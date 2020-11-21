Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

Коронавирусу всего год, поэтому его последствия для организма мало изучены. Но связь между пандемией и психическим здоровьем уже очевидна. Причем речь идет не только о тех, кто переболел или болеет коронавирусом. Чувство одиночества и оторванности от мира из-за изоляции, тревога, страх заболеть и заразить близких, остаться без работы и денег, вспышки домашнего насилия – с марта об этом из каждого утюга говорят вызывающие разную степень доверия эксперты.
Ученые уже проводят
исследования о последствиях коронавируса для психики тех, кто его перенес. И приходят к выводу, что среди переболевших COVID-19 распространены посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, тревога и бессонница. У 39% пациентов, тяжело перенесших коронавирус, обнаруживают
неврологические осложнения, включая головные боли, инсульты, судороги.
Причин, приводящих к последствиям для психики после коронавируса, может быть несколько.
– Это может быть воздействие вируса на участки мозга, отвечающие за эмоции, тяжелое истощение после болезни, биохимические повреждения, побочные действия лекарств и так называемые внешние факторы – бесконечные негативные новости о коронавирусе, слухи от знакомых о чьем-то тяжелом течении болезни, изоляция и изменения образа жизни, финансовые и социальные факторы, – рассказывает психиатр, заведующий отделением первичного эпизода Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 Дмитрий Мангуби.
Нельзя сказать, что тяжелое течение коронавируса всегда приводит к депрессии. Но ученые предполагали, что количество случаев тяжелой депрессии в связи с пандемией не превысит 1%, а в итоге этот показатель – 5%. При этом, говорит Дмитрий Мангуби, если у человека была депрессия и до коронавируса, болезнь и связанные с ней факторы могут усугубить ее. Он описывает, что происходит с человеком в таком состоянии:
– В голове – пустота, отсутствие любых позитивных мыслей, планов на будущее. Ощущение тяжести и черноты во всем, потеря смысла жизни и всех удовольствий – еда безвкусная (это последствие и депрессии, и коронавируса) и есть не хочется, спать не получается. Засыпаешь на два часа, просыпаешься, пьешь кучу таблеток, чтобы уснуть, и снова просыпаешься через 20 минут в тревоге. Вам нужно встать в восемь, но с четырех вы не спите совсем. Это истощает. Утром все болит и ломит. Нужно умыться, но вы не видите в этом смысла. Промакиваете лицо два раза, надеваете что попало, и каждое движение дается с трудом, – описывает Мангуби.