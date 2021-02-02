УКР РУС
С 25 по 29 января прошел “пре-Давос” — серия онлайн-дискуссий мировых лидеров, заменившая собой традиционный для этих дат Всемирный экономический форум в Давосе (WEF надеется еще провести его в этом году “вживую”, но в мае и в Сингапуре).
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Представителей Украины на Davos Agenda 2021 было немного, но часть наших бизнесменов все же приняли участие во всемирной онлайн-конференции. По итогам большого онлайн-Давоса Liga.net при поддержке компании ДТЭК, которая была одним из участников Davos Agenda, провела свой — маленький.

Вечером 28 января мы собрали пятерых спикеров, которые, с нашей точки зрения, в полной мере представляют себе “экономический new normal” для Украины и одновременно следят за глобальными трендами и дискуссиями.

﻿Всю полуторачасовую беседу вы можете послушать здесь, а пока предлагаем вам ключевые тезисы от Владислава Рашкована, Дмитрия Сахарука, Романа Шереметы, Юлии Ковалив и Анны Деревянко.
Главная тема онлайн-Давоса – сможем ли мы воспользоваться кризисом для глобальной перезагрузки экономики или создадим себе новые проблемы. Ответ на этот вопрос пока никто не нашел.

Экономики многих стран действительно адаптируются к кризису, что заставило МВФ улучшить свой макроэкономический прогноз. Эффект от кризиса не такой разрушительный, как казалось еще в марте 2020-го. Среди причин не только фискальные стимулы, но и доступность некоторых вакцин. Это дает надежду на относительно быструю победу над вирусом.

До сих пор существует высокая неопределенность. Но МВФ делает ставку на то, что мир справится с вирусом в 2022 году, что положительно повлияет на глобальные финансовые рынки, на рынки газа и нефти. Например, торговля нефтью, по прогнозам Фонда, в 2021-м вырастет на 20%. Увеличатся также цены на металл, что хорошо для Украины.

Эффективная вакцинация – главный ключик для перезагрузки. Но не надо забывать, что существует так называемый «вакцинный национализм», о котором упоминали в Давосе: разрыв между бедными и богатыми странами усиливается и за счет разного доступа к вакцине.

Думаю, в ближайшее время в Давосе поднимут еще одну горячую тему, – какими будут мировые принципы кооперации с точки зрения международных организаций, и роли государства? Государства должно быть больше или меньше в период кризиса?
Чтобы понимать, как отражать вызовы кризиса, надо понимать с каким кризисом мы вообще имеем дело? Кризис 2008 года пришел «из середины», поэтому правительства использовали четкие регуляторные механизмы, чтобы потушить «внутренний пожар». Кризис 2020 года пришел извне под влиянием пандемии коронавируса. Поэтому те инструменты, которые государства использовали в 2008-м, больше не работают. Страны, которые подошли к новому кризису с механизмами 2008 года, потерпели фиаско. Роль государства должна быть очень гибкой, стимулирующей. На этот раз нет места железному кулаку.

Одна из самых обсуждаемых тем на нынешнем онлайн-Давосе – это перезагрузка экономики. Какие страны выйдут победителями из кризиса, а какие окажутся в «лузерах»? Чтобы понять, в каком мы лагере, надо обратить внимание на успехи индустрий в период ковида.

Абсолютным лидером является IT. За год ее капитализация в мире выросла на более чем 50%. Например, доход компании Apple в последнем квартале побил собственный рекорд и составил $111 млрд. Ее стоимость сегодня уже достигает $3 триллионов.

Среди так называемых лузеров – компании из туристического сегмента. Они несут колоссальные потери. Например, каждый день авиалинии США теряют около $50 млн.
А что в Украине?
Сектор сельского хозяйства, который является ключевым в украинской экономике, к сожалению, проигрывает. Нет в победителях и тяжёлой промышленности, сырьевого сегмента. В то же время, хорошие позиции у украинских IT-компаний. Они в перспективе только выиграют.

На Давосе выстрелила тема нового капитализма или – “капитализма заинтересованных сторон” (stakeholder capitalism). Но идея совсем не новая. Она заключается в том, что обязанности компаний выходят за рамки их финансовых показателей и акционеров, должны учитываться интересы всех “заинтересованных сторон” — проявлять заботу об обществе, сотрудниках, экологии. Это то же, что и социально ответственный бизнес, который существует много десятков лет. Но теперь в таком бизнесе действительно есть необходимость. И это даже выгодно. Так, компания UBER провела эксперимент, в рамках которого создала две компании. Одна имела социальную составляющую в своей стратегии, вторая – нет. Несмотря на то, что они выполняли одинаковые функции, компания с социальной ответственностью получала больше прибыли. Оказалось, что такие привлекают более продуктивных сотрудников. То есть социальная ответственность или социальное инвестирование компании способно прямо влиять на максимизацию прибыли.
Пандемия коронавируса продемонстрировала слабые стороны правительств разных стран. Существует мысль, что авторитарные страны лучше либеральных справляются с последствиями кризиса. Но я думаю, дело не в режиме, это “обертка”. Все дело — в сильной институциональной политике в государстве, когда политические институции могут дать скоординированный ответ внешним угрозам. Например, Израиль закупил наибольшее количество вакцин во всем мире и массово вакцинирует население. Это пример того, как четкая работа институций – правительства, Минздрава и даже, по некоторым данным, спецслужб Израиля помогли эффективно сработать.

Отдельно государство, отдельно бизнес или общество в Украине пока не способны ответить на те вызовы, которые существуют сейчас и будут существовать в «постковидний» период.
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Правительству необходимо разработать видение, куда идет экономика в рамках новых трендов, и начать его реализовать. Насколько я знаю, в Украине такого видения нет, а без него невозможно скоординировать работу правительства и бизнеса, которая необходима для преодоления кризиса. Без долгосрочной стратегии и создания конкурентных преимуществ для инвесторов Украина не сможет привлечь ни внешние, ни внутренние инвестиции для снижения углеродного следа экономики. В мире сейчас существует жесткая конкуренция между странами, и кто конкуренцию выигрывает туда и приходят деньги. Украина должна думать о развитии своих конкурентных преимуществ. Важно, чтобы появлялось как можно больше бизнесов, которые практикуют stakeholder capitalism — то есть бизнесы, которые действуют в интересах всего общества. Для этого надо иметь эффективную государственную систему, способную поощрять бизнес вкладывать деньги во благо общества, экологии и здоровья. Бизнес, построенный на принципах ESG, это очень серьезный глобальный тренд. Ты не можешь развиваться как бизнес, если не поддерживаешь государство, экологию, социальные инициативы. Это реальность, в которой мы уже живем.
Долгосрочный план выхода из кризиса может быть рискованным. План Маршалла или плановая экономика больше не актуальны. Мы понимаем, что возможности украинского госбюджета для поддержки бизнеса до сих пор ограничены и будут таковыми еще несколько лет. Поэтому один из главных способов решения проблемы – это привлечение в страну инвестиций, выход на новые рынки капитала. Для этого, как бы не было банально, требуется проведение структурных реформ – судебной реформы, антикоррупционной, которые смогут усилить наш инвестиционный климат.

У Украины есть хорошая возможность стать региональным лидером в глобальной цепочке поставок. Мы знаем, что в связи с локдауном многие глобальные цепочки поставок были разорваны – до сих пор существуют проблемы с логистикой, производством. Поэтому намечается тренд на регионализацию поставок. Например, после пандемии локализация поставок будет не в середине страны, но в регионах. Если Украина серьезно отнесется к структурным реформам, то у нее есть все шансы выиграть от такой расстановки сил.
Если в развитых странах мира бизнес в период кризиса получал серьезную помощь со стороны государства в виде различных стимулов, то в Украине все происходило наоборот.
В марте 2020-го украинский бизнес осознал, что государство не в силах справиться с теми вызовами, которые ему подготовил коронавирус, потому стал самостоятельно оказывать активную помощь. Это выражалось в прямой передаче средств в МОЗ или в организации социальных проектов. Когда пандемия закончится и все выйдут на новую дистанцию – приоритеты у бизнеса могут измениться. Но такие социальные приоритеты, как зеленая экономика, экологические проблемы останутся с ними еще надолго.
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Текст: Диана Манучарян
Верстка: Дмитрий Шелестинский

Дата публикации: 02.02.2021 г.

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