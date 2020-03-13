Суркисы и их активы – ярчайший пример "пограничной" ситуации, которую можно трактовать по-разному. С одной стороны, они действительно давние бизнес-партнеры Коломойского, но их нельзя назвать зависимыми от олигарха. С другой – особые условия в кипрском филиале, спонсорские контракты между Приватом и киевским Динамо, тесное сотрудничество Привата с А-Банком – можно предположить, что связь Суркисов и Коломойского более тесна, чем кажется на первый взгляд.
Из-за неоднозначных критериев закона, который не защищает право НБУ трудно оценивать степень связанности, ПриватБанк получил больше тысячи исков от клиентов, которые хотят оспорить свою связанность с банком. Семья Суркисов – крупнейшие, но не самые одиозные среди них.