"Кому судилося померти, той помре". Як місто Монастириська вже рік бореться з COVID-19

У
березні минулого року епіцентром боротьби з коронавірусом в Україні стало
маленьке містечко Монастириська у Тернопільській області. 23 березня тут зареєстрували першого хворого на коронавірус, за два дні він помер. У той же день уряд ввів
на всій території країни надзвичайний стан.
Тоді ж у місцевій лікарні почали масово хворіти медики – у березні-квітні там перехворіли близько 50 медичних працівників. Загалом у Монастириському районі у березні було 47 хворих, у квітні – 102. Населення району – 26,5 тис.
Загалом в Україні в березні та квітні 2020 року захворіли
понад 10 000 людей. І в Монастириськах, і в усій країні панували панічні настрої – люди намагалися не виходити на вулицю, ходити за продуктами раз на тиждень або замовляти доставку. Спілкування з друзями та родичами перейшло в онлайн. Усі боялись захворіти.
Спочатку медики Монастириської лікарні не мали навіть засобів індивідуального захисту, не говорячи вже про кисневі концентратори та апарати ШВЛ. Така ж ситуація була в інших містах – медикам бракувало обладнання, і його закуповували волонтери, в аптеках неможливо було знайти маски та спирт для дезінфекції.
Минулої весни місцева громада Монастириського району об’єдналася, знайшла фінансування та розгорнула на базі лікарні інфекційний шпиталь на 90 ліжок. Одночасно з цим у всій країні почали облаштовувати інфекційні відділення для хворих на COVID-19.
Особливо тяжкою в Монастириськах була ситуація медсестри Галини Радловської – вона майже тиждень провела під апаратом штучної вентиляції легенів і близько двох місяців – у лікарні. Після хвороби жінка отримала інвалідність і навіть зараз може спати лише з кисневим концентратором. Галина майже рік добивалася
компенсацій від держави за те, що захворіла на коронавіру на роботі. Комісія визнала це лише місяць тому, а компенсацію в 300 000 грн Галина ще не отримала.
З такою ж проблемою зіткнулися медики в усій країні. У січні 2021 року в Україні були офіційно підтверджені майже 55 000 випадків захворюваності медиків, компенсації отримали
лише близько 800.