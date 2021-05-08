В июне 2000-го Селеверстова похитили гончаровцы. Валютчика держали в арендованном доме в Броварах. С жены Селеверстова требовали выкуп – $18 000. Пока женщина собирала деньги, ее мужа избивали. Пять дней.



В итоге забирать выкуп Гончаров отказался, получив информацию от члена банды и по совместительству следователя по особо важным делам киевского главка Василия Гайдая о том, что супруга заложника обратилась в милицию. Селеверстова вывезли в Быковнянский лес. Его жене отправили записку: "Женя уехал к Вале".



Эта записка окончательно убедила оперативника Герасимова и его коллег в том, что исчезновение Вали-красавицы в 1995-м и убийство Селеверстова в 2000-м – эпизоды одного дела. Хотя убийство Вали-красавицы в обвинительное заключение так и не вошло (основная причина – тело не найдено). Официально Валентина Ларионова до сих пор числится без вести пропавшей. Для своей дочери она остается живой.



Значит, в 1995-м Гончаров уже создал преступную группу и впервые убил человека? Герасимов считает, что раньше. В 2002-м руководитель опергруппы, занимавшейся бандой Гончарова, начальник УБОП Киева полковник Сергей Хамула истребовал из следственного отдела Печерского района девятилетней давности висяк – дело о пропавшем без вести киевском художнике, реставраторе и коллекционере. По стилю исполнения это могло оказаться делом рук Гончаров.



Мастерская, в которой хранилась коллекция антиквариата, была ограблена, владелец похищен. За его освобождение преступники потребовали выкуп $20 000, которые жена должна была передать одному из проводников поезда Киев-Москва. Женщина обратилась в милицию. Была организована спецоперация – проводнику передали куклу вместо денег. На этом спецоперация закончилась – неизвестный незаметно для правоохранителей перехватил у проводника куклу через пять минут после отхода поезда и скрылся. Художника больше никто и никогда не видел. Его вдова после пережитого повредилась рассудком.



Ходили слухи, что дело не было расследовано помимо прочего, потому что похищенные предметы антиквариата впоследствии украсили интерьеры высокопоставленных украинских чиновников. Ни это, ни другие подобные дела не вошли в обвинительное заключение. И все-таки есть основания утверждать, что костяк банды сформировался не осенью 1997-го, а в промежутке с 1993 по 1995 годы. Тогда же и произошли первые убийства. Сколько же их было всего?



В самом начале оперативных разработок, в 2001-м, сотрудники бандитского отдела УБОП проанализировали банк данных УВД столицы. Оказалось, что на протяжении пяти лет с периодичностью в несколько месяцев пропадают бизнесмены средней руки или попросту состоятельные граждане.



"Тогда же была выдвинута обоснованная версия о существовании в столице устойчивой преступной группы, занимающейся похищением и убийством заложников", – вспоминает оперативник Герасимов. И не под диктофон добавляет, что в деле Гончарова "понизу прошло 30 трупов". Речь идет о нераскрытых преступлениях – об убитых и без вести пропавших.



По оценке Герасимова, банда осуществляла четыре-пять операций в год. Если предположить, что гончаровцы орудовали с 1993-го по 2001-й, то на их счету может оказаться целое кладбище – около 40 представителей высшей прослойки среднего класса, родственники которых потенциально способны собрать выкуп $15 000-50 000. Но это гипотетически.