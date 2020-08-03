Но не бойтесь и реагируйте правильно - это не приговор!



Почему частные компании отказываются работать с теми, кто фигурирует в судебном реестре и как работать с такими возражениями



В апреле этого года вступил в силу обновленный закон о публичных закупках, который значительно снизил допороговую сумму с 200 000 грн до 50 000 грн и таким образом открыл рынок госзакупок для большего числа украинских бизнесов.



"Благодаря этим изменениям, украинский бизнес получил доступ к рынку в размере 30 млрд грн ежегодно, а государство - 9 млрд грн дополнительной экономии на закупках", - писал в колонке генеральный директор ГП "ПРОЗОРРО" Василий Задворный.



Звучит здорово, но есть одно "но", к которому нужно приготовиться всем предпринимателям, нацелившимся на крупного клиента в виде государства, и с которым уже столкнулись сотни бизнесов. Это "но" - открытие уголовного производства по 191 статье УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)



Liga.net узнавала, в связи с чем украинский бизнес может получить уголовное дело по 191 статье, чем это чревато для бизнеса и как компаниям жить с упоминанием в судебном реестре.



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