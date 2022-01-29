RU
UA
RU
UA
Путь Носорога. Как Олег Сенцов стал тем, кем стал, и о чем его новый фильм


Автор: Оксана Савченко
Фото: Александр Чекменев
ИСТОРИИ
Путь Носорога. Как Олег Сенцов стал тем, кем стал, и о чем его новый фильм
Автор: Оксана Савченко
Фото: Александр Чекменев
Сенцов больше известен миру, как узник Кремля и общественный деятель, хотя он в первую очередь режиссер. Его гражданская позиция хоть и неотъемлемая часть пути настоящего художника, но, все же, часть. Путь Олега Сенцова в мир кино всегда был непрост и переплетен со временем, в которое происходило его становление как личности и творца. Если использовать метафору – это тропа носорога, который сквозь колючий кустарник пробивает себе дорогу к намеченной цели.

17 февраля в кинотеатрах стартует прокат второго полнометражного фильма Олега Сенцова – "Носорог". Картина основана на реальных событиях. Главный герой – бандит и рэкетир по прозвищу Носорог. Действие происходит в 90-е в украинском промышленном городе. Тут стоит вспомнить, что юность режиссера пришлась на эти годы. Атмосферу того времени он чувствует идеально. Все, кто застал первые годы после развала СССР, ощутят, что вернулись в свой старый район, обитатели которого знакомы до дрожи в коленях.

Это простое, ясное и цельное кино. В характере самого Носорога есть едва уловимые черты героя "Нибелунгов" королевича Зигфрида, который напролом идет по однажды выбранной тропе. И даже когда цель
оказывается шлаком, а тропа приводит к обрыву, остается верен себе.

Лента с бюджетом в 50 млн грн была создана в копродукции Украины, Польши и Германии. Мировая премьера состоялась на престижном 78-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Горизонты". На Международном фестивале в Стокгольме "Носорог" получил главный приз. А исполнитель главной роли Сергей Филимонов (непрофессиональный актер, лидер неформального молодежного движения "Гонор") был признан лучшим актером как в Стокгольме, так и на Международном кинофестивале в Батуми. Это успех.

Сказать, что путь к нему был долог – ничего не сказать. Сценарий к фильму Олег написал еще десять лет назад, приступил к разработке проекта в 2012 году. Представлял его на международных питчингах. Но из-за известных событий – незаконное удержание режиссера в российской колонии – смог вернуться к работе только в 2019 году.

Олег Сенцов продолжает идти тропой носорога. Идти по тому пути, который начался 15 лет назад с увлечения творчеством американского классика Джерома Сэлинджера. Точнее, с его рассказа "Хорошо ловится рыбка-бананка".

Сенцов больше известен миру, как узник Кремля и общественный деятель, хотя он в первую очередь режиссер. Его гражданская позиция хоть и неотъемлемая часть пути настоящего художника, но, все же, часть. Путь Олега Сенцова в мир кино всегда был непрост и переплетен со временем, в которое происходило его становление как личности и творца. Если использовать метафору – это тропа носорога, который сквозь колючий кустарник пробивает себе дорогу к намеченной цели.

17 февраля в кинотеатрах стартует прокат второго полнометражного фильма Олега Сенцова – "Носорог". Картина основана на реальных событиях. Главный герой – бандит и рэкетир по прозвищу Носорог. Действие происходит в 90-е в украинском промышленном городе. Тут стоит вспомнить, что юность режиссера пришлась на эти годы. Атмосферу того времени он чувствует идеально. Все, кто застал первые годы после развала СССР, ощутят, что вернулись в свой старый район, обитатели которого знакомы до дрожи в коленях.

Это простое, ясное и цельное кино. В характере самого Носорога есть едва уловимые черты героя "Нибелунгов" королевича Зигфрида, который напролом идет по однажды выбранной тропе. И даже когда цель оказывается шлаком, а тропа приводит к обрыву, остается верен себе.

Лента с бюджетом в 50 млн грн была создана в копродукции Украины, Польши и Германии. Мировая премьера состоялась на престижном 78-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Горизонты". На Международном фестивале в Стокгольме "Носорог" получил главный приз. А исполнитель главной роли Сергей Филимонов (непрофессиональный актер, лидер неформального молодежного движения "Гонор") был признан лучшим актером как в Стокгольме, так и на Международном кинофестивале в Батуми. Это успех.

Сказать, что путь к нему был долог – ничего не сказать. Сценарий к фильму Олег написал еще десять лет назад, приступил к разработке проекта в 2012 году. Представлял его на международных питчингах. Но из-за известных событий – незаконное удержание режиссера в российской колонии – смог вернуться к работе только в 2019 году.

Олег Сенцов продолжает идти тропой носорога. Идти по тому пути, который начался 15 лет назад с увлечения творчеством американского классика Джерома Сэлинджера. Точнее, с его рассказа "Хорошо ловится рыбка-бананка".
Рыбка-бананка
Рыбка-бананка
На встречу Сенцов приходит вовремя. Он высокий, под два метра ростом, одет просто. Выглядит как спортсмен. В кафе кинотеатра, где мы договорились об интервью, нам пытаются запретить фотосъемку, аргументируя тем, что для этого ее надо согласовывать с руководством. Но когда режиссера узнают, вопрос разрешается в нашу пользу.

Олег Сенцов родился в 1976 году в крымском селе. Там же закончил школу. До старших классов его травили одноклассники. И это закалило его характер. Впоследствии, в своем рассказе "Школа" он напишет: "Я прятался, убегал, защищался как мог, но только не жаловался и не просил пощады. […] В школу я все-таки ходил не зря, она меня все-таки кое-чему научила, и не как вычислять треугольнички […] – я научился в ней никогда не сдаваться и не размениваться. Не сдаваться. И не размениваться".

С 1993-го по 1998-й учился в Крымском филиале Киевского государственного экономического университета. Однако по полученной специальности маркетолога работать не пошел. Впрочем, как и большинство его сверстников. В своей автобиографии напишет: "С 9-00 до 18-00 – это не для меня, к вечеру поубивал бы всех сослуживцев".

Воспоминания о молодости резюмирует коротко: "Много было всего и в школе, и после школы тоже – в тюрьме было немного легче".

До 30-ти лет занимался бизнесом, связанным с компьютерными играми. Открыл компьютерный клуб в Симферополе. По свидетельству его мамы, выкладывался по полной – когда запускал свое дело похудел на 14 кг. Сам был киберспортсменом, тренировал других ребят, возил их на международные соревнования. Участвовал в чемпионатах, стал чемпионом Украины по киберспорту.

В 30 лет решил снимать кино. Попытался поступить на Высшие режиссерские курсы в Москве. Написал для этого автобиографию, которая затем вошла в сборник его рассказов. Там есть такие строчки: "Пытаюсь поступить на режиссерские курсы. Не поступлю – буду пробиваться так, сам, без подготовки – не впервой". Как сказал, так и сделал.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День одиннадцатый

Я не перечитываю того, что пишу в этом дневнике, но понимаю, что часто описываю свои сны. Это не удивительно: в тюрьме, а особенно вот в таких изолированных камерах, сон зачастую самое интересное событие, которое с тобой может случиться. И вообще мне кажется, что самые яркие сны снятся в тюрьме и в детстве.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День одиннадцатый
Я не перечитываю того, что пишу в этом дневнике, но понимаю, что часто описываю свои сны. Это не удивительно: в тюрьме, а особенно вот в таких изолированных камерах, сон зачастую самое интересное событие, которое с тобой может случиться. И вообще мне кажется, что самые яркие сны снятся в тюрьме и в детстве.
Во время собеседования Сенцов сцепился с мастером курса режиссером Валерием Фокиным. Фокину тогда было за пятьдесят, Сенцову тридцать.

– Передо мной сидит такой жесткий человек, Фокин, – вспоминает Олег. – И я вижу в нем себя в 50 лет, а он во мне, наверное, себя в 30. Фокин тоже из Украины, из Днепра. У него есть очень классный фильм "До первой крови", запрещенный в СССР – о детях, играющих в Зарницу (советская военно-спортивная игра. – Ред.). Неимоверно крутое кино про детскую жестокость. И еще там была Сурикова (Алла Сурикова – российский кинорежиссер. – Ред.). Она немного меня защищала. И в финале собеседования спрашивает: "Олег, я понимаю, вы такой жесткий человек, наверное, какие-то люди вас в жизни сильно обидели?" И Фокин: "Да ты посмотри на него! После него только трупы остаются".

Сенцов смеется. И рассказывает дальше.

– Мне сказали: "Молодой человек, раз вы такой умный, езжайте в свой Симферополь и сами снимайте кино". Я поехал в свой Симферополь и сам стал снимать кино.

Но не сразу. Сначала занялся самообразованием. Заключалось это в просмотре кинофильмов. Он пересмотрел почти всю киноклассику, проглатывал в день по четыре-пять фильмов. А затем поступил четко по Тарантино, который как-то посоветовал начинающим киношникам: "Если у вас есть $50 000 – снимайте свое кино, а не платите за киношколу".

– У меня было $50 000, потому что я занимался бизнесом. Решил, что я поучусь, поснимаю короткие метры и потом возьмусь за своего "Гамера". У меня был план и я по нему шел.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День шестидесятый

Очередная ничего не значащая круглая дата. Все труднее о чем-нибудь писать, все труднее просто писать. Но нужно продолжать держаться за этот дневник – как за поручень.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День шестидесятый
Очередная ничего не значащая круглая дата. Все труднее о чем-нибудь писать, все труднее просто писать. Но нужно продолжать держаться за этот дневник – как за поручень.
– Знаю, что вы сняли фильм по рассказу Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка-бананка".

– Да. Это моя первая работа и она ужасная. У меня было ноль образования и ноль опыта.

– А почему именно за этот рассказ взялись?

– Нравился Сэлинджер. Решил, что не буду сам писать сценарий, а буду снимать на основе чего-то серьезного. Но, на самом деле, Сэлинджера очень трудно экранизировать. Казалось, что так все круто получается, а оказалась полной хе*ней, но это опыт. Я прошел процесс от начала и до конца.

Затем он сделал первый полный метр "Гамер" – о киберспортсмене. Сенцов знал тему геймеров досконально. В 2012 году фильм попал на конкурс престижного Роттердамского кинофестиваля. Почти сразу режиссер начал проводить подготовку к съемкам следующего проекта – "Носорог".

Дальше – Майдан, в котором режиссер принял активное участие. В мае 2014 года был арестован в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С этого момента к нему пришла мировая слава. Обошлась она ему дорого – пять лет были сожраны тюрьмой.
Ошпарю до ожогов
Ошпарю до ожогов
14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Голодовку держал 145 дней. В это же время вел дневник, который назвал "Хроника одной голодовки" по аналогии с книгой Харуки Мураками "Хроники заводной птицы" (именно ее он в тот период читал).

Дневник вел каждый день.

– Я не думал, что выживу, – буднично говорит Олег. – Не был уверен, что у меня эти записи не заберут. Вести тюремные дневники, находясь под постоянным наблюдением было слишком нагло с моей стороны, но я все равно писал. Говорил всем, что сочиняю фантастическую книгу. У меня очень плохой почерк. Они просто не смогли прочесть то, что я писал. Хотя каждый день просматривали.

– И ничего не поняли?

– Они очень простые ребята. Как они говорили: "Ваше ОБСЕ далеко, а мы здесь". В Лабытнанге все от тебя далеко, а он, тюремщик, вот тут с тобой. И ты в его власти.

Когда Сенцов голодал, кинематографисты разных стран развернули кампанию в его поддержку. Президентка Европейской киноакадемии Агнешка Холланд в интервью о Сенцове сказала следующее: "Он режиссер, у него друзья в разных странах, он член Европейской киноакадемии (на самом деле, Сенцов в тот момент отказался от членства. – Ред.). Он не умрет молча. Его сопротивление отчасти является самопожертвованием в пользу тех, у кого нет его степени известности".

В какой-то момент режиссер запишет в дневнике: "В перспективе дальнейшие обмороки, а затем необратимые изменения в голове, начну сходить с ума окончательно. Но, мне кажется, что я уже в начале этого пути. Кончить жизнь в дурдоме – не лучшая участь, но что будет, то будет. Нет, это не покорность судьбе, а только часть принятия любого ее решения, пусть самого сурового, или наоборот подлого".

Сенцову дважды предлагали членство в Европейской киноакадемии, но он отказывался его принять, аргументируя тем, что еще не заслужил. Киноакадемиком стал уже после того, как "Носорог" попал в Венецию.
Из книги "Хроника одной голодовки"

День семьдесят первый


Жизнь становится какой-то очень ясной и простой, когда появляется ощущение, что она может кончиться прямо сегодня.



День семьдесят четвертый

Усталость, слабость, апатия. Но если я сейчас сдамся, то буду себя презирать до конца своих дней, и не важно, по какую сторону забора они пройдут.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День семьдесят первый

Жизнь становится какой-то очень ясной и простой, когда появляется ощущение, что она может кончиться прямо сегодня.



День семьдесят четвертый

Усталость, слабость, апатия. Но если я сейчас сдамся, то буду себя презирать до конца своих дней, и не важно, по какую сторону забора они пройдут.
В дневниках он часто пишет о книгах, которые прочел во время голодовки, о видах из маленького окошка сортира и о том, что в мае, наконец, начал таять снег. А еще о песнях, которые случайно услышал по радио, когда сидел в карцере.

Тогда же Олег косвенно принял участие в съемках фильма по собственной пьесе "Номера", который снимал все же не он, а другой режиссер.

Об отношении Олега к работе свидетельствует такая дневниковая запись: "После неудавшейся и сорвавшейся постановки моего второго фильма я решил, что всегда буду сам продюсировать свои будущие картины…. А здесь, наоборот, хотят слепить киношку по-быстренькому, за полтора месяца. Ее же все равно возьмут на все фестивали, потому что на ней будет стоять мое имя. Жаль, что цензура не пропускает письма с матом, а то я бы написал еще покрепче, чтобы меня таки услышали с той стороны. Меня трудно вывести из себя и довести до точки кипения, но если кому-то это удастся, то ему стоит поберечься – ошпарю до ожогов! Злой такой, что до сих пор не могу отойти, так, что даже забыл про голодовку, и я, и мой притихший организм". Это был 143-й день голодовки.

Говорю Сенцову, что фильм "Номера" вышел очень слабым… Спрашиваю, не стыдно ли ему было представлять его на Берлинале, не возникло ли желания убрать свое имя из титров?

– Я не стал снимать свое имя, потому что не мог подвести людей, которые пошли за мной, – отвечает он. – Я никогда не боялся брать ответственность. Бывают победы, бывают поражения. И ты не можешь бросить команду ни в первом, ни во втором случае.
О прощении
О прощении
"Носорог" оказался очень долгим проектом – от замысла до финала прошло, напомним, около десяти лет. Понятно, что большие перерывы в работе не могли не отразиться на фильме.

– Финал "Носорога" изначально был другим?

– Изначально в финале была песня "Дурачок" Егора Летова. Сценарий писался до войны, и тогда это было уместно. А сейчас нехорошо ставить русскоязычную песню в конце такого фильма. Поэтому для финала несколько текстов написал Жадан, была записана песня. Эпизод был снят. Снимали мы долго. Он стал самым дорогим в фильме. Но в процессе монтажа пришлось от него отказаться.

– Почему?

– Не вписывался. Чтобы этот финал сработал, надо было к нему подвести. Я это сделал плохо. В остальном сценарий как написан, так и снят. Все сказали, когда посмотрели кино, что увидели такую же историю, как и в сценарии. Это хорошо, когда ты мало теряешь во время съемки. Потери всегда есть. Просто, когда они маленькие – ты справился.

– А вы считаете фильм жестким?

– Однозначно, это самое жесткое мое кино.

"Носорог" цепляет еще и потому, что там нет надуманности. Во всяком случае, так кажется.

– Я знаю, как этот мир выглядит. И после тюрьмы у меня появился опыт, который не повлиял на сценарий, но повлиял на мое понимание героев.

– У вас там пытают людей и они не говорят, где деньги. Это придумано?

– Нет. Я общался с преступниками, которые пытали своих жертв, пытаясь узнать, где деньги, те не сказали, их убили, но деньги так и не нашли. В моей голове некоторые такие эпизоды живут годами, и я хочу, чтобы они появились на экране.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День сто тридцать четвертый

Из туалетного окна открывается красивый вид на часть города и ближайший лес. Деревья переоделись в золотисто-желтое, и это все очень красиво, по-киношному, смотрится в плотном утреннем тумане. Но долго стоять в сортире и пялиться в маленькое окошко – это слишком даже для творческого арестанта.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День сто тридцать четвертый
Из туалетного окна открывается красивый вид на часть города и ближайший лес. Деревья переоделись в золотисто-желтое, и это все очень красиво, по-киношному, смотрится в плотном утреннем тумане. Но долго стоять в сортире и пялиться в маленькое окошко – это слишком даже для творческого арестанта.
– А как пришла идея сцены, которая происходит под песню "Если с другом вышел в путь"?

– Я когда придумал сцену, то хотел пустить текст как в караоке по экрану. Но остановился – потому что прикол приколом, но, главное, не зашутиться. Я видел это как картинку – вот картинка такая родилась – почему не знаю, – но я понимал, что она будет работать.

– Люди, родившиеся в СССР, поймут контекст сразу, а иностранцы или молодежь?

– Им надо объяснять. Что это была песня, которая играла в пионерских лагерях, а эти парни, которые идут по улице, воспитаны в Советском Союзе. И когда Союз рухнул, они стали бандитами и идут на дело с друзьями под песенку из детства.

– О чем для вас "Носорог"?

– О важной христианской категории – о прощении. Можно ли простить? – Христос на кресте простил.

– Простить можно кого угодно?

– Если человек кается, если сожалеет искренне, конечно, можно.

– Вы публиковали в соцсетях новость о том, что Палыча (садиста, начальника донецкого концлагеря "Изоляция") взяла СБУ. Его можно простить?

– Я таких палычей много встречал. Простить их тяжело. Нужно знать – а кается ли сам Палыч? Готовы ли его простить те, кого он карал? Трудный вопрос. Эта проблема поднимается в "Носороге": можно ли главного героя простить? Искусство задает вопросы, а не дает ответы. Вопрос этот больше не к нему, а к нам – готовы ли мы идти до конца в прощении? Подставлять левую щеку, когда бьют по правой. Когда в фильме Носорогу говорят "покайся", – он в слова не верит. Он что, покается и на этом все закончится? Он же привык: "встал, ответил". Многие произносят эту фразу и не понимают ее значения. А имеется в виду очень конкретная вещь. Под "ответить" понимается физическое наказание, которое бьет по достоинству. В "Носороге" главный герой понимает покаяние – конкретно. Через боль. Когда его бьют – каждый удар он принимает как удар за кого-то, кто погиб по его вине. И не защищается. Потому что кается.
– Местами Носорог говорит вещи, которые напоминают творчество Виктора Цоя. Например, фраза: "Сильна людина шукає силу в середині себе".

– Ну да, Цой – тот человек, который повлиял на меня больше всех в свое время, когда я формировался – лет в 12-13. Людей, которые на меня влияли, я не знал лично – это происходило через книги, кино, музыку…

Сенцов невероятно работоспособный режиссер. В фильме играли непрофессиональные актеры, и иногда, чтобы добиться нужного результата, он делал по 20-40 дублей.

– Я делаю дубли до тех пор, пока следующий дубль не получается лучше, чем предыдущий. Либо когда у меня заканчивалось время. Есть дубли со стрельбой, когда у тебя один-два, ну, три дубля, больше не будет, потому что ресурсы ограничены. Но актерские сцены я делал до конца, все знают, что 20 – это нормальное число. И почти всегда брал последние сцены на монтаже. В фильме всего одна сцена, где я взял седьмой дубль.
Подавляющее большинство кадров вошло в фильм, я снимал много дублей, но не снимал лишний материал. Это, с одной стороны, правильно, ты можешь максимально хорошо сделать то, что хочешь, но с другой ­– нет маневра на монтаже. Это сдерживает. Так многие работают. Бергман так работал – у него все было рассчитано. Не было лишнего. Я знаю, что снимаю, и зачем.

Еще одна характеристика Сенцова – он никогда не выглядит жалким. Изможденным – да, уставшим – да, на секунду растерянным – да. Но жалким никогда. Человек-кремень – как бы пафосно это ни звучало. Во время интервью лишь один раз он показался трогательным. Когда говорил о тюрьме, вспоминая, как услышал в карцере Бумбокс, песню "Вахтерам" – за стенкой работало радио.

– Здесь мне все говорят – вас так поддерживали. Но, когда ты там, от тебя это так далеко. Ты сидишь один, ты пять лет находишься в окружении врагов, которые тебя считают террористом, нацистом, неизвестно кем. Это тяжело. И такие моменты, как с Бумбоксом, очень дороги…
На последний вопрос – о том, когда снимет свой фильм о пребывании в российской тюрьме, отвечает без сантиментов:

– Снимать надо, когда отболит.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День сто сорок четвертый

Вспомнил о письме, поразившем меня в последней почте. От парня тридцати шести лет, с Западной Украины, который работает водителем фургончика с надписью "Хлеб". Он написал, что скоро его день рождения, но к нему снова никто не придет, потому что у него нет друзей. Грустный и искренний текст человека с явными психическими, но не злыми отклонениями. Вспомнился сразу Форрест Гамп и мой сын, у которого до сих пор тоже нет друзей. Захотелось написать что-то этому парню, как-то ободрить, подсобрать, стать его пусть дальним и неблизким, но другом по переписке.
Из книги "Хроника одной голодовки"
День сто сорок четвертый
Вспомнил о письме, поразившем меня в последней почте. От парня тридцати шести лет, с Западной Украины, который работает водителем фургончика с надписью "Хлеб". Он написал, что скоро его день рождения, но к нему снова никто не придет, потому что у него нет друзей. Грустный и искренний текст человека с явными психическими, но не злыми отклонениями. Вспомнился сразу Форрест Гамп и мой сын, у которого до сих пор тоже нет друзей. Захотелось написать что-то этому парню, как-то ободрить, подсобрать, стать его пусть дальним и неблизким, но другом по переписке.
Больше Спецпроектов
Возвращение из ада. Как философия помогала пережить пытки писателю Станиславу Асееву
Читать
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
Читать
Когда подростки режут руки. Как Катерина Горностай снимала фильм "Стоп-Земля"
Читать
Дата: 29.01.2022
Верстка: Анна Андреева

© 2022 Все права защищены.

Информационное агентство ЛИГАБизнесИнформ

[email protected]