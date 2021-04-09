Также удалось создать механизм, в котором практически отсутствует риск недопуска участников к аукционам. Если ранее было много разрозненных площадок для электронных аукционов, то сейчас в экосистему ПП заведено 40 торговых площадок. Это позволяет всем потенциальным участникам попасть на аукцион. «Мы интеграторы. Наша задача была как в Покемоне: «Собрать их всех!» На рынке было много площадок, которые мы и объединили. Даже сегодня к нашей экосистеме подключаются новые игроки», - поясняет Алексей Соболев. В таком формате, государство отвечает за единые правила и прозрачность всех данных, а площадки за привлечение и обслуживание клиентов.
Также практически отсутствует риск неправомерной дисквалификации участников, так как на аукционах они соревнуются исключительно ценой. Сами условия для дисквалификации участников выписаны в законодательстве. Это, например, компании с бенефициарами из страны-агрессора, или связанные с криминалом или отмыванием денег.
Если к результатам аукциона все же есть вопросы, участники могут обращаться с жалобами в специально созданные комиссии. По вопросам приватизации работает комиссия при ПП, аренды – при МЭРТе, банкротства – при Минюсте, есть отдельная комиссия в ФГВФО.
Но основная сложность не связана с техническими и организационными особенностями работы системы. «Нет очереди людей, которые хотят превратить свалку в сквер», - сетует Алексей Соболев, напоминая, что многие активы за 20-30 лет в управлении у государства стали малопривлекательными.
Поэтому инсайдеры (те, кто владеет информацией об объекте) всегда имеют ценовое преимущество над аутсайдерами (покупателями со стороны). В теории аукционов даже есть понятие «проклятие победителя» — риск переплатить за объект, если ты о нем знаешь не всю информацию. В процессе организации и проведения аукциона нужно снизить этот диспаритет и стимулировать инсайдера дать максимально возможную цену.
“Есть продажи, которые со стороны кажутся зрадой, а в реальности – это максимум, который возможно получить”, — говорит Нефьодов.
“Ожидания, что все малопривлекательные активы, которые продает государство, будут покупать сплошные Google и Apple – это достаточно наивная история», — уверен Максим Нефьодов.