Между Москвой и Коломойским. Чем владеет и за что попал под санкции СНБО Павел Фукс

Жизнь изменилась. Но начинать пришлось не с чистого листа.
Еще в конце 90-х, когда фирма Фукса поставляла топливо структурам российского ТВЭЛа, молодой бизнесмен выкупил около $60 млн долга украинского Энергоатома перед российской компанией.
Чтобы вернуть деньги Фуксу пришлось переехать на восемь месяцев в Киев и собирать с крупных предприятий долги за электроэнергию перед Энергоатомом. В этот период он познакомился со многими влиятельными людьми: Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Николаем Мартыненко, Давидом Жванией и Юлией Тимошенко.
Старые контакты пригодились. Переехав в 2015 году в Украину, он начал собирать предложения. "Я интересовался всем, что продавалось. Мне интересно то, что я могу дешево купить и дорого продать", – рассказывал Фукс в интервью "Першому незалежному".
Что купил?
Список компаний, где Фукс напрямую числится владельцем, невелик. Первая – "Интерстрой Груп", которая планирует строить на Рыбальском острове ЖК Oasis. Вторая – фонд FCA Partners (управляет
активами Закрытого недиверсифицированного венчурного фонда "Киевский"), в третьей – гольф-клубе Козин – Фуксу принадлежит всего 5,5% доля.
Это точно не все. В интервью НВ в январе 2021 года Фукс утверждал: у него есть нефтегазовый бизнес, некие дистресс-активы и "много земли" в Киеве. "Я много куда проинвестировал и сейчас объединяю активы. Покупаю разные активы у Фонда гарантирования вкладов", – рассказал бизнесмен. От конкретики он отказался.
Почему не все в реестре юридических лиц? По словам собеседника, который входил в окружение бизнесмена, предприниматель часто прибегает к практике скрытых инвестиций.
Наглядный пример – партнерство с ВИП-коллектором Инвестохиллс, которому Фукс, по словам
СЕО компании Андрея Блинова, помогал финансово в обмен на долги крупнейшего в Украине производителя шин Росава Константина Жеваго и компании Яблуневый дар Тараса Барщовского.
Более того, в 2016-2018 годах бизнесмен вел переговоры
о покупке столичного бизнес-центра Парус у Вагифа Алиева, планировал купить Проминвестбанк вместе с экс-владельцем Укрбуд Development Максимом Микитасем и интересовался
компанией Донбассэнерго.
Особое место в непубличной бизнес-империи Фукса занимает нефтегазовый бизнес.
По данным LIGA.net
, Экономической правды
, телеканала Al Jazeera
и Генеральной прокуратуры
, бизнесмену также могут принадлежать доли в нескольких нефтегазовых компаниях с тремя десятками лицензий на добычу в Полтавской и Харьковской областях. Ранее их приписывали окружению четвертого президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию в 2014 году.
Интерес к "активам Януковича" оказался для Фукса токсичным. Из-за этого его начали сравнивать
в СМИ с Сергеем Курченко, построившим в Украине бизнес-империю благодаря близости к "семье".
Речь, в частности, идет о 67% в компании Голден Деррик (сейчас – группа Ист Юроуп Петролеум), 100% в ДВ нефтегазодобывающая компания (владеет харьковской ТЭЦ Эсхар), 51% в компании Девон и 22% в Добывающей компании Укрнефтебурение. Партнерами в последнем активе выступают его многолетние друзья – Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.
По словам собеседника из окружения бизнесмена, Фукс заинтересовался Голден Деррик, чтобы потом продать ее лицензии. Добывать углеводороды он не планировал.
"Покупка Голден Деррик – это личная договоренность Фукса со Ставицким (министр энергетики при Викторе Януковиче. – Ред.) через Коломойского", – рассказал собеседник LIGA.net на правах анонимности.
Были и другие громкие инвестиции. До 2018 года Фуксу также принадлежала компания Укррослизинг, которая отсудила почти 2 млрд грн долга у Киевского метрополитена. После того, как коммунальное предприятие начало выплачивать долг, разразился скандал и в 2019 году суд заблокировал
выплаты. Компанию переименовали, а Фукса в госреестре сменил малоизвестный австриец.
Сам бизнесмен категорически опровергает информацию о скупке "активов Януковича" в Украине. Единственное исключение – доля в Укрнефтебурении, которую он подтвердил
в интервью НВ в 2019 году после нескольких лет отрицания. Это признание украинский Forbes использовал в 2021 году, оценив состояние бизнесмена в $165 млн.
"Никогда не покупал активы, связанные с Януковичем и его соратниками. Мне были интересны лицензии компании Голден Деррик. Но я их в итоге не купил. Это очень рискованный greenfield, там ничего нет – пустая земля. У меня есть, где более выгодно размещать деньги – недвижимость, дистресс–активы", – заявлял Фукс НВ.
Фонд "Киевский" в 2020 году получил 236 млн грн чистой прибыли, ее источник – продажа долгов, отмечается в аудиторском заключении
к финансовому отчету. В течение года инвесторам начислили 220 млн грн в качестве дивидендов.