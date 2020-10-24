Ева и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев

Обитатели аль-Хола и Рожа страдают от недостатка еды, питьевой воды, средств личной гигиены. Они полностью зависят от гуманитарной помощи международных организаций. В Роже, например, ЮНИСЕФ ежемесячно выдает сахар, подсолнечное масло, рис, булгур, горох, чечевицу, бытовую химию. Другие продукты – овощи, фрукты, яйца – за втридорога могут себе позволить очень немногие, у кого есть деньги. Но заработать их здесь непросто.
Держать магазины, выполнять другую работу в лагере разрешено исключительно иракцам и сирийцам. Остальные довольствуются мелкими бытовыми подработками: присмотреть за детьми, убрать, что-то пошить или заштопать. Многих выручают родственники, которые отправляют денежные переводы по неофициальным каналам. Но в некоторых странах (в частности, в РФ) за такое судят и сажают
по статье о финансировании терроризма.
"Здесь страшно заболеть, – говорит Ева. – Тут можно достать ибупрофен, парацетамол, азитромицин и амоксициллин – и все. Но этим же спектром препаратов лечение не ограничивается. Какой-то легкий случай – кашель, температуру – вылечить можно, но если человек обращается с чем-то серьезным – менингит был у девочки, кровоизлияние у бабушки, – эти люди не выживают".
Особенно тяжело, когда умирает ребенок. От недоедания, истощения, обезвоживания, холода и других состояний, с которыми легко справиться в наше время в нормальных условиях. "Дети не привитые. Корь, краснуха, коклюш, паротит, Боткина — что-то из этого списка есть почти у всех. В отопительный сезон у детей развивается аллергический кашель на продукты сгорания керосиновой печки", – сокрушается Ева.