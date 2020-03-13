315 постановление НБУ – одна из центральных фигур исков компаний и физлиц, которые оспаривают связанность с ПриватБанком времен Коломойского-Боголюбова. Некоторые истцы прямо подвергают сомнению право Нацбанка определять связанность, основываясь на собственных нормативных документах. По их мнению, 315 постановление изначально было незаконным.



Это в корне подрывает фундамент национализации ПриватБанка. По оценке НБУ по состоянию на декабрь 2016 года, почти все корпоративные кредиты в Привате числились за инсайдерскими клиентами. Некоторые из них прямо принадлежали структурам, близким к Коломойскому и Боголюбову, часть была выдана компаниям-пустышкам, оформленным на собственников-номиналов.



Без определения заемщиков Привата связанными лицами вывод о нехватке капитала в банке на момент национализации (порядка $5 млрд) также можно подвергнуть сомнению. НБУ не считает инсайдерские кредиты полноценным банковским активом – его нужно дополнительно резервировать живыми деньгами. Если же заемщик не связан с банком, покрывать его обязательства допкапиталом не требуется.

