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Истории
Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники
Автор: Тамара Балаева
Иллюстрации: Лидия Голоско
Истории
Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники
Автор: Тамара Балаева
Иллюстрации: Лидия Голоско
71% взрослых украинцев считают коронавирус специально разработанной в лабораториях болезнью. Если "перенести" данные соцопроса на все взрослое население Украины, то число стихийных конспирологов в стране превышает 20 млн.

Версий происходящего в народе много. Часть украинцев полагают, что вирус вывели в результате научного эксперимента (31% от конспирологов) , другие – что это бактериологическое оружие (27%), еще кто-то – что вирус понадобился, чтобы сократить население Земли (40%).

Украинцы не уникальны: движение антипрививочников и конспирологов существуют во всем мире. Среди них встречаются не только маргинальные личности, но и врачи, юристы и ученые. Даже изобретатель ПЦР-тестов Кэрри Муллис, который получил за это открытие Нобелевскую премию, был ВИЧ-диссидентом, верил в мировой заговор и астрологию. Можно быть гением в чем-то одном и абсолютным ребенком в чем-то другом.

Liga.net разобралась, откуда берется любовь к конспирологическим теориям, как отличить ее от любви к деньгам и почему в Украине появляются движения антивакцинаторов.
Встреча с интересным человеком
“Ты часть человечества или овечества? Выбор за тобой!” – написано над картинкой в группе Stop Fake Pandemic в фейсбуке. На изображении – отфотошопленный кадр из фильма “Матрица”. Тот самый, где Нео предлагают выбрать красную или синюю таблетку. Только вместо красной таблетки на фотографии – мозг, вместо синей – медицинская маска. Подобных постов в группе Stop Fake Pandemic – по несколько в день. Ее администратор – ковид-диссидент и антивакцинатор Сергей Микитен.

Мы встречаемся с ним в кофейне на Подоле, где Сергей отказывается делать заказ. По ведической религии, которую он исповедует, в каждом месяце есть два дня, когда нельзя есть и пить ничего, включая воду. Сегодня – как раз такой день.

Около года назад Сергей создал организацию Stop Fake Pandemic. За это время она провела десятки акций против вакцинации и карантинных ограничений. В ее группе в фейсбуке – чуть больше двух тысяч участников, столько же – в телеграм-канале. Микитен публикует фото и видеоотчеты со своих акций и аналогичных митингов в других странах. Размещает ссылки о том, что кто-то умер после прививки, цитаты людей, которых называет масонами и иллюминатами. Основная мысль: пандемия нужна для установления нового порядка в мире, а прививки – способ “очистить общество от старых, больных и глупых”.

Чтобы печатать плакаты и наклейки для акций, он запустил систему донатов (“но пока идет слабенько”) и продает антикоронавирусный мерч – кепки, футболки, платья, худи и сумки с надписью Stop Fake Pandemic. Стоят они от 260 до 450 грн.

Сергею Микитену 37 лет, но выглядит он намного моложе. Родился в Киеве, рано лишился отца и остался жить с мамой, дедушкой и двумя младшими братьями. Пока взрослые были на работе, за детьми присматривала соседка. Она была верующей и возила Сергея по монастырям, рассказывала о боге. В восемь лет он впервые прочитал Библию. Истории о добре и зле заворожили мальчика, но не ответили на все вопросы о мироздании.

– Например, в Библии ничего не говорится о палеоконтакте(гипотеза о том, что в прошлом Землю посещали инопланетные существа. – Ред.). Я уверен, что человечество – не единственный вид разумных существ во всех вселенных, – говорит Сергей.
Организация Микитена провела десятки акций против вакцинации и карантинных ограничений
В подростковом возрасте Микитен читал эзотерическую литературу – о черной и белой магии, изучал конспирологические теории. Чуть позже ушел в протестантизм и стал помощником пастора. Вместе с ним сжег все свои эзотерические книги. Но через какое-то время купил новые.

Около 10 лет назад Сергей познакомился с ведической религией, которая обожествляет силы природы. Микитен прочитал в ведах, что мы – не единственная цивилизация в мире, и паззл сложился, духовные поиски закончились. Сергей прошел обряд посвящения и принял старославянское имя – Родослав. Перестал есть мясо (хотя пару раз срывался) и создал организацию “Ведический мир”. Говорит, что в нее входят 84 000 людей из разных стран. На страницу организации в фейсбуке подписаны 68 000 человек.

Помимо духовных поисков, Микитен постоянно искал себя в материальном мире. Судя по анкете Сергея на сайте талант-шоу для общественных деятелей “Нові лідери”, с 2012 года он успел поработать организатором концертов, начальником отдела в благотворительном фонде, замом директора в цирке Kobzov, менеджером по продажам и аналитиком финансовых рынков. До этого закончил сначала училище по специальности “кондитер”, потом учился в университете на “Менеджменте социокультурной деятельности”.

Когда в мире началась пандемия коронавируса, у Сергея появилось еще одно направление деятельности, сочетающее в себе материальное и духовное. Он решил, что должен спасти как минимум украинцев от “мирового заговора сатанистов-глобалистов”, которые хотят сократить население планеты за счет придуманной пандемии и вакцинации.
Секреты быкоподобия
Ковид-диссидентов и антивакцинаторов в Украине – миллионы. Весной этого года Центр Разумкова провел опрос о вакцинации. Выяснилось, что 51,5% украинцев не собираются делать прививки от коронавируса. В мае таких людей стало меньше – 43%. В основном респонденты отвечали, что не доверяют вакцинам, которые есть в Украине, но готовы привиться “каким-то другим” препаратом. Правда, опрос проводился до того, как в массовом доступе появилась вакцина Pfizer. В то время украинцев прививали в основном CoviShield, AstraZeneca и CoronaVac.

Движения антивакцинаторов часто связаны с конспирологическими теориями. А появились они тогда же, когда и первая вакцина – в конце ХVIII века. Это была вакцина от натуральной оспы. Английский врач Эдвард Дженнер вводил людям небольшую дозу коровьей оспы, чтобы сделать их невосприимчивыми к болезни. Его метод работал, но против тут же выступили духовенство и некоторые врачи. Они говорили, что прививка может сделать людей быкоподобными и что вакцинация противоречит божьей воле.

Во все времена у антипрививочников есть несколько аргументов. Среди основных – религиозные мотивы, неэффективность и опасность вакцинации, ущемление прав человека. Часто антивакцинаторы – сторонники так называемой альтернативной медицины.

Антипрививочников активизирует любая масштабная эпидемия. Коронавирус не стал исключением. Митинги против карантинных ограничений прошли в Германии, Испании, США и некоторых других странах. Антивакцинальные организации в Украине тоже проводят акции, которые позиционируются как правозащитные – якобы ношение масок и вакцинация ущемляют права украинцев.
Антипрививочники появились тогда же, когда и первая вакцина
Кандидат медицинских наук, медблогер MedGoblin Андрей Семьянкив прослеживает такие стадии активности украинских антивакцинаторов:

– Когда только появляются новости о начале новой эпидемии, такие люди всегда пишут, что никакой болезни нет и нас хотят обмануть, – рассказывает Семьянкив. – Позже, когда многие начинают болеть и почти у каждого появляется знакомый или родственник, который переболел, они говорят либо: “Вирус есть, но не такой, как нам рассказывают”, либо: “Его придумали в лаборатории”.

На третьем этапе, по словам Семьянкива, начинаются манипуляции по поводу лекарств, мол,что нас пытаются пичкать таблетками, которые не нужны, а на самом деле всех спасет что-то другое – например, черный кунжут. В соцсетях активно распространяют сообщения вроде: “Махмуд ибн Махмуд из египетского госпиталя Святой Марии рассказал всю правду о лечении коронавируса”. Постов о неизвестных врачах и их сомнительных методах лечения становится все больше.

– Последний этап – вакцинация. Антипрививочники начинают писать, что все это делается для финансового доминирования элит, увеличения дохода фармкомпаний, сокращения количества населения или чтобы отмыть деньги, – говорит Андрей Семьянкив. – Получается градация от отрицания болезни до конспирологических теорий.
Билл Гейтс и цифровой концлагерь
Когда в марте 2020 года в Украине ввели карантин и объявили масочный режим, Сергей Микитен сразу решил: тут что-то не так. Он подумал: дело не в защите от коронавируса, а в дрессировке людей, в том, чтобы приучить их к ограничению свободы. Сам коронавирус, по мнению Микитена, – обычное ОРВИ, хотя и с необычной расшифровкой. Сергей объясняет: COVID-19 – это “cow”, корова, и “ID”, идентификация. То есть идентификация скота.

Теория, которой придерживается Микитен и его соратники, напоминает сюжет фантастического фильма: пандемию коронавируса придумали Билл Гейтс, Джордж Сорос, династии Рокфеллеров и Ротшильдов, а также другие богатые люди. Они входят в рыцарские ордена и масонские ложи. По их мнению, людей на планете стало слишком много, а природных ресурсов – мало.

Жить внутри такого фильма довольно страшно, но – увлекательно. Конспирологи верят, что до коронавируса богачи уже пытались сократить население Земли с помощью эпидемий куриного и свиного гриппа. Но что-то пошло не так, и они придумали коронавирус. За счет технологий сейчас воплотить коварные планы в жизнь намного проще, чем раньше. Для этого в разных странах внедряют системы вроде нашей “Украины в смартфоне”. Часть населения – “старых, алкоголиков, слабых, тупых” – уничтожат. У остальных отберут частную собственность и будут полностью их контролировать.

– Среди ваших соратников есть те, кто переболел коронавирусом?

– Есть те, у кого были положительные ПЦР-тесты. У некоторых даже пропадали запахи и вкусы. Но тут все просто. У 20% заболеваний ОРВИ – похожие симптомы. Или это химическая пневмония (такая болезнь действительно существует и возникает от вдыхания химических веществ, вредной пыли и паров. – Ред.). Те, кто рисует эту статистику по заболевшим и умершим, распыляют что-то на улицах. Иногда руками тех, кто не знает, что делает, – например, дворников. Люди дышат и заболевают. Возможно, на их костях оседают разные вещества, образуя металлический каркас. И потом этот каркас резонирует с излучением 5G.

Микитен объясняет, что Билл Гейтс планирует создать 5G-цифровой концлагерь. С помощью вакцины в человека проникает генномодифицированная смесь, и в теле образуется имплант. Он будет контролировать все показатели организма и выполнять задания извне. Но главное – через него можно будет “майнить криптовалюту”. То есть, вакцинированный, сам того не зная, станет фабрикой для добычи биткоинов. Правда, речь вроде бы идет только об РНК-вакцинах – Pfizer и Moderna.
“Билл Гейтс хочет создать 5G-цифровой концлагерь”
– Вы знаете, что один из компонентов в вакцине Moderna называется “люциферин”? И там его 66,6%, – спрашивает Сергей (на сайте Moderna такой компонент не значится. – Ред.).

Микитен продолжает: даже если бы и была болезнь, от которой нужно защищаться, маски точно не помогут. Он говорит, что это просто куски тряпки, которые, к тому же, в начале пандемии вдруг подорожали с 50 копеек до 15 гривень.

– В Откровении Иоанна Богослова говорится: “И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его”, – цитирует Сергей Книгу Апокалипсиса.

Со времен Римской империи богословы и религиозные фанатики придумывали сотни интерпретаций этой фразы. У Микитена есть своя версия: маска – пропуск в магазин, то есть символ, без которого ничего нельзя купить и продать. То же самое в скором времени может произойти с вакцинацией. Сергей опасается, что у нас, как в России, скоро введут QR-коды и посещать кафе и рестораны смогут только вакцинированные.

Сергей говорит так серьезно и увлеченно, что реальность в кофейне на Подоле вокруг нас начинает меняться. Он показывает на официантку в маске и сообщает, что девушка чувствует себя ужасно, когда носит ее. Я пытаюсь возразить: “Но мы ведь не знаем, какая позиция у этой девушки”. У Сергея ее взгляды не вызывают сомнений:

– Какая может быть позиция? – восклицает он. – Она носит маску, потому что хочет кушать, нужно платить коммуналку, растить ребенка. А что чувствуют мужчины-воины в масках? Они понимают, что это абсурд, причем незаконный. Но что им делать? Уйти из армии, полиции, силовых структур и пойти в охрану? Но там тоже нужно носить намордник, только меньше зарплата и возможности. Нас всех заставили заниматься преступной деятельностью – носить эти маски.
От редактора. Может показаться, что наш собеседник живет в выдуманном мире, который не имеет отношения к реальности. На самом деле – имеет. В 1928 году американские социологи Уильям и Дороти Томас сформулировали такую закономерность: если ситуации определяются людьми как реальные, они реальны по своим последствиям (теорема Томасов). Что это значит в нашем случае? Верования конспирологов могут быть мотивами вполне реальных действий, в том числе преступлений. Сам факт того, что кто-то всерьез воспримет какое-либо из их утверждений и откажется от вакцинации, может привести к трагическим последствиям.
От редактора. Может показаться, что наш собеседник живет в выдуманном мире, который не имеет отношения к реальности. На самом деле – имеет. В 1928 году американские социологи Уильям и Дороти Томас сформулировали такую закономерность: если ситуации определяются людьми как реальные, они реальны по своим последствиям (теорема Томасов). Что это значит в нашем случае? Верования конспирологов могут быть мотивами вполне реальных действий, в том числе преступлений. Сам факт того, что кто-то всерьез воспримет какое-либо из их утверждений и откажется от вакцинации, может привести к трагическим последствиям.
Пиар и убеждения
В Украине довольно много антивакцинаторов с большой аудиторией. Тех, кого можно назвать лидерами антивакцинальных мнений. Обычно они параллельно занимаются другими общественно значимыми темами – пишут и ведут эфиры о политике и экономике, незаконных задержаниях, медицине. О чем угодно, что волнует большую аудиторию. Антивакцинация становится топ-темой их публичной жизни только в периоды всплесков заболеваний – свиного или куриного гриппа, дифтерии и, тем более, коронавируса.

– Среди антивакцинаторов есть люди, которые просто используют эту тему для раскрутки, пиарятся, – рассказывает Андрей Семьянкив. – Например, старшая научная сотрудница Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного Надежда Жолобак. Кому она была известна до пандемии коронавируса? Выдающихся открытий у нее нет, она просто рядовая сотрудница научного института. Но коронавирус сделал из нее звезду. Она записывает видео – и получает миллион просмотров. Это ловушка, в которую легко попасть.

Надежда Жолобак – украинская ученая, к мнению которой часто апеллируют антивакцинаторы. В своих видеоинтервью Жолобак рассказывает, что болезни возникают в больном обществе, коронавирус можно назвать просто насморком и вакцинироваться от него нет смысла.

К той же категории желающих пропиариться Андрей относит львовянина Остапа Стахива. Он позиционирует себя как правозащитник, “народный мэр Львова” и глава общественной организации “Идея нации”. В местных СМИ его часто называют провокатором.

Стахив с 2007 года постоянно баллотировался то в Верховную Раду, то в местные советы, но так никуда и не прошел. Диапазон тем, на которые он высказывается, широк – от сноса исторических зданий до рынка земли и пыток в отделениях полиции. С начала пандемии Стахив активно выступает против вакцинации в своем фейсбуке и проводит акции против карантинных ограничений. Стахива не раз уличали во лжи и манипуляциях на теме коронавируса. При этом под его постами и видео о ковиде и вакцинации – по 500-1000 лайков и комментариев.
Антивакцинаторы используют тему прививок для собственного пиара
– Я лично инспектировал больницы, где якобы лежали больные пневмонией во время вспышек ковида. Эти больницы были пустыми! – сказал Остап Стахив Liga.net, но от дальнейшего разговора отказался. – Если ваше СМИ врет и печатает статистику якобы заболевших и умерших, мне не о чем вести диалог. Как говорится в притчах царя Соломона, с вором не имей и добрых дел.

Против вакцинации активно выступает адвокат Сергей Гула из Белой Церкви. У него больше 13 000 подписчиков в фейсбуке. По мнению Семьянкива, Гула – из тех, кто зарабатывает деньги на этой теме:

– Коронавирус и вакцинация – темы, которые задевают эмоции людей. Гула строит себе образ человека, который борется против зла со всем миром и идет до конца. Этим он просто привлекает к себе клиентов, которым близка такая риторика, – уверен Андрей.

Это далеко не полный список лидеров антивакцинальных мнений, и у каждого из них есть своя мотивация. Люди, которые искренне верят в то, что говорят, по словам Семьянкива, – в меньшинстве.
Доктор Чайка
На сайте врача Василия Чайки висит описание: “Доктор по призванию и образованию”. В разделе “Какие проблемы я решаю” – длинный список органов и систем организма – от головы и сердечно-сосудистой системы до женского и мужского здоровья и проблем с кожей, волосами и ногтями. Некоторые пункты написаны с орфографическими ошибками.

Чайка ведет блог в фейсбуке – там у него 5000 друзей и 18 500 подписчиков – и канал в YouTube. 12 марта 2020 года он выложил видео под названием “Секретная правда о коронавирусе”, которое посмотрели почти 450 000 человек.

В видео Чайка рассказывает, как СМИ нагнетают страх и истерию вокруг коронавируса. Люди панически боятся заболеть, это, по его мнению, вызывает в мозге определенные реакции и человек заболевает. Примерно так Чайка объясняет в своем блоге и другие болезни – рак груди якобы возникает из-за “беспокойства женщины о гнезде”, аллергия – из-за внезапного негативного события в жизни.

Врач Василий продает видеокурсы по лечению болезней и оздоровительные программы “марафоны здоровья”. Например, марафон “Я выбираю жить!”, который Чайка позиционирует как “пошаговый алгоритм избавления от любой болезни”, стоит $390, по скидке – $219. Купить его можно, нажав на кнопку “Стать здоровым”.

Чайке 39 лет, он закончил Винницкий медуниверситет и до 2008 года работал педиатром в государственной клинике в Виннице. А потом решил уйти.

– Мои взгляды полностью противоречат тому, что происходит в официальной медицине, – объясняет Чайка. – Например, если у ребенка начинались осложнения после прививки, я писал об этом в его карточку, отправлял письмо в санстанцию. А потом меня вызывали и сообщали, что это неправильно, я ошибся и нужно все переписать. Когда я отказывался, карточка куда-то исчезала. Я понял, что не хочу помогать создавать идеальную статистику, и ушел.

При этом к вакцинации в целом Чайка относится положительно. Но при соблюдении двух условий: тот, кому делают прививку, должен быть полностью здоров и жить в местности, где есть вспышка конкретной болезни.
“Вакцинация – просто маркетинговая стратегия”
Какое-то время Василий вел частную педиатрическую практику, а потом занялся физической и медицинской реабилитацией. Сам он рассказывает, что помогает людям после острой фазы любых болезней – хоть ангины, хоть травмы.

– В лечение входит стандартная медикаментозная терапия, все, что имеет отношение к остеопатии, вертебрологии, мануальной терапии и работе с подсознанием – психология, психиатрия, НЛП, – говорит Чайка и добавляет, что всем этим занимается он сам.

С тех пор, как Василий опубликовал видео о коронавирусе и страхе, прошло почти полтора года. Это видео блокировал YouTube, а на самого Чайку пытались наложить штраф в 560 грн. Но врач штраф не заплатил, а видео выложил снова. И до сих пор придерживается озвученного в нем мнения.

– В 2003 году была атипичная пневмония, в 2008-м – птичий грипп, в 2012-м – свиной. Все это – одно и то же, один штамм гриппа, – говорит Чайка. – Можно говорить что угодно, но из-за коронавируса открылся рынок вакцинации, которого раньше не было. Это маркетинговая стратегия, которая не имеет отношения к болезни. Вакцинироваться просто не от чего.

Семьянкив давно знаком с деятельностью Василия Чайки по фейсбуку. Он говорит, что еще четыре года назад врач вел содержательный блог, где писал о доказательной медицине и лечении болезней – например, астмы. Другие блогеры даже воровали у него контент.

– А потом я увидел, что он говорит о коронавирусе, и у меня сложилось впечатление, что у него случился дебют психического заболевания, – рассказывает Андрей. – Случилась беда, а интернет не отключили.

Врачи, по словам Семьянкива, – отдельная категория антипрививочников. Но в этом нет ничего неожиданного. Некоторые врачи, как и другие люди, не оценивают информацию критически и не стремятся узнать больше. Кого-то смущает, что вакцина появилась уже через год после начала пандемии, кого-то – что клинические исследования не закончены, а кто-то не доверяет производителям.
МИНИСТЕРСТВО АНТИВАКЦИНАТОРОВ. СТРАНИЦА МОЗ В FACEBOOK СТАЛА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ КОНСПИРОЛОГОВ

Среди миллионов (согласно опросам) украинских антивакцинаторов есть малая, но очень активная часть ярых пропагандистов. Сделать базу всех противников прививок в Украине было бы непросто, но мы узнали их приблизительное количество и масштабы влияния.

По просьбе LIGA.net, компания Artellence проанализировала посты (и комментарии под ними) фейсбук-страниц и аккаунтов с 10 000+ подписчиков, доля украинских фолловеров на которых составляла не менее 50%. В нашу выборку попали посты, написанные с 1 января по 7 июля 2021 года.

Среди 16 млн пользователей фейсбука и огромного количества страниц в Украине почти 7900 страниц и аккаунтов имеют свыше 10 000 подписчиков. За полгода эти страницы и аккаунты написали свыше 6 000 000 постов. Но лишь 21 200 (<1%) были написаны про коронавирус и вакцинацию, а пользователи оставили под ними 674 655комментариев (121 000 комментариев были непосредственно про вакцинацию).

Много людей могло оставить 1-2 комментария о коронавирусе, и они почти не влияют на общую картину, поэтому мы отфильтровали и проанализировали пользователей с более 20 комментариями о ковиде и вакцинации. Таких осталось 1402 человека. Но даже среди них, далеко не все – критики вакцинации. Нам удалось обнаружить лишь 341 пользователя, которые писали преимущественно негатив.

Анализ Artellence показывает, что большая часть страниц – это личные аккаунты людей, имеющих активную позицию против вакцинации. Среди этих аккаунтов нет явной большой ботофермы и нет причин предполагать, что их деятельность каким-то образом организована. По мнению основателя Artellence Владимира Лозового, большие спланированные кампании на одну тему обычно имеют минимум 10 000 негативных комментариев в день. В нашем же случае, 341 аккаунт написал 21 300 комментариев за полгода.

Главное место ненависти для этих пользователей — страница Министерства здравоохранения. 9% от всех комментариев про вакцинацию на странице Минздрава написали выше упомянутые 341 аккаунт. На других страницах количество комментов было в десятки раз меньше, поэтому страницу министерства можно назвать главной площадкой антивакцинаторов.
Кто за этим стоит
Размышляя о том, стоит ли какая-то скрытая “околополитическая” сила за антивакцинальной кампанией в Украине, сложно самому не скатиться в теории заговора. Мы поговорили об этом с несколькими экспертами, и все они приходят к одному выводу: частично антивакцинальные настроения в Украине подогреваются Россией, а частично их транслируют те, кто искренне в это верит или пытается таким образом завоевать аудиторию.

Политолог Михаил Басараб объясняет: Россия ведет масштабную изобретательную пропагандистскую кампанию на территории недружественных ей стран. Цель – создать атмосферу хаоса, где как можно больше людей будут недовольны существующим положением вещей и, в том числе, действиями правительства. Для этого используют не только политические темы, но и все, что волнует людей и может усилить раскол в обществе.

– Мы можем проследить это не только на примере Украины, – говорит Басараб. – В 2018 году Национальный центр биотехнологической информации (США) опубликовал исследование, в котором говорилось, что российские боты разгоняли антивакцинальные дискуссии в американском сегменте Twitter.

Политолог отмечает, что среди организаторов антикоронавирусных акций, которые за последние полтора года не раз проводились перед зданиями органов власти, былилидеры мнений, которые специально провоцируют напряжение и противостояние в обществе.

– Например, есть такая Виктория Шилова, которая во время Евромайдана призывала зачистить Майдан и Крещатик, а позже организовывала митинги якобы солдатских матерей, создавая картинку для российских СМИ, – рассказывает Басараб. – А не так давно она была одной из организаторов антивакцинального митинга под Кабмином.

По словам Басараба, свою роль в антивакцинальной кампании сыграла Украинская православная церковь Московского патриархата – ее представители не придерживались карантинных ограничений во время пасхальных праздников в 2020 году и высказывались в поддержку конспирологических теорий.

И все же нельзя утверждать, что все, кто участвуют в антивакцинальных кампаниях, работают на Россию. Есть и те, кто просто попал под влияние пропаганды или был изначально склонен верить в конспирологические теории. Таких, можно сказать, “используют втемную”.
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Каждому свое
Через неделю после нашей встречи Сергей Микитен объявил в фейсбуке о новой акции, которая пройдет в конце июля, – Всемирной демонстрации за свободу и права людей, против лжепандемии, карантинного террора и геноцида.

На эту же акцию призывает ехать в своем фейсбуке Остап Стахив. Параллельно Стахив пишет несколько постов в день – о выбросах химических отходов в речку возле села Подгайчики, о том, как чиновники заблокировали работу сотрудников Народного дома в городе Глиняны, о незаконном складе древесины, который нашли в Славском. В конце каждого поста Стахив публикует номер своей банковской карты и просит “поддержать канал”.

Доктор Василий Чайка продолжает активно вести блог в фейсбуке. Он записывает видео с рекомендациями по лечению рахита, рака, заболеваний мочеполовой системы и щитовидной железы. Недавно Чайка начал продавать видеокурс о лечении аллергии. Он стоит $159, по скидке – $99.
Еще как минимум год у антипрививочников будет много работы – появляются новые штаммы коронавируса, могут быть масштабные вспышки болезни. Возможно, кого-то громкая история с борьбой против карантина сделает известным, кому-то поможет привлечь клиентов, а кто-то попробует себя в роли правозащитника. А тем временем, люди будут умирать.
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Июль 2021 года
Верстка: Анна Андреева

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