Археологія Різдва

ПІд час католицького Різдва ми розповідаємо, як археологічна експедиція під Києвом докопалася до тих часів, коли у католиків і православних було одне Різдво і вони ходили один до одного в гості.

Ми публікуємо щоденник волонтера експедиції, який спробував з’ясувати походження тосканського хрестика, знайденого на історичному поселенні Рославське, що в двох кроках від Конча-Заспи.

Це розповідь про те, як і чим жило середньовічне передмістя Києва, як допомагають археологам зірки естради, як діють чорні археологи і звідки в раціоні юних учасників експедиції червона риба.

Варто пам’ятати, що в двох штиках лопати від нас починається паралельний світ. Вірніше – безліч паралельних світів, тіні жителів яких щодня і щогодини намагаються нам щось розповісти. Різдво – саме час прислухатися до їх голосів.