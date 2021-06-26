Укол милосердия. Легализация эвтаназии в Украине: за и против

С 2010 года международная социально-экологическая организация The Lien Foundation периодически проводит исследование “Индекс качества смерти”. Учитывают такие показатели: объемы государственного финансирования паллиативной помощи, ее условия, доступность, количество и оснащенность больниц и хосписов, сколько врачей и медсестер работают в них, каков уровень их подготовки, насколько они откровенны в разговорах с пациентами и так далее. В последний раз исследование проводили
в 2015 году, в рейтинг вошли 80 стран. На первом месте оказалась Великобритания, Украина – на 69-м.
– А что такое достойная смерть? – спрашиваю у Марины Лободиной. Вопрос не застает ее врасплох.
– Проводились опросы на тему “Как бы вы хотели умереть?”. В большинстве ответов есть три составляющие: без боли, в чистоте и не в одиночестве.
Трудности возникают с каждым пунктом. Начнем с боли. До 2013 года наркотические и психотропные обезболивающие могла назначать только комиссия врачей, а рецепт выписывали максимум на два-три дня. Потом все изменилось. С 2013 года семейный врач может подобрать
дозировку и выписать любое обезболивающее сроком до 15 дней. В случае с наркотическими веществами, для рецепта нужен специальный розовый бланк, и такие бланки есть у семейных врачей или, как минимум, – в их амбулаториях. Проблем возникать не должно. Но возникают.
– Врачи должны оценивать характеристики боли пациента и подбирать лечение, в том числе, наркотическими обезболивающими – вовремя и в нужной дозировке. Но: не знают, не хотят связываться, все еще чего-то боятся и часто не выписывают эти обезболивающие. Например, некоторые думают, что сделают из пациента наркомана, – рассказывает главная специалистка по паллиативной помощи в Ивано-Франковской области Людмила Андриишин. Она работает в паллиативе с 1997 года, когда в Ивано-Франковске открылся второй в Украине хоспис.
– Как-то ко мне обратилась семья онкопациентки с сильными болями. Я осмотрела ее, выслушала жалобы и определила необходимую дозировку морфина. Рецепт порекомендовала выписать у семейного врача, – вспоминает Андриишин. – Через пару дней дочка пациентки сообщила, что врач соглашается выписать только дозировку в два раза меньше. Но это очень мало! Мне пришлось самой разговаривать с доктором. А сколько случаев, где я не могу поговорить?