"Окремий світ". Як влаштована українська дипломатія

Дмитро Кулеба зайняв пост міністра закордонних справ 4 березня 2020 року. Через тиждень з міністерства пішли одразу три позаштатні радники, які працювали при попередніх очільниках МЗС: Павлові Клімкіні та Вадимові Пристайку. Радники автоматично втрачають повноваження в момент відставки керівника, з яким вони працювали.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Власть советов. Как устроен Офис президента Зеленского
Так, наприклад втратили свої посади позаштатні радники міністра закордонних справ Ігор Веремій (який брав участь в консультаціях у Мінському переговорному процесі), Тарас Качка (відповідальний за питання міжнародного права та євроінтеграції) та Віктор Майко (радник з питань економічних зв'язків із Азією та Африкою).
Водночас, Дмитро Кулеба не відмовився від послуг Метью Сінклера, громадянина Великої Британії, який працює радником міністрів МЗС із листопада 2018 року.
Радник із іноземним паспортом – рідкісний випадок. За словами Дмитра Кулеби, першим у міністерстві таким фахівцем став британець Кормак Сміт. Згодом у цій ролі його замінив Метью Сінклер. Завдання цих радників – підказувати урядовцям, як правильно спілкуватися та протидіяти дезінформації.