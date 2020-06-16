Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко

Ознакомившийся с материалами своего дела Михаил Кузаконь утверждает, что данные GPS-трекеры находились на балансе одесской полиции. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информации. Но очевидно, что у генпрокурора было более чем достаточно оснований забрать дело Стерненко и других активистов у МВД и передать в СБУ.



Общая картина: всего в 2018-м в Одессе произошло более 20 нападений (в целом по стране, напомним, – более 50 фактов физической расправы над активистами). Из них три – на Сергея Стерненко. Остановимся подробнее на каждом из них.



8 февраля 2018 года двое неизвестных напали на Стерненко и его девушку возле подъезда. Преступники не были найдены. Парню пришлось провести в больнице неделю. К тому моменту у него были достаточно веские основания полагать, что полиция не сможет его защитить (вернее, не захочет, ниже объясним почему). И что следующее нападение – вопрос времени.



1 мая того же года на него было совершено второе покушение: стреляли из травматического пистолета сзади. Рядом с Сергеем, как и в прошлый раз, находилась та же спутница. Активист был ранен в шею. Но каким-то чудом сумел задержать стрелка. Как такое возможно? Один из одесских правоохранителей, с которым мы пытались поговорить (не удачно), пожал плечами и неохотно бросил фразу: «Это Одесса».



Задержанным оказался некий уроженец Казахстана Абзал Баймукашев. Об этом человеке известно только то, что в 2003 году он получил украинский паспорт. В настоящий момент преступник находится под стражей, его мотивы до сих пор не ясны, приговора суда нет.



Таков контекст того страшного вечера, когда в рукопашной схватке сошлись четыре фигуры: Стерненко и его девушка с одной стороны и двое загадочных мужчин с другой.



Во время третьего инцидента Стерненко действовал по уже отработанному алгоритму: догнать, обезвредить, задержать и зафиксировать происходящее на камеру. Логика, вроде бы очевидна – так появляется хоть какой-то шанс установить личность нападавшего. Но эта логика очевидна не всем.



Оппоненты Стерненко обвиняют его в дьявольской жестокости – циничном умерщвлении бойца 25-й воздушно-десантной бригады. Уточним: погибший, действительно, служил в десанте, но это была срочная служба в 2009 году.



«Дьявольская жестокость» – не просто красочный эпитет. В переводе на юридический язык это означает «отягчающие обстоятельства». А умышленное убийство (статья 115 УК Украины) с отягчающими обстоятельствами карается вплоть до пожизненного заключения.



Суть аргументации оппонентов: начиная с того момента, когда нападавшие стали убегать, речи о самообороне быть не может. И припоминают, что Стерненко уже обвинялся в уголовных преступлениях. До тех пор, пока суд не вынес решение, все версии заслуживают внимания.



Итак, не дьявол ли Стерненко? Кто он вообще такой и откуда взялся?