Путь Носорога. Как Олег Сенцов стал тем, кем стал, и о чем его новый фильм

14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Голодовку держал 145 дней. В это же время вел дневник, который назвал "Хроника одной голодовки" по аналогии с книгой Харуки Мураками "Хроники заводной птицы" (именно ее он в тот период читал).
Дневник вел каждый день.
– Я не думал, что выживу, – буднично говорит Олег. – Не был уверен, что у меня эти записи не заберут. Вести тюремные дневники, находясь под постоянным наблюдением было слишком нагло с моей стороны, но я все равно писал. Говорил всем, что сочиняю фантастическую книгу. У меня очень плохой почерк. Они просто не смогли прочесть то, что я писал. Хотя каждый день просматривали.– И ничего не поняли?
– Они очень простые ребята. Как они говорили: "Ваше ОБСЕ далеко, а мы здесь". В Лабытнанге все от тебя далеко, а он, тюремщик, вот тут с тобой. И ты в его власти.
Когда Сенцов голодал, кинематографисты разных стран развернули кампанию в его поддержку. Президентка Европейской киноакадемии Агнешка Холланд в интервью о Сенцове сказала
следующее: "Он режиссер, у него друзья в разных странах, он член Европейской киноакадемии (на самом деле, Сенцов в тот момент отказался от членства. – Ред.). Он не умрет молча. Его сопротивление отчасти является самопожертвованием в пользу тех, у кого нет его степени известности".
В какой-то момент режиссер запишет в дневнике: "В перспективе дальнейшие обмороки, а затем необратимые изменения в голове, начну сходить с ума окончательно. Но, мне кажется, что я уже в начале этого пути. Кончить жизнь в дурдоме – не лучшая участь, но что будет, то будет. Нет, это не покорность судьбе, а только часть принятия любого ее решения, пусть самого сурового, или наоборот подлого".
Сенцову дважды предлагали членство в Европейской киноакадемии, но он отказывался его принять, аргументируя тем, что еще не заслужил. Киноакадемиком стал уже после того, как "Носорог" попал в Венецию.