Власть мэтров. Харрасмент за кулисами украинских театров

"Він завів мене у кабінет, зачинив двері і сховав ключ у кишеню. Мене трусило. Він почав мене цілувати, посадив поруч із собою за парту. Майстер весь час дуже широко усміхався. Він розстібнув ширінку, взяв мене за голову і нахилив".
"ДЄВОЧКА: Мені не відомо, що пролітає в мить до самогубства, але я знаю, що відбувається в мить, коли дивишся на оголений член вчителя... майстра."
ДЄВОЧКА: Багато років я шукала собі виправдання – чому? Чому? Чому я це зробила? А правильна відповідь так тупо звучить, що сказати і зараз соромно:
Мені незручно було відмовити. /…/ Він щось у мене забрав. Не гідність, звісно. Щось інше… Якусь мене…
В украинской судебной и криминальной практике довольно редки случаи, когда жертве удается привлечь к юридической ответственности сексуального преследователя. Но это не значит, что бороться с харассментом бессмысленно.
Почти каждый секс-скандал приводит к тому, что абьюзер подвергается осуждению со стороны коллег, вынужден менять работу и, если речь идет о публичной персоне, оправдываться в СМИ. В организациях, где произошел "досадный инцидент", создаются комиссии и разрабатываются этические кодексы.
Все кейсы, связанные с сексуальными домогательствами, условно можно разделить на успешные (когда удалось наказать преследователя) и неудачные (когда не удалось). Но стоит учесть, что само проговаривание этой темы снижает толерантность в обществе к харассменту. Вот несколько самых громких историй последних лет.
В украинской судебной и криминальной практике довольно редки случаи, когда жертве удается привлечь к юридической ответственности сексуального преследователя. Но это не значит, что бороться с харассментом бессмысленно.
Почти каждый секс-скандал приводит к тому, что абьюзер подвергается осуждению со стороны коллег, вынужден менять работу и, если речь идет о публичной персоне, оправдываться в СМИ. В организациях, где произошел "досадный инцидент", создаются комиссии и разрабатываются этические кодексы.
Все кейсы, связанные с сексуальными домогательствами, условно можно разделить на успешные (когда удалось наказать преследователя) и неудачные (когда не удалось). Но стоит учесть, что само проговаривание этой темы снижает толерантность в обществе к харассменту. Вот несколько самых громких историй последних лет.
13 выпускниц и одна преподавательница Ровенского гуманитарного университета рассказали журналистам Слідство Інфо о том, как годами подвергались сексуальным домогательствам со стороны заведующего кафедрой хореографии профессора Владимира Годовского. В ходе расследования 70-летний профессор намекал на сексуальные услуги в обмен на устройство в общежитие одной из студенток. У девушки был скрытый диктофон. В результате профессору пришлось покинуть университет.
В 2018 году лейтенант Виктория Сикал стала первой украинской военной, публично рассказавшей о харассменте в ВСУ. Она обвинила в сексуальных домогательствах своего бывшего начальника – полковника Виктора Иванива, который возглавлял военную часть А1358. Тогда эта история вышла за пределы Украины, о ней написал The New York Times. В защиту военной выступили в международной правозащитной организации Amnesty International.
До этого Виктория подавала жалобы в службу правопорядка в ВСУ, писала заявление в полицию. В декабре 2018-го она обратилась с жалобой в военную прокуратуру. 28 мая 2020 года стало известно, что прокуратура в очередной раз отказалась подписывать подозрение руководителю воинской части.
Виктор Иванив продолжает работать в Минобороны. Виктория Сикал бросила службу в ВСУ и переехала в Польшу.
В 2019 году студентка второго курса биофака КНУ имени Шевченко обвинила 48-летнего преподавателя, доцента кафедры биологии Петра Романенко в харассменте и доказала это.
Поведение Романенко вынесли на рассмотрение студенческого парламента и специально созданной этической комиссии КНУ. Преподавателю пришлось покинуть университет. А Климентина Квиндт переехала жить в Германию.
Скандал имел резонанс в студенческой среде. В КНУ и других вузах Украины были введены этические кодексы. В частности, Киево-Могилянская академия объявила о внедрении "Политики предотвращения и борьбе с сексуальными домогательствами".
13 выпускниц и одна преподавательница Ровенского гуманитарного университета рассказали журналистам Слідство Інфо о том, как годами подвергались сексуальным домогательствам со стороны заведующего кафедрой хореографии профессора Владимира Годовского. В ходе расследования 70-летний профессор намекал на сексуальные услуги в обмен на устройство в общежитие одной из студенток. У девушки был скрытый диктофон. В результате профессору пришлось покинуть университет.
В 2018 году лейтенант Виктория Сикал стала первой украинской военной, публично рассказавшей о харассменте в ВСУ. Она обвинила в сексуальных домогательствах своего бывшего начальника – полковника Виктора Иванива, который возглавлял военную часть А1358. Тогда эта история вышла за пределы Украины, о ней написал The New York Times. В защиту военной выступили в международной правозащитной организации Amnesty International.
До этого Виктория подавала жалобы в службу правопорядка в ВСУ, писала заявление в полицию. В декабре 2018-го она обратилась с жалобой в военную прокуратуру. 28 мая 2020 года стало известно, что прокуратура в очередной раз отказалась подписывать подозрение руководителю воинской части.
Виктор Иванив продолжает работать в Минобороны. Виктория Сикал бросила службу в ВСУ и переехала в Польшу.
В 2019 году студентка второго курса биофака КНУ имени Шевченко обвинила 48-летнего преподавателя, доцента кафедры биологии Петра Романенко в харассменте и доказала это.
Поведение Романенко вынесли на рассмотрение студенческого парламента и специально созданной этической комиссии КНУ. Преподавателю пришлось покинуть университет. А Климентина Квиндт переехала жить в Германию.
Скандал имел резонанс в студенческой среде. В КНУ и других вузах Украины были введены этические кодексы. В частности, Киево-Могилянская академия объявила о внедрении "Политики предотвращения и борьбе с сексуальными домогательствами".
Верстка: Анна Андреева
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