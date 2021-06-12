Власть мэтров. Харрасмент за кулисами украинских театров

Мы встречаемся с Катей в кафе. Худая, строгий профиль, длинные вьющиеся волосы. Ровная осанка. В детстве училась в балетной школе. Выросла в Донецке, в хорошей семье. Была активной, посещала кучу кружков – литературный, театральный, писала сценарий капустников.



Вставала в пять утра, чтобы сделать школьную домашку, возвращалась домой в десять вечера. Катя говорит, что балетная школа давала огромное количество энергии. Преподаватели были прекрасными образованными людьми. Директор Юрий Цибульский на выпуск подарил ей собрание сочинений Гете.



– И я такая с томиком Гете приехала поступать в Киев. В Театральном не прошла собеседование. А когда пришла в эстрадно-цирковое, в приемной комиссии сидел мастер. Начала читать какую-то басню, мастер меня сразу же остановил, сказал: "Давай анекдот. Здесь у нас не Театральный. Мы тут ищем совсем другое – нам нужны яркие артисты, которые способны увлечь публику". Я ответила, что не знаю анекдотов, но могу спеть куплеты Бабы-Яги из "Летучего корабля" – до этого я их сама переделывала для капустника в школе. Спела с танцами. Члены комиссии впечатлились. Так я стала студенткой.



Катя училась на отделении разговорного жанра. Мастер наблюдал за ней. Приглашал на спектакли в театр, в котором работал. Говорил ей, что она талантливая и должна перевестись к нему на курс. Были какие-то нюансы, которые уже тогда Катю напрягали.



– Я приходила на его репетиции со студентами. Он курил в аудитории во время репетиций. Мог сказать что-то язвительное, особенно по поводу фигуры девочек. Мог обесценить парней.



Первый раз это случилось через год знакомства. У курса мастера был выпускной спектакль по "Мертвым душам". Катя пришла. После окончания организовали застолье. Катя вышла в коридор. Мастер ее догнал.



– Завел в аудиторию, – вспоминает Катя. – В этот момент я еще ничего не просекла. Он начал какой-то разговор: "Идем, идем, чтобы лишние уши не слышали". Говорит мне что-то по поводу перевода на его курс. После чего закрывает дверь на ключ, а ключ прячет. В этот момент ты понимаешь, что находишься в ловушке, и не выскочишь уже. Начни кричать, тоже будет странно. Хотя, на самом деле, в этот момент не приходит в голову закричать. Ты в ступоре. Ничего ни сказать не можешь, ни сделать… И с ним же была связь как с преподавателем! К нему было доверие. Он меня приглашал на свои спектакли, он меня хвалил. Я с ним беседовала много, обсуждала свои роли. И вдруг тебя закрывают в кабинете. И лезут целоваться…