"Война была вчера". Как драматург Наталья Ворожбит стала режиссером и сняла фильм "Погані дороги"

– Снимать тебе нравится больше, чем писать?
– Нет, это вообще по-другому. Когда я начала снимать, я поняла, что все-таки люблю писать. Потому что, когда ты пишешь – тебе тепло, ты спишь, сколько тебе надо. Сам себя регулируешь. У тебя нет в подчинении 50-ти человек, ты не должен ни на кого производить впечатление особо. У тебя зона комфортного мирка. Хотя Миша Угаров всегда говорил, что писать намного сложнее.
– Он говорил: "Писать – дело одинокое".
– Да. А съемки – это физически тяжело. Потому что это всегда длинные смены, то жарко, то холодно. А самое ужасное – это ожидание. 90% времени ты ждешь – пока переставят свет, камеры, пока загримируют артистов. Потом снимать по 15 одинаковых дублей – боже, как это скучно. Но кино – наркотик, на который подсаживаешься с первого раза. – Когда понимаешь, что можешь свою историю сам от начала и до конца рассказать. И никакой, сука, режиссер, не будет трактовать, менять, убирать, добавлять. Я тоже меняю, убираю, трактую, но я же имею право. Я поняла, что важные для меня тексты уже никогда никому не отдам – буду сама пытаться их делать.
– На 1 апреля намечена премьера "Поганих доріг". У тебя есть ожидания по кассовым сборам?
– Думаю, мы не соберем много. Это не то кино, которое собирает. У авторского кино – узкий круг зрителей... Но может какое-то чудо произойдет. И чуть больше зрителей посмотрит, чем ожидается. Если будет какой-то резонанс среди людей, которые смотрят такое кино, это уже результат хороший. Но рассчитывать на коммерческий успех точно не стоит.
Напоследок задаю вопрос об ощущении духа времени. Драматурги по природе своей интуиты. Такие гадалки от пера. Получаю неожиданный ответ: "Я поддаюсь паническим атакам, переживаю из-за всего. Ситуации в мире, стране, дочки, мамы… Но в целом мне очень интересно жить. Интересно, что будет дальше…"