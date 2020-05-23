Сука жизнь. Во время карантина тысячи разнорабочих в Киеве стали бездомными

В таком же положении, как Кристина, во время карантина оказались тысячи людей в Киеве. В основном, это приезжие из других городов и сел, которые работали в столице на низкооплачиваемой неофициальной работе – разнорабочие на стройках, сотрудники автомоек, грузчики, официанты, продавцы. Потеряв работу, они потеряли все – жилье, возможность покупать еду и передвигаться по городу.
Единственной надеждой для таких людей стали волонтеры. В Киеве есть несколько организаций, которые помогают бездомным едой, средствами гигиены, одеждой, да и просто разговорами. Один из таких волонтеров – Юрий Лифансе из организации «Общество святого Эгидия»
. Уже в первые дни карантина он заметил, что ночевать на улице стали те, кто снимал дешевые койки в хостелах. Эти люди не могли вернуться в свои города из-за того, что железнодорожное сообщение прекратилось, а цены на Блаблакар выросли.
– Например, к нам на раздачу еды пришли несколько женщин, которые выглядят так же, как мы. Оказалось, они работали продавцами в киосках и вскладчину снимали квартиру. Во время карантина киоски закрылись, денег на квартиру не стало. Они оказались на улице. Таких случаев много. Люди, которые более-менее нормально живут в обычное время, сейчас оказались на грани, – говорит Лифансе.
Медиа-проект о бездомных Suka Zhizn
существует с 2017 года. Он публикует фотографии и рассказывает истории бездомных, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Автор проекта – бывший киевский видеооператор Андрей. Он хочет оставаться анонимным и потому не называет свою фамилию.
Suka Zhizn до карантина не занималась раздачей продуктовых наборов. После его начала Андрей объявил сбор денег и за девять часов собрал 359 000 грн.
– Сначала мы закупили маски, перчатки и антисептики и стали раздавать их бездомным. Все они говорили: «Спасибо. Но купи мне хотя бы булочку, если можешь». Так я понял, что бездомные ужасно голодают во время карантина, – рассказывает Андрей.