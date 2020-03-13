Говорят, история государственного ПриватБанка началась с бутылки белого вина.
Историческое событие произошло в ночь на 17 декабря 2016 года. Участники национализации банка – Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Александр Данилюк, Валерия Гонтарева, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов провели много часов за переговорами в стенах НБУ, Минфина, здания правительства, но главные договоренности были достигнуты глубокой ночью в Администрации президента на улице Банковой в Киеве. Там же была распита и символическая бутылка вина.
Тогда происходящее отдавало странной иронией: казалось, национализация Привата – далеко не самый очевидный повод для торжественных напитков. Государство получило гигантский банк с дырой в капитале на 155 млрд грн, экс-собственники напротив – потеряли финансовый центр своей огромной бизнес-империи. Тогда же обе стороны заложили надежный фундамент для почти неизбежного многолетнего судебного конфликта в будущем.
С тех пор прошло почти четыре года. В Украине за это время изменилось почти все: во власти находятся совершенно другие люди от президента до главы НБУ, Коломойский – фактически невыездной из страны из-за расследования в США и даже Администрация президента теперь называется Офисом.
Но изменился ли сам ПриватБанк?
Короткий ответ – да. В какую сторону – вопрос субъективный. Что стало с финансовым состоянием Привата, как изменился внешний вид и клиенты крупнейшего банка страны?
LIGA.net попыталась ответить на эти вопросы, сравнив несколько ключевых показателей работы банка в 2016-м и 2019-м годах.
О чем говорят эти цифры? Капитал – это гарантия со стороны собственника банка, что он способен покрыть потенциальные убытки за счет собственных средств. Адекватность – соотношение капитала к обязательствам финучреждения. В них входят, в том числе, депозиты физлиц.
После кризиса 2014-15 годов Нацбанк согласовал с МВФ смягчение нормы: финучреждениям дали время, чтобы сначала выйти на нулевую адекватность, затем – на 5% и только потом – на 10%. В 2016-м Приват отставал от этого графика почти безнадежно. Четыре года спустя показатель вырос в 14 раз.
Адекватность капитала
Причина роста в том, что государство после национализации докапитализировало банк на 155 млрд грн. Капитал пополнили не деньгами, а специальным выпуском облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ, по сути – долги правительства). Бумаги были рыночными: до 2027-2032 годов они будут приносить ПриватБанку от 9 до 12% годовых. Речь идет о дополнительном доходе примерно в 10 млрд грн в год.
Для банка это неплохая, но далеко не основная часть доходов. После убытка в 176 млрд грн по итогам 2016 года (исторический рекорд для Украины) Приват получил 32,6 млрд грн за 2019-й год и 14 млрд грн прибыли – в первом полугодии 2020-го.
Прибыль, млрд грн
Слово “пылесос” на финансовом сленге характеризует один из типов бизнес-модели банков. Это означает, что финучреждение покрывает свои расходы не за счет доходов, а с помощью граждан: их всеми силами мотивируют приносить в банк деньги. Основа такой мотивации – большие проценты.
В 2016-м году за 12-месячный гривневый депозит ПриватБанк предлагал 21,9% годовых, на валютном вкладе можно было заработать 9,62%. Сейчас ставки упали в разы.
Ставка по депозитам
Средняя длина депозита, месяцев
Объем депозитов, млрд грн
Причина не только в том, что НБУ за четыре года снизил учетную ставку с 14 до 6%. ПриватБанк изменил бизнес-модель, о чем, как минимум, свидетельствует соотношение процентного и комиссионного доходов. Второе подтверждение – заметный рост показателя “чистой процентной маржи” (разница между процентными доходами и расходами банка относительно активов) с 1,5% до 4,5%.
На чем сейчас зарабатывает ПриватБанк? Если в 2016-м банк сильно зависел от процентов, которые приносит его кредитный портфель, то в последние годы денежный поток от кредитов практически равен доходу от комиссий. Это – одно из ключевых изменений в банке за последние четыре года.
На чем зарабатывает банк
Отчасти Привату помог общий тренд на рост безналичных платежей. Но с другой стороны, несмотря на опасения, относительно права собственности на Приват24 и общий скепсис в плане того, как государство будет управлять IT-инфраструктурой банка, ПриватБанк смог сохранить за собой статус крупнейшего платежного финучреждения страны.
Только в 2018 году Приват увеличил количество транзакций на 60%, рассказывал в интервью LIGA.net СЕО банка Петр Крумханзл. Количество пользователей Приват24 за четыре года выросло более чем в два раза – с 5 до 11 млн человек. Благодаря этому транзакционный бизнес генерирует примерно половину всех доходов Привата.
Количество клиентов Приват24
Объем средств физлиц в Привате с 2016-го вырос в полтора раза: со 181,1 до 267,5 млрд грн. Средний чек гривневого депозита (в пересчете на цены 2016 года) сейчас составляет 61667 грн, в долларах – $4995.
Средний чек депозита
в ценах 2016 года, грн
Во время жесткого карантина поток посетителей отделений Привата в зависимости от региона сократился на 30-60%, рассказывал LIGA.net Крумханзл. По данным банка, сейчас он обслуживает 24,9 млн клиентов, четыре года назад было 21,4 млн.
Одно отделение обслуживает 13,2 тыс. человек и приносит Привату 10,7 млн грн чистой прибыли – в десять раз больше, чем было в 2016-м.
Эффективность отделений