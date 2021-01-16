Вбити в собі наркомана. Історія одного експерименту

На 29-й день експерименту я поїхав у Київ по роботі і повернувся додому хворим чи майже хворим. В мене був дивний стан. Я нібито виграв у грі, але все в моєму житті зруйнувалось. Друзі відсвяткували закінчення експерименту вживанням наркотиків, а я тримався далі. Для мене це стала найважливіша з координат.
Йшов 32-й день вже мого особистого експерименту.
Я зустрівся з колишніми одногрупниками. Два хлопці, кожен з них влаштовувався в житті й мав стабільну роботу. Потім йшов додому, і туди ж їхав мій п’яний друг, бо випадково замовив таксі до мене, а не до себе, напарниця в непритомному стані й ще кілька друзів. Всі вони веселились. Я був злий і вигнав всіх з квартири. Два моїх друга пішли їсти гриби. Через день сусід сказав, що з’їжджає.
На 39-й день експерименту моя дівчина була у мене вдома. Ми сварились. Я поїхав на день народження колишнього сусіда. Зустрів там напарницю. В ній був нікотин, алкоголь і трава. Коли ми йшли до таксі, вона впала й почала трястись в під’їзді. Я попросив друга дати води, їй стало краще. Я хотів швидше до своєї дівчини, а вона не готова була мене приймати ні уві сні, ні наяву.
Десь у той час я звернувся до психіатра, й він виписав мені купу колес
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