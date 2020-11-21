Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

4 сентября Олег и Ирина были приглашены на свадьбу. В качестве сюрприза решили спеть песню на сцене. Это придумала Ирина, чтобы отвлечь Олега. Каждый пел по четыре простых строчки, что-то вроде: “Семейная жизнь – это ванна с шампанским, кофе в постель. Семейная жизнь, семейная жизнь”. Нужно было записать фонограмму в студии, и тут Олег понял, что не может запомнить свои слова.



– Он стал постоянно об этом говорить: “Я не могу запомнить, не могу запомнить”. Я сначала не понимала, он шутит или нет. Потом говорю: “Забей. Запишем фонограмму, а на самой свадьбе просто будешь открывать рот”. То же самое говорил и ведущий, но Олег как будто не слышал и очень нервничал.



Он начал жаловаться на бессонницу и лежать в кровати по утрам дольше обычного. Ирина звала его с собой на источник: “Ты все равно не спишь. Поехали! Не захочешь окунуться – хотя бы погуляешь на природе, развеешься”. Олег согласился только раз. Он окунулся, погулял, и на пару часов как будто вернулся в свое обычное состояние – стал веселым и, кажется, снова увидел мир вокруг.



– Мы садились в машину, и я ему сказала: “Вот видишь, как тебе классно, настроение улучшилось! Давай ездить вместе каждое утро”. Он согласился, а на следующее утро снова: “Не пойду”. Лежит и все. Я спрашивала, что происходит, о чем он думает. Он молчал. Не могла же я спрашивать это постоянно или выносить его на руках на улицу, – Ирина будто оправдывается перед собой. – Я правда старалась как могла. Но постоянно заставлять и просить – меня это выматывало.



Ирина постоянно анализирует те недели и говорит, что только сейчас поняла, насколько тяжело было Олегу, да и ей самой. А тогда – будто не осознавала этого. Ей ни разу всерьез не приходила в голову мысль, что он может покончить с собой, но теперь кажется, что где-то на подсознании она об этом знала.



– За несколько дней до этого эпизода (Ирина не боится слова “самоубийство”, но сама в разговоре предпочитает не произносить его) у меня вдруг начало косить лицо в одну сторону, и появился нервный тик. Я испугалась, сделала МРТ, но оказалось, что это нервное. Только тогда по реакции своего тела я поняла, насколько мне тяжело выносить то, что происходит.