«Начиная с 2018 года, через ПП продано активов на 37 млрд грн., в т.ч. малая приватизация дала 6,8 млрд. Это 1/6 часть», — подсчитывает Мовчан в ходе беседы с LIGA.net. Депутат верит в дальнейшие перспективы приватизации, отмечая, что нужно увеличить количество передаваемых объектов и скорость их подготовки к приватизации.



Справится ли ПП с такими объемами? Соболев напоминает: в ФГВФЛ активов было больше, чем должен продать ФГИ. «Активы Фонда гарантирования вкладов были распроданы за 4 года. Наша IT-система позволяет ежегодно генерировать 20-30 млрд грн доходов государству», - уверен он.



По его словам, самое узкое место в дальнейшей приватизации – это передача объектов от министерств в ФГИ. И этот процесс может затянуться надолго.



Уже разработан законопроект о принудительной передаче в ФГИ объектов, которые не используются.



“Даже у меня на округе есть какие-то недострои двух министерств. Там живут бомжи. А МВД и Минэкологии не передают эти объекты на приватизацию ” , - говорит Мовчан.



“Почему? Непонятно. Там ничего нет… даже коррупции. Просто все разваливается, - сетует Мовчан. - Также есть огромный потенциал у регионов. Надо навести порядок в управлении коммунальным имуществом. Ведь во всем мире его очень много и зачастую оно управляется менее эффективно, чем государственное”.



Но даже если случится чудо и за 3-4 года будет приватизировано все, что уже не нужно государству, то у ПП все равно останется работа. Предприятие будет заниматься арендой госимущества, рынком земли, электронной концессией, продажами леса, лицензиями на использование недр и т.д.



Также не исключено, что в ПП со временем будет передана Большая приватизация. Соболев готов к такому развитию событий. «Я точно знаю, что в системе уже достаточно инвесторов, чтобы купить эти предприятия. Мы посчитали, что на аукционе по отелю Днепр сумма всех ставок составила около 14 млрд грн. А заплатили только 1 млрд», - говорит Соболев.



Со своей стороны, в ПП говорят о готовности частного бизнеса работать в их экосистеме. Похоже, миссия предприятия, сформулированная как «створюємо ринки і довіру», вполне реализовалась.

