Участвуете в госзакупках?
Приготовьтесь к уголовному делу!
Но не бойтесь и реагируйте правильно - это не приговор!

Почему частные компании отказываются работать с теми, кто фигурирует в судебном реестре и как работать с такими возражениями

В апреле этого года вступил в силу обновленный закон о публичных закупках, который значительно снизил допороговую сумму с 200 000 грн до 50 000 грн и таким образом открыл рынок госзакупок для большего числа украинских бизнесов.

"Благодаря этим изменениям, украинский бизнес получил доступ к рынку в размере 30 млрд грн ежегодно, а государство - 9 млрд грн дополнительной экономии на закупках", - писал в колонке генеральный директор ГП "ПРОЗОРРО" Василий Задворный.

Звучит здорово, но есть одно "но", к которому нужно приготовиться всем предпринимателям, нацелившимся на крупного клиента в виде государства, и с которым уже столкнулись сотни бизнесов. Это "но" - открытие уголовного производства по 191 статье УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Liga.net узнавала, в связи с чем украинский бизнес может получить уголовное дело по 191 статье, чем это чревато для бизнеса и как компаниям жить с упоминанием в судебном реестре.

Своим опытом и рекомендациями на этот счет поделились:
Татьяна Андрианова
СЕО компании "Октава Капитал"
Алексей Кобец
Адвокат компании NotaGroup
Уголовное дело как проверка
По данным Государственной налоговой службы, в текущем году и по состоянию на 24.07.2020 в Единый реестр досудебных расследований только по материалам налоговой полиции было внесено 216 уголовных производств, связанных со сферой госзакупок. Из них, 132 производства по статье 191 УК - "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Неужели за семь месяцев в сфере госзакупок оказалось так много подозрительных закупок?

Оказывается, уголовное дело в сфере госзакупок может быть открыто с целью проверки сделки.
Татьяна
Андрианова
"Любая закупка сегодня проверяется на законных основаниях только через открытие уголовного производства. То есть по умолчанию: если была закупка, особенно многомиллионная - значит там будут искать нарушения. Следствие начинает проверять, не завышена ли цена и отправляет запросы всем, кто может быть причастен. Предприятия получают повестки на допросы, решения судов".
К сожалению, разобраться в производствах до конца, чтобы понять, в каком качестве потенциальный партнер фигурирует в деле - непросто.
Алексей
Кобец
"Нельзя не отметить важность и ценность судебного реестра в поиске информации о контрагенте. Но за годы его существования он наполнен большим объемом информации, в том числе касательно уголовных производств, в которых есть упоминание о компаниях (речь идет в основном о выемках и обысках) и учитывая специфику вынесения и содержание судебных решений, не так-то просто разобраться в реальном состоянии дел в интересующей компании.
В одном уголовном производстве по той же 191 статье УК Украины может быть упоминание о десятках компаний и при том из разных сфер бизнеса. Неужели они виновны? Нет – таким образом проводится их проверка правоохранительными органами.

Тем более, что такие судебные решения появляются в реестре также потому, что компании, которые ответственно относятся к распространению конфиденциальной информации (NDA) - не предоставляют данных о всех своих контрагентах по сделке по обычным запросам правоохранительных органов, что и вынуждает последних обращаться в суд за таким решением".
Цена уголовного производства
Хотя украинским компаниям привычно иметь дело с досудебными производствами, которые сопровождались обысками и проверками, что не раз обсуждалось с первыми лицами страны, мало кто относится с пониманием к коллегам, попавшим в судебный реестр.

Как отметил Алексей Кобец, формулировки в таких судебных решениях в силу специфики всегда неприятны для любого бизнеса (такие решения обжалованию не подлежат – оправдаться не возможно) и поэтому разобраться до конца в роли потенциального партнера может быть сложно. Так что некоторые выбирают просто с такими не связываться.

В компании "Октава капитал" отмечают, что исключение из коммерческого тендера по причине упоминания компании в тексте судебного решения - уже привычная практика. Заказчики желают выбирать лишь среди кристально чистых потенциальных партнеров, опасаясь, что упоминание в судебном решении партнера вызовет и к ним повышенный интерес со стороны силовиков.
Татьяна
Андрианова
"При проведении дью дилидженс службы безопасности контрагента проверяют реестры судебных решений и видят, что к тому или иному уголовному процессу причастна компания, выступающая инициатором по заключению договора. И это, конечно, не содействует заключению сделки - такого потенциального партнера считают неблагонадежным и дисквалифицируют".
Что делать, если ваша компания попала в судебный реестр?
Первое, что нужно понять - решение, которое зашло в реестр, будет там находиться всегда - даже спустя годы после закрытия уголовного производства оно будет сохраняться в архиве.

Так как бизнесу с этим жить и не терять заказчиков? СЕО компании "Октава капитал" Татьяна Андрианова отмечает три пункта, которые стоит проработать каждому, кто теперь отпечатан на электронных страницах реестра:

подготовьте сотрудников, которые задействованы в продажах, к работе с возражениями по данным вопросам. Предоставьте им письменные пояснения с комментариями юристов, в которых обосновывается, по какой причине компания находится в судебном реестре;

при формировании коммерческого предложения вы должны иметь в заготовленном виде пояснения по поводу каждого уголовного производства, в котором фигурирует ваша компания (по какой причине участвует, в каком статусе и т.д.);

проводите работу с клиентом - либо первоначально заходите в переговорный процесс с юристом или пишите сопроводительное письмо.
Три важных послания участникам процесса
Компаниям
Если вы работаете с госсектором, то рано или поздно будете упомянуты в реестрах судебных решений, даже если вы каждый раз будете менять вывеску и фирму. Смена названия дает кратковременный эффект, но влияет на репутацию, так как на рынке ценятся компании с многолетней историей деятельности (что априори подразумевает опыт, квалификацию, наличие активов, нужного оборудования и персонала). Клиенты настороженно относятся к компаниям-поставщикам, которые зарегистрированы 1-3 года назад.
Сотрудникам компаний
Будьте терпеливыми. Понятно, что запросы и реакция клиентов по «судебному поводу» напрягают и раздражают, но надо уметь работать с такими запросами. Тем более, что вскоре подобной информации станет много и по всем компаниям, так что на нее попросту перестанут остро реагировать.
Клиентам
Относитесь к ситуации адекватно. Поймите, что у государства нет другого законного способа получить информацию о состоянии коммерческих структур и их взаиморасчетах, кроме как по судебному решению. То есть лишь одно упоминание компании в реестре судебных решений не означает вину. Анализируйте. Такое упоминание может свидетельствовать об активной и успешной деятельности компании.

То есть реалии таковы, что если в судебном реестре появляются подобные судебные решения, это не говорит о том, что компания ведет преступную деятельность, а наоборот зачастую свидетельствует о том, что бизнес живой, участвует в тендерах, реализует проекты. Помните, что в Украине существует презумпция невиновности и только приговор может свидетельствовать о виновности.
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Фото: Пресс-служба "Октава Капитал"
Верстка: Дмитрий Шелестинский

Дата публикации: 03.08.2020 г.

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