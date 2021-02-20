Кровь на снегу. Как и кого убивают морозы на киевских улицах

Воскресенье, День святого Валентина. Место действия – Киев, метро "Кловская", переход. Мороз. На ступенях кутаются двое бездомных мужчин. Мимо пробегает девушка. Задерживается... Затем ускоряет шаг, исчезает, но через несколько минут возвращается. В ее руках два горячих чая. Стаканчики принимает из ее рук один из мужчин. Второму чай уже не нужен – он умер. Только что. Замерз.
Умершего человека звали Руслан. Выжившего – Олег. Девушка – Дарья Митровка, программист, фронтенд-разработчик и просто хороший человек. Из разговора с Олегом она узнала, что в этом переходе обитает несколько бездомных. Неделей раньше здесь же умерла женщина по имени Мила. Замерзла.
Сколько в Киеве бездомных точно не знает никто. Глава общины святого Эгидия Юрий Лифансе занимается этой социальной проблемой уже более 20 лет. Он констатирует
, что в Минсоцполитики зарегистрированы 9000 таких лиц, а на учете в КГГА числится 3500. По оценкам же самого Юрия Лифансе, в Киеве более 10 000 бездомных. В этом году их число увеличилось
из-за карантина – без работы остались тысячи разнорабочих.
Статистики умерших от холода тоже нет. 18 января народный депутат Роман Грищук на своей странице в Facebook
написал, что во время первых серьезных морозов в столице умерло 17 человек. Это весьма приблизительная оценка. Грищук избран от киевского округа, где расположен центральный железнодорожный вокзал – место концентрации бездомных. По инициативе депутата на вокзале появилась комната обогрева, которая может вместить до 30 лиц.
Также в столице функционирует Дом социальной опеки на улице Суздальской – ночлежка на 150 мест. Есть еще центры социального обслуживания, которые работают только в дневное время. Учитывая масштабы проблемы – этого явно недостаточно. В такой ситуации реальную помощь бездомным оказывают волонтеры или просто добрые люди. Такие как Даша.