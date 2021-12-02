Мелкий частный бизнес на территории Украинской ССР и других союзных республик появился еще в конце 1980-х, с началом перестройки и зарождением кооперативного движения. Благодаря новым законам появились кооперативы, имущество предприятий начали передавать в аренду трудовым коллективам. Этим воспользовались руководители заводов и фабрик, готовые работать вне плановой экономики.
Подготовка к настоящему разгосударствлению стартовала в августе 1991 года, буквально за несколько дней до принятия Акта провозглашения независимости Украины. Отправной точкой стало создание Фонда государственного имущества Украины
, который принял в республиканскую собственность активы союзного значения.
Следующий этап – март 1992-го. Тогда парламент принял два важнейших закона: «О приватизации имущества государственных предприятий» и закон «О приватизационных бумагах»,
который президент Леонид Кравчук подписал 6 марта.