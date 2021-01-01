Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Когда в марте 2020 года в Украине ввели карантин и объявили масочный режим, Сергей Микитен сразу решил: тут что-то не так. Он подумал: дело не в защите от коронавируса, а в дрессировке людей, в том, чтобы приучить их к ограничению свободы. Сам коронавирус, по мнению Микитена, – обычное ОРВИ, хотя и с необычной расшифровкой. Сергей объясняет: COVID-19 – это “cow”, корова, и “ID”, идентификация. То есть идентификация скота.
Теория, которой придерживается Микитен и его соратники, напоминает сюжет фантастического фильма: пандемию коронавируса придумали Билл Гейтс, Джордж Сорос, династии Рокфеллеров и Ротшильдов, а также другие богатые люди. Они входят в рыцарские ордена и масонские ложи. По их мнению, людей на планете стало слишком много, а природных ресурсов – мало.
Жить внутри такого фильма довольно страшно, но – увлекательно. Конспирологи верят, что до коронавируса богачи уже пытались сократить население Земли с помощью эпидемий куриного и свиного гриппа. Но что-то пошло не так, и они придумали коронавирус. За счет технологий сейчас воплотить коварные планы в жизнь намного проще, чем раньше. Для этого в разных странах внедряют системы вроде нашей “Украины в смартфоне”. Часть населения – “старых, алкоголиков, слабых, тупых” – уничтожат. У остальных отберут частную собственность и будут полностью их контролировать.
– Среди ваших соратников есть те, кто переболел коронавирусом?
– Есть те, у кого были положительные ПЦР-тесты. У некоторых даже пропадали запахи и вкусы. Но тут все просто. У 20% заболеваний ОРВИ – похожие симптомы. Или это химическая пневмония (такая болезнь действительно существует и возникает от вдыхания химических веществ, вредной пыли и паров. – Ред.).
Те, кто рисует эту статистику по заболевшим и умершим, распыляют что-то на улицах. Иногда руками тех, кто не знает, что делает, – например, дворников. Люди дышат и заболевают. Возможно, на их костях оседают разные вещества, образуя металлический каркас. И потом этот каркас резонирует с излучением 5G.
Микитен объясняет, что Билл Гейтс
планирует создать 5G-цифровой концлагерь. С помощью вакцины в человека проникает генномодифицированная смесь, и в теле образуется имплант. Он будет контролировать все показатели организма и выполнять задания извне. Но главное – через него можно будет “майнить криптовалюту”. То есть, вакцинированный, сам того не зная, станет фабрикой для добычи биткоинов. Правда, речь вроде бы идет только об РНК-вакцинах – Pfizer и Moderna.