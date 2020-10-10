Саня-Коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина

За все время существования приюта "Дом милосердия", а свою работу он начал в 2015 году, волонтеры приняли около 40 человек. Это не только бездомные, но и лица, у которых были проблемы с восстановлением документов, люди с инвалидностью, погорельцы.



Восстановить паспорт помогает Управление социальной защиты населения города Покровска.



– Если у человека нет документов, если у него нет регистрации и он действительно бездомный, тогда мы берем его на учет. Пишем ходатайство в миграционную службу и вместе с этой службой ведем поиски его ближайшего окружения для того, чтобы восстановить документы, – комментирует начальница покровского УСЗН Ирина Бонзюх.



Однако Саня-коронавирус, то есть Александр Фищенко, в базах Управления соцзащиты не значится – за восстановлением документов не обращался. А из реабилитационного центра, как уже говорилось, ушел. Почему?



– Курить нельзя, пить нельзя, то нельзя, это нельзя, ну я так не могу. По телевизору одно божественное. Колонки поставили в углу спальни и вещают: "Иисус наш Бог! Иисус наш Бог!". Ё-калэ-мэне! Телефоны забирают. Мои вещи так и остались у них. Я ушел в тех бриджах, которые мне там дали, – говорит Саня.



По словам бездомного, еще одна причина, не дающая начать ему новую жизнь – это судимость. Раз в месяц нужно отмечаться в полиции. А влетел Саня из-за романтики – хотел подарить розы любимой женщине. Зовут ее Оксана. Вместе с ней Саня приходит на кормление.



– Да не рвал я эти розы, – кипятится Саня. – Цепляли на вышке новые фонари и машина помяла цветы. Я взял две розы и положил на асфальт, пока Оксану ждал. И тут новая полиция, ёлки. Так полицейский еще штук пять роз вырвал, прям вырвал, кинул в кучу и начал фотографировать. Я ногой их отбуцнул, ты чё, говорю!