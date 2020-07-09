Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко

Процесс над Стерненко – это история рождения политического деятеля. Для литературы и кинематографа сюжет не нов. Лучшее из произведений на подобную тему – сказка Евгения Шварца «Дракон». Вкратце сюжет: странствующий рыцарь Ланцелот забрел в город, некогда захваченный драконом, встретил девушку, которой грозила беда, убил дракона, женился и стал главным человеком в городе.
Тут множество совпадений. Начиная с того, что Стерненко похож на Ланцелота даже по своим социально-демографическим характеристикам. Ланцелот пришел откуда-то с юга, Стерненко – из Одессы. Ланцелот несколько наивен в своих политических взглядах – Стерненко упрекают в максимализме. До поединка с драконом Ланцелот был девятнадцать раз ранен легко, пять раз тяжело и три раза смертельно. На теле Стерненко множество боевых отметин, на него трижды покушались.
Дракон тоже узнаваем. В сказке у него сложная роль – монаршего титула или президентской должности нет. Он весьма неформален. Это, скорее, криминальный авторитет, заменяющий собой нормальный госаппарат – крышует город, собирает дань жратвой и девицами. У него три головы и разные обличья. То он предстает в виде грубоватого солдафона, то, как сдержанный и высоколобый господин, то еще как-нибудь. Вот и в нашем случае у дракона множество личин.
То бывший замглавы администрации Януковича, заслуженный юрист Украины Андрей Портнов
заявит, что его цель – добиться для Стерненко пожизненного заключения. То депутат Александр Дубинский
начнет лоббировать вручение Стерненко подозрения. То слуга народа Максим Бужанский обзовет Стерненко бытовым убийцей. То проснется голова харьковского общественника Михаила Добкина
и расскажет о роле в деле Стерненко мировой закулисы. Добавим сюда деятелей из Комитета спасения Украины в изгнании и гопников из подворотни.
Не надо быть политическим аналитиком, чтобы различить во всем этом многоголовье того самого ящера, который в феврале 2014 года, помахивая раненными крыльями, улетел в сторону Ростова. А ныне выползает по частям на Печерских холмах.
В произведении Шварца на помощь герою приходят те, о ком Ланцелот раньше не знал. Торговцы коврами притарабанили ему ковер-самолет, шляпных дел мастер нахлобучил на него шапку-невидимку, кузнец вручил щит и меч. Нечто подобное происходило и во время суда об избрании меры пресечения для Стерненко.
Поддержать его пришли представители разных взглядов и политических лагерей. Даже те, кого Стерненко не ожидал увидеть. Много людей – сотни. И, как это часто в жизни бывает, не пришли те, кого он звал.
В сторонке, не привлекая особого внимания, стоял одесский побратим Стерненко, глава городской ячейки Народного руха Михаил Кузаконь. Приехал из Ужгорода лучший эксперт по ранениям, хирург 125-й горно-пехотной бригады, проведший десятки операций в условиях боя Александр Данилюк. И другие уважаемые люди, которых юрист Портнов назвал «бродячим кублом».
Возле суда можно было увидеть экс-главу Таможенной службы Максима Нефедова
и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна
. Было довольно много народных депутатов от Слуги народа, Батькивщины и Европейской солидарности. Переглядывались друг с другом ребята, вооруженные пиротехникой. Немного непривычно было видеть рядом пацанов в черных майках и либеральных барышень с ЛГБТ-символикой.
В сказке люди и животные, собравшиеся на площади, знакомятся друг с другом, пытаясь найти общий язык. Кот мяукает, ослик хлопает ушами. Так и здесь было ощущение, что люди, пришедшие поддержать Стерненко, как бы присматриваются друг к другу.
Несколько часов на солнцепеке простояла экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун
. Что заставило ее прийти? Прежде чем ответить на этот вопрос, пани Ульяна делает шаг назад:
– Что вас удивляет?
– Все-таки Стерненко называют радикалом…
– А что такое радикал? Вот вы, например, были на Майдане?
– Да.
– Тогда вы тоже радикал. Вы журналист?
– Да. Если вы журналист и не знаете, что такое радикал, если у вас нет дефиниции этого термина, то вы не можете писать о Стерненко, – и еще раз, убежденно: – Нет, не можете.
У сказки Шварца, конечно, счастливый конец. Дракон недооценил противника и проиграл. Ему казалось смешным, что какой-то мальчишка осмелился бросить вызов. Драконья башка рассуждала так: «Придется подраться. Да откровенно говоря, я не жалею об этом, я тут не так давно разработал очень любопытный удар лапой эн в икс направлении. Сейчас попробуем его на теле».
Враги Стерненко постоянно его недооценивают. Во время второго нападения, напомним, он задержал и обезвредил исполнителя. Во время третьего – обратил в бегство двух мордоворотов. Следующий этап – судебный процесс. И вновь параллели.
Судебное заседание по избранию предварительной меры пресечения напоминало бой в небе между драконом и Ланцелотом. Потасовки в здании суда и вокруг него были связаны с тем, что суд отказался пропускать в зал всех желающих: все-таки карантин.
Непонятно как подобный поворот событий мог предвидеть Шварц, но… В книге подельник дракона, бургомистр, объявляет: «Слушайте приказ. Во избежание эпидемии глазных болезней, и только поэтому, на небо смотреть воспрещается. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина дракона».
Что же мы видим? Дракон получил по шее и нанес пару ответных ударов. Стерненко оказался под двухмесячным домашним арестом. Объявлен антракт.
Делать прогнозы не хочется. Шансы на победу у Стерненко-Ланцелота определенно есть. Вне зависимости от исхода судебных разбирательств, он станет политической фигурой. С небольшой оговоркой: если выживет.