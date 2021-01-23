31 грудня, за півтори години до Нового року, у найвіддаленішому терміналі В аеропорту Бориспіль приземлився спецборт з Ербіля, столиці Іракського Курдистану. На вигляд — пересічний пасажирський літак, проте пасажири його були непересічними. Спецрейс доставив в Україну двоє жінок та семеро дітей, які ще вранці були полоненими табору Рож на території Сирії.
Рож і аль-Хол – табори для біженців закритого типу, по суті це просто тисячі наметів посеред пустелі. Їхні мешканці не можуть за своїм бажанням вийти за паркан з колючого дроту, котрий охороняють озброєні люди. Аль-Хол, від початку розрахований на 11 000 біженців, вміщує
понад 60 000. Це жінки і діти, яких адміністрація таборів вважає "сім’ями бойовиків ІД". Умови, в котрих вони мешкають, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та "Лікарі без кордонів" характеризують як гуманітарну кризу.
Є серед полонянок і громадянки України. У кожної з них своя історія. Одні — завербовані, інші — обмануті чи залякані чоловіком, є зовсім юні, яких виманили у 18, і жінки поважного віку, котрі поїхали за сином або донькою.
Протягом кількох місяців ми підтримували зв’язок із однією з них — кримською татаркою, яка назвалася Євою. Молода освічена жінка, матір двох доньок втекла з анексованого Криму у 2014 році до так званої Ісламської держави. Життєву історію Єви ми розповіли у першій частині
.
Вона майже зневірилася, що зможе вибратися з табору і витягти звідти дітей. Проте, вхопившись за найменший шанс достукатися до українських чиновників, погодилася на розмову. Навіть під страхом побиття й тюрми за зв’язок із зовнішнім світом.
Ризик себе виправдав. Серед пасажирів, яких новорічний рейс доставив до Борисполя, була Єва з доньками. Ми розповідаємо про спецоперацію, як її побачили визволені жінки, скільки ще українок чекають на свободу в сирійських таборах і як складається життя Єви після полону.