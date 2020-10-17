Даня – паллиативный больной, то есть, говоря медицинскими языком, пациент с ограниченным прогнозом жизни. Астроцитома есть в списке диагнозов, при которых необходима паллиативная помощь. Полный перечень опубликован в приказе МОЗ №1308 от 4 июля 2020 года. Это первый комплексный норматив, которым регламентируется помощь неизлечимо больным.
Список в приказе МОЗ широкий: от доброкачественных и злокачественных новообразований до генетических отклонений. Документ предполагает оказание медицинской и немедицинской помощи: психологическую поддержку, социальное и юридическое сопровождение.
Больной должен находится под наблюдением врача и медсестры и быть обеспечен препаратами и медицинскими изделиями. Скажем, кислородным концентратором, пульсоксиметром, аппаратом ИВЛ, функциональной кроватью и противопролежневым матрасом. Но часто все это – в теории.
По официальным данным
, на 2018 год (более свежей статистики пока нет) в Украине было зафиксировано более 324 000 паллиативных больных. Из них 258 207 взрослых и 65 906 детей. Лидер по стране – Днепропетровская область (возможная причина – развитая промышленность и, как следствие, экологические проблемы).
Существует три варианта получения паллиативной помощи: на дому, в больничном отделении и в хосписе. В Украине 11 хосписов, и лишь один детский – в Ивано-Франковской области. В некоторых регионах хосписов нет вообще. В частности – в Днепропетровской области. Семья Дронь – днепряне.