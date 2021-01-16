Вбити в собі наркомана. Історія одного експерименту

– Регулярне та довготривале вживання марихуани не викликає органічних уражень мозку. Але є багато експериментально-психологічних досліджень, що показують: за кілька років у курців марихуани знижується рівень інтелекту, гострота реакції та мислення.



Ніхто не пробує наркотики з думкою “Хочу стати наркоманом”. Зазвичай люди думають, що просто відчують щось нове, розширять своє світосприйняття. Але підступність так званої вуличної марихуани – у тому, що спочатку вона викликає ейфорію, а потім організм звикає. За кілька років потрібна вже більша доза, а згодом навіть вона не дає відчуттів, що були колись. Саме тому більшість наркологів вважають, що марихуана – стартова сходинка до більш важких наркотиків.



Я 15 років працюю у стаціонарі психіатричної лікарні, і до мене часто привозять молодих людей з психічними розладами. Ледь не у кожного третього в анамнезі – вживання наркотиків за наростаючою: спочатку трава, потім кислота і так далі.



Алгоритму, як правильно кидати куріння марихуани, не існує. Я жодного разу не бачив людину, яка б йшла лікуватися саме, щоб кинути траву. Зазвичай люди вирішують зіскочити, коли трави вже не вистачає та з’явилося щось важче.



Не бачу сенсу в центрах реабілітації для наркозалежних. Адже вони лише ізолюють людину від можливості купити наркотики, не лікуючи її. За пів року, коли людина вийде з центру, вона буде хотіти вжити наркотики не менше, ніж до того. Більш дієво, як на мене, лікуватися в наркологічній клініці, де людина проходить медикаментозну та психотерапію, або психологічні консультації щодо боротьби з залежностями.



У випадку з марихуаною можна спробувати кинути самому, як зробив герой цієї історії. Але потрібно пам’ятати, що у більшості випадків розлад рецидивує, і три місяці відмови – рано, щоб казати про успіх. Будь-яка стресова ситуація – сварка з дівчиною, проблеми з навчанням, роботою чи грошима, фізична травма – можуть повернути до звичного способу втечі від реальності. Щоб цього не сталося, потрібно постійно докладати вольові зусилля та не заміняти марихуану іншою залежністю – наприклад, від алкоголю чи транквілізаторів, як це часто буває.