Пандемия коронавируса продемонстрировала слабые стороны правительств разных стран. Существует мысль, что авторитарные страны лучше либеральных справляются с последствиями кризиса. Но я думаю, дело не в режиме, это — “обертка”. Все дело — в сильной институциональной политике в государстве, когда политические институции могут дать скоординированный ответ внешним угрозам. Например, Израиль закупил наибольшее количество вакцин во всем мире и массово вакцинирует население. Это пример того, как четкая работа институций – правительства, Минздрава и даже, по некоторым данным, спецслужб Израиля помогли эффективно сработать.
Отдельно государство, отдельно бизнес или общество в Украине пока не способны ответить на те вызовы, которые существуют сейчас и будут существовать в «постковидний» период.
Правительству необходимо разработать видение, куда идет экономика в рамках новых трендов, и начать его реализовать. Насколько я знаю, в Украине такого видения нет, а без него невозможно скоординировать работу правительства и бизнеса, которая необходима для преодоления кризиса. Без долгосрочной стратегии и создания конкурентных преимуществ для инвесторов Украина не сможет привлечь ни внешние, ни внутренние инвестиции для снижения углеродного следа экономики. В мире сейчас существует жесткая конкуренция между странами, и кто конкуренцию выигрывает туда и приходят деньги. Украина должна думать о развитии своих конкурентных преимуществ. Важно, чтобы появлялось как можно больше бизнесов, которые практикуют stakeholder capitalism — то есть бизнесы, которые действуют в интересах всего общества. Для этого надо иметь эффективную государственную систему, способную поощрять бизнес вкладывать деньги во благо общества, экологии и здоровья. Бизнес, построенный на принципах ESG, — это очень серьезный глобальный тренд. Ты не можешь развиваться как бизнес, если не поддерживаешь государство, экологию, социальные инициативы. Это — реальность, в которой мы уже живем.