RU
UA
RU
UA
Истории
Власть мэтров. Харрасмент за кулисами украинских театров
Автор: Оксана Савченко
Иллюстрации: Анастасия Левицкая
Истории
Власть мэтров. Харрасмент за кулисами украинских театров
Автор: Оксана Савченко
Иллюстрации: Анастасия Левицкая

"Він завів мене у кабінет, зачинив двері і сховав ключ у кишеню. Мене трусило. Він почав мене цілувати, посадив поруч із собою за парту. Майстер весь час дуже широко усміхався. Він розстібнув ширінку, взяв мене за голову і нахилив".

Это – фрагмент автобиографической пьесы "Быть мастером" Катерины Пеньковой. По сюжету, в начале нулевых девушка поступает в Киевское эстрадно-цирковое училище (сейчас – Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусства). Один из преподавателей – народный артист Украины – запирает главную героиню в кабинете и принуждает к оральному сексу. Преподавателю за пятьдесят, девушке – семнадцать.

За личной и литературной драмой Катерины Пеньковой скрывается проблема огромного масштаба. В конце прошлого года представительство ООН в Украине при поддержке правительств Великобритании и Эстонии инициировало опрос об отношении граждан к гендерно обусловленному насилию и к сексуальным домогательствам в общественных местах. Выяснилось, что 42% украинок сталкивались с домогательствами. Речь идет, главным образом, об откровенном принуждении к сексу. 50% опрошенных не считает домогательствами непристойные шутки, навязчивые просьбы, неуместные поцелуи и вообще все то, что включает в себя понятие харассмент.

Примерно в то же время директорка Дикого театра Ярослава Кравченко и театроведка Ирина Чужинова провели анонимный интернет-опрос о насилии в украинском театре. Идея такого исследования появилась после того, как актриса Оксана Черкашина на своей странице в Facebook обнародовала предложение о работе, которое ей поступило от представителя одного из муниципальных театров. Судя по всему, речь шла о съемках в эпизоде какой-то постановки. Но в самом предложении не говорилось ни о сценарии, ни о пьесе, ни о роли. Зато был короткий прейскурант: "отсосать фаллоимитатор – 500 грн", "снять лифчик – 1000 грн" и так далее.

Опрос среди актеров и актрис показал, что около 70% респондентов подвергались либо физическому, либо психологическому насилию на работе. При этом конкретных имен никто из опрашиваемых не назвал – побоялись.
Харассмент – это не только о сексе, это о безграничной власти, которую использует слетевший с катушек человек
Сравнивать результаты исследования ООН и интернет-опроса среди актеров некорректно, так как данные собирались по разным методикам. И, тем не менее, есть основания предположить, что в актерской среде харассмент распространен больше, чем в других сферах деятельности. И начинается он в учебных заведениях. Этой теме, собственно, и посвящена исповедь Катерины Пеньковой.

Несколько месяцев назад в киевском арт-центре имени Козловского состоялась театральная читка пьесы. Читка – это набросок спектакля, этюд, в котором актеры читают текст с листа. Зрителям и присутствовавшим театральным деятелям пьеса понравилась. Но это был "камерный успех" – пока ни один театр не включил пьесу в свой репертуар. Вероятно, одна из причин – нежелание руководителей театров бросать тень на заслуженного деятеля искусств. Уж слишком узнаваемым получился образ мастера. И слишком "сложной" сама тема. Сложной – для украинского общества. Мы только начинаем проговаривать эту проблему.

Харассмент – это не только о сексе, это о безграничной власти, которую использует слетевший с катушек человек. Американский психолог Дачер Келтнер в книге "Парадокс власти" пишет о том, что люди, наделенные властью, склонны конвертировать ее в извращенное сексуальное поведение. Цитата: "Абсолютная власть переключает внимание с других людей на удовлетворение собственных потребностей. Она разрушает повседневную этику социальной жизни – внимание, признательность, вежливость и уважение... Власть приводит к представлению об исключительности…"
Читка
В пьесе не названо имя мастера, но в текст произведения включены отрывки из интервью с ним. Мастер был ведущим актером одного из главных театров страны и преподавателем эстрадно-циркового училища. Звучащая с подмостков история позволяет предположить, что на протяжении длительного времени этот человек сексуально домогался студенток. Задать неприятные вопросы самому мастеру уже нельзя – герой пьесы умер на пятый день ее написания, в 2019 году.

В полутемном зале человек сорок зрителей. Все в масках. Сцена освещена тускло. В зале натянут экран, с которого народный артист, член-корреспондент Национальной академии искусств Давид Бабаев излагает свои мысли о прекрасном. Какое именно отношение к пьесе имеет этот человек догадаться несложно. Звучит его голос: "Когда-то Костя Райкин сказал: “Нет ничего выше и прекраснее, видеть в конце спектакля растопыренные, заплаканные лица… взрос… Детские! лица взрослых людей”. Детские лица. Зритель становится ребенком. Если спектакль настоящий…"

Бабаев говорит о предназначении артиста, о непростой актерской профессии, которая сама выбирает человека.
Затем на сцену выходит несколько актеров. Они играют студентов эстрадно-циркового училища, которые живут в общежитии. Слепок реальности нулевых – как в документальном кино. Безбашенность, юность, первая выпивка, обсуждение однокурсников и преподавателей. И кажется, что это просто милое воспоминание о студенчестве. Пока не звучит: "Он меня насиловал". В этот момент можно кожей почувствовать, как меняется атмосфера в зале. Дальнейшая часть читки проходит в гробовой тишине.

"ДЄВОЧКА: Мені не відомо, що пролітає в мить до самогубства, але я знаю, що відбувається в мить, коли дивишся на оголений член вчителя... майстра."

Когда заканчивается представление, в зале тихо. Никто не расходится. Все остаются на обсуждение. Тема зацепила зрителей. Говорится о том, что важно по пьесе сделать полноценный спектакль. Что тема острая, болезненная, актуальная. Что, вообще-то, половина женской аудитории в той или иной форме с харассментом сталкивалась.

Разговариваю с режиссеркой читки Валерией Космидайло. Расспрашиваю, почему она выбрала именно эту пьесу. Валерии на вид лет двадцать, потом узнаю, что ей 24.

– Я просматривала сайт украинской драматургии. Для себя отметила "Быть мастером". Начала читать. Читаю и у меня учащается сердцебиение. Горят щеки. Потому что я будто вижу флешбеки из своего опыта.

У Валерии был лайт-вариант, если можно так сказать. Она шесть лет занималась вокалом с преподавателем студии. Доверие к нему как учителю было безграничным. Он был проводником в мир искусства, наставником, другом. Ей было двадцать, ему ближе к сорока. Однажды вечером у Валерии на мобильном раздался звонок. Учитель попросил срочно приехать. Валерия испугалась, подумала, что-то случилась. Приехала в студию.

– Он начал ко мне клеиться, расстегнул ширинку, вытащил член и стал рассказывать, как ему меня хочется, как я ему снюсь… Я ему не сделала то, что он хотел, но позволила себя целовать… Как и у героини пьесы по отношению к наставнику у меня было что-то вроде благоговения, я ему доверяла… И это тот момент, когда ты находишься за закрытыми дверями и не можешь сказать "нет"! Но что больше всего бесит – почему после того, как эта ситуация произошла, я продолжила общаться с этим человеком?! У нас еще было несколько занятий по вокалу, во время которых я рыдала, выбегала из аудитории, успокаивалась и пыталась работать дальше…
Заводил в аудиторию, запирал двери, прятал ключ – и она ничего не могла сделать. У него был отработанный прием…
Пьеса "Быть мастером" будто коллаж ее собственной истории. Она вспоминает, как преподавательница готовила ее к поступлению к известному украинскому театральному режиссеру: "Надень красное платье, каблуки. Ты не в его вкусе, но шансы есть". Речь шла о поступлении в Театральный.

Затем Валерия училась в Киевском национальном университете культуры и искусств, в мастерской народного артиста Украины.

– Он нас страшно материл, – вспоминает она. – У него было в норме во время репетиции сказать: "Убери со сцены свое гнилое лицо, которым хочется подтереться". Так что эти ситуации наложились. Когда читала пьесу Кати, понимала, что это и обо мне тоже. Поэтому я и сделала читку. Очень важно, когда проходит время, не законсервировать это в себе, не позволить этому тебя разрушить.

По словам Валерии, она хотела, чтобы все поняли, кто на самом деле этот мастер. Она нашла выдержки из его телеинтервью и пустила видеонарезку из них, "чтобы увидели лицо человека, который так поступил".
Катя
Мы встречаемся с Катей в кафе. Худая, строгий профиль, длинные вьющиеся волосы. Ровная осанка. В детстве училась в балетной школе. Выросла в Донецке, в хорошей семье. Была активной, посещала кучу кружков – литературный, театральный, писала сценарий капустников.

Вставала в пять утра, чтобы сделать школьную домашку, возвращалась домой в десять вечера. Катя говорит, что балетная школа давала огромное количество энергии. Преподаватели были прекрасными образованными людьми. Директор Юрий Цибульский на выпуск подарил ей собрание сочинений Гете.

– И я такая с томиком Гете приехала поступать в Киев. В Театральном не прошла собеседование. А когда пришла в эстрадно-цирковое, в приемной комиссии сидел мастер. Начала читать какую-то басню, мастер меня сразу же остановил, сказал: "Давай анекдот. Здесь у нас не Театральный. Мы тут ищем совсем другое – нам нужны яркие артисты, которые способны увлечь публику". Я ответила, что не знаю анекдотов, но могу спеть куплеты Бабы-Яги из "Летучего корабля" – до этого я их сама переделывала для капустника в школе. Спела с танцами. Члены комиссии впечатлились. Так я стала студенткой.

Катя училась на отделении разговорного жанра. Мастер наблюдал за ней. Приглашал на спектакли в театр, в котором работал. Говорил ей, что она талантливая и должна перевестись к нему на курс. Были какие-то нюансы, которые уже тогда Катю напрягали.

– Я приходила на его репетиции со студентами. Он курил в аудитории во время репетиций. Мог сказать что-то язвительное, особенно по поводу фигуры девочек. Мог обесценить парней.

Первый раз это случилось через год знакомства. У курса мастера был выпускной спектакль по "Мертвым душам". Катя пришла. После окончания организовали застолье. Катя вышла в коридор. Мастер ее догнал.

– Завел в аудиторию, – вспоминает Катя. – В этот момент я еще ничего не просекла. Он начал какой-то разговор: "Идем, идем, чтобы лишние уши не слышали". Говорит мне что-то по поводу перевода на его курс. После чего закрывает дверь на ключ, а ключ прячет. В этот момент ты понимаешь, что находишься в ловушке, и не выскочишь уже. Начни кричать, тоже будет странно. Хотя, на самом деле, в этот момент не приходит в голову закричать. Ты в ступоре. Ничего ни сказать не можешь, ни сделать… И с ним же была связь как с преподавателем! К нему было доверие. Он меня приглашал на свои спектакли, он меня хвалил. Я с ним беседовала много, обсуждала свои роли. И вдруг тебя закрывают в кабинете. И лезут целоваться…
– Ты не сказала, что не надо?

– Нет. Я не могу этого объяснить… Он меня целовал, потом сел, расстегнул ширинку и наклонил мою голову. Вот так это произошло… Потом это повторилось осенью – в сентябре. На третий раз, когда он снова меня закрыл – я смогла дать отпор. Я просто тихо сказала "нет", начала пятиться. Он как-то попытался меня потянуть – понял, что нет и выпустил… Оказывается, так было можно…

– Он больше не подходил к тебе?

– Больше нет. Вообще, перестал общаться, его интерес тут же иссяк.

– Ты обсуждала это с одногруппниками?

– Я не обсуждала это ни с кем. Позже узнала историю вокалистки, что он с ней тоже самое делал. Она об этом открыто в училище говорила. Сказала даже директору… Но он эту историю замял. Это было нормой. А вокалистка проучилась у мастера два года. Два года его терпела. Потом уехала по контракту куда-то, смогла сбежать. А когда вернулась, перешла к другому преподавателю. Я ей дала почитать пьесу, она мне сказала, что у нее было так же, как у меня,– один в один. Заводил в аудиторию, запирал двери, прятал ключ – и она ничего не могла сделать. У него был отработанный прием…

– Этот эпизод повлиял на твою карьеру, жизнь?

– Однозначно. Актрисой я так и не стала. После окончания у меня было два реальных предложения по работе в театре. Но я не пошла.

– Почему?

– Потому что не смогла себя заставить. Мне казалось, вдруг меня зовут, потому что я внешне кого-то привлекаю. Вдруг придется что-то делать для того, чтобы получить роль или остаться в театре. А я не хочу! И у меня было ощущение от себя, что я грязная, неправильная…
Кто-то наверняка скажет: "Как ты посмела такого прекрасного человека…"
– И куда ты пошла?

– Да никуда. Я эту профессию оставила. Какое-то время работала ведущей корпоративов, свадеб, потом вышла замуж, родила ребенка. Завела бизнес собственный и, в принципе, все. В 2012 году начала писать.

Катя говорит, что много лет испытывала стыд из-за того, что ничего не сделала. Не заявила. Что этот человек продолжал работать в училище еще долгие годы. Пьесой она поставила точку в этой истории.

– Когда писала, рассчитывала, что он прочтет?

– Да. Во всяком случае, что слухи до него дойдут. Когда я начала писать, мне было очень страшно… Страшно и по сей день – он народный артист, за ним – весь театр, который будет его защищать. И кто-то наверняка скажет: "Как ты посмела такого прекрасного человека…"

– А тебе не обидно, что он не узнал?

– Обидно. И что он ушел безнаказанным с полной уверенностью, что это никогда не всплывет.
Законы секса. Что грозит преследователю в случае разоблачения
В украинском законодательстве нет понятия "харассмент", но есть "сексуальные домогательства". В частности, согласно статье 154 Уголовного кодекса, принуждение к сексуальному акту карается от ареста на шесть месяцев до лишения свободы на три года. Строгость наказания зависит от того, имела ли место физическая угроза, шантаж, мог ли преступник влиять на карьеру жертвы или на ее материальное состояние. Вне зависимости от пола жертвы и абьюзера.

В случае, если отягчающих обстоятельств не было, скажем, если произошел инцидент после корпоративной вечеринки между двумя равными по статусу коллегами, правонарушитель может отделаться штрафом в сумме до 50 необлагаемых налогом минимумов (в 2021 году необлагаемый минимум составляет 1135 грн, таким образом штраф будет 56 750 грн).

Помимо криминальной ответственности, законодательством предусмотрены административные и дисциплинарные взыскания за домогательства. Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" содержит более расширенную трактовку понятия "сексуальные домогательства", чем Уголовный кодекс. Здесь под домогательствами подразумевается не только принуждение к половому акту, но и оскорбительные действия или высказывания с сексуальным подтекстом. Такое определение максимально приближено к понятию "харассмент".

Закон о равных правах прямо обязывает работодателя противодействовать сексуальным домогательствам и гендерной дискриминации (статья 17). Работодатель обязан привлечь нарушителя к ответственности. Согласно Кодексу законов о труде, это может быть выговор или увольнение (статья 147 КЗоТ).

И все-таки, сексуальные домогательства и харассмент – не одно и то же. Домогательства – лишь крайняя форма харассмента. Возможны проявления харассмента, которые не подпадают под диспозиции статей украинского законодательства. Например, нарушение личного пространства, навязчивые просьбы о встречах, регулярные двусмысленные комплименты, намеки и психологические уловки, создающие иллюзию согласия.

Анализируя информацию из Реестра судебных решений, можно заметить, что дела о сексуальных домогательствах довольно редки. Хотя соцопросы показывают, что с этой проблемой сталкивались миллионы украинок. Одна из причин – пострадавшие не хотят оглашать личную информацию и вновь мысленно переживать психотравмирующую ситуацию. Кроме того, сексуальные домогательства относятся к трудно доказуемой категории дел.

Нередко вся доказательная база сводится к показаниям пострадавших (то есть, заинтересованных лиц). Даже те редкие дела, которые доходят до суда, "разваливаются" в ходе заседаний. Так происходит даже в том случае, когда абьюзер один, а жертв несколько. Один из таких кейсов – коллективное обращение сотрудниц ГСЧС на действия начальника в 2017 году. Начальник подал встречный иск – о моральном ущербе. Дело тянулось долго, в итоге никто ответственности не понес.

По этим причинам многие частные и государственные компании, организации и учебные заведения разрабатывают внутренние этические кодексы. Свежий пример: 28 апреля этого года Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы своим приказом обновило Общие правила этического поведения госслужащих и должностных лиц местного самоуправления. В новых правилах говорится о недопустимости оскорбительной лексики и распространении слухов о личной жизни коллег.

Внутренние кодексы, содержащие нормы антихарассмента во взаимоотношениях коллег, начальников и подчиненных, преподавателей и студентов есть во многих украинских вузах, в частности, в НаУКМА и КНУ им. Шевченко. В ряде случаев эти нормы были введены или усовершенствованы после громких секс-скандалов. Так, после одного из таких скандалов в КНУ им. Шевченко разработали даже специальный курс по вопросам харассмента для первокурсников.
Эпилог
У насилия всегда есть оборотная сторона. Иногда оно занимает минуту – сори за скабрезность, – но последствия человек, ему подвергшийся, разгребает годами. Кто-то делает карьеру, как Опра Уинфри, и идет дальше. Кто-то годами ходит к психоаналитику, так и не отыскав себя. А кто-то пишет пьесы, чтобы избавиться, наконец, от мертвого груза. Но любое насилие умерщвляет часть самости, отнимает умение радоваться, стирает улыбку. Как в фильме о мальчике, продавшем свой смех.

Отрывок из интервью с мастером:

"Ну, чего я хочу? Здоровья. Чтобы дома все в порядке было. И чтоб у моих учеников в жизни все сложилось. Каждый раз, приходя в академию, ловлю себя на мысли, что даже не как педагог, а как артист и человек много у них беру. Они другие, соображают быстрее, и я должен быть для них интересным, не отставать в развитии сегодняшнего понимания жизни".

Отрывок из пьесы "Быть мастером":

ДЄВОЧКА: Багато років я шукала собі виправдання – чому? Чому? Чому я це зробила? А правильна відповідь так тупо звучить, що сказати і зараз соромно:


Мені незручно було відмовити. /…/ Він щось у мене забрав. Не гідність, звісно. Щось інше… Якусь мене…

Уроки харассмента. Пять самых громких секс-скандалов последних лет

В украинской судебной и криминальной практике довольно редки случаи, когда жертве удается привлечь к юридической ответственности сексуального преследователя. Но это не значит, что бороться с харассментом бессмысленно.


Почти каждый секс-скандал приводит к тому, что абьюзер подвергается осуждению со стороны коллег, вынужден менять работу и, если речь идет о публичной персоне, оправдываться в СМИ. В организациях, где произошел "досадный инцидент", создаются комиссии и разрабатываются этические кодексы.


Все кейсы, связанные с сексуальными домогательствами, условно можно разделить на успешные (когда удалось наказать преследователя) и неудачные (когда не удалось). Но стоит учесть, что само проговаривание этой темы снижает толерантность в обществе к харассменту. Вот несколько самых громких историй последних лет.

Урок хореографии
13 выпускниц и одна преподавательница Ровенского гуманитарного университета рассказали журналистам Слідство Інфо о том, как годами подвергались сексуальным домогательствам со стороны заведующего кафедрой хореографии профессора Владимира Годовского. В ходе расследования 70-летний профессор намекал на сексуальные услуги в обмен на устройство в общежитие одной из студенток. У девушки был скрытый диктофон. В результате профессору пришлось покинуть университет.
Урок военной подготовки
В 2018 году лейтенант Виктория Сикал стала первой украинской военной, публично рассказавшей о харассменте в ВСУ. Она обвинила в сексуальных домогательствах своего бывшего начальника – полковника Виктора Иванива, который возглавлял военную часть А1358. Тогда эта история вышла за пределы Украины, о ней написал The New York Times. В защиту военной выступили в международной правозащитной организации Amnesty International.

До этого Виктория подавала жалобы в службу правопорядка в ВСУ, писала заявление в полицию. В декабре 2018-го она обратилась с жалобой в военную прокуратуру. 28 мая 2020 года стало известно, что прокуратура в очередной раз отказалась подписывать подозрение руководителю воинской части.

Виктор Иванив продолжает работать в Минобороны. Виктория Сикал бросила службу в ВСУ и переехала в Польшу.
Урок военной подготовки-2
В январе этого года подполковник Ольга Деркач обвинила в домогательствах своего руководителя, военного комиссара Александра Криворучко. По ее словам, это продолжалось в течение четырех лет. Когда Ольга заходила в кабинет комиссара по рабочим вопросам, он пытался ее целовать, хватал за грудь и мог засунуть руку в область гениталий. Закончилось все это тем, что у Ольги случился нервный срыв. Она пролежала в больнице месяц.

По факту сексуальных домогательств полиция открыла уголовное производство. Криворучко уволен с военной службы в запас.
Урок биологии
В 2019 году студентка второго курса биофака КНУ имени Шевченко обвинила 48-летнего преподавателя, доцента кафедры биологии Петра Романенко в харассменте и доказала это.

Поведение Романенко вынесли на рассмотрение студенческого парламента и специально созданной этической комиссии КНУ. Преподавателю пришлось покинуть университет. А Климентина Квиндт переехала жить в Германию.

Скандал имел резонанс в студенческой среде. В КНУ и других вузах Украины были введены этические кодексы. В частности, Киево-Могилянская академия объявила о внедрении "Политики предотвращения и борьбе с сексуальными домогательствами".
Урок пения
Весной этого года певица Ани Лорак в интервью одному из РосСМИ упомянула о том, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения взамен на продвижение в шоу-бизнесе. Ее поддержала певица Ольга Полякова, которая заявила, что певец и продюсер делал ей такое же предложение. Впрочем, вскоре Лорак отказалась от своих слов и заявила, что журналисты все перекрутили.
Уроки харассмента. Пять самых громких секс-скандалов последних лет

В украинской судебной и криминальной практике довольно редки случаи, когда жертве удается привлечь к юридической ответственности сексуального преследователя. Но это не значит, что бороться с харассментом бессмысленно.


Почти каждый секс-скандал приводит к тому, что абьюзер подвергается осуждению со стороны коллег, вынужден менять работу и, если речь идет о публичной персоне, оправдываться в СМИ. В организациях, где произошел "досадный инцидент", создаются комиссии и разрабатываются этические кодексы.


Все кейсы, связанные с сексуальными домогательствами, условно можно разделить на успешные (когда удалось наказать преследователя) и неудачные (когда не удалось). Но стоит учесть, что само проговаривание этой темы снижает толерантность в обществе к харассменту. Вот несколько самых громких историй последних лет.


  • Урок хореографии

    13 выпускниц и одна преподавательница Ровенского гуманитарного университета рассказали журналистам Слідство Інфо о том, как годами подвергались сексуальным домогательствам со стороны заведующего кафедрой хореографии профессора Владимира Годовского. В ходе расследования 70-летний профессор намекал на сексуальные услуги в обмен на устройство в общежитие одной из студенток. У девушки был скрытый диктофон. В результате профессору пришлось покинуть университет.


  • Урок военной подготовки

    В 2018 году лейтенант Виктория Сикал стала первой украинской военной, публично рассказавшей о харассменте в ВСУ. Она обвинила в сексуальных домогательствах своего бывшего начальника – полковника Виктора Иванива, который возглавлял военную часть А1358. Тогда эта история вышла за пределы Украины, о ней написал The New York Times. В защиту военной выступили в международной правозащитной организации Amnesty International.


    До этого Виктория подавала жалобы в службу правопорядка в ВСУ, писала заявление в полицию. В декабре 2018-го она обратилась с жалобой в военную прокуратуру. 28 мая 2020 года стало известно, что прокуратура в очередной раз отказалась подписывать подозрение руководителю воинской части.


    Виктор Иванив продолжает работать в Минобороны. Виктория Сикал бросила службу в ВСУ и переехала в Польшу.


  • Урок военной подготовки-2
    В январе этого года подполковник Ольга Деркач обвинила в домогательствах своего руководителя, военного комиссара Александра Криворучко. По ее словам, это продолжалось в течение четырех лет. Когда Ольга заходила в кабинет комиссара по рабочим вопросам, он пытался ее целовать, хватал за грудь и мог засунуть руку в область гениталий. Закончилось все это тем, что у Ольги случился нервный срыв. Она пролежала в больнице месяц.

    По факту сексуальных домогательств полиция открыла уголовное производство. Криворучко уволен с военной службы в запас.

  • Урок биологии

    В 2019 году студентка второго курса биофака КНУ имени Шевченко обвинила 48-летнего преподавателя, доцента кафедры биологии Петра Романенко в харассменте и доказала это.


    Поведение Романенко вынесли на рассмотрение студенческого парламента и специально созданной этической комиссии КНУ. Преподавателю пришлось покинуть университет. А Климентина Квиндт переехала жить в Германию.


    Скандал имел резонанс в студенческой среде. В КНУ и других вузах Украины были введены этические кодексы. В частности, Киево-Могилянская академия объявила о внедрении "Политики предотвращения и борьбе с сексуальными домогательствами".


  • Урок пения
    Весной этого года певица Ани Лорак в интервью одному из РосСМИ упомянула о том, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения взамен на продвижение в шоу-бизнесе. Ее поддержала певица Ольга Полякова, которая заявила, что певец и продюсер делал ей такое же предложение. Впрочем, вскоре Лорак отказалась от своих слов и заявила, что журналисты все перекрутили.

Урок хореографии

13 выпускниц и одна преподавательница Ровенского гуманитарного университета рассказали журналистам Слідство Інфо о том, как годами подвергались сексуальным домогательствам со стороны заведующего кафедрой хореографии профессора Владимира Годовского. В ходе расследования 70-летний профессор намекал на сексуальные услуги в обмен на устройство в общежитие одной из студенток. У девушки был скрытый диктофон. В результате профессору пришлось покинуть университет.


Урок военной подготовки

В 2018 году лейтенант Виктория Сикал стала первой украинской военной, публично рассказавшей о харассменте в ВСУ. Она обвинила в сексуальных домогательствах своего бывшего начальника – полковника Виктора Иванива, который возглавлял военную часть А1358. Тогда эта история вышла за пределы Украины, о ней написал The New York Times. В защиту военной выступили в международной правозащитной организации Amnesty International.


До этого Виктория подавала жалобы в службу правопорядка в ВСУ, писала заявление в полицию. В декабре 2018-го она обратилась с жалобой в военную прокуратуру. 28 мая 2020 года стало известно, что прокуратура в очередной раз отказалась подписывать подозрение руководителю воинской части.


Виктор Иванив продолжает работать в Минобороны. Виктория Сикал бросила службу в ВСУ и переехала в Польшу.


Урок военной подготовки-2
В январе этого года подполковник Ольга Деркач обвинила в домогательствах своего руководителя, военного комиссара Александра Криворучко. По ее словам, это продолжалось в течение четырех лет. Когда Ольга заходила в кабинет комиссара по рабочим вопросам, он пытался ее целовать, хватал за грудь и мог засунуть руку в область гениталий. Закончилось все это тем, что у Ольги случился нервный срыв. Она пролежала в больнице месяц.

По факту сексуальных домогательств полиция открыла уголовное производство. Криворучко уволен с военной службы в запас.

Урок биологии

В 2019 году студентка второго курса биофака КНУ имени Шевченко обвинила 48-летнего преподавателя, доцента кафедры биологии Петра Романенко в харассменте и доказала это.


Поведение Романенко вынесли на рассмотрение студенческого парламента и специально созданной этической комиссии КНУ. Преподавателю пришлось покинуть университет. А Климентина Квиндт переехала жить в Германию.


Скандал имел резонанс в студенческой среде. В КНУ и других вузах Украины были введены этические кодексы. В частности, Киево-Могилянская академия объявила о внедрении "Политики предотвращения и борьбе с сексуальными домогательствами".


Урок пения
Весной этого года певица Ани Лорак в интервью одному из РосСМИ упомянула о том, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения взамен на продвижение в шоу-бизнесе. Ее поддержала певица Ольга Полякова, которая заявила, что певец и продюсер делал ей такое же предложение. Впрочем, вскоре Лорак отказалась от своих слов и заявила, что журналисты все перекрутили.
БОЛЬШЕ СПЕЦПРОЕКТОВ
Титушки в оперном театре. Что кроется за избиением режиссера Лавренчука в Одессе
Над фильмом работали. Как фестиваль Docudays UA прошел онлайн. Спойлер: отлично
Чувство бездны. Что заставило режиссерку Марысю Никитюк снимать фильм о раке
Дата: 12.06.2021

Верстка: Анна Андреева


© 2021 Все права защищены.

Информационное агентство ЛИГАБизнесИнформ

[email protected]