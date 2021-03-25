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Долгие годы приватизация в Украине считалась уделом избранных – олигархов, "красных директоров" и приближенных к действующей власти. Но мир не стоит на месте: переломный этап наступил в марте 2017 года – с запуском онлайн-аукционов на Prozorro.Продажі.

По данным Prozorro.Продажі и Фонда государственного имущества (ФГИ), с 2018 по 2020 годы в государственный и местные бюджеты поступило более 5 млрд грн от приватизации. Прогноз на 2021-й – 3 млрд грн от малой приватизации госимущества, которую проводит ФГИ, но немалую часть еще должна добавить приватизация объектов местных органов власти.

Сегодня стать собственником госимущества может практически каждый. Достаточно понимать принцип работы аукционов и хорошо к ним подготовиться.

Как это сделать?

LIGA.net при поддержке USAID EDGE и совместно с Министерством экономики, Фондом госимущества и электронной торговой системой Prozorro.Продажі создали для вас короткую и простую инструкцию: тут вы найдете советы от специалистов и алгоритм необходимых действий, чтобы принять участие в приватизационных торгах и победить при минимальном бюджете.
Я хочу стать инвестором. Как мне принять участие в аукционе по приватизации активов государства?
Стать владельцем госимущества очень просто. Чтобы принять участие в приватизационном аукционе будущему инвестору необходимо зарегистрироваться на одной из площадок электронной торговой системы Prozorro.Продажі, подать заявку на участие в конкурсе и предложить цену.

Организатор через аккредитованную торговую площадку выставляет лот и озвучивает дату аукциона. Все желающие также регистрируются на любой из аккредитованных площадок и принимают участие в торгах – кто больше предложил во время аукциона, тот и победил.

Перечень специальных авторизованных площадок есть на сайте Prozorro. Продажі, где, как и на сайте privatization.gov.ua, регулярно обновляется список выставленных на приватизацию государственных объектов и информации о них – предприятий, зданий и автомобилей.

На этих же сайтах вы сможете получить всю необходимую информацию об объектах: описание, фото, документы, дата аукциона и стартовая цена.

Следующий шаг – оплата гарантийного (10% от стартовой цены лота) и регистрационного взносов (1200,00 грн). Пройдя все эти процедуры, вы – участник аукциона.
Какие документы мне нужно подготовить и подать?
Подача неполного пакета документов – одна из самых распространенных ошибок потенциальных инвесторов в госимущество. К подготовке документов стоит отнестись очень серьезно.

Какие документы вам следует собрать?

- Заявление с ценовым предложением.
- Квитанцию об оплате регистрационного и гарантийного взносов.
- Письменное согласие взять на себя обязательства, описанные в условиях приватизации.
- Копия паспорта и идентификационного кода (для физлиц).

Юридическим лицам потребуется дополнительно подать такие документы:

- Финансовую отчетность (даже нулевую) за последний квартал или год;
- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Информацию о конечном бенефициаре компании;
- Информацию о кредиторах (если государственный актив покупается за кредитные средства).

Документы победителя аукциона проверяет на соответствие законодательству организатор аукциона.

Далее – будущий владелец госактива должен будет подписать договор купли-продажи и оплатить всю стоимость объекта. Перечисленные деньги пойдут напрямую в государственный или местный бюджет.

(Победитель аукциона может использовать гарантийный взнос в счет оплаты, проигравший – получает его обратно).
Виды аукционов и принцип их работы
В Украине продажа объекта состоит из трех видов аукционов, идущих друг за другом, только если предыдущий не состоялся. При этом для продажи объекта достаточно даже одной заявки на покупку.

Ход торгов можно отслеживать онлайн, но имена участников аукциона станут известны только после его завершения.

По такому принципу работают все аукционы, но между ними есть несколько принципиальных отличий.

Первый аукцион, на котором продается объект – на повышение (т.н. английский аукцион). Участники аукциона в трех раундах делают ставки. Участник с наибольшей ставкой в предыдущем раунде ходит последним и видит ставки конкурентов. Чья ставка по итогам третьего раунда окажется наивысшей, тот и победил. Если такой аукцион не состоялся (не было ни одной заявки), то оглашается второй аукцион.

Второй аукцион аналогичен первому, но стартовая цена лота уже на 50% ниже первоначальной, согласно закону о приватизации. Участники также торгуются в течение трех раундов, как и в первом аукционе.

Третий аукцион – так называемый голландский – наступает, когда и вторая попытка, с 50% снижением стартовой цены, провалилась.

В этом аукционе стартовая цена также выставляется на 50% ниже начальной, но постепенно снижается, пока кто-то из участников торга не заявит о желании его купить. Поступившая заявка зафиксирует цену, и она будет считаться стартовой. После этого у всех участников аукциона будет возможность побороться за актив в течение одного раунда. Как и во всех предыдущих аукционах, победителем станет тот участник, который предложил наивысшую цену.
Как стать владельцем госимущества. Советы организаторов аукционов
Ознакомьтесь со всеми документами, которые доступны в виртуальной комнате данных об объекте приватизации. Эти сведения помогут вам сознательно и взвешенно определить бюджет, с которым вы будете соревноваться на аукционе.

Посетите объект и тщательно его осмотрите. Если что-то не ясно – запросите у организатора аукциона дополнительные сведения.

Чтобы быть уверенным во время аукциона воспользуйтесь тренажером – он поможет вам разработать стратегию торгов и лучше понять его механизм.

Не откладывайте подачу заявки на участие в аукционе: зачисление уплаты гарантийного и регистрационного взносов занимают определенное время, поэтому если возникнет непредвиденный сбой, вы можете не успеть зарегистрироваться.

Удачи!
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Фото: ФГИУ
Верстка: Дмитрий Кругликов, Юлия Виноградская



Дата публикации: 25.03.2021 г. © 2021 Все права защищены.
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