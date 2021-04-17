“Каждый день – смерть”. Как пытаются выжить больные и медики в ковидных отделениях

Рабочий день начинается с пересменки. Бригада, которая закончила работать, рассказывает о каждом больном – диагноз, где лежит, какая сатурация, давление и водный баланс, подключен к кислородной или аппаратной поддержке, в каком режиме проводится ИВЛ. Дальше определяемся, какие дополнительные методы исследования нужны каждому пациенту – анализы, рентген, какие нужны консультанты.
Потом я надеваю защитный костюм и иду на обход в красную зону. Общаюсь с больными, которые могут разговаривать, осматриваю, решаю, можно ли уменьшить кислородную поддержку или лучше добавить. Затем медсестры получают листы назначений, раскладывают медикаменты по лоточкам, подходят к каждому, делают уколы, ставят капельницы.
Все это заканчивается где-то к двум дня, и наступает время для родственников пациентов. Они приходят и звонят. Два главных вопроса у каждого: “Как состояние больного?” и “Какие нужны лекарства?”. Сейчас у нас есть почти все лекарства, поэтому в большинстве случаев родственникам не нужно их покупать. Они в это не верят. Начинают колупать врача: “А у вас какой дексаметазон – наш или импортный? Мы хотим, чтобы был импортный! Купим и принесем”. Я пытаюсь объяснять, что разницы нет, но это не работает. Знаете правило “лечи бедных горькими таблетками, а богатых – золотыми”? Это оно.
Недавно был случай: пациентке проводили всю необходимую терапию, включая CPAP-аппарат. Но родственники начали бушевать: “Сделайте КТ!”. Оно показывает точный процент поражения легких при пневмонии, а рентген – приблизительный. Но КТ – огромная лучевая нагрузка, сравнимая со ста снимками на рентгене. Я объяснял родственникам: “Ничего не изменится от того, что вы узнаете, поражение 72% или 76%. Лечение останется тем же. Анализы не лечат”. Родственники решили, что я хреновый врач и они хотят перевести пациентку в другую клинику. Я поговорил с заведующим оттуда, и он сказал, что они будут лечить тем же, чем и мы. То есть изменится только цвет стен. Но, видимо, это принципиально.