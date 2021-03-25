Стать владельцем госимущества очень просто. Чтобы принять участие в приватизационном аукционе будущему инвестору необходимо зарегистрироваться на одной из площадок электронной торговой системы Prozorro.Продажі
, подать заявку на участие в конкурсе и предложить цену.
Организатор через аккредитованную торговую площадку выставляет лот и озвучивает дату аукциона. Все желающие также регистрируются на любой из аккредитованных площадок и принимают участие в торгах – кто больше предложил во время аукциона, тот и победил.
Перечень специальных авторизованных площадок есть на сайте Prozorro. Продажі
, где, как и на сайте privatization.gov.ua
, регулярно обновляется список выставленных на приватизацию государственных объектов и информации о них – предприятий, зданий и автомобилей.
На этих же сайтах вы сможете получить всю необходимую информацию об объектах: описание, фото, документы, дата аукциона и стартовая цена.
Следующий шаг – оплата гарантийного (10% от стартовой цены лота) и регистрационного взносов (1200,00 грн). Пройдя все эти процедуры, вы – участник аукциона.