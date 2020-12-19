Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса

От редактора

﻿В 2020 году мир боролся с COVID-19. Человечеству еще предстоит подвести итоги битвы и составить списки погибших. Среди которых много врачей. В Украине эта работа может затянуться надолго. И вот почему.

Порой сложно разобраться

умерший доктор заразился на работе и пострадал, выполняя свой долг, или же его болезнь и смерть не были связаны с профессиональной деятельностью. Попытка ответить на этот вопрос часто приводит к конфликту между семьями медиков и учреждениями социального страхования, которые в первом случае должны выплатить компенсацию родственникам.

Зачастую права на компенсацию родственники выбивают через суд. "Спорные случаи" отражаются на статистике. Которой де-факто в Украине нет.

Всего от коронавируса с начала пандемии

умерли

больше 10 000 украинцев. Из них, по

словам

главного санитарного врача

Виктора Ляшко

,

140 медицинских работников. Такое число он

назвал

в конце октября 2020 года. Сейчас, два месяца спустя, оно явно больше. Возможно – в разы.

Мы хотели назвать этот материал так: "Список памяти". Планировали перечислить всех врачей и медсестер, умерших от коронавируса. Но нам не удалось получить список. МОЗ не может его предоставить. А попытка самостоятельно собрать и обнародовать информацию об умерших наталкивается на коллизии украинского законодательства о защите персональных данных.

Мы в любом случае не оставим попыток составить Список памяти. И уверены, что в него должны попасть и те, кто лечил других от коронавируса, и те, кто каждый день находится в контакте с десятками пациентов с другими диагнозами. Все медицинские работники оказались в этом году в группе риска. И те из них, кто умер от COVID-19, достойны звания Герой года. Всем им мы и посвящаем этот материал.