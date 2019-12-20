Каролина Левина







Город: Рубежное, Луганская область



Возраст: 8 лет

Достижения в спорте: 50 м на спине 1.09.90 в классе S-9.



Диагноз: болезнь Пертеса

Когда и почему пришел в спорт: п еред тем, как заняться плаванием, я посещала школу рисования, я очень люблю рисовать! Но всегда хотела научиться плавать. Когда мне было 5 лет, врачи сказали, что я буду ходить на костылях. Несмотря на это, мы не отчаивались.



Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): я хочу стать паралимпийской чемпионкой!

