Укол милосердия. Легализация эвтаназии в Украине: за и против

Оля протягивает вперед руку, на внутренней стороне – порезы на венах по всей длине. Короткие и длинные, продольные и поперечные, одиночные и по несколько рядом.



– Когда я выбрала этот способ, нужно было проверить, смогу ли я? – объясняет Оля и улыбается, как иногда улыбаются люди, которым плохо, но они хотят себя добить. – Всему нужно учиться – говорить, ездить на велосипеде и резать вены – тоже. Сделать порез на коже – психологически сложно, еще и больно. Но если решишься, нужно действовать быстро.



Порезы на Олиной руке не были попыткой самоубийства. Но совпадали с моментами депрессии. Сейчас их назвали бы селфхармом, а тогда не называли никак.



Оля давно договорилась с мамой: если кому-то из них поставят смертельный диагноз, вторая это не скроет. А если жизнь станет существованием, не будет заставлять продолжать его. Такие же договоренности Оля заключала со всеми людьми, с которыми у нее были отношения. В том числе, с бывшим мужем.



Еще один вопрос, который не давал Оле покоя 20 лет после смерти отца: где он сейчас? Она никогда не была особо верующей, но еще тогда, в 90-х, спрашивала об этом у нескольких священников. Ответ получала всегда один: “В аду”. С тех пор девушка не ходила в церковь.



– Через 20 лет, когда жила с бывшим мужем в Австралии, вдруг почувствовала, что хочу вернуться, – рассказывает Оля. – Я пошла в православную церковь и встретила священника, с которым мне нравилось разговаривать. Когда я спросила его, где мой отец, он ответил: “По мнению церкви, в аду”. Но позже сказал, что решение принимает Бог, а не человек, и людям судить божий промысел не пристало. И мне стало легче. Я подумала: волк ест зайца, и зайцу вряд ли это приятно. Боль – часть жизни. Но Бог, в которого я верю, милосерден. Он не наказывает за ненужные страдания.



Примерно тогда же к Оле пришел ответ на второй вопрос – о том, что делать, если она заболеет. Оля решила: нет смысла заглядывать далеко в будущее и готовиться заранее. Когда проблема появится – она найдет способ ее решить.



– Не надо пробовать вешаться, чтобы повеситься, – Оля смеется почти весело.



Все эти вопросы отступили примерно в один момент. А недавно Оля поняла: это случилось, когда она пережила возраст смерти отца.