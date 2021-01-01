Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Какое-то время Василий вел частную педиатрическую практику, а потом занялся физической и медицинской реабилитацией. Сам он рассказывает, что помогает людям после острой фазы любых болезней – хоть ангины, хоть травмы.



– В лечение входит стандартная медикаментозная терапия, все, что имеет отношение к остеопатии, вертебрологии, мануальной терапии и работе с подсознанием – психология, психиатрия, НЛП, – говорит Чайка и добавляет, что всем этим занимается он сам.



С тех пор, как Василий опубликовал видео о коронавирусе и страхе, прошло почти полтора года. Это видео блокировал YouTube, а на самого Чайку пытались наложить штраф в 560 грн. Но врач штраф не заплатил, а видео выложил снова. И до сих пор придерживается озвученного в нем мнения.



– В 2003 году была атипичная пневмония, в 2008-м – птичий грипп, в 2012-м – свиной. Все это – одно и то же, один штамм гриппа, – говорит Чайка. – Можно говорить что угодно, но из-за коронавируса открылся рынок вакцинации, которого раньше не было. Это маркетинговая стратегия, которая не имеет отношения к болезни. Вакцинироваться просто не от чего.



Семьянкив давно знаком с деятельностью Василия Чайки по фейсбуку. Он говорит, что еще четыре года назад врач вел содержательный блог, где писал о доказательной медицине и лечении болезней – например, астмы. Другие блогеры даже воровали у него контент.



– А потом я увидел, что он говорит о коронавирусе, и у меня сложилось впечатление, что у него случился дебют психического заболевания, – рассказывает Андрей. – Случилась беда, а интернет не отключили.



Врачи, по словам Семьянкива, – отдельная категория антипрививочников. Но в этом нет ничего неожиданного. Некоторые врачи, как и другие люди, не оценивают информацию критически и не стремятся узнать больше. Кого-то смущает, что вакцина появилась уже через год после начала пандемии, кого-то – что клинические исследования не закончены, а кто-то не доверяет производителям.