Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко

Как выглядели события того вечера, с точки зрения Свириденко? На самом деле вопрос я формулировал несколько минут, рассказывая о том, что уже знаю. Что в этой реконструкции правда, что ложь, что полутона?



Адвокат реагирует сдержанно, объясняет, что сложить целостную картину, исходя из имеющихся у него фактов, пока нельзя. Всех материалов уголовного дела, в котором Стерненко выступает в качестве потерпевшего, у него нет. Поэтому останавливаемся на деталях:



– Вы согласны с тем, что на Стерненко напали Кузнецов и Исайкул?



– Версия о нападении заслуживает того, чтобы принять ее во внимание. Ее надо или подтвердить или опровергнуть. Мне неизвестны бесспорные доказательства того, что Кузнецов и Исайкул караулили Стерненко под подъездом. Из того уведомления о подозрении, с которым я ознакомился, не увидел – ни по логике изложения, ни по стилистике, – что у следователя есть такие доказательства.



– Может быть, Стерненко и его девушка сами решили напасть на двух парней?



– Уверен, что они тоже не планировали нападения, скорее всего, они просто возвращались домой и единственное, что планировали – выпить чаю и лечь спать.



Кофе, который нам принесли, настолько вкусный, что хочется соглашаться с каждым словом собеседника. Но вопросы в записной книжке слишком неоднозначны:



– Вы же видели ролик, на котором неизвестный человек рассказывает о том, как готовилось покушение?



– В этом ролике, кстати, речь идет не о том, что Стерненко надо убить, а… ему якобы собирались нанести телесные повреждения…



– Буквально так: отпи..ить.



Станислав Владимирович морщится, но соглашается:



– Я не хотел так говорить, но – вы сказали. Да. Но не убить же, не покалечить… Доказательств того, что у Кузнецова и Исайкула были ножи или другие предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений, не вижу.



– То есть, получается, нападение на Стерненко все-таки было?



– Я допускаю, что не было.



– А что же было, конфликт?



– Да.



– Исайкул и Кузнецов конфликтовали со Стерненко до этого инцидента? Или, может, была какая-то матерная перебранка во дворе? Словом, что за конфликт?



– Насколько я знаю, там было несколько секунд на общение, если так можно выразиться.



– Смотрите. Даже если мы вынесем за скобки общий одесский контекст, все равно вырисовывается картинка: идут юноша и девушка, им навстречу двое незнакомых парней спортивной внешности… Насколько я знаю, Стерненко и девушка свернули с дороги, после чего парни тоже изменили траекторию своей прогулки и встреча произошла возле парадного…



– Добавим в эту картинку то, что у Стерненко был нож. Вы можете парировать, что до этого на него нападали. Но это также может свидетельствовать о его стрессовом состоянии. Он, возможно, ждал нападения, оглядывался…



Адвокат описывает тревожную обстановку, в которой последние месяцы жил Стерненко, объясняет, что беспокойство могло усилиться в темное время суток. И осторожно намекает на то, что реальной угрозы не было, но Стерненко мог действовать так, как будто она была.



– Станислав Владимирович, вы же наводили справки о Кузнецове и Исайкуле. Чем эти люди зарабатывали себе на жизнь?



– В последнее время подрабатывали в охранных структурах.



– То есть, они излучали вполне реальную опасность…



– Ну почему? Образ охранника может ассоциироваться, например, с защитой.



Тут остается лишь пожать плечами:



– В украинских реалиях преступные группировки тоже иногда называют себя охранными фирмами…



Свириденко тоже пожимает плечами. Вспоминаю очередную деталь:



– Как объяснить то, что у них были отключены мобильные телефоны? Значит, они шли на дело?



– Люди разные. Для меня, например, гулять с выключенным телефоном ненормально, а для кого-то – норма.



Я пытаюсь поставить себя на место присяжного заседателя и предлагаю собеседнику выступить в той же роли:



– …Давайте проведем мысленный эксперимент. Кому-нибудь из ваших близких надо пройти около одиннадцати вечера через жилой массив в Одессе, перед вами выбор: навстречу должна выйти пара – или внешне похожая на Кузнецова и Исайкула или на Стерненко и его девушку. Какую пару встречных прохожих вы выберете?



– Парня и девушку, тут не о чем говорить.



– Скажите, не только как адвокат, но и как опытный следователь, вы действительно считаете, что нападения не было?



– Пятьдесят на пятьдесят, – и, немного вздыхая, добавляет: – На все вопросы должно ответить следствие. Если и было нападение, то оно закончилось в тот момент, когда Исайкул и Кузнецов начали убегать. В любом случае Кузнецов и Исайкул не ожидали, что Стерненко будет с ножом и не предполагали такого сопротивления.

