и его последствия вообще никоим образом не повлияли на это решение. Просто армия, на мой взгляд, сейчас не делает то, что должна. Мы перестали воевать, стали больше мышей в поле охранять. Лично для себя я решил так: если начнется полномасштабная война – сразу же вернусь. А сейчас мои знания и опыт могут понадобиться, например, таким же ветеранам, как я".