Схема простая: если хочешь выйти отсюда и вытащить своих детей из этого болота, то "отступаешь от веры" и должна быть наказана.
Схема простая: если хочешь выйти отсюда и вытащить своих детей из этого болота, то "отступаешь от веры" и должна быть наказана.
– Здесь тебя даже за цвет хиджаба могут наказать. У них большинство в лагере и свой самосуд. Могут напасть так, что даже не заметишь. Были случаи, когда тыкали ножом и били молотком, – эмоционально рассказывает молодая хрупкая женщина.
– Здесь тебя даже за цвет хиджаба могут наказать. У них большинство в лагере и свой самосуд. Могут напасть так, что даже не заметишь. Были случаи, когда тыкали ножом и били молотком, – эмоционально рассказывает молодая хрупкая женщина.
– Здесь преимущественно живут благодаря предачам (денег от родственников). У кого они есть – тем нормально, у кого нет – мучаются, как я сейчас.
– Здесь преимущественно живут благодаря предачам (денег от родственников). У кого они есть – тем нормально, у кого нет – мучаются, как я сейчас.
Суть террористической идеологии ГАИШ в том, что любого христианина, еврея, езида или даже мусульманина, не разделяющего их идеи, разрешено убивать.
Суть террористической идеологии ГАИШ в том, что любого христианина, еврея, езида или даже мусульманина, не разделяющего их идеи, разрешено убивать.
Каждый этап репатриации в Рожаве – каждый раз новая загадка: нет ни четкой процедуры, ни конкретных должностных лиц, принимающих решение.
Каждый этап репатриации в Рожаве – каждый раз новая загадка: нет ни четкой процедуры, ни конкретных должностных лиц, принимающих решение.
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