Протоколи берлінських мудреців. Як українські антивакцинатори об’єднуються з німецькими

Сергій захопливо спостерігає за акцією Querdenken і мріє про те, аби організувати щось подібне в Україні. “У нас, звісно, таких грошей немає, – говорить він. – Але з грошима організувати протест може будь-яких дурень. А в нас люди виходять за ідею”.



Він хотів привезти до Німеччини цілу делегацію однодумців, але більшість із них поставилися до ідеї скептично. У коментарях люди писали, що це “може бути пастка”, а також сумнівалися, що вийде перетнути кордон без масок, сертифікатів вакцинації та негативних тестів на ковід. Проте найбільша проблема – гроші, яких не було.



“Я запостив номер своєї картки і попросив нас підтримати. Люди скидали, але зовсім невеликі суми – цього дуже мало”, – зізнається Мікітен. Зрештою компанію в поїздці йому склав лише один активіст – Сергій Хіміч. Він живе то в Криму, то в Києві, то у чеському місті Брно – каже, що скрізь має нерухомість. У Європі, на його думку, люди найбільше піддалися “дресируванню”. “Людей принижують, а вони на це ведуться. Але все більше починає прокидатися”, – вважає Хіміч.



– Це чудова можливість для нас об'єднатися з усім світом. Для мене це велика честь –бути одним із тих, хто зміг розпізнати ознаки ідіотизму в нашій країні та світі, – додає Мікітен.