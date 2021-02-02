Філософ з гранатою. Ким виявився луцький "терорист", який влітку захопив автобус

Сьогодні у Луцькому міському районному суді відбулося засідання у справі Максима Кривоша, який влітку минулого року захопив автобус
у Луцьку. Досудове розслідування фактично завершено. Матеріали передані на ознайомлення потерпілим (19 осіб).
Суд продовжив утримання під вартою підозрюваного ще на 60 діб. Офіційно результати судово-психіатричної експертизи оприлюднені не були. Але підозрюваний знаходиться на лаві підсудних, тож за фактом є осудним.
Як передає кореспондент Liga.net
, сам Максим Кривош під час перерви повідомив, що експертиза визнала його психічно нормальним. Деякий час підозрюваний хворів на коронавірус, але зараз почувається добре, вигляд має здоровий, тримається впевнено.
Вніс клопотання про залучення у судове засідання президента Володимира Зеленського в якості свідка. Вину не визнає, вважає свій вчинок "перформансом".
Передісторія. 21 липня 2020 року озброєний 44-річний Максим Кривош (також відомий за псевдонімом Максим Плохой)
захопив рейсовий автобус з 13-ма пасажирами на центральній площі Луцька. Перед "перформансом" зробив заяву у Twitter, у якій вимагав від перших осіб держави й очільників церков визнати, що вони "терористи в законі".
Під час захоплення привітав переляканих заручників з "днем антисистеми" й висловив бажання особистої телефонної розмови з президентом.
На вимогу Кривоша президент Зеленський опублікував заклик
до всіх громадян подивитися фільм "Земляни" про жорстоке поводження з тваринами. Згодом це відео було видалене.
Протягом 12-ти годин Максим Кривош погрожував підірвати автобус з людьми, кидав вибухові пакети, стріляв у вікна управління Нацполіції, яке розташоване буквально за кількадесят метрів. Після виконання деяких вимог здався. Перед звільненням заручників Кривош вибачився перед ними.
Керувати спецоперацією до Луцька приїхав міністр МВС Арсен Аваков
, були задіяні сили Нацгвардії та СБУ, до центра міста підтягнули БТР. Кривоша затримали перед десятками камер. Одразу після цих подій країна впала в дискусію. Що це було? Постановка чи ні? Терорист – псих чи не зовсім?
У нас немає остаточних відповідей на всі запитання, ми не проводили всеосяжне паралельне розслідування. Фокус нашої уваги – лише сам Максим Кривош.
У журналістки, лучанки Олени Лівіцької, були особисті причини взятися за цю тему. В той день Кривош тримав зв’язок зі світом саме через неї.
Одна з заручниць, Руслана Думанська, шукаючи порятунок, сказала Кривошу, що в неї є знайома, у якої є знайомі журналісти. А потім у Олени задзвонив телефон... З того дня Олена Лівіцька збирає інформацію про людину, чий голос вона ніколи не зможе забути.
То хто він – чоловік, який навіть Ілона Маска змусив на своїй сторінці у Twitter
прокоментувати луцький інцидент фразою: "Просто ще один день у 2020 році".