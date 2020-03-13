Связанные одной кровью
(партнер проекта)
Как братья Суркисы прошли путь от VIP-клиентов до фигурантов главного суда о национализации ПриватБанка, и почему для нас всех так важен ближайший понедельник
16 марта 2020 года - для большинства обычный понедельник. Но для украинской экономики он может войти в историю как одна из главных дат трехлетней судебной войны вокруг национализации ПриватБанка.

В этот день Большая палата Верховного суда будет в очередной раз слушать дело семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Действительно ли они связаны близкими финансовыми интересами с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым - главный вопрос процесса ценой в 1 млрд грн.
Но деньги – далеко не самая важная часть этой истории. Потенциальные последствия лежат гораздо глубже: от исхода дела Суркисов зависит сама концепция национализации ПриватБанка. Он был признан неплатежеспособным в конце 2016 года из-за гигантского портфеля кредитов, выданных компаниям и физлицам, так или иначе связанных с Коломойским и Боголюбовым.

Как и Суркисы, связанность с экс-владельцами Привата оспаривают десятки других клиентов банка. Но процесс братьев-бизнесменов имеет ключевое значение для всех дел подобного рода, к нему привязаны и главные "приватбанковские суды", где Коломойский требует признать национализацию незаконной и, в конце концов, вернуть ему банк.
До сих пор Суркисы, а значит и Коломойский были максимально близки к успеху: государство Украина в лице ПриватБанка и НБУ проиграло все нижестоящие инстанции. Но сейчас все может перевернуться с ног на голову: победа Суркисов висит на волоске из-за неожиданного обстоятельства - лондонского иска братьев к экс-президенту Петру Порошенко.

Почему кейс семьи Суркисов так важен? Кто еще оспаривает свою связь с Коломойским и Боголюбовым? И что будет, если государство проиграет?

Об этом – в большом спецпроекте LIGA.net и ПриватБанка о главном суде ближайших недель.
Как семья Суркисов отсудила у государства миллиард
#1
Противостояние между Суркисами и государством в лице ПриватБанка и НБУ – один из самых известных эпизодов судебной войны за ПриватБанк.

Процесс длится с начала 2017 года, но его детали известны очень ограниченному кругу лиц: он проходит за закрытой дверью из-за банковской тайны. Журналистов и других свободных слушателей, скорее всего, не пустят и в зал заседаний Большой палаты Верховного суда 16 марта. Но по иронии судьбы именно СМИ могут сыграть в этом деле решающую роль.
СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА. ХРОНИКА СУДЕБНОЙ БИТВЫ МЕЖДУ СУРКИСАМИ И ПРИВАТОМ
Братья Игорь и Григорий Суркисы, а также члены их семей (отец Рахмиль Суркис, дочь Игоря Суркиса Марина, дочь Григория Суркиса Светлана, а также первая жена Григория Суркиса Полина Ковалик) были одними из крупнейших вкладчиков ПриватБанка на момент его национализации в декабре 2016 года. Совокупно они хранили в банке больше 1 млрд грн, еще порядка $250 млн – вклады компаний Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка.
Все эти деньги государство конвертировало в капитал ПриватБанка во время национализации (процедура bail-in). НБУ признал семью Суркисов лицами, связанными с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Это позволило компенсировать за их счет часть денег, которые Минфин потратил на докапитализацию Привата.

Осенью 2017 года Суркисы очень оперативно (и успешно) оспорили решение Нацбанка в суде. Позже государство проиграло и в апелляции. В итоге суд обязал ПриватБанк компенсировать семье бизнесменов все потерянные средства. Bail-in в части, касающейся Суркисов, фактически отменили.

В похожем стиле ранее свои суды на тему связанности выиграл А-Банк, который Суркисы купили у ПриватБанка незадолго до национализации. Банк прошел все инстанции, включая Верховный Суд, и добился от Привата выплаты более 300 млн грн.
Если решение по А-Банку уже окончательное и его нельзя откатить назад, то для Суркисов лично история не закончилась: они все еще могут потерять свои деньги.

Адвокаты ПриватБанка и НБУ подали кассационную жалобу в Верховный суд, в которой требуют отменить решения Окружного административного и апелляционного судов. Если ВСУ согласится с аргументами юристов государства, законность процедуры bail-in относительно Суркисов будет подтверждена.
Другой важный нюанс в контексте других дел Привата: Суркисы одержали свои победы в административных судах (поскольку речь о решении государственного органа – НБУ). Однако юристы государства считают, что это классический коммерческий спор: среди исковых требований Суркисов заявлена незаконность договора купли-продажи акций ПриватБанка и взыскание 1 млрд.

Более того, по мнению представителей государства, не только этот иск, но и все остальные процессы, касающиеся национализации ПриватБанка и ее последствий, должны рассматриваться в суде хозяйственного, а не административного судопроизводства.
Так ли это - должна решить Большая палата Верховного суда. Поскольку это самая высокая судебная инстанция в Украине, определения БП ждут и другие ключевые суды при участии ПриватБанка и экс-собственников.

Например, Шестой апелляционный административный суд умышленно не стал рассматривать дело о незаконности национализации банка, приостановив процесс до окончательного решения по делу Суркисов. Разбирательство в Хозсуде Киева, где Коломойский просит вернуть ему акции Привата, также поставлено на паузу.
Суркисы + Коломойский = ?
#2
Пока же Суркисы продолжают считать себя несвязанными с Коломойским. Цель юристов государства на слушаниях в Большой палате ВСУ - доказать обратное.

Ситуация действительно противоречивая. Бизнесмены имеют обширные бизнес-связи, их объединяют совместные активы в недалеком прошлом. Но достаточно ли этого для того, чтобы считать Суркисов сателлитами Коломойского? Юристы государства считают, что да. Их позиция основана на нескольких аргументах:
Игорь Суркис и Игорь Коломойский – официальные совладельцы медиахолдинга 1+1. В качестве доказательства юристы ПриватБанка/НБУ подали в суд выписки с официальных сайтов телеканалов 1+1 и ТЕТ. Оба телеканала не скрывают, что бизнесмены выступают их конечными бенефициарными собственниками.

Суды низших инстанций не были удовлетворены таким доказательством. Формальная причина – информации о совместных активах Суркисов и Коломойского нет в реестре юридических лиц (поскольку холдингом 1+1 они владеют опосредованно через оффшорные компании).
01
Семья Суркисов держала деньги не только в украинском ПриватБанке, но и в его кипрском филиале. Суркисы обслуживались на Кипре на особых условиях: валютные депозиты по 10-12% годовых. Явно нерыночный процент, по мнению представителей государства. Это может свидетельствовать об особых отношениях Суркисов с банком Игоря Коломойского.

Аргумент усиливается тем, что бизнесмены еще с конца 90-х нередко пересекались в совместных бизнесах, причем не только и не столько в медиа-отрасли. Их наиболее известные партнерства: Запорожский завод ферросплавов, Днепроспецсталь, ряд облэнерго. До национализации ПриватБанк Коломойского был титульным спонсором ФК Динамо Киев Суркисов.
02
Игорь Суркис сам признал себя связанным лицом с Коломойским через канал 1+1, когда подавал иск в Высокий суд Лондона против Петра Порошенко. Претензия Суркиса – Порошенко якобы хотел выкупить его долю в 1+1 за деньги, попавшие под процедуру bail-in в ПриватБанке. Сумма претензий – $140 млн.

Последний факт стал известен благодаря публикации издания Зеркало недели. По информации собеседников LIGA.net среди участников процесса, сторона государства ходатайствовала о приобщении распечатки этой статьи к материалам дела.

Большая палата согласилась, поскольку, будучи одной из сторон разбирательства в английских судах, Суркис должен подробно раскрыть свои бизнес-связи, а значит скрыть партнерские отношения с Коломойским за сетью оффшоров ему уже не удастся.

Для адвокатов ПриватБанка и НБУ это очень большой успех. Для Суркисов - повод поволноваться, поскольку лондонский иск способен разрушить их предыдущие успехи в украинских судах.
03
Суркисы и тень Аэросвита. ТОП-10 связанных лиц ПриватБанка в украинских судах
#3
Обязательно ли бизнес-партнеры должны считаться связанными лицами? Если да, по каким критериям определяется эта связанность? Дело Суркисов должно разрешить и важный понятийный спор, от чего, возможно, зависит то, на чем была построена вся национализация ПриватБанка - процесс определения связанности.

Согласно Закону о банках и банковской деятельности, перечень связанных лиц банка определяется НБУ. В законе приведено 9 признаков связанности. Но Нацбанк пользуется собственным - более подробным - списком критериев. Он описан в 315 постановлении регулятора (выпущено в мае 2015).
Один клиент — один банк
- Физлицо/компания обслуживается только в одном банке;
- Кредитная история с другими банками отсутствует;
Есть исключения: например, ипотечные заемщики.
Экономическая зависимость
- Компания полностью зависит от кредитов банка или денег его собственника;
- Входит в одну бизнес-группу с заемщиком, который связан с банком/его собственниками.
Общая инфраструктура
- Общие или близкие адреса;
- Одинаковые IT-системы;
- Общий бухучет;
- Общие менеджеры и юрсоветники;
- Одни и те же поставщики и клиенты.
Непрозрачность
- Подозреваемый в связанности с банком имеет непрозрачную структуру собственности и не сотрудничает с НБУ для выяснения связей с банком, а также не может документально опровергнуть свою связанность.
Подозрительные транзакции
- Компания пользуется кредитами банка не для финансирования своей деятельности;
- Деньги перечисляются связанным лицам банка; принадлежащим им компаниям;
- Объем кредитов не соответствует масштабам деятельности заемщика;
- При прочих равных другой банк не выдал бы такой кредит.
Исключения со стороны банка
- Банк закрывает глаза на возможную неплатежеспособность заемщика;
- Финансовые потоки не соответствуют объемам кредита;
- Банк не проводит оценку рисков;
- Банк реструктуризирует кредит, который не обслуживается.
Нерыночные ставки и комиссии
Заемщик/клиент обслуживается в банке по нерыночным условиям.
Залоги и гарантии
- Компания и банк поручаются по обязательствам друг друга,;
- Банк принимает обеспечение, с которым отказал бы другим заемщикам.
315 постановление НБУ – одна из центральных фигур исков компаний и физлиц, которые оспаривают связанность с ПриватБанком времен Коломойского-Боголюбова. Некоторые истцы прямо подвергают сомнению право Нацбанка определять связанность, основываясь на собственных нормативных документах. По их мнению, 315 постановление изначально было незаконным.

Это в корне подрывает фундамент национализации ПриватБанка. По оценке НБУ по состоянию на декабрь 2016 года, почти все корпоративные кредиты в Привате числились за инсайдерскими клиентами. Некоторые из них прямо принадлежали структурам, близким к Коломойскому и Боголюбову, часть была выдана компаниям-пустышкам, оформленным на собственников-номиналов.

Без определения заемщиков Привата связанными лицами вывод о нехватке капитала в банке на момент национализации (порядка $5 млрд) также можно подвергнуть сомнению. НБУ не считает инсайдерские кредиты полноценным банковским активом – его нужно дополнительно резервировать живыми деньгами. Если же заемщик не связан с банком, покрывать его обязательства допкапиталом не требуется.
Суркисы и их активы – ярчайший пример "пограничной" ситуации, которую можно трактовать по-разному. С одной стороны, они действительно давние бизнес-партнеры Коломойского, но их нельзя назвать зависимыми от олигарха. С другой – особые условия в кипрском филиале, спонсорские контракты между Приватом и киевским Динамо, тесное сотрудничество Привата с А-Банком – можно предположить, что связь Суркисов и Коломойского более тесна, чем кажется на первый взгляд.

Из-за неоднозначных критериев закона, который не защищает право НБУ трудно оценивать степень связанности, ПриватБанк получил больше тысячи исков от клиентов, которые хотят оспорить свою связанность с банком. Семья Суркисов – крупнейшие, но не самые одиозные среди них.
151 011 000 UAH
Игорь Суркис
514 126 000 UAH
Рахмиль Суркис
163 052 960 UAH
Светлана Суркис
174 504 680 UAH
Полина Ковалик
44 835 000 UAH
Марина Суркис
5 625 444.83 USD
1 231 502.33 UAH
«Іллічівський морський рибний порт»
100 190 USD
649 EUR
2982 UAH
Дніпроавіасервіс
15,7 млн USD
1,8 млн EUR
30,4 млн UAH
Елена Боголюбова
6 683 995,97 UAH, 29 962,10 EUR, 46 428,31 USD


Олена Боголюбова
(Единый государственный реестр судебных решений)
В списке истцов, которые не вошли в топ – компания Приватофис, на которую записаны несколько сотен офисов Привата, компания официально входила в состав группы ПриватБанка. По информации собеседников LIGA.net в банке, Приватофис – один из главных должников Привата (долг порядка 2,7 млрд грн).

Еще более яркий пример – экс-акционер банка – кипрская Triantal Investments, через которую Коломойский и Боголюбов контролировали часть банка. Она не требует признать себя несвязанной с банком, а просто просит полностью отменить 315 постановление НБУ как незаконное.

Среди физлиц-истцов, которые оспаривают или пытались оспорить связанность с ПриватБанком - экс-топ-менеджеры финучреждения во главе с бывшим предправления Александром Дубилетом, жена Геннадия Боголюбова Елена, директор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцин (потерял $500 тыс, но свой процесс уже проиграл).
От кипрского депозита Суркисов до возврата ПриватБанка Коломойскому. Три сценария после Большой палаты
#4
Значение 16 марта в истории судебных баталий вокруг ПриватБанка сложно переоценить. Конкретное решение в этом деле перезапустит остальные ключевые процессы о национализации.

Возможны три сценария:
Окончательная
победа Суркисов
Суд оставляет все как есть, дела по оспариванию национализации ПриватБанка остаются в административной юрисдикции (линия того самого Окружного админсуда Киева, который признавал незаконной саму национализацию).

Следующий этап – слушания дел о национализации в Шестом апелляционном административном суде (начиная от иска кипрских компаний Суркисов на 250 млн долларов и заканчивая иском Коломойского об отмене национализации). При этом высока вероятность поражений государства по искам других связанных лиц. Общий риск для банка по оценке собеседников LIGA.net среди юристов государства – от 14 до 29 млрд грн.
Суд меняет юрисдикцию
Дело Суркисов возвращается в первую инстанцию, но уже по хозяйственной вертикали.

Остальные процессы, связанные с оспариванием договоров купли-продажи акций, также должны перейти в хозяйственные суды и суды общей юрисдикции, как части большого коммерческого спора. Конфликт затянется еще на неопределенное время.
Суркисы
проигрывают
Большая палата Верховного суда может отменить решения судов нижестоящих инстанций и отказать истцам в удовлетворении исковых требований.

Это будет означать, что НБУ справедливо отнес семью Суркисов к категории связанных лиц ПриватБанка. В таком случае возможен вывод суда о законности процедуры bail-in в целом, что сделает невозможным взыскание с банка 29 млрд грн другими заемщиками.

Любой из этих сценариев разморозит остальные суды ПриватБанка. Возвращать его Игорю Коломойскому, признавать ли национализацию противоправной, выплачивать ли олигарху компенсацию? Судьба крупнейшего банка страны, спасенного от банкротства за счет налогоплательщиков, останется в руках украинской Фемиды.

С каким имиджем Украина выйдет из трехлетней судебной баталии вокруг ПриватБанка и сможет ли она рассчитывать на поддержку западных партнеров в тяжелые времена?

Часть этого пазла, вероятно, сложится уже 16 марта.
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Текст: Сергей Шевчук
Фото: pixabay.com, https://www.youtube.com/watch?v=oqitzR8AJng, pravda.com.ua.
Верстка: Дмитрий Шелестинский

Дата публикации: 13.03.2020 г.

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