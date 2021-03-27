Титушки в оперном театре. Что кроется за избиением режиссера Лавренчука в Одессе

Оценка работы режиссера дирекцией театра вызывает вопросы. Во-первых, для того, чтобы понять, что режиссер не годится – опытному руководителю года более чем достаточно. Лавренчук же проработал в театре три года и каждый год дирекция с ним продлевала контракт – то есть, дважды за три года. Во-вторых, примерно в это же время руководство оперы предложит "плохому режиссеру" Лавренчуку поставить "Запорожца за Дунаем", о чем сообщит в прессе – Лавренчук откажется. В-третьих, La Traviata Лавренчука стала единственной большой постановкой за три последних года. Напомним, что в 2020-м его La Traviata получила государственную премию имени Леся Курбаса, которая присуждается театральным режиссерам. Впервые в истории премии именно за оперу. В том же 2020-м этот спектакль выиграл престижную всеукраинскую театральную премию "ГРА" в номинации "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы / оперетты / мюзикла". И в этой ситуации возможно одно из двух – либо у жюри премий проблемы со вкусом, либо дирекция Одесской оперы ошибается.
Также в этом году опера, как уже говорилось, была номинирована на Национальную премию имени Тараса Шевченко. Накануне третьего тура нынешнего отбора в секретариат Комитета стали приходить письма, анонимные и с подписями артистов, суть которых сводилась к тому, что награждать Лавренчука недопустимо.
Члены жюри вынуждены были написать открытое письмо, в котором дали оценку происходящим событиям. Это было не просто письмо
, это была пощечина недругам Лавренчука. 14 членов Шевченковского комитета, включая председателя, подписались под крайне категоричным и длинным заявлением. Вот небольшая цитата: