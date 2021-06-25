Между Москвой и Коломойским. Чем владеет и за что попал под санкции СНБО Павел Фукс

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Игорь Валериевич мне говорил: смотри, все упало. Приезжай, у тебя деньги есть, будешь скупать все активы и смотреть, что есть интересное. Он (Коломойский. – Ред.) тогда был на пике, был одним из главных героев, которые спасли Днепропетровск и принимали участие в защите Харькова"