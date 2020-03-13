Говорят, история государственного ПриватБанка началась с бутылки белого вина.

Историческое событие произошло в ночь на 17 декабря 2016 года. Участники национализации банка – Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Александр Данилюк, Валерия Гонтарева, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов провели много часов за переговорами в стенах НБУ, Минфина, здания правительства, но главные договоренности были достигнуты глубокой ночью в Администрации президента на улице Банковой в Киеве. Там же была распита и символическая бутылка вина.

Тогда происходящее отдавало странной иронией: казалось, национализация Привата – далеко не самый очевидный повод для торжественных напитков. Государство получило гигантский банк с дырой в капитале на 155 млрд грн, экс-собственники напротив – потеряли финансовый центр своей огромной бизнес-империи. Тогда же обе стороны заложили надежный фундамент для почти неизбежного многолетнего судебного конфликта в будущем.

С тех пор прошло почти четыре года. В Украине за это время изменилось почти все: во власти находятся совершенно другие люди от президента до главы НБУ, Коломойский – фактически невыездной из страны из-за расследования в США и даже Администрация президента теперь называется Офисом.

Но изменился ли сам ПриватБанк?

Короткий ответ – да. В какую сторону – вопрос субъективный. Что стало с финансовым состоянием Привата, как изменился внешний вид и клиенты крупнейшего банка страны?

LIGA.net попыталась ответить на эти вопросы, сравнив несколько ключевых показателей работы банка в 2016-м и 2019-м годах.