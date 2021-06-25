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Между Москвой и Коломойским. Чем владеет и за что попал под санкции СНБО Павел Фукс
Автор: Богдан Заика
Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский и Павел Фукс. Коллаж: Зарянова Таисия/LIGA.net
Между Москвой и Коломойским. Чем владеет и за что попал под санкции СНБО Павел Фукс
Автор: Богдан Заика
Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский и Павел Фукс. Коллаж: Зарянова Таисия/LIGA.net
19 ноября 2005 года новый губернатор Харьковской области Арсен Аваков проводил необычный аукцион. Богатейшие люди Харькова сорили деньгами, соревнуясь за оригинальные лоты от самого губернатора, мэра города и президента, чтобы помочь в реконструкции здания местной филармонии.

Итоги удивили. Один из трех самых дорогих лотов – купель-корытце с изображением казака Мамая конца 17 века от Виктора Ющенко – приобрел некий Павел Фукс за 1 млн грн. "Кто такой Фукс?", – задавались вопросом присутствовавшие журналисты. О российском бизнесмене, покинувшем родной Харьков еще в 90-х, никто не знал.

Десять лет спустя тот же вопрос задавали друг другу их киевские коллеги. В 2015-м Фукс внезапно вернулся из Москвы и за короткое период времени стал одним из самых ярких бизнесменов современной Украины.

Дружба с Игорем Коломойским и многолетним мэром Харькова Геннадием Кернесом, приглашение в Харьков адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, громкие меценатские проекты и слухи о выкупе у прошлых властей бизнеса, – все это окружало Фукса ореолом таинственности и успеха.

Все изменилось в 2021-м. Первый серьезный удар он получил в марте 2021-го, когда Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) поручил Госгеонедра отобрать у якобы связанных с Фуксом компаний 19 лицензий на добычу газа и нефти на месторождениях в Полтавской области. Спустя два месяца, 18 июня, бизнесмен и сам оказался под санкциями СНБО.

Кто такой Павел Фукс, как из списка богатейших украинцев он переместился в санкционный список СНБО и за счет чего собирается исправлять положение?
LIGA.net начала готовить этот материал задолго до введения санкции СНБО против Павла Фукса. Мы обращались к бизнесмену с предложением записать интервью, но он отказался, ограничившись несколькими комментариями через пресс-службу.

Спекулянт и посредник: детство и юность Павла Фукса

Павел Фукс (фото: Дмитрий Ларин/УП)

По жизни я – максималист и каждую возможность стараюсь выжимать до конца
– так в 2010 году 39-летний бизнесмен Павел Фукс описывал свое жизненное кредо
К большим деньгам выпускнику Харьковского национального университета строительства и архитектуры не привыкать. Уже в 16 лет он управлял собственным автомобилем и получал в день месячную зарплату простого советского рабочего.

"В день я зарабатывал по 100 рублей, мама у меня получала по 90 рублей в месяц”, – рассказывал Фукс в интервью пророссийскому телеканалу "Перший незалежний". Секрет – в предприимчивости и генах. В середине 80-х отец харьковского бизнесмена был предпринимателем-цеховиком, рассказал LIGA.net один из бывших консультантов Геннадия Кернеса – покойного экс-мэра Харькова и близкого друга Фукса.

Сам Фукс "фарцевал": перепродавал с наценкой импортные сигареты. По данным российского Forbes, его первая крупная сделка случилась в начале 90-х. Вместе с партнерами он привез в Харьков партию сигарет Winston на $200 000. И пока сигареты доехали до Украины, из-за гиперинфляции их стоимость выросла почти втрое.

Бизнес Фукса, как и многих других предприимчивых харьковчан того времени, был завязан на Москву. В 1994 году он окончательно перебрался в российскую столицу. Там основал компанию "Союз Инвест". "В то время это был обычный бизнес, спекулятивный: покупали и продавали все, что было возможно, – рассказывал Фукс в интервью ЭП. – Что я хорошо помню – это спирт, водку и технику".

Параллельно предприимчивый коммерсант обрастал связями. К концу 90-х, Фукс стал посредником в бартерных сделках между бывшими советскими предприятиями – поставлял топливо и арматуру на заводы из ядерного концерна ТВЭЛ, сотрудничал со структурами Газпрома и белорусским Белтрансгазом.
Своих бизнес-партнеров молодости Фукс не раскрывает, ссылаясь на забывчивость и юношеское увлечение боксом. По словам депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха, одним из первых партнеров Фукса мог быть Геннадий Кернес. Косвенно эту версию подтверждает журналист Шимон Бриман. Он утверждает, что Кернес и Фукс были не только друзьями с раннего детства, но и партнерами. Сам Фукс в интервью НВ в январе 2021 года говорил, что не вел с бывшим мэром Харькова общих дел "последние 20 лет".

Девелопер и почетный бизнесмен России

Дональд Трамп и Павел Фукс (фото: Mike Pence/Twitter)

К концу 1990-х ситуация в бывших советских республиках начала выравниваться. И услуги посредников вроде Фукса теряли актуальность.

Бизнесмен с торговлей не завязал, но обратил внимание на девелопмент - рисковый, но маржинальный бизнес. "Этот вид бизнеса дает уникальную возможность практически сразу же увидеть результат своих усилий, воплотить в бетоне, стали и стекле волю сотен людей", – описывал Фукс в одном из интервью причины своего нового увлечения.

По словам бизнесмена, дорогу в девелопмент ему открыл основатель российской корпорации "Ингеоком" Михаил Рудяк, погибший в 2007 году. "Он был моим другом и бизнес-партнером, – рассказывал Фукс. – Он мне помог, многое рассказал, многому научил".

Учитель мог бы гордиться учеником. За 15 лет деловой активности в России Фукс преуспел. Построил под Рублевкой два коттеджных поселка, соорудил московские ТРЦ Калужский и Атриум, возвел в элитном бизнес-центре Москва-Сити две башни – Империя и Евразия.

Среди партнеров Фукса были и другие влиятельные люди: московский застройщик Николай Бородин и будущие депутаты от Единой России Александр Тер-Аванесов и Николай Макаров, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, а также Олег Гранкин – родственник бывшего зятя экс-президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева.

Российский журнал Forbes в 2020 году называл Фукса самым влиятельным московским девелопером конца 2000-х – не в последнюю очередь благодаря дружбе с советником патриарха Кирилла Владимиром Ресиным и бывшим вице-мэром Москвы Иосифом Орджоникидзе. Фукс входил в правление Союза российских предпринимателей и был удостоен от президента страны-агрессора Владимира Путина грамоты за вклад в экономику.

Помимо перечисленных активов в бизнес-империю экс-харьковчанина входили миноритарные пакеты акций московского спорткомплекса Олимпийский и Совкомбанк, а его компании MosCityGroup (Фукс владел 50% акций) принадлежали три столичных гостиницы – Аэростар, Будапешт и Петр I.

Перед выходцем из Харькова открылись головокружительные перспективы. Амбиции набравшего вес бизнесмена не ограничивались одной лишь российской столицей.

Со слов самого Фукса, долгое время ему принадлежали футбольный клуб Тбилиси и единственный производитель минеральных удобрений в Грузии Руставский Азот. На Рыбальском острове в Киеве он задумал построить аналог Москва-Сити.

На пике к 2008 году у его компании MosCityGroup, чью стоимость, с его слов, европейские банки оценивали в $4 млрд, было девелоперских проектов на 7 млн квадратных метров. Фукс всерьез подумывал о покупке франшизы Trump Tower и выводе MosCityGroup на IPO.

Планам не суждено было сбыться. Выходу на IPO помешал начавшийся в финансовый кризис, а с будущим президентом США Фукс не сошелся в цене. "Трамп предложил мне $20 млн за бренд, а я ему предложил $10 млн, да и то – $2 млн сразу, а остальные – в течение года, – рассказывал Фукс в интервью ЭП. – Мы с ним торговались какое-то время, он настаивал на 20 млн, а я посчитал, что это дорого, и отказался".
Согласно информации сайта Offshoreleaks, бизнесмену могут принадлежать более 260 оффшорных компаний, зарегистрированных на Виргинских островах. По данным Al Jazeerа, у него могут быть офисы в Лондоне, Ирландии, острове Мэн, Багамах и на Кипре, доли в компаниях Stallion Group Holdings, IOI Group, Цементной компании в Северной Нигерии и кубинской химико-фармацевтической корпорации LabioFam Asia.
Финансовый кризис 2008-го опустил Фукса с небес на землю. По его словам, на момент кризиса он был должен кредиторам $650 млн. Строительство объектов по всей России пришлось остановить, в их числе – жилой комплекс Sky House и элитный поселок в подмосковном городе Истра.

"Рухнуло почти все. До кризиса мне казалось, что это – не проблема. Продал один-два объекта и рассчитался, – сетовал бизнесмен. – Но когда произошел кризис, все полностью остановилось".

Сбербанку России он задолжал 5 млрд рублей, Альфа-банку – $200 млн. Следующие семь лет ушли на то, чтобы отбиться от кредитов.

В 2015-м Фукс отказался от гражданства России и переехал в Украину. А уже через три года, в ноябре 2018-го, бизнесмен оказался под персональными санкциями правительства РФ.

Беглец, должник, агент Коломойского

Виталий Хомутынник, сенатор Кевин Маккартни и Павел Фукс на вечеринке в честь инаугурации Дональда Трампа (фото: Kenneth P. Vogel/Twitter)

Почему Фукс вернулся на Родину? Крупный харьковский бизнесмен, с которым LIGA.net общалась на правах анонимности, и депутат-антикоррупционер Дмитрий Булах выдвигают несколько версий.

В числе возможных причин они называют конфликт Фукса с российским сенатором-бизнесменом Александром Шишкиным, проблемы с силовиками и потерю интереса к России из-за провала своих проектов.

По данным российского Forbes, чтобы рассчитаться с долгами в течение 2011-2015 годов, Фукс продал почти все: две башни в Москва-Сити, долю в Совкомбанке и СК "Олимпийский", землю в подмосковной Истре и активы в Грузии. Это позволило погасить долги и приехать в Украину с деньгами, говорит Фукс.

Не все кредиторы с этим согласны. По данным Коммерсанта, в 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup Фукса выплатить казахскому БТА Банку $55 млн за покупку в 2009 году 50% доли в башне Евразия.

В этом проекте партнером Фукса был Мухтар Аблязов – бывший глава и акционер БТА Банка, которого в Украине, России и Казахстане подозревают в мошенничестве. Эту же статью казахская прокуратура инкриминирует и Фуксу, считая, что он может быть причастен к выводу из БТА банка $7,5 млрд.

Не обошлось без проблем и в России. В 2019-2020 годах МВД РФ возбудило против бизнесмена три уголовных дела, обвинив его в выводе 7,2 млрд рублей из недостроенного ЖК Sky House, хищении $85 млн, привлеченных под строительство поселка в Истре, и выводе $10 млн из Русского международного банка (РБК).

К счастью для Фукса, уголовные дела в России развалились. По данным Коммерсанта, в конце 2020 года после долгих судебных споров Мосгорсуд все-таки встал на сторону бизнесмена и отменил пять его заочных арестов.

Сам Фукс называет эти обвинения "чистой политикой”. "Здесь (в Украине. – Ред.) я увидел намного большие перспективы, чем в России. Я уехал из-за того, что считается, что я был представителем Игоря Коломойского в России. Я же с ним дружу, общаюсь, спецслужбы все знают", – объяснял Фукс в интервью ЭП причины своего возвращения.

Назад в Украину

Геннадий Кернес и Павел Фукс (фото: Gepard59/Instagram)

В публичных выступлениях Фукс не скрывал, что на решение вернуться повлиял Коломойский, занимавший в 2014 году пост губернатора Днепропетровской области.
Игорь Валериевич мне говорил: смотри, все упало. Приезжай, у тебя деньги есть, будешь скупать все активы и смотреть, что есть интересное. Он (Коломойский. – Ред.) тогда был на пике, был одним из главных героев, которые спасли Днепропетровск и принимали участие в защите Харькова"
– рассказывал Фукс
Жизнь изменилась. Но начинать пришлось не с чистого листа.

Еще в конце 90-х, когда фирма Фукса поставляла топливо структурам российского ТВЭЛа, молодой бизнесмен выкупил около $60 млн долга украинского Энергоатома перед российской компанией.

Чтобы вернуть деньги Фуксу пришлось переехать на восемь месяцев в Киев и собирать с крупных предприятий долги за электроэнергию перед Энергоатомом. В этот период он познакомился со многими влиятельными людьми: Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Николаем Мартыненко, Давидом Жванией и Юлией Тимошенко.

Старые контакты пригодились. Переехав в 2015 году в Украину, он начал собирать предложения. "Я интересовался всем, что продавалось. Мне интересно то, что я могу дешево купить и дорого продать", – рассказывал Фукс в интервью "Першому незалежному".

Что купил?

Список компаний, где Фукс напрямую числится владельцем, невелик. Первая – "Интерстрой Груп", которая планирует строить на Рыбальском острове ЖК Oasis. Вторая – фонд FCA Partners (управляет активами Закрытого недиверсифицированного венчурного фонда "Киевский"), в третьей – гольф-клубе Козин – Фуксу принадлежит всего 5,5% доля.

Это точно не все. В интервью НВ в январе 2021 года Фукс утверждал: у него есть нефтегазовый бизнес, некие дистресс-активы и "много земли" в Киеве. "Я много куда проинвестировал и сейчас объединяю активы. Покупаю разные активы у Фонда гарантирования вкладов", – рассказал бизнесмен. От конкретики он отказался.

Почему не все в реестре юридических лиц? По словам собеседника, который входил в окружение бизнесмена, предприниматель часто прибегает к практике скрытых инвестиций.

Наглядный пример – партнерство с ВИП-коллектором Инвестохиллс, которому Фукс, по словам СЕО компании Андрея Блинова, помогал финансово в обмен на долги крупнейшего в Украине производителя шин Росава Константина Жеваго и компании Яблуневый дар Тараса Барщовского.

Более того, в 2016-2018 годах бизнесмен вел переговоры о покупке столичного бизнес-центра Парус у Вагифа Алиева, планировал купить Проминвестбанк вместе с экс-владельцем Укрбуд Development Максимом Микитасем и интересовался компанией Донбассэнерго.

Особое место в непубличной бизнес-империи Фукса занимает нефтегазовый бизнес.

По данным LIGA.net, Экономической правды, телеканала Al Jazeera и Генеральной прокуратуры, бизнесмену также могут принадлежать доли в нескольких нефтегазовых компаниях с тремя десятками лицензий на добычу в Полтавской и Харьковской областях. Ранее их приписывали окружению четвертого президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию в 2014 году.

Интерес к "активам Януковича" оказался для Фукса токсичным. Из-за этого его начали сравнивать в СМИ с Сергеем Курченко, построившим в Украине бизнес-империю благодаря близости к "семье".

Речь, в частности, идет о 67% в компании Голден Деррик (сейчас – группа Ист Юроуп Петролеум), 100% в ДВ нефтегазодобывающая компания (владеет харьковской ТЭЦ Эсхар), 51% в компании Девон и 22% в Добывающей компании Укрнефтебурение. Партнерами в последнем активе выступают его многолетние друзья – Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

По словам собеседника из окружения бизнесмена, Фукс заинтересовался Голден Деррик, чтобы потом продать ее лицензии. Добывать углеводороды он не планировал.

"Покупка Голден Деррик – это личная договоренность Фукса со Ставицким (министр энергетики при Викторе Януковиче. – Ред.) через Коломойского", – рассказал собеседник LIGA.net на правах анонимности.

Были и другие громкие инвестиции. До 2018 года Фуксу также принадлежала компания Укррослизинг, которая отсудила почти 2 млрд грн долга у Киевского метрополитена. После того, как коммунальное предприятие начало выплачивать долг, разразился скандал и в 2019 году суд заблокировал выплаты. Компанию переименовали, а Фукса в госреестре сменил малоизвестный австриец.

Сам бизнесмен категорически опровергает информацию о скупке "активов Януковича" в Украине. Единственное исключение – доля в Укрнефтебурении, которую он подтвердил в интервью НВ в 2019 году после нескольких лет отрицания. Это признание украинский Forbes использовал в 2021 году, оценив состояние бизнесмена в $165 млн.

"Никогда не покупал активы, связанные с Януковичем и его соратниками. Мне были интересны лицензии компании Голден Деррик. Но я их в итоге не купил. Это очень рискованный greenfield, там ничего нет – пустая земля. У меня есть, где более выгодно размещать деньги – недвижимость, дистресс–активы", – заявлял Фукс НВ.

Фонд "Киевский" в 2020 году получил 236 млн грн чистой прибыли, ее источник – продажа долгов, отмечается в аудиторском заключении к финансовому отчету. В течение года инвесторам начислили 220 млн грн в качестве дивидендов.
Коломойский и Хомутынник, возможно, – не единственные бизнес-партнеры Фукса в Украине. По данным собеседника LIGA.net, входившего в окружение бизнесмена, Фукс также может быть старшим партнером народного депутата от ОПЗЖ Игоря Абрамовича, которому на пару с Хомутынником принадлежит нефтегазовая компания Укргаз Инвест. По данным издания enkorr, на конец 2017 года она была одним из партнеров Укрнефтебурения вместе с компанией Девон по договорам о совместной деятельности на Сахалинском месторождении в Харьковской области. Однако сам Фукс через своего пресс-секретаря Екатерину Рошук заявил LIGA.net, что с Игорем Абрамовичем его объединяет многолетняя дружба и "общего бизнеса у них нет".

Тайные встречи, уголовные дела и санкции СНБО

Павел Фукс, Геннадий Кернес, крайний справа – Александр Шишкин (фото: Gepard59/Instagram)

Административный ресурс – главная причина, почему Фуксу удается выстраивать свой бизнес
– считает харьковский депутат Дмитрий Булах
Журналисты программы Схемы, начиная с 2017 года, неоднократно замечали кортеж Фукса у администрации пятого президента Петра Порошенко, фиксировали встречи бизнесмена со старым знакомым, главой МВД Арсеном Аваковым и с Александром Грановским, которого при прошлой власти УП называла неофициальным куратором силовиков, таможни и судебной системы.

Также Фуксу приписывают политическое влияние в Харькове. "Что до, что после смерти Кернеса, Фукс был и остается очень влиятельным бизнесменом в Харькове. С Аваковым он дружит достаточно давно. И после смерти Геннадия Адольфовича они договорились – сделали ставку на правую руку Кернеса Игоря Терехова ( и.о мэра города. – Ред.)", – уверен Булах.

Фукс от всех подобных предположений отмахивается. Хотя контакты в правительстве могли бы объяснить, как при прошлом президенте беглецу из России удалось нарастить мускулы и отбиваться от претензий силовиков.

Яркий пример – дело ГПУ о "деньгах Януковича", по которому Фукса вызвали на допрос в ГПУ в качестве свидетеля в июле 2018 года. Бизнесмена тогда, по его же словам, считали причастным к попытке сорвать конфискацию $1,5 млрд со счетов в Ощадбанке, якобы принадлежавших окружению Януковича.

"Что вы тут каких-то юристов наняли, судитесь? – пересказывал в интервью ЭП Фукс диалог со следователями ГПУ. – Я им сказал, что этим не занимаюсь. И все. А что еще? Пусть проверяют".

Какое отношение к этому делу может иметь Фукс? По данным Al Jazeera, около $160 млн из указанной суммы могли принадлежать офшору Quickpace Limited, который Фукс якобы купил в 2015 году у Сергея Курченко вместе с экс-депутатом Александром Онищенко за $30 млн.

О возможной сделке Фукса и Курченко заявили и детективы НАБУ, изъявшие в 2016 году в офисе Онищенко договор о покупке Quickpace Limited с инициалами покупателей: "А.Р.О. и П.Я.Ф" – схожие с ФИО Александра Онищенко и Павла Фукса. Но им повезло. Ни Онищенко, ни Фуксу каких-либо подозрений и обвинений не предъявили.

Эта история не единственная.

При президентстве Порошенко ГПУ так и не смогла вернуть Госгеонедра выданные без аукциона в 2011 году 19 нефтегазовых лицензий компании Голден Деррик (в 2017-м компанию переименовали в Ист Юроуп Петролеум, а ее лицензии – переоформили на 19 отдельных фирм, которые де-юре принадлежат директору Ист Юроуп Петролеум Виталию Лупето) и проиграла суды, пытаясь арестовать все "активы Фукса" по просьбе прокуратуры Республики Казахстан.
Как Павел Фукс может быть связан с Ист Юроуп Петролеум?
Согласно реестру юридических лиц Министерства юстиций Украины, Фуксу принадлежит 62% акций компании Интерстрой Групп через оффшор Baneberry Group Limited. Офшором в свою очередь владеет другая компания – Dorchester International Incorporated, которая может принадлежать Фуксу через Mildene Company, указано на сайте Offshoreleaks. В то же время Dorchester Incorporated, как утверждал в 2015 году адвокат компании Голден Деррик в споре с Министерством экологии и Кабинетом министров, – акционер кипрской Hartlog Limited через Utmost Capital. При этом Hartlog Limited владеет 67% долей акций в Ист Юроуп Петролеум (ранее – Голден Деррик). В своих доводах адвокат ссылался на Аффидевит (письменное заявление) суда города Лимасол от 12 августа 2015 года, который подтвердил правильность копии схемы собственности Голден Деррик. У редакции LIGA.net нет прямых доказательств причастности Фукса к Ист Юроуп Петролеум.
Дело не только в админресурсе. "У Фукса очень сильная и большая команда юристов, они работают 24/7", – рассказал LIGA.net собеседник из окружения бизнесмена.

Смена власти, несмотря на поддержку Фуксом кандидатуры Владимира Зеленского на президентских выборах, пошатнула позиции бизнесмена.

Первый удар Фукс получил в марте 2021 года. Тогда во исполнение решения СНБО Госгеонедра отобрала у 19 компаний из группы Ист Юроуп Петролеум 19 из 30 лицензий на добычу нефти и газа в Полтавской области. Президент в свою очередь работу этих компаний заблокировал.

По данным Зеркала недели, инициатором санкций против фирм, связанных с Фуксом, был глава СБУ Иван Баканов. Тот якобы предложил членам СНБО вернуть государству "лицензии Годен Деррик" под предлогом угрозы национальной безопасности – из-за отсутствия добычи на лицензионных месторождениях и причастности "к гражданину Российской Федерации".

Тогда имени Фукса никто не озвучил. Но уже 18 июня, по итогам очередного заседания СНБО, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении полного пакета персональных санкций против Фукса и олигарха Дмитрия Фирташа.

Меры против Фукса Данилов объяснил попыткой связанных с бизнесменом компаний вернуть отобранные лицензии через Окружной административный суд Киева.
Мы еще раз подчеркиваем, что мы не допустим, чтобы люди незаконным образом получали такие преференции от государства. И неважно, когда это происходило – или во времена президента Януковича, или при президенте Порошенко"
– заявил Данилов
Решение принималось не единогласно, утверждает член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко. По его данным, санкции в отношении Фукса и Фирташа не поддержали двое – Арсен Аваков и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Сам Фукс с решением СНБО не согласен. Введенные санкции он называет личной местью Данилова и обещает их оспорить не только в украинском суде, но и в Европейском суде по правам человека.

"Данилов – бывший член партии Яблоко, где его давний партнер – Михаил Бродский (владелец издания Обозреватель, Фукс обвиняет его в вымогательстве. – Ред). Это – месть Данилова лично. Он ввел в заблуждение президента и остальных людей, который принимали это решение. Я обязательно подам в суд и лично на этого человека", – прокомментировал в эфире телеканала Украина 24 Фукс санкции СНБО, завив в очередной раз, что к подсанкционным компаниям он не имеет отношения.

Решение с открытым финалом: что грозит Фуксу

Павел Фукс (фото: pavelfuks/Telegram)

Какие последствия грозят бизнесмену? Согласно опубликованному на сайте президента Владимира Зеленского указу №266, Фукс подпадает под 13 видов ограничений. Среди них, например, запрет принимать участие в приватизации госимущества и блокировка всех его активов в Украине.

Также ему запрещено инвестировать на территории иностранных государств, хранить в иностранных банках свои деньги и владеть лицензиями на пользование недрами Украины. Период действия ограничений – три года с момента вступления их в силу – до 24 июня 2024-го.

Что дальше? Один из депутатов от Слуги народа, близких к президенту Зеленскому, допустил, что в случае судебного спора, санкции СНБО против бизнесмена могут рассыпаться.

"При Порошенко был принят закон, который позволяет вводить санкции против граждан Украины, если они финансируют терроризм. Но непонятно, насколько он Конституционный. Акцент делается на то, что пока они (Фукс и Фирташ. – Ред.) будут отбиваться в судах, пройдут года. А вау-эффект уже есть", – заявил депутат.

Сам Фукс, по крайней мере на словах, готов принять вызов. "Сейчас они (санкции. – Ред.) усложнят мне жизнь. Но я как работал и жил в Украине, так и буду жить, работать и платить налоги", – заявил бизнесмен.

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Дата: 25.06.2021

Верстка: Анна Андреева

Инфографика: Таисия Зарянова

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