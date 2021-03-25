В Украине продажа объекта состоит из трех видов аукционов, идущих друг за другом, только если предыдущий не состоялся. При этом для продажи объекта достаточно даже одной заявки на покупку.



Ход торгов можно отслеживать онлайн, но имена участников аукциона станут известны только после его завершения.



По такому принципу работают все аукционы, но между ними есть несколько принципиальных отличий.



Первый аукцион, на котором продается объект – на повышение (т.н. английский аукцион). Участники аукциона в трех раундах делают ставки. Участник с наибольшей ставкой в предыдущем раунде ходит последним и видит ставки конкурентов. Чья ставка по итогам третьего раунда окажется наивысшей, тот и победил. Если такой аукцион не состоялся (не было ни одной заявки), то оглашается второй аукцион.



Второй аукцион аналогичен первому, но стартовая цена лота уже на 50% ниже первоначальной, согласно закону о приватизации. Участники также торгуются в течение трех раундов, как и в первом аукционе.



Третий аукцион – так называемый голландский – наступает, когда и вторая попытка, с 50% снижением стартовой цены, провалилась.



В этом аукционе стартовая цена также выставляется на 50% ниже начальной, но постепенно снижается, пока кто-то из участников торга не заявит о желании его купить. Поступившая заявка зафиксирует цену, и она будет считаться стартовой. После этого у всех участников аукциона будет возможность побороться за актив в течение одного раунда. Как и во всех предыдущих аукционах, победителем станет тот участник, который предложил наивысшую цену.