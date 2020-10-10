Саня-Коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина

Рядом вздыхает Оксана. Руки у бездомного начинают мелко трястись. Одной он смахивает набежавшую слезу, а в другой держит суп в большом пластиковом стакане. Суп проливается, Саня ругается и перехватывает стакан другой рукой. Оксана забирает стакан и переливает суп в банку. Банка исчезает в одной из полосатых сумок. Оттуда же Саня достает коричневый пузырек.
– Извините, мне нужно выпить боярышника, нервы успокоить, – говорит бездомный. Взбалтывает пузырек, откручивает крышку и отпивает ровно половину. Затем передает выпивку Оксане. Женщина глотает жидкость не морщась.
– Хорошо еще, что два года дали, условно. Адвокат хороший попался. А то, что они полклумбы продавили вышкой, это ничё! – добавляет Оксана.
Дальше бездомные рассказывают наперебой:
– Она жила на Первомайке (район Покровска. – Прим. ред.), торговала возле АТБ, там я с ней и познакомился.
– Дочка присылала мне из Запорожья вязаные детские вещи, носочки, пинетки. Я продавала.
– Оксана меня пожалела, забрала к себе домой перезимовать. А потом ее муж собрался уезжать и продал дом. Тогда я ушел.
– А я поругалась с мужем и побежала следом в пижаме и в тапочках!