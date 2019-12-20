Город: Рубежное, Луганская область
Достижения в спорте: 50 м на спине 1.09.90 в классе S-9.
Когда и почему пришел в спорт: перед тем, как заняться плаванием, я посещала школу рисования, я очень люблю рисовать! Но всегда хотела научиться плавать. Когда мне было 5 лет, врачи сказали, что я буду ходить на костылях. Несмотря на это, мы не отчаивались.
Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): я хочу стать паралимпийской чемпионкой!
Тренеры Алексей Александрович и Надежда Александровна года два назад набирали группу детей из нашего города. Когда я туда пришла, то поняла, что это именно то, чем я мечтала заниматься. Я хочу добиться наилучших результатов, и мне очень комфортно в воде! Думаю, у меня все получится!