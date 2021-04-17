“Каждый день – смерть”. Как пытаются выжить больные и медики в ковидных отделениях

За последний год затишье у нас в отделении было только в январе – числа до 13-го. Тогда каждый день поступали по пять-шесть человек, а это, по нынешним меркам, совсем ерунда. Большие поступления пациентов начались в марте – во двор больницы приезжали скорая за скорой. 15 марта мы даже открыли дополнительное отделение на 50 коек. Всего в больнице теперь 120 коек, включая десять реанимационных. Все они заняты. Новое отделение заполнилось за три дня.



Как только освобождается место – сразу привозят нового пациента. Если бы коек было больше, в день поступали бы по 15-20 человек. Когда мест нет, их везут в другие больницы. Пару недель назад был день, когда во всех больницах области не было ни одной свободной койки. Пациенты становились в очередь. Более-менее стабильных я выписывала долечиваться домой, чтобы у нас была возможность помочь тем, кто в этом нуждается.



По своим пациентам я вижу, что вирус мутировал. Раньше больному становилось хуже где-то через 14 дней после начала болезни, чаще всего ухудшение проявлялось тошнотой, рвотой и другими кишечными проявлениями. Сейчас ухудшение может наступить и через три дня, причем с летальным исходом. Времени на раскачку нет.



Пациенты поступают в тяжелейших состояниях. Я уже и не помню, когда видела “легких”. Если по протоколу в больнице должны лежать люди с сатурацией от 90, то у нас лечатся, в основном, те, у кого сатурация от 50 и до, дай бог, у кого-то случайно 89. Поражение легких моментальное. Сегодня КТ показывает 8%, завтра человек уже задыхается. Делаем рентген – легких вообще нет.