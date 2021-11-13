– Вот я сегодня в цветном вышла и столько уже услышала разного. Мол, и как ты одета, у тебя руки открыты, и ты кафир (неверная. – Ред.)! – рассказывает высокая стройная женщина в темно-синей тунике. На руках у нее белокурый мальчик трех с половиной лет. Ее ярко-голубые глаза – огромная редкость для этого места, их не утаишь даже за никабом. Так что женщина называет себя без страха – это Инна Добровольская из Черкасс.



Инна уехала в Сирию с мужем и дочерью. Оба сейчас уже не живы.



– Ему предложили открыть здесь школу для русскоязычных детей, даже видео в интернете было, где муж рассказывал об этом. А я видела, он мне показывал ролики в интернете, где маленькие дети остались сиротами, в крови, разбиты, порваны. Мне их жалко стало. Потому я тоже ехала сюда с намерением помогать детям. Я даже говорила мужу: если увидишь детей, оставшихся без родителей, то приводи их ко мне, – рассказывает она.



Инна с семьей поселилась в городе Ракка, де-факто столице Исламского государства. Спустя почти девять месяцев, когда муж ехал на авто, его задело обломком сбитого самолета. Там же посреди дороги он умер от потери крови. Впоследствии Инна вышла замуж второй раз и забеременела сыном. Где-то в тот же период от недиагностированной болезни умерла ее дочь. Женщина подозревает, что это следствие авианалета с использованием химического оружия.



– Как вы попали в лагерь?



– Уже после Багуза. Выйти из Даули (так называют Исламское государство те, кто жил на его территории. – Ред.) было практически нереально. Кто пытался – того ловили, возвращали, сажали в тюрьмы, избивали, убивали. Одна знакомая, у которой было шестеро детей, попыталась вывезти семью из Даули по платной дороге за деньги. Но когда проводники их выводили, старшую дочь просто застрелили. Девочке было 15 лет.



У Инны много таких ужасных, однако вполне реальных историй. Как охранник в аль-Холле застрелил десятилетнего мальчика, просто набиравшего воду. Как дети тонут в общих туалетах, потому что дыры закрывают ржавыми крышками. Или как одни мальчики разбивают камнями головы другим, потому что те – кафирские дети. Или как автоцистерны с водой давят пятилетних малышей до такого состояния, что даже собрать нечего.



Жизнь в лагере – невыносимая, мучительная, бесконечная мука, которой не заслуживает ни одна душа. И все же тысячи растущих здесь детей даже не представляют, что может быть по-другому.