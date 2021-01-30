“Господи, или забери меня, или помоги”. Как медики борются за выплаты, которые им обещало государство

На компенсации переболевшим коронавирусом медикам выделили деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Это 233,3 млн грн.
У всех собеседников, которые участвовали в написании этого текста, мы спросили: “Почему так мало медиков получили компенсации?”. Анжела Мартынюк считает, что часто комиссии оказываются недостаточно квалифицированными, чтобы доказать связь инфицирования с работой врача.
– А еще Фонд соцстраха создает много препятствий, чтобы признать болезнь медика профессиональной, – говорит Мартынюк. – Они требуют, чтобы обязательно были положительные тесты на коронавирус (ПЦР-тесты показывают
ложный результат примерно в 30% случаев. – Ред.). Представители фонда не раз говорили, что в результатах вскрытия должно быть написано, что человек умер от коронавируса. А ведь он может умереть и от последствий – например, оторвавшегося тромба.
Те же две причины – некачественную работу комиссий и незаинтересованность Фонда соцстраха – называет и главный технический инспектор труда Профсоюза работников здравоохранения Украины Владимир Фесан. Он говорит, что эксперты фонда в комиссии часто голосуют против признания того, что медик заразился на работе. И добавляет, что так было и до коронавируса, когда речь шла о других болезнях.
Начальник отдела гигиены Госслужбы Украины по вопросам труда Людмила Харчук считает, что сроки расследований затягиваются из-за недоработок Министерства здравоохранения (МОЗ), которое не прописало порядок эпидемиологических расследований. Но то, что так мало медиков и их семей получили компенсации, ее не удивляет:
– Иногда комиссия принимает отрицательное решение, потому что эпидемиолог не может определить точное место и время заражения. Иногда – потому что заболевший медик в течение 14 дней не контактировал с пациентами с коронавирусом. В части случаев – потому что заразился от коллеги, а, по законодательству, на компенсацию претендуют только те, кого заразил пациент, – говорит Людмила Харчук.