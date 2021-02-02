С 25 по 29 января прошел “пре-Давос” — серия онлайн-дискуссий мировых лидеров, заменившая собой традиционный для этих дат Всемирный экономический форум в Давосе (WEF надеется еще провести его в этом году “вживую”, но в мае и в Сингапуре).

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Представителей Украины на Davos Agenda 2021 было немного, но часть наших бизнесменов все же приняли участие во всемирной онлайн-конференции. По итогам большого онлайн-Давоса Liga.net

Вечером 28 января мы собрали пятерых спикеров, которые, с нашей точки зрения, в полной мере представляют себе “экономический new normal” для Украины и одновременно следят за глобальными трендами и дискуссиями.

﻿Всю полуторачасовую беседу вы можете послушать

, а пока предлагаем вам ключевые тезисы от Владислава Рашкована, Дмитрия Сахарука, Романа Шереметы, Юлии Ковалив и Анны Деревянко.

при поддержке компании ДТЭК, которая была одним из участников Davos Agenda, провела свой — маленький.