"Никому меня не сломать". Что помогает Андрею Тимошенко бороться за мировое лидерство в сфере виртуальной анимации

Я распродал машины, вернул арендованные квартиры и закрыл бизнес. Идей, чем заниматься дальше, не было. Поехал к родителям в Брянскую область, и увидел, что в Брянске большая проблема с городским транспортом. Вообще не было маршруток.



Купил старенький автобус. Пришел в городскую администрацию и сказал, что хочу заниматься маршрутками. Мне ответили: "Хорошо. Но в город мы тебя не пустим. Только на пригородный маршрут". Оформил все документы, нанял водителя и вышел на маршрут. Это было перед Новым годом, людей ездило много, и за несколько дней я заработал приличную сумму. После праздников ситуация изменилась. В наш автобус садились два-три человека – и все.



Было понятно, что сама по себе услуга хорошая, но на этом маршруте она неинтересна. Ни у кого не спрашивая, поменял табличку и начал ездить по другому маршруту. Потом по третьему, четвертому. Я искал маршрут, на котором пассажиры готовы платить за проезд. В конце концов, нашел.



Мы поездили по этому маршруту без документов несколько недель, а потом автобус остановили гаишники и сказали: "Ребята, мы либо сейчас заберем у вас автобус и поставим на штрафплощадку, либо вы езжайте и оформляйте документы". Снова пошел в администрацию и начал налаживать отношения с людьми, которые принимают решения – водить их в рестораны, общаться. В итоге мне дали этот маршрут, а через несколько лет их у меня было уже несколько. Я привлек людей, которые покупали автобусы и ставили их ко мне на маршруты. Таких автобусов было 30.



Создал общественную организацию "Независимые работники автотранспорта". Начал защищать интересы предпринимателей, решать вопросы с горадминистрацией. Если нас не устраивал какой-то новый норматив, мы могли вывезти на центральную площадь 80 автобусов и устроить забастовку.



Доходы были хорошие, я планировал открыть еще несколько маршрутов. Был полностью счастлив. Мы начали набирать вес в обществе. И кому-то это не понравилось.

