Протоколи берлінських мудреців. Як українські антивакцинатори об’єднуються з німецькими
Автор: Катерина Коваленко, Берлін

Протоколи берлінських мудреців. Як українські антивакцинатори об’єднуються з німецькими

Автор: Катерина Коваленко, Берлін
Місце дії: Берлін, Олімпійська площа. Час дії:1 серпня 2021 року, ранок. В оточенні поліції опинилося кількасот протестувальників. Один з них – невисокого зросту чоловік у жовто-блакитній бейсболці та з українським прапором на плечах. Це – київський активіст-антивакцинатор Сергій Мікітен.

Українські конспірологи налагоджують зв’язки з найбільшим антиковідним рухом Німеччини Querdenken та домовляються про співпрацю з європейськими однодумцями. На початку серпня Querdenken провів наймасштабнішу європейську акцію противників локдауну та вакцинації від коронавірусу (на вулиці вийшло близько 5000 людей).

Серед активних учасників вже згаданий нами засновник організації Stop Fake Pandemic Сергій Мікітен та його друг і однодумець Сергій Хіміч. До Німеччини їх офіційно запросили організатори. На відміну від українських протестувальників, у Querdenken є гроші та вплив. Представників руху підтримує права партія AfD.

Українці Сергій Мікітен (у центрі) і Сергій Хіміч (праворуч) разом із активістом Querdenken Міхаелем (ліворуч), який запросив їх до Берліна. Фото: t.me/stopfakepandemic

37-річний активіст Сергій Мікітен – палкий прихильник теорій змови. Він вірить у рептилоїдів, масонів та ілюмінатів, а пандемію коронавірусу вважає вигаданою. Мікітен влаштовує антиковідні акції в Україні. Протестувати проти локдауну розпочав від самого його початку у березні 2020 року – жодного разу не одягав маску та закликав до цього інших.

Поїздка до Німеччини та обмін досвідом були вдалими. Українці дали хабар на кордоні, побували на мітингу, потрапили до поліції та були відпущені, зустрілися з німецькими коронаскептиками та громадськими діячами. І навіть отримали невелику спонсорську допомогу готівкою.

Під час пригод у Берліні за українцями спостерігала наша кореспондентка.
Люди не з підпілля
Рух Querdenken (з німецької – “ті, хто мислить нестандартно”) – найбільше об’єднання ковід-скептиків у Німеччині. Кількість її прихильників сягає десятків тисяч – на найбільшу демонстрацію у серпні минулого року вийшло 30 000 людей, а головна телеграм-група руху має понад 65 000 підписників. “У масштабах країни це зовсім невелика кількість, але вони дуже гучні”, – говорить німецька журналістка-розслідувачка Нора Белгхаус, яка слідкує за Querdenken з моменту їхньої появи.

Люди не з підпілля

Рух Querdenken (з німецької – “ті, хто мислить нестандартно”) – найбільше об’єднання ковід-скептиків у Німеччині. Кількість її прихильників сягає десятків тисяч – на найбільшу демонстрацію у серпні минулого року вийшло 30 000 людей, а головна телеграм-група руху має понад 65 000 підписників. “У масштабах країни це зовсім невелика кількість, але вони дуже гучні”, – говорить німецька журналістка-розслідувачка Нора Белгхаус, яка слідкує за Querdenken з моменту їхньої появи.

Учасники Querdenken називають себе демократами та заявляють, що локдаун порушує їхні права та свободи. “В офіційних заявах вони говорять лише про порушення Конституції. Але якщо провести трохи часу в їхніх телеграм-групах, то можна легко знайти купу конспірологічних теорій”, – каже Нора Белгхаус. – Але сказати це вголос – означатиме відмежуватись від потенційних прихильників”.

Деякі німецькі експерти стверджували, що рух потроху втрачає прихильників, але поступово радикалізується. Querdenken усе частіше підтримували представники ультраправих груп – наприклад, Reichsbürger (“Громадяни Рейху”) та Der Dritte Weg (“Третій шлях”), що, зокрема, пов’язана з українським “Національним корпусом”.

За словами журналістки Нори Белгхаус, представники праворадикальних організацій регулярно з’являються на акціях Querdenken. Також вона помітила, що все частіше учасники протестів поводяться агресивно. “Вони можуть кричати, прориватися через кордон поліції, чинити опір під час затримання. Раніше такого майже не було”, – каже вона.

Рух з’явився в Німеччині на початку карантину в березні 2020 року. Зародився у Штутгарті – місті на південному заході країни, столиці землі Баден-Вюртемберг. Ініціатором став 46-річний місцевий підприємець Міхаель Бальвег – у минулому засновник і директор IT-компанії. Він навіть заявив, що продав флагманський продукт своєї фірми та повністю присвятив час протестам. Восени 2020 року він балотувався в мери Штутгарта, але був далекий від перемоги.
"В них є навіть більше грошей, ніж вони можуть витратити"
Осередки Querdenken існують у багатьох містах Німеччини, але найбільшою популярністю рух користується на південному заході. “Там живуть фінансово успішні люди. Багато з них переконані, що якщо вести здоровий спосіб життя – то ти нічим не захворієш. Тому вони не вірять у ковід”, – каже німецький журналіст Деніел Шульц. За його словами, до руху доєдналися професори й бізнесмени – й вони охоче інвестують у розвиток організації.

Пожертви складають основу бюджету організації, й більшість із них надходять на особистий рахунок засновника Міхаеля Бальвега. Точні суми невідомі, але вони чималі: наприклад, за реєстрацію бренду Querdenken Бальвег заплатив 11 000 євро, а на купівлю вантажівки для потреб руху він за кілька тижнів зібрав 225 000 євро, розповідає Нора Белгхаус. Окрім пожертв, штутгартський осередок Querdenken та особисто Бальвег отримують прибуток від продажу брендованого одягу. “Я би сказала, що в них є навіть більше грошей, ніж вони можуть витратити”, – вважає Нора Белхаус.
Серед потужних політичних сил Querdenken симпатизує права партія AfD (Alternative für Deutschland – “Альтернатива для Німеччини”). Керівник її берлінського осередку розкритикував те, що поліція заборонила акцію коронаскептиків. А депутат від AfD у квітні цього року навіть допоміг членам Querdenken нелегально потрапити до Рейхстагу під час розгляду поправки до закону про захист від інфекцій. Водночас на думку Нори Белгхаус, AfD поводяться доволі стримано: “З одного боку вони намагаються заручитися підтримкою коронаскептиків, а з іншого – бояться втратити своїх виборців, які не вірять у конспірологічні теорії”. У Німеччині саме розпочалася передвиборча кампанія – вибори заплановані на кінець вересня.

Протягом зими та весни Querdenken не організовував масових протестів – хоча саме в цей час у Німеччині тривав посилений локдаун. Напередодні серпневої акції, влада її заборонила. Але на вулиці все одно вийшли тисячі людей. Серед яких були представники різних країн.

До Берліна українці Сергій Мікітен і Сергій Хіміч їхали через Польщу. Дорога тривала майже дві доби та вартувала 600 євро на двох. Дві третини від цієї суми пішло на хабар прикордонникам, зізнається Хіміч. Їм заплатили за те, що вони пропустили українців без масок, сертифікатів вакцинації чи негативних тестів на ковід – це обов’язкові умови для того, щоб перетнути кордон ЄС. “Летіти літаком для нас не було варіантом, бо довелося б одягати намордники. Ну і з тестами важче було б домовитися”, – пояснює він. Назад до України вони повернулися вже за 200 євро.

Свою поїздку до Берліна українці називають “поїздкою живих і вільних людей”, а саму акцію – “історичним процесом”. Мікітену пообіцяли, що він виступить на мітингу з промовою – його ім’я навіть внесли в офіційну програму Querdenken.
В оточенні поліції
Зранку в неділю 1 серпня метро в Берліні не впізнати. На станції Hauptbahnhof у центрі міста до вагону заходить група людей без масок — таке тут буває вкрай рідко. Серед натовпу чоловік убраний у фетровий костюм і капелюх, на шиї — величезний плакат. На ньому вручну намальована картина: Всесвітня організація охорони здоров’я, коронавірус, Меркель, натяк на Білла Гейтса і шприц із вакциною, що “кусає” демократію.

В оточенні поліції

Зранку в неділю 1 серпня метро в Берліні не впізнати. На станції Hauptbahnhof у центрі міста до вагону заходить група людей без масок — таке тут буває вкрай рідко. Серед натовпу чоловік убраний у фетровий костюм і капелюх, на шиї — величезний плакат. На ньому вручну намальована картина: Всесвітня організація охорони здоров’я, коронавірус, Меркель, натяк на Білла Гейтса і шприц із вакциною, що “кусає” демократію.

Демонстрацію рекламували як найбільшу цього року антиковідну акцію в усій Німеччині — у ній мали взяти участь понад 20 000 людей. Вони повинні були пройти центральними вулицями Берліна — по Александерплатц, вулиці Унтер ден Лінден та зібратися на мітинг біля Колони Перемоги в Тіргартені.

Проводити акцію заборонила спочатку поліція, а потім і Адміністративний суд Берліна. Офіційна причина заборони – через те, що учасники, найімовірніше, не носитимуть маски та не дотримуватимутьсяь дистанції. Так було на всіх попередніх акціях Querdenken.

На виході з метро коронаскептиків уже чекають поліцейські. Вони перекривають дорогу і намагаються розбити протестувальників на менші групи, щоб не дозволити злитися в один великий мітинг.

– Die Mauer muss weg! (з німецької: "Стіна має впасти!" – Прим. Ред.) — кричить натовп на шеренгу з поліцейських, повторюючи лозунг часів Холодної війни.

Телеграм регулярно сповіщає про нові точки збору – загалом їх уже близько п’яти. Пересування протестувальників спальним районом Берліна нагадує гру в схованки. Люди стихійно заповнюють перехрестя, співають, танцюють, обіймаються. Це нагадує костюмовану вечірку докоронавірусних часів. Із костюмів — шапочка з фольги, маска замість головного убору, білий захисний костюм. Головна кричалка акції — “Мир, свобода, ні диктатурі!”
Голос з натовпу
– Стоп тиранії! Стоп фашизму! Стоп геноциду! – вигукує Сергій Мікітен російською. – Стоп трансгуманізму, євгеніці й іншим антилюдським дискримінаціям, якими нас дресирують! Стоп маскам і вакцинам!

Голос з натовпу

– Стоп тиранії! Стоп фашизму! Стоп геноциду! – вигукує Сергій Мікітен російською. – Стоп трансгуманізму, євгеніці й іншим антилюдським дискримінаціям, якими нас дресирують! Стоп маскам і вакцинам!

Він розгортає ще один прапор – своєї організації Stop Fake Pandemic, яка влаштовує подібні антиковідні акції в Україні. Минулого року Мікітен залишив роботу аналітика фінансових ринків і присвятив життя активізму. На його останній мітинг проти “коронавірусної диктатури” в Києві 24 липня, каже він, зібралося близько 600 людей.

Пандемію вважає вигаданою. “Я не заперечую, що вірус є. Але він не небезпечний, це просто застуда”, – стверджує активіст. Мікітен виступає категорично проти вакцинації і вважає, що за її допомогою світова еліта хоче зменшити населення Землі. “Я свою дитину нічим не вакцинував. А навіщо, якщо вона здорова?” – каже він. Також Мікітен сповідує ведичну релігію та керує організацією “Ведичний світ”.

Querdenken запросили українців на акцію в Берліні за кілька тижнів до маскових протестів. Але це не сталося саме собою, розповідає Мікітен. Він добивався цього майже рік, відколи почув про протести в Німеччині минулого літа. “Я одразу написав їм у фейсбуці, але мені ніхто не відповідав”, – згадує чоловік. Але невдовзі Мікітену пощастило, і він познайомився з одним із учасників руху – німцем Міхаелем та його дружиною Юлією, яка народилася в Росії й виросла в Україні. Саме вони організували для Мікітена запрошення до Берліна.

Міхаель – сивий усміхнений чоловік у футболці “Русское радио” – часто буває в Києві, а одного разу навіть брав участь в антиковідній акції, яку організував Мікітен.
Сергій захопливо спостерігає за акцією Querdenken і мріє про те, аби організувати щось подібне в Україні. “У нас, звісно, таких грошей немає, – говорить він. – Але з грошима організувати протест може будь-яких дурень. А в нас люди виходять за ідею”.

Він хотів привезти до Німеччини цілу делегацію однодумців, але більшість із них поставилися до ідеї скептично. У коментарях люди писали, що це “може бути пастка”, а також сумнівалися, що вийде перетнути кордон без масок, сертифікатів вакцинації та негативних тестів на ковід. Проте найбільша проблема – гроші, яких не було.

“Я запостив номер своєї картки і попросив нас підтримати. Люди скидали, але зовсім невеликі суми – цього дуже мало”, – зізнається Мікітен. Зрештою компанію в поїздці йому склав лише один активіст – Сергій Хіміч. Він живе то в Криму, то в Києві, то у чеському місті Брно – каже, що скрізь має нерухомість. У Європі, на його думку, люди найбільше піддалися “дресируванню”. “Людей принижують, а вони на це ведуться. Але все більше починає прокидатися”, – вважає Хіміч.

– Це чудова можливість для нас об'єднатися з усім світом. Для мене це велика честь –бути одним із тих, хто зміг розпізнати ознаки ідіотизму в нашій країні та світі, – додає Мікітен.
"З грошима організувати протест може будь-яких дурень. А в нас люди виходять за ідею"
У надії виступити перед німецькими протестувальниками, Мікітен і Хіміч переміщуються на інший мітинг — біля Колони Перемоги в центрі Берліна. Їм вдається потрапити туди близько першої години дня. У цей час на вулицях поряд тривають стихійні протести, але поліція розганяє їх один за одним. Територію навколо Колони Перемоги також беруть у кільце – ні зайти, ні вийти вже не можна.

Невдовзі стає зрозуміло, що виступати з промовами сьогодні не буде ніхто. Поліція забрала в організаторів апаратуру й заборонила проводити мітинг.
Дрібними купюрами
Українців увесь час супроводжує активіст Querdenken Роман Миронов – росіянин, що вже понад 20 років живе в Німеччині. Серед німецьких коронаскептиків, особливо російськомовних, Миронов – справжня зірка. Здається, що на акції його знають ледь не всі.


Фото: Катерина Коваленко

Дрібними купюрами

Українців увесь час супроводжує активіст Querdenken Роман Миронов – росіянин, що вже понад 20 років живе в Німеччині. Серед німецьких коронаскептиків, особливо російськомовних, Миронов – справжня зірка. Здається, що на акції його знають ледь не всі.

Передусім він допомагає українцям із перекладом, бо іноземними мовами ті не говорять. Мікітену вдається завести купу нових знайомств — він фотографується з протестувальниками і розповідає їм про антиковідний рух в Україні. Багатьох запрошує приїжджати до Києва.

Близько третьої в Берліні розпочинається злива, і мітинг потроху завершується. Поліція одного за одним затримує протестувальників — їх ведуть до автівок із заламаними за спину руками, ті намагаються чинити опір.

Загалом того дня за участь у несанкціонованій акції затримали 600 людей – їм загрожує до 1000 євро штрафу, відзвітувала поліція. Наступного ранку стало відомо, що один із мітингувальників – 49-річний німець, якому стало зле під час затримання – помер у лікарні.

Мікітену й Хімічу пощастило – вони спокійно залишають мітинг і нарешті йдуть їсти та трохи перепочити. Через довгу дорогу з Києва чоловікам вдалося поспати лише кілька годин, але вони виглядають натхненними і повними сил. Після обіду німець Міхаель дістає кілька єврових купюр та дає їх Мікітену. “Допомогли нам трохи на поїздку”, – пояснює киянин, швидко ховаючи гроші в кишеню. На вигляд сума невелика – близько 100 євро дрібними купюрами.
Здоровий глузд
Миронов знайомить українців із ще одним членом штутгартського осередку Querdenken Йохеном Кнобелем – чоловіком середнього віку у спортивному костюмі. Мікітен дякує йому за запрошення та довго скаржиться на “коронадиктатуру” в Україні.


Фото: t.me/sergeymikiten

Здоровий глузд

Миронов знайомить українців із ще одним членом штутгартського осередку Querdenken Йохеном Кнобелем – чоловіком середнього віку у спортивному костюмі. Мікітен дякує йому за запрошення та довго скаржиться на “коронадиктатуру” в Україні.

Йохен киває і запрошує українців на неформальне спілкування в готель на Александрплатц. Увечері там збираються лідери Querdenken. Але перед цим у центрі міста відбудеться ще кілька заключних мітингів – Мікітен неодмінно має це побачити.

Добиратися туди вирішують на метро – заодно можна буде перевірити, чи зроблять зауваження через відсутність масок. Мікітен і Хіміч захоплюються ідеєю і щиро радіють, коли їм із легкістю вдається порушити це правило. У берлінському метро немає контролю на вході, тож їх ніхто не зупиняє.

– Значить, здоровий глузд перемагає над цим коронобіссям! Народ прокидається! – резюмують українці. Мікітен усе знімає на відео – як доказ своєї правоти.
Мікітен не приховує захвату від того, що тут побачив — “вільних людей, які борються за свої права”
У Берліні Мікітен і Хіміч пробули всього два дні. Мікітен не приховує захвату від того, що тут побачив – “вільних людей, які борються за свої права”. Перед собою він ставив завдання познайомитися з якомога більшою кількістю людей, особливо з-поміж організаторів Querdenken. Зокрема, з організатором Міхаелем Бальвегом.

З деякими з них йому дійсно вдалося поспілкуватися на неформальній вечірці на честь завершення демонстрації – вона відбувалася в одному з готелів на Александрплатц до пізньої ночі. “Познайомився з Міхаелем Бальвегом, – розповів Мікітен. – Але він був уже трохи втомлений і, як мені здалося, засмучений”. Мікітен сподівається, що нові знайомі допоможуть йому краще організувати наступний візит до Берліна. Ще одна велика акція Querdenken запланована на 28 серпня.
Мікітен обирає життя
Ввечері "революційний" вир заносить Мікітена та Хіміча на Александрплатц – одне з найпопулярніших місць для протестів у Берліні. Там все ще триває мітинг, але поліція не дає до нього приєднатися новим учасникам. Знову починається дощ, люди ховаються під накриття на вході до вокзалу.


Фото: Катерина Коваленко

Мікітен обирає життя

Ввечері "революційний" вир заносить Мікітена та Хіміча на Александрплатц – одне з найпопулярніших місць для протестів у Берліні. Там все ще триває мітинг, але поліція не дає до нього приєднатися новим учасникам. Знову починається дощ, люди ховаються під накриття на вході до вокзалу.

– Усе було неймовірно, але одна мрія так і не здійснилася – виступити перед мільйонами людей, – шкодує Мікітен.

Рішення приходить миттєво: він відкриває нотатки на телефоні й починає читати приготовану промову.

– Приветствую вас братья и сёстры человеки! Приветствую свободный народ Германии! Приветствую свободных людей всего мира!

Двоє дівчат років десяти підходять ближче, щоб послухати. Ще кілька людей зупиняють погляд на Сергієві, він тим часом продовжує.

– Сатанисты-глобалисты заставили весь мир поклоняться образу и начертанию зверя, попутно дрессируя все человечество, подавляя нашу волю, унижая честь и достоинство абсурдными масочными обрядами и ритуалами… Но, мы, свободные люди планеты Земля, мы выбираем жизнь!

Кілька людей починають аплодувати. Хтось перепитує російською, про що була промова. “Проти коронадиктатури”, – відрізає Сергій. У відповідь схвально кивають головами.
Додому з перемогою
Наступного дня Берлін повертається до звичного вигляду. У метро люди носять маски, на вулицях немає шумних протестів. Втім, перед від’їздом до Києва в Мікітена та Хіміча запланована ще одна акція — під будівлею Канцлерамту, де працює Ангела Меркель. Її організовує Роман Миронов, який уже став для чоловіків добрим другом. Він вимагає негайної відставки усього уряду Меркель та хоче передати петицію, яку підписали понад 7000 людей.


Фото: Катерина Коваленко

Додому з перемогою

Наступного дня Берлін повертається до звичного вигляду. У метро люди носять маски, на вулицях немає шумних протестів. Втім, перед від’їздом до Києва в Мікітена та Хіміча запланована ще одна акція — під будівлею Канцлерамту, де працює Ангела Меркель. Її організовує Роман Миронов, який уже став для чоловіків добрим другом. Він вимагає негайної відставки усього уряду Меркель та хоче передати петицію, яку підписали понад 7000 людей.

Крім Мікітена й Хіміча, на акцію прийшло ще з десяток людей. Переважно це росіяни, які живуть у Німеччині, а також кілька німців, що проходили повз. Приблизно через годину мітингу їх оточує поліція й оголошує, що протестувати тут сьогодні заборонено. Жінки заводять російські пісні.

На всіх складають протоколи за несанкціонований протест та порушення карантинних вимог – на Мікітена і Хіміча також. Їх це аж ніяк не засмучує – вони впевнені, що поліцейські були на їхньому боці, бо дехто з них був без масок. Із відчуттям перемоги вони повертаються до Києва.

Наприкінці серпня збираються повернутися до Берліна знову – вже великою делегацією.
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Дата: 14 серпня 2021 року
Верстка: Анна Андреєва

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