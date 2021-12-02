Украина

среди лидеров Европы по количеству госпредприятий (если не брать в расчет Россию). Государство полностью контролирует 3733 компании

подсчитали в Фонде государственного имущества. У ближайшей в списке Венгрии всего 371 – вдесятеро меньше, у

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Проблемы, которые создают такое количество госсобственности, очевидны: это и недополученная прибыль (а то и прямые убытки) из-за крайне неэффективного управления (или вовсе отсутствия менеджмента); и коррупция, которая в итоге стоит бюджету миллиарды; и просто постепенное разрушение активов. Все это, вроде бы, понимают, но вот уже 25 лет, как масштабная приватизация никак не начнется.

Есть ли надежда, что в этом году ситуация изменится? Liga.net взялась разобраться в этом вопросе в совместном проекте с Министерством экономики, Фондом государственного имущества Украины и Прозорро.Продажи при поддержке USAID. В рамках проекта мы расскажем об “ассортименте” госсобственности, особенностях участия в аукционах, истории создания и роли “Прозорро.Продажи”, судьбах недавно приватизированных объектов.

Но для начала предлагаем вспомнить, как начался процесс перехода госкомпаний в частные руки, какие ошибки допустила Украина и что нужно для этого сделать, чтобы с облегчением сказать: "Приватизация в Украине закончена!".