Протоколи берлінських мудреців. Як українські антивакцинатори об’єднуються з німецькими
Українці Сергій Мікітен (у центрі) і Сергій Хіміч (праворуч) разом із активістом Querdenken Міхаелем (ліворуч), який запросив їх до Берліна. Фото: t.me/stopfakepandemic
Люди не з підпілля
Рух Querdenken (з німецької – “ті, хто мислить нестандартно”) – найбільше об’єднання ковід-скептиків у Німеччині. Кількість її прихильників сягає десятків тисяч – на найбільшу демонстрацію у серпні минулого року вийшло 30 000 людей, а головна телеграм-група руху має понад 65 000 підписників. “У масштабах країни це зовсім невелика кількість, але вони дуже гучні”, – говорить німецька журналістка-розслідувачка Нора Белгхаус, яка слідкує за Querdenken з моменту їхньої появи.
В оточенні поліції
Зранку в неділю 1 серпня метро в Берліні не впізнати. На станції Hauptbahnhof у центрі міста до вагону заходить група людей без масок — таке тут буває вкрай рідко. Серед натовпу чоловік убраний у фетровий костюм і капелюх, на шиї — величезний плакат. На ньому вручну намальована картина: Всесвітня організація охорони здоров’я, коронавірус, Меркель, натяк на Білла Гейтса і шприц із вакциною, що “кусає” демократію.
Голос з натовпу
– Стоп тиранії! Стоп фашизму! Стоп геноциду! – вигукує Сергій Мікітен російською. – Стоп трансгуманізму, євгеніці й іншим антилюдським дискримінаціям, якими нас дресирують! Стоп маскам і вакцинам!
Дрібними купюрами
Українців увесь час супроводжує активіст Querdenken Роман Миронов – росіянин, що вже понад 20 років живе в Німеччині. Серед німецьких коронаскептиків, особливо російськомовних, Миронов – справжня зірка. Здається, що на акції його знають ледь не всі.
Здоровий глузд
Миронов знайомить українців із ще одним членом штутгартського осередку Querdenken Йохеном Кнобелем – чоловіком середнього віку у спортивному костюмі. Мікітен дякує йому за запрошення та довго скаржиться на “коронадиктатуру” в Україні.
Мікітен обирає життя
Ввечері "революційний" вир заносить Мікітена та Хіміча на Александрплатц – одне з найпопулярніших місць для протестів у Берліні. Там все ще триває мітинг, але поліція не дає до нього приєднатися новим учасникам. Знову починається дощ, люди ховаються під накриття на вході до вокзалу.
Додому з перемогою
Наступного дня Берлін повертається до звичного вигляду. У метро люди носять маски, на вулицях немає шумних протестів. Втім, перед від’їздом до Києва в Мікітена та Хіміча запланована ще одна акція — під будівлею Канцлерамту, де працює Ангела Меркель. Її організовує Роман Миронов, який уже став для чоловіків добрим другом. Він вимагає негайної відставки усього уряду Меркель та хоче передати петицію, яку підписали понад 7000 людей.
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