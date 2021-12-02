РУС укр
Украина среди лидеров Европы по количеству госпредприятий (если не брать в расчет Россию). Государство полностью контролирует 3733 компании подсчитали в Фонде государственного имущества. У ближайшей в списке Венгрии всего 371 – вдесятеро меньше, у Латвии – 85, в Польше – 55.

Проблемы, которые создают такое количество госсобственности, очевидны: это и недополученная прибыль (а то и прямые убытки) из-за крайне неэффективного управления (или вовсе отсутствия менеджмента); и коррупция, которая в итоге стоит бюджету миллиарды; и просто постепенное разрушение активов. Все это, вроде бы, понимают, но вот уже 25 лет, как масштабная приватизация никак не начнется.

Есть ли надежда, что в этом году ситуация изменится? Liga.net взялась разобраться в этом вопросе в совместном проекте с Министерством экономики, Фондом государственного имущества Украины и Прозорро.Продажи при поддержке USAID. В рамках проекта мы расскажем об “ассортименте” госсобственности, особенностях участия в аукционах, истории создания и роли “Прозорро.Продажи”, судьбах недавно приватизированных объектов.

Но для начала предлагаем вспомнить, как начался процесс перехода госкомпаний в частные руки, какие ошибки допустила Украина и что нужно для этого сделать, чтобы с облегчением сказать: "Приватизация в Украине закончена!".
На рубеже истории
Мелкий частный бизнес на территории Украинской ССР и других союзных республик появился еще в конце 1980-х, с началом перестройки и зарождением кооперативного движения. Благодаря новым законам появились кооперативы, имущество предприятий начали передавать в аренду трудовым коллективам. Этим воспользовались руководители заводов и фабрик, готовые работать вне плановой экономики.

Подготовка к настоящему разгосударствлению стартовала в августе 1991 года, буквально за несколько дней до принятия Акта провозглашения независимости Украины. Отправной точкой стало создание Фонда государственного имущества Украины, который принял в республиканскую собственность активы союзного значения.

Следующий этап – март 1992-го. Тогда парламент принял два важнейших закона: «О приватизации имущества государственных предприятий» и закон «О приватизационных бумагах», который президент Леонид Кравчук подписал 6 марта.
Фонд государственного имущества Украины.
Именно в них была упомянута, ставшая знаковой для Украины, ваучерная приватизация.

"Приватизационные бумаги используются гражданами Украины для приобретения части имущества государственных предприятий и других объектов, государственного жилищного фонда, земельного фонда в соответствии с законодательством Украины", – отмечалось в документе.

В 1995-м сертификаты начали выдавать на руки. Эмитентом ваучеров стал Национальный банк Украины. Тогда же "пошла жара": состоялись первые сертификатные аукционы по продаже госактивов.

Альтернативы ваучерам не было. Приватизацию за реальные деньги на первом этапе попросту запретили до введения национальной валюты – гривни. Также было запрещено использовать для оплаты иностранную валюту. Ведь из-за сложностей с оценкой и переоценкой стоимости активов политики боялись, что иностранцы смогут скупить всю Украину за копейки.

Для этого хватило бы около $3 млрд, подсчитали экономисты Александр Пасхавер и Анатолий Федоренко, который описал эту историю в книге "Украинская приватизация в воспоминаниях и размышлениях".

Госимущество:

"Красные директора"
﻿и "новые украинцы"
Первая волна приватизации пришлась на сложные 1995-1999 годы. Это было время тотального дефицита, гиперинфляции и зарплат в натуральной форме.
А людям нужны были деньги. Хоть продажа сертификатов была прямо запрещена законом, появились относительно честные схемы, направившие приватизацию в интересах узкого круга людей.

В промышленных городах выстраивались очереди из желающих получить за свои ценные бумаги сумму, которой хватало на холодильник или видеомагнитофон.

﻿Важным звеном процесса стали первые инвесткомпании, которые по дешевке скупали ваучеры у населения или акции предприятий у их сотрудников. За ними стояли "красные директора" и "новые украинцы".
"Это была олигархическая приватизация", Дмитрий Сенниченко, глава ФДМУ.
Они стали первыми частными владельцами фабрик, заводов или заведений соцкультбыта – будущей торговой недвижимости.

Постепенно экономика Украины становилась на ноги, с введением гривни в 1996 году, в прошлое уходили бартерные схемы. Пришло время следующего этапа приватизации – денежной. Но и тут не обошлось без перегибов.

﻿Это была, так называемая, олигархическая приватизация, вспоминает нынешний председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, который тогда работал в НБУ.

Яркая особенность того периода – дополнительные требования к кандидатам. Также практиковалась приватизация "за обещания", когда предприятия передавались финансово-промышленным группам за обещания инвестировать, модернизировать. Как правило, выполнить их могли лишь конкретные претенденты. "Это очень ограничивало интерес потенциальных инвесторов, особенно иностранных", – поясняет Сенниченко.

К тому же у многих предприятий еще во время ваучерного этапа появились крупные акционеры с большой долей. Покупка акций в таких компаниях становилась для новых инвесторов "билетом на войну".

Были ли удачные примеры? За всю историю приватизации можно вспомнить лишь один кейс, результатами которого страна без оговорок может гордиться. Это повторная приватизация Криворожстали в 2005 году. В результате торгов, которые транслировали в прямом эфире, государство получило почти $5 млрд. А новый собственник – транснациональная корпорация ArcelorMittal – за 15 лет вложил в модернизацию украинского предприятия еще около $5 млрд.
﻿
Но этим примером все успехи "большой" украинской приватизации за более чем четверть века, исчерпываются.
Пересмотр
Можно ли повернуть колесо истории в обратном направлении? Речь о возможной реприватизации или национализации активов, которые были проданы частному собственнику без должного эффекта для государства?

Дмитрий Сенниченко считает, что для применения такой практики есть вполне конкретные условия и правила, прописанные в законодательстве и договорах с покупателями госимущества. Самая громкая история последних лет – это Запорожский титано-магниевый комбинат, частный инвестор которого, получив около половины акций предприятия, не выполнил взятых обязательств. В начале 2020 года ФГИ произвел смену менеджмента ЗТМК, сейчас между ним и частным инвестором идут суды. Параллельно готовится приватизация второй половины акций предприятия. А вот Запорожский производственный алюминиевый комбинат в 2015 году все же вернули в собственность государства. Но, увы, из-за безответственной позиции частного собственника большая часть оборудования ЗАлКа была демонтирована.
Запорожский титано-магниевый камбинат.
По некоторым из приватизированных предприятий уже были попытки национализации, которые закончились безрезультатно. Например, Конституционный суд Украины отказался возвращать государству активы ММК им. Ильича и предприятий Укррудпрома. Ведь их приватизация проводилась в соответствии с положениями специальных законов, которые уже невозможно оспорить.

Большинство предприятий, которые 15-20 лет назад обрели частного собственника, вряд ли стоит национализировать. Тем более что многие из них уже несколько раз сменили акционеров и работают достаточно успешно.

Более того, попытки отобрать у частника его собственность могут поставить под сомнение успешность дальнейшей приватизации. А ведь государству есть еще, что предложить рынку.
Новый формат
Но все это уже история. А что сейчас?

В 2020 году состоялась еще одна знаковая продажа. Отель "Днепр" в самом центре Киева ушел с молотка более чем за 1 млрд грн. Для коронавирусного 2020-го – огромная сумма.

Самое удивительное, что ее удалось выручить за объект так называемой "малой приватизации" – именно в такую категорию попадает "Днепр". Но процедурно объект был подготовлен по лучшим международным стандартам.

Малая приватизация в 2020 году принесла немалые деньги: 3,37 млрд грн. Это в пять раз больше, чем в "стабильном" 2019-м и в 10 раз – чем в еще более экономически успешном 2018 году благодаря внедренному Фондом госимущества инновационному процессу, когда "все знают всё" – информация доступна в виртуальных комнатах данных, на сайте privatization.gov.ua.
"Малая приватизация в 2020 году принесла немалые деньги – 3,37 млрд грн", Алексей Соболев, директор ГП "Прозорро.Продажи".
Продажу крупных объектов запретили на законодательном уровне – якобы из-за опасений получить во время карантина низкую цену.

Что такое малая приватизация? Она появилась в 2018 году, когда был принят новый Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". В нем был предусмотрен упрощенный порядок продажи компаний балансовой стоимостью менее 250 млн грн.
Гостинница "Днепр", Киев.
Процесс продажи, согласно этому закону, происходит онлайн через аукционы ГП "Прозорро.Продажи". Это касается не только отдельных объектов, но и небольших предприятий. Благодаря новому онлайн-инструменту сейчас уже невозможно "по-тихому" скупить акции или приобрести госактив – все происходит публично, каждый потенциальный покупатель должен побороться с соперниками. Повлиять "по звонку" на электронный аукцион тоже невозможно, "убрать конкурента"  не получится. А наблюдать за ходом аукциона могут все желающие.

"Аукцион проводится онлайн, в режиме реального времени. Каждый может наблюдать, как все происходит, а потом, после завершения торгов, посмотреть в системе документы всех участников, в том числе победителя", рассказывает директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Нашумевшая приватизация "Днепра" проходила именно так, с прямой трансляцией. За гостиницу конкурировали 29 компаний, и имя победителя узнали только по окончанию финального раунда.
﻿
Но он был не единственной удачной продажей 2020 года. В ФГИ напоминают также о приватизации предприятия Киевпассервис, которому принадлежит несколько автовокзалов в столице и Киевской области. За него заплатили 231 млн грн.
﻿
Нашел частных владельцев и целый сектор украинского пищепрома. Существовавшая много лет госмонополия на производство спирта привела лишь к неэффективному производству, коррупции и формированию теневого рынка спирта. За прошлый год Фонд продал два десятка спиртзаводов более чем за 1 млрд грн. Всего планируется продать 41 завод "Укрспирта".

"Малая приватизация показала интерес со стороны внутреннего инвестора", – отмечает первая замминистра экономики Светлана Панаиотиди. Из всех спиртзаводов лишь один достался иностранному инвестору.
"Малая приватизация показала интерес внутреннего инвестора", Светлана Панаиотиди, замминистра экономики.
Не фондом единым
В понимании большинства украинцев приватизационный процесс тесно завязан на Фонде госимущества. Но на самом деле он далеко не единственный.

В онлайн-приватизации активно участвуют и местные власти, которые, вместе с децентрализацией, получили возможность прозрачной продажи коммунального имущества, используемого не по назначению.

Например, Львов одним из первых присоединился к системе "Прозорро.Продажи", еще в конце лета 2018 года. Инна Свистун, начальник управления коммунальной собственности департамента экономического развития Львовского городского совета вспоминает, что и раньше у городского руководства была аукционная стратегия. Даже создали отдельный сайт, на котором размещали информацию обо всех коммунальных объектах Львова, подлежащих приватизации. "Мы в направлении открытой, прозрачной приватизации двигались давно.
﻿
Но с появлением Прозорро.Продажи мы, так сказать, увидели, что рядом "бежит конь" и быстренько сели на него, потому что так будет быстрее", шутя объясняет Свистун. После этого значительно расширилась география покупателей и усилилась конкуренция между ними.

В мэрии города Покров (Днепропетровская обл.) также активно используют возможности прозрачной малой приватизации. Этот небольшой промышленный городок присоединился к Прозоро.Продажи в октябре 2018 года.

Александр Чистяков, заместитель городского головы Покрова говорит, что они быстро почувствовали рост конкуренции при продаже коммунального имущества. "В период "бумажной" приватизации, то есть когда объявления печатались в местных газетах, победителями аукционов обычно были местные компании. За последние три года участие в торгах принимали участники из Днепропетровска, Запорожья, Киева", – рассказывает Чистяков.

Так победителем последнего аукциона стало киевское предприятие. Речь о приватизации здания дошкольного учебного заведения, которое не работает почти 20 лет. При стартовой цене в 43,5 тыс. грн победитель торгов предложил 371 тыс. грн.
Львовский городской совет.
"Деньги уже перечислены в городской бюджет", – подчеркивает заместитель городского головы и замечает, что это здание уже дважды пытались продать примерно за 100 тыс. грн. Но первый раз покупатель отказался подписывать договор из-за начала карантина. Второй раз на аукцион не было заявок. А вот третья попытка оказалась удачной – конкурировало целых пять претендентов. И все они предложили более 100 тыс. грн.
﻿
Среди ключевых преимуществ "Прозорро.Продажи" во Львове называют то, что нет непосредственного контакта между организаторами аукциона и его участниками. "Мы, как управленцы, можем спокойно жить, потому что у правоохранительных органов не возникает никаких вопросов. Эта система просто бомбезна в плане прозрачности процессов", не скрывает восторга Инна Свистун.

﻿Среди наиболее интересных кейсов во Львовском горсовете вспоминают продажу объекта недвижимости на Площади Рынок в 945 кв. м. Его в 2019 году купила киевская инвестиционная компания Dragon Capital за 116 млн грн. Эта сумма составила львиную долю в бюджете развития города Львова того года.

"Город не может быть маклером, он должен выполнять другие стратегические функции", уверена Инна Свистун. Именно поэтому частный владелец, который развивает бизнес, или сдает приобретенную недвижимость в аренду, заботясь о своем объекте это благо.

Заместитель городского головы Покрова рассказывает о еще одном интересном кейсе. Почти 10 лет в центре города стояло аварийное двухэтажное здание бывшего городского суда, превратившееся в итоге в криминогенное место.

﻿"В связи с отсутствием перспектив дальнейшего использования здания и его аварийным состоянием было принято решение о поиске более эффективного собственника путем приватизации объекта", вспоминает Александр Чистяков. Здание было выставлено на аукцион.

Новый владелец за свой счет демонтировал верхний этаж в связи с невозможностью его реконструкции. После проведения строительно-восстановительных работ здание введено в эксплуатацию как магазин непродовольственных товаров. Община получила современный объект торговли и дополнительные рабочие места.

Приватизация коммунальных объектов на Прозорро.Продажи

В Покрове отмечают, что во время аукционов в Прозорро.Продажи стоимость всех лотов в среднем выросла почти на 62%. С октября 2018 по январь 2021 город получил более 1,5 млн грн. по итогам 22 аукционов.

Во Львове в 2019 году было проведено 44 аукциона, которые дали 294 млн грн. в бюджет города и 58,5 млн грн. в государственный бюджет. В 2020 году провели 63 аукциона на 121,5 млн грн. и 24 млн грн. соответственно.
Визия и миссия
Несмотря на яркие моменты, процесс приватизации нельзя назвать системным. Разные ветви власти постоянно меняют мнение о том, что когда и как стоит продавать. Единой позиции и стратегии нет.

"К сожалению, за 30 лет независимости у нас этого так и не произошло, каждый чиновник тянет одеяло на себя, – говорит Дмитрий Сенниченко. – А сотни госкомпаний, тем временем, приносят прибыль конкретным людям и убытки – государству".

Тем временем, министерства и ведомства продолжают управлять десятками непрофильных активов и тратить миллионы на их содержание.

Например, у Минобороны Украины есть гостиницы в центре Киева и Львова. У Государственной фискальной службы – небольшой горнолыжный курорт. Их приватизация, наверняка, вызовет интерес со стороны частных инвесторов.
«Сотни госкомпаний, тем временем, приносят прибыль конкретным людям и убытки – государству», Дмитрий Сенниченко, глава ФДМУ.
"По нашим подсчетам каждая гривня, полученная на приватизационном конкурсе, дает 4-6 гривень дополнительных вложений в будущем", подсчитывает перспективы Сенниченко.

Но пока этого нет, конкретные чиновники (причем не всегда топовые) получают теневые доходы от сдачи в аренду госактивов, непрозрачного отчуждения или продажи готовой продукции через посредников по заниженным ценам. И как могут, тормозят процесс.

Вот пример. 12 августа 2020 года Кабмин решил передать на приватизацию 188 объектов министерств. "На начало февраля переданы 90 объектов, с возмущением констатирует Светлана Панаиотиди. Академия аграрных наук вообще не реагирует на письма".
Академия аграрных наук Украины.
Как с этим бороться? "Только публичностью", считает она.
Около трети из 3700 государственных предприятий и вовсе нужно ликвидировать, они существуют только на бумаге.

Но даже в этих условиях МЭРТ передал на приватизацию в 2019-2020 годах более 700 непрофильных объектов. Это почти в 10 раз больше, чем за предыдущие 10 лет, подсчитывает Панаиотиди. После принятия закона, который сегодня разрабатывают в Минэкономики и который должен разморозить большую приватизацию, Фонд госимущества получит разблокированный путь к привлечению инвесторов через большую приватизацию.

"Этот закон в приоритете,  говорит Светлана Панаиотиди. Все заинтересованы в том, чтобы принять его максимально быстро". В начале февраля он прошел первое чтение в парламенте.

﻿Если это случится, в ближайшие пять лет государственный бюджет может получить 100-120 млрд грн, прогнозирует Сенниченко. Если же просто разблокировать большую приватизацию, то уже в 2021 году ФГИ может обеспечить бюджету минимум 12 млрд грн.

"МЭРТ передал на приватизацию в 2019-2020 годах более 700 непрофильных объектов. Это почти в 10 раз больше, чем за предыдущие 10 лет", Светлана Панадиотиди, замминистра экономики.
Какие крупные объекты пойдут на продажу в первую очередь? В Фонде называют Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод Большевик и Президент-Отель. "Уже сегодня интерес к ОГХК проявляют 16 компаний, 13 из которых – иностранные", уточняет глава Фонда.

Если никто не будет ставить палки в колеса, приватизацию всего нестратегического госимущества можно завершить за 3-4 года, прогнозирует Сенниченко. И мечтательно добавляет: "После этого я смело смогу закрыть за собой двери ФГИ и вернуться в реальный сектор экономики".
Текст: Василий Титаренко
Фото: Виталий Головин, предоставлены пресс-службами МЭРТ, ФГИУ
Верстка: Дмитрий Шелестинский



Дата публикации: 02.12.2021 г. © 2021 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ
Made on
Tilda