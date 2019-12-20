Больше, чем спорт:
как прошел чемпионат по плаванию среди детей с инвалидностью
В Броварах 4-6 декабря прошел чемпионат по плаванию для детей с инвалидностью «Новогодние старты». В заплыве соревновались 200 юных пловцов в возрасте 6-24 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата, проблемами со зрением, недостатками умственного развития. Поддержать детей пришла четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова.

«Для детей соревнования — это большая радость. Они целый год ждут этой встречи, готовятся, тренируются. Это возможность встретиться со старыми друзьями и найти новых друзей. Через спорт они познают радость общения», — говорит основательница Благотворительного фонда Let's help Ольга Бондаренко. Уже несколько лет подряд фонд Let's help выступает соорганизатором и генеральным партнером чемпионата.
Алексей Ковган
Город: Киев
Возраст: 14 лет
Достижения в спорте: первое место в классе S2 на дистанции 50 м, свободный стиль с результатом 1 минута 15 секунд
Диагноз: атрофия спинного мозга на уровне шейного отдела вследствие родовой травмы.
Когда и почему пришел в спорт: я начал заниматься в 9 лет, потому что бассейн очень хорошо влияет на состояние здоровья и мне нравится чувство легкости в воде.
Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): сейчас у меня есть звание Мастера спорта Украины. Одно из заветных желаний - попасть в сборную Украины и завоевать призовые места на разных международных соревнованиях, чтобы тренеры и родители могли мной гордиться.
Беляев Давид
Город: Полтава
Возраст: 10 лет
Достижения в спорте: 3 место на дистанции 50 метров на спине с результатом 1.01.92


Диагноз: родовая травма, монопарез левой руки.
Когда и почему пришел в спорт: начал заниматься плаванием с 7 лет, потому что этот вид спорта понравился мне больше всего.
Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): хочу выиграть олимпийское золото и стать Мастером спорта.
Каролина Левина


Город: Рубежное, Луганская область
Возраст: 8 лет
Достижения в спорте: 50 м на спине 1.09.90 в классе S-9.
Диагноз: болезнь Пертеса
Когда и почему пришел в спорт: перед тем, как заняться плаванием, я посещала школу рисования, я очень люблю рисовать! Но всегда хотела научиться плавать. Когда мне было 5 лет, врачи сказали, что я буду ходить на костылях. Несмотря на это, мы не отчаивались.
Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): я хочу стать паралимпийской чемпионкой!
Тренеры Алексей Александрович и Надежда Александровна года два назад набирали группу детей из нашего города. Когда я туда пришла, то поняла, что это именно то, чем я мечтала заниматься. Я хочу добиться наилучших результатов, и мне очень комфортно в воде! Думаю, у меня все получится!


Богдан Ризниченко
Город: Кременчуг, Полтавская область
Возраст: 24 года
Достижения в спорте: 50 метров на спине с результатом 0.48.65.
Диагноз: перелом позвоночника, надрыв спинного мозга
Когда и почему пришел в спорт: пришел на плавание для реабилитации, чтобы встать на ноги.
Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): мечтаю выполнить норматив Мастера спорта, научиться плавать в стиле баттерфляй.
Вислана Ижовская


Возраст: 19 лет.
Достижения в спорте: 200 метров свободным стилем с результатом 5.29.0.


Диагноз: ДЦП.
Когда и почему пришел в спорт: пришла в спорт в 10 лет, так как хотела добиться высоких результатов, быть чемпионкой!


Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): хочет участвовать на международных соревнованиях в составе сборной команды Украины.
Город: Ужгород, Закарпатская обл.
Анна Шевченко
Город: Бровары, Киевская область


Возраст: 18 лет
Достижения в спорте: 50 метров брассом с результатом 1.07.79
Диагноз: нижний смешанный парапарез.
Когда и почему пришел в спорт: пришла в спорт, чтобы заниматься на профессиональном уровне, в 2009 году. Мне тогда было 8 лет. Перед этим три года, с 5 лет, просто ходила на плавание для здоровья.




Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): прежде всего, доказать сама себе, что невозможное - возможно, воспитать силу воли, достичь результатов высокого уровня, попасть на международные соревнования и принять участие в Паралимпийских играх.
Полина Волох
Город: Киев
Возраст: 14 лет
Достижения в спорте: 50 метров кролем - 47 секунд, на спине - 52 секунды, брассом - 55 секунд


Диагноз: врожденный порок (сколиоз, Синдром Элерса-Данлоса).
Когда и почему пришел в спорт: начала заниматься спортом примерно 2,5-3 года назад. К этому решению меня подтолкнули родные. Кроме того, я очень люблю воду еще с раннего детства.


Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): на данном этапе очень ценю работу, которую проводят со мной мои тренеры. Хочу расти и учиться новому. Уже долгое время меня не покидает жажда побед, и я уверена, что в конце концов достигну своей мечты - принять участие в Паралимпийских играх.


Артем Пархоменко


Город: Боровая, Киевская область
Возраст: 12 лет
Достижения в спорте: 50 м свободный стиль 1.01.62.
Диагноз: БЦЖ - остит берцовой кости




Когда и почему пришел в спорт: начал заниматься плаванием в 10 лет, потому что это развивает различные группы мышц, и я чувствую себя более здоровым.
Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): хочу стать Мастером спорта Украины по плаванию. В следующем году я мечтаю поехать на Чемпионат Украины, так как в этом году не получилось.


Юлия Станкевич
Город: Киев
Возраст: 15 лет
Достижения в спорте: 50 метров на спине за 1 минуту 30 секунд


Когда и почему пришел в спорт: в спорт пошла по направлению врача, и очень хотелось просто научиться плавать. Мне тогда было 12 лет.


Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): хочу достичь звания Мастера спорта.
Диагноз: Синдром Секкеля, Карликовость.
Юрий Пирогов


Город: Киев
Возраст: 18 лет
Достижения в спорте: второй взрослый разряд Мастера спорта по плаванию.


Диагноз: ДЦП (спастичний тетрапарез).


Когда и почему пришел в спорт: в спорте с 2013 года. В бассейн пришел для улучшения состояния здоровья.


Чего хочет достичь в спорте (о чем мечтает): хочу стать Мастером Спорта.


LIGA.net — информационный партнер фонда Let's help. Фонд входит в группу компаний ЛІГА.

Благотворительный фонд Let's Help был создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА. В рамках программы «Универсальная среда» усилия фонд направлены на помощь людям с нарушениями зрения, а также поражениями центральной нервной системы. По инициативе Let's Help в Киеве оборудовали две инклюзивные детские площадки.

Фонд Let's help оказывает системную помощь 143 гериатрическим пансионатам в восьми областях Украины. В 30 пансионатах установлена мониторинговая система экстренного вызова, который передается сигналом от кровати к персоналу.
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Фото: Лара Тищенко, Николай Кожемяко

Дата публикации: 20.12.2019 г.

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