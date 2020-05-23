Сука жизнь. Во время карантина тысячи разнорабочих в Киеве стали бездомными

Больше всего его испугало и поразило то, как легко можно стать бездомным. На раздачах он знакомился с людьми, у которых нет друзей и родственников в Киеве. Потеряв работу, они мгновенно оказались за гранью социальной приемлемости.



На одну из раздач еды проекта Suka Zhizn пришли двое парней – 21 и 23 года. Друзья не разлей вода. Вид потрепанный, но приличный. Они рассказали, что несколько месяцев назад переехали в Киев из Запорожья, устроились работать курьерами и вместе снимали жилье. Когда начался карантин, оба лишились работы и больше не могли платить за комнату. Оказались на улице и ночевали на чердаке. В первые же дни у них украли сумку с документами, и они не могли устроиться куда-то работать. Домой вернуться тоже не могли: в обычное время Блаблакар до Запорожья стоит 400-500 грн, в карантин цены выросли до 900-1000.



Волонтеры Suka Zhizn собрали парням деньги на машину до Запорожья. Друзья поехали домой, восстановили паспорта, вернулись в Киев и снова работают курьерами.



– Была еще история семьи – муж и жена, обоим около 30 лет, двое детей. Они из Сум, работали и снимали квартиру в Киеве. Во время карантина обоих уволили. Они одолжили денег у друзей и заплатили за квартиру за полмесяца. Потом хозяин их выгнал, они пожили неделю у одних друзей на диване, неделю – у других. Но принимать у себя четверых людей долго может не каждый, и в итоге они две недели жили на улице. Потом одолжили денег на дорогу и уехали в Сумы, – говорит Андрей.



По его наблюдениям, люди, которые становятся бездомными, проходят примерно одинаковый путь. Теряют работу и жилье, и из-за того, что им не к кому обратиться за помощью, оказываются на улице. Там у них воруют документы, а еще через несколько дней они закладывают в ломбард телефон, чтобы купить еду. Каждый думает: через несколько дней я найду деньги, выкуплю технику, потом восстановлю паспорт, найду работу – и все наладится. Но деньги не находятся, телефон остается в ломбарде, а человек оказывается отрезанным от общества, сидя на обочине под ногами у спешащих людей.