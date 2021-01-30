“Господи, или забери меня, или помоги”. Как медики борются за выплаты, которые им обещало государство

Для расследования причин болезни Олега Гайды комиссия собралась уже 2 июля. В то время, по законодательству, главой комиссии в случае смерти был представитель Государственной службы по вопросам труда, а ее членами – представители Фонда соцстраха и профсоюза, инженер по охране труда медучреждения, где работал врач. Комиссия должна была проводить расследование за 15 дней, а за это время – собрать около 36 справок на почти сотне листов А4. Если комиссия не успевала – срок не ограничивался. На практике такие расследования длились несколько месяцев.



За 2020 год комиссии успели рассмотреть меньше трети всех случаев заболеваний медиков. Пока расследование не закончено, переболевшему коронавирусом медработнику не выплачивают больничный – его размер зависит от решения комиссии.



Расследование происходит так. Глава комиссии отправляет запрос в лабораторный центр (бывшая санитарно-эпидемиологическая служба) на проведение эпидемиологического расследования. Эпидемиологов в каждой области – не больше десяти, заболевших коронавирусом медиков – тысячи. Поэтому эпидрасследование может длиться месяцами – тем более, его сроки не прописаны в законодательстве. Пока комиссия не получит заключение эпидемиолога, не сможет работать дальше. Оно – ключевое для всего расследования. Там пишут, где и когда именно заразился медик.



– Понять это на 100% невозможно, – считает заведующая отделом охраны труда Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Анжела Мартынюк. В 2020 году она была членом комиссий по расследованию причин заболевания медиков. – Врач мог заразиться на работе, в маршрутке, в лифте, в магазине. Госслужба по вопросам труда требовала от комиссии рисовать место, где медик мог заразиться. Как это можно сделать? Разве что нарисовать план эвакуации из больницы и с закрытыми глазами поставить точку. Это просто маразм.



В случае с Олегом Гайдой эпидемиолог не смог определить точное место и время его заражения. В заключении так и написано: “не установлено”. После эпидемиолога комиссии нужно получить заключение профпатолога – таких врачей на каждую область один-два, и они тоже загружены работой. Параллельно – собрать выписки о том, что сотрудник проходил медосмотр, сертификаты на средства индивидуальной защиты, показания заболевшего и его коллег и многое другое.



Дальше комиссия принимает решение большинством голосов – заразился медик на работе или нет. В случае Олега Гайды комиссия еще в июле 2020 года постановила: заразился на работе. Против был только один человек – представитель Фонда соцстраха.