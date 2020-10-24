Ева и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, который изначально поднял этот вопрос на государственный уровень, говорит, что списки женщин и детей на эвакуацию длительное время лежат в кабинетах СБУ. Его слова в непубличных разговорах подтверждают и первые лица МИДа. В чем именно заключается проблема для сотрудников спецслужбы – неизвестно. Больше года не могут проверить два десятка женщин, проработать логистику или все же избегают ответственности за процесс реинтеграции украинок?



Чубаров подчеркивает: "Работа по подготовке эвакуации была проведена колоссальная и, с моей точки зрения, ​​в кратчайшие сроки. Но с того момента, когда надо было принимать политическое решение об эвакуации, – что-то не сработало".



Политическое решение – это компетенция Офиса президента. "Я не хочу говорить банальности о том, что жизнь каждого человека бесценна. Когда люди оказываются в условиях, где их жизни угрожает опасность, государство должно вести себя ответственно. Но по отношению к беженцам в Сирии я такой ответственности со стороны Офиса президента не вижу", – подытоживает глава Меджлиса.



Младшей дочери Евы три года. Полтора из них женщину проверяют МИД, СБУ, Служба внешней разведки и Главное разведывательное управление Минобороны. Все это время девочка живет в палатке вместе с мамой и старшей сестрой в нездоровой и опасной среде. Но главная угроза для нее – в том, что Офис Президента так и не проявит "политическую волю".



"Мы до сих пор пожинаем плоды своей ошибки и будем пожинать еще. Очень много разбитых судеб. Но это урок. Сожаления уже ничего в нашей жизни не изменят, главное – второй раз не наступать на те же грабли", – говорит Ева.



"Я могу удалить наш диалог?" – "Да, Ева. Большое спасибо".



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