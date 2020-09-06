"Никому меня не сломать". Что помогает Андрею Тимошенко бороться за мировое лидерство в сфере виртуальной анимации

В 2007 году я ушел из бизнеса и стал думать, почему я постоянно попадаю в такие ситуации. Начал сканировать свою жизнь и изучать разные труды по психологии – Карнеги, Жикаринцева, Кастанеды. Читал много литературы – в том числе, религиозной. Искал ответы на вопросы, что я неправильно делаю, и почему все меньше контролирую свою жизнь и бизнес. Почему я несчастлив.
Еще в 90-е, во времена бизнеса с квартирами, у меня было параллельное дело, связанное с кредитами и недвижимостью. Когда человек не мог погасить банковский кредит, у него забирали квартиру. Я выкупал эти квартиры, гасил долги, продавал недвижимость и делил с хозяином прибыль. Иногда я отдавал ему 50% стоимости, иногда – 25. Хотя прекрасно знал, что это несправедливо, а человек в беде и не может ничего сделать.
Вспомнил об этих и других плохих поступках. Понял, что получаю от вселенной и людей все больше негатива, потому что сам все делаю неправильно. И решил, что нужно восстановить свою нравственность.
Составил на бумаге список из 15 людей, у которых в разное время, в течение 15-20 лет, взял деньги и не вернул. Там были разные суммы. Средняя – $3000-4000, некоторым я должен был $8000 или $9000. Я искал людей через справочные службы, бюро технической инвентаризации, ЖЭКи и знакомых. Находил и возвращал долг.
Одна из тех ситуаций, которые я исправлял, была связана с налогами. Лет 15-16 назад я не заплатил налоги и знал, что где-то валяется уголовное дело об этом. По нынешним меркам, мой долг был $30 000-40 000.