Не прошла мимо. Как менеджер по бизнес-туризму удочерила бездомную женщину

Наташа приехала на вокзал спрятаться от боли. Всю жизнь она прожила в селе, работала на сельхозпредприятии, потом санитаркой, нянькой в детсаду, уборщицей. Летом собирала грибы и ягоды. По словам Ани, в Наташе нет ничего от маргиналки, она обычная деревенская женщина. Только ей не повезло.
Муж умер рано. На руках остался сын. Наташа его любила и растила как могла. Сын вырос, стал пить и избивать мать. Иногда специально ходил для этого дела за прутьями. Наташа терпела. Долго. У Наташи выбит глаз, сломан нос, перебиты руки и ноги, от ударов остались вмятины на черепе, почти не осталось зубов. В свои 50 с небольшим она выглядит на семьдесят.
В родном селе Наташа поначалу пыталась "справиться с ситуацией" – убегала из дому, ночевала в лесополосе, на кладбище на могилах родителей. Просила помощи у соседей. Вызывала полицию. Полицейские приезжали, выслушивали жалобы и резюмировали – это ваши семейные дела. Год назад Наташа не выдержала, поняла, что в один прекрасный момент сын ее просто убьет. Взяла документы, села в электричку и приехала в Киев. На вокзал. В Киеве она была впервые. Ничего здесь не знала.
Вначале Наташа три дня ходила по вокзалу и думала, что ей дальше делать, куда податься. Никого кроме сына-садиста у нее не было. Потом она устала, села передохнуть. И уснула. У нее украли сумку с документами. Наташа заплакала. В тот день на смене была добросердечная уборщица. Она заметила плачущую женщину и помогла. Принесла одежду, еду. Подсобила с подработкой – уборкой. Таким образом Наташа прожила больше месяца на вокзале. Днем подрабатывала, ночью спала, сидя в зале ожидания. Пока не встретила Аню во время очередной раздачи еды.
Аня задала свой фирменный вопрос: "Чем вам помочь?" В ответ Наташа заплакала. Наташа часто плачет. "Вы только не плачьте, расскажите, что с вами?" – настаивала Аня.