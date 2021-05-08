По мотивам "Белой стрелы" написаны десятки книг в разных жанрах – от детектива до фантастики. Стандартный сюжет: герои-офицеры бросают вызов системе, мочат бандитов и коррупционеров, захватывают власть и наводят порядок в государстве. Сейчас уже непонятно, что возникло раньше – легенда о "Белой стреле" или ее прототипы.
С 1992 по 1996 год в России, на территории Смоленской области действовала группа сотрудников УБОП, созданная якобы для противодействия местным ОПГ неправовыми методами. В 2002 году в Казахстане была ликвидирована так называемая банда Соболевского, состоявшая из сотрудников криминальной разведки, высших офицеров КГБ и ГРУ Минобороны Казахстана. Специализация: рэкет, разбой, похищения с целью выкупа. Жертвами были бизнесмены и банкиры. Банда Гончарова из той же серии.
Гончаров по-своему пытался осмыслить происходящие в обществе перемены. Следил за политическими событиями в Украине и России. Несколько наших собеседников, хорошо знавших Гончарова, употребили одну и ту же фразу: "Он был такой как бы коммунист..." Из дальнейших объяснений становится понятно, что речь идет не столько о политических убеждениях, сколько о менталитете постсоветсткого человека. И по-человечески это понятно: самая светлая страница его биографии прошла под гимн советской милиции "Наша служба и опасна и трудна..."
Офицер Гончаров с презрением относился к успешным людям того времени. Не любил бизнесменов. Точнее – ненавидел. Самым страшным ругательством в его устах было словосочетание "жирный кот". Судя по всему, именно эта ненависть и сплотила нескольких подполковников МВД, составивших костяк преступной группы.
У банды Гончарова было некое подобие идеологии. Перед каждой операцией Гончаров объяснял "пехоте", кого и за что они наказывают. Из гончаровских легенд следовало, что их действия это – часть тайного плана по неформальной борьбе с преступностью. Чаще всего речь шла о "борьбе" с мошенниками и "жирными котами". Иногда жертвами банды, действительно, становились мошенники.
Во время судебного процесса один из членов группировки, Юрий Нестеров, заявил, что считал, будто участвует в секретной правительственной программе. Главарь заставлял своих "пехотинцев" заполнять анкеты, на которые наклеивал их фото, давая понять, что отныне член банды – сотрудник или агент некой спецслужбы.
Оперативник Герасимов говорит, что поначалу кто-то из бандитов верил в эту байку. Но только поначалу. "Они ведь не дураки, – объясняет Герасимов, – они не могли не понимать, что сотрудники спецслужб не будут выносить из квартир технику или снимать с жертв часы". Но даже если "пехотинцы" не верили, то гончаровские легенды все равно поддерживали. Не могли же они обвинить шефа во лжи.
В узком кругу Гончаров рассказывал, что в 1993-м участвовал в октябрьском путче в Москве. И был среди защитников Белого дома (то есть на стороне противников президента Бориса Ельцина
). Выполнял приказы мятежного генерала Альберта Макашова, уходил от преследователей по московским штольням. Намекал на то, что поддерживал и продолжает поддерживать связи с российскими спецслужбами.
Так ли это, мы не знаем. Но даже если это – одна из выдумок Гончарова, она дает некоторое представление о его мировоззрении. Защитники Белого дома состояли, главным образом, из тех, кто мечтал о реставрации СССР. Что же касается его связей со спецслужбами, то это – тема отдельной главы.