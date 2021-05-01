Не прошла мимо. Как менеджер по бизнес-туризму удочерила бездомную женщину

– Он ехал домой. Наш вокзал был для него перевалочной точкой, – объясняет Аня. – Его обокрали. Он остался без документов и телефона. Язык почти не знал. А поскольку все случилось в выходные, посольство его страны было закрыто, и он оказался в очень сложной ситуации. Тут ему и помогли наши бездомные. Рассказали, где можно подработать. Он приходил на пятачок, его нанимали тягать какие-то блоки на стройки. Подсказали, что надо подойти к волонтерам. И за четыре дня таки удалось его отправить домой. Среди бездомных очень сильна взаимовыручка.



Бездомные пугливы и первому встречному не доверяют. Боятся попасть в рабство или что побьют. Или начнут поучать – как можно, как нельзя. По словам Ани, для того, чтобы бездомный стал разговаривать – он должен тебе поверить. Для этого надо приехать не один раз на точку раздачи. А каждую неделю. И еще нельзя поучать человека, журить, читать нотации. Секрет Ани в том, что она общается на равных.



– На вокзале я почти всех знаю. Очень много среди них приятных людей. Я отношусь к ним уважительно, у каждого из них своя история. Каждый не просто так оказывается в трудной ситуации. У кого-то изначально не было семьи – человек вырос в детдоме. У кого-то неурядицы в семье... На раздачу обедов приходят и обычные пенсионеры. Пенсии маленькие, у кого-то дети неблагополучные, не могут их содержать. И эти люди стоят вместе с бездомными за тарелкой супа. И каждый раз я смотрю на них и задаюсь вопросом, а смогла бы я стать в эту очередь?