"Окремий світ". Як влаштована українська дипломатія

– Тоді вона в МЗС не працювала, – заступається за радницю Олег Ніколенко.

– Але на той час вона була громадянкою України. І, виходить, ігнорувала український закон, – дивно, чому лише у мене виникає обурення.

– Сторінки у соцмережах – це приватний простір людей, – пояснює Георгій Тихий. – Жодний закон і служба не зобов'язує їх, як вести ці сторінки. Ми в цей приватний простір не ліземо. Робота в МЗС не може диктувати, що робити в приватному просторі.

Напрямком роботи Вікторії Рясної в МЗС, за її словами, є розвиток спортивної дипломатії, "як частини публічної дипломатії – ключового та ефективного інструменту "м’якої сили" України за кордоном".

У відкритих джерелах обмаль інформації про професійний бекграунд цієї радниці. Інтернет-пошук дозволяє дізнатись, що Вікторія

входила

до складу урядової делегації під час обговорення Комісії ООН зі становища жінок в Нью-Йорку як "експерт з питань жіночого лідерства у спорті Федерації легкої атлетики України".

Ще одне посилання вказує, що Рясна в складі команди МЗС

брала участь

у змаганнях із мініфутболу, організованих Всесвітньою федерацією мініфутболу.

– Звідки у Вікторії досвід, щоб давати поради міністру закордонних справ?, – щойно зайшовши в пресцентр МЗС, питаю у Георгія Тихого.

– Вона знає світ спорту від "А" до "Я", – відповідає він. – Якщо нам треба залучити якусь спортивну асоціацію, треба знати бекграунд цієї організації, щоб не заляпатися.

– Для роботи в патронатній службі міністра важливо мати відповідний досвід та знання. А Вікторія працювала в локальній, а не міжнародній організації...

– У неї абсолютно достатньо досвіду для того, щоб вона виконувала ті функції, які вона виконує, – відрізав Георгій.