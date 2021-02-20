Кровь на снегу. Как и кого убивают морозы на киевских улицах
Автор: Оксана Савченко
Фото: Александр Чекменев
Василий, 1951 г.р., 15 лет на улице, родом из Иванковской области. Детей нет. Работал в автопарке водителем
ИСТОРИИ
Кровь на снегу. Как и кого убивают морозы на киевских улицах
Автор: Оксана Савченко
Фото: Александр Чекменев
Василий, 1951 г. р., стаж жизни на улице 15 лет, родом из Иванковской области. Работал в автопарке водителем.
Укр
Воскресенье, День святого Валентина. Место действия – Киев, метро "Кловская", переход. Мороз. На ступенях кутаются двое бездомных мужчин. Мимо пробегает девушка. Задерживается... Затем ускоряет шаг, исчезает, но через несколько минут возвращается. В ее руках два горячих чая. Стаканчики принимает из ее рук один из мужчин. Второму чай уже не нужен – он умер. Только что. Замерз.

Умершего человека звали Руслан. Выжившего – Олег. Девушка – Дарья Митровка, программист, фронтенд-разработчик и просто хороший человек. Из разговора с Олегом она узнала, что в этом переходе обитает несколько бездомных. Неделей раньше здесь же умерла женщина по имени Мила. Замерзла.

Сколько в Киеве бездомных точно не знает никто. Глава общины святого Эгидия Юрий Лифансе занимается этой социальной проблемой уже более 20 лет. Он констатирует, что в Минсоцполитики зарегистрированы 9000 таких лиц, а на учете в КГГА числится 3500. По оценкам же самого Юрия Лифансе, в Киеве более 10 000 бездомных. В этом году их число увеличилось из-за карантина – без работы остались тысячи разнорабочих.

Статистики умерших от холода тоже нет. 18 января народный депутат Роман Грищук на своей странице в Facebook написал, что во время первых серьезных морозов в столице умерло 17 человек. Это весьма приблизительная оценка. Грищук избран от киевского округа, где расположен центральный железнодорожный вокзал – место концентрации бездомных. По инициативе депутата на вокзале появилась комната обогрева, которая может вместить до 30 лиц.

Также в столице функционирует Дом социальной опеки на улице Суздальской – ночлежка на 150 мест. Есть еще центры социального обслуживания, которые работают только в дневное время. Учитывая масштабы проблемы – этого явно недостаточно. В такой ситуации реальную помощь бездомным оказывают волонтеры или просто добрые люди. Такие как Даша.
Лариса, 1953 г.р., более 10 лет на улице. Имеет психические отклонениями. Ночует на Майдане, но чаще в районе метро "Арсенальная".
Анатолий, 1946 г.р., бездомный более 15 лет. Говорит, что в юности учился в музыкальной школе в Киеве.
(Фото слева) Лариса, 1953 г.р., более 10 лет на улице. Имеет психические отклонениями. Ночует на Майдане, но чаще в районе метро "Арсенальная".
(Фото справа) Анатолий, 1946 г.р., бездомный более 15 лет. Говорит, что в юности учился в музыкальной школе в Киеве.
Очень холодно
Олег и Сергей стараются сесть поближе к дверям входа в метро. Там теплее. Но оттуда их постоянно прогоняют либо работники метрополитена, либо полицейские. Если не послушаться и не уйти, то могут брызнуть в глаза перцовым баллончиком. Олег 1963 года рождения. В прошлом художник-реставратор, жил во Франции и Польше, а сейчас остался без куска хлеба. Сергей – моложе и говорит, что он из Крыма.

Даша узнала, что есть еще третий друг. В тот день, когда умер Руслан, этот третий где-то снег чистил, подрабатывал таким образом. Рассказывает, что у Олега нога обморожена, он работать не может. Только лежит в переходе с двумя беспризорными собаками под боком. Собак кормит женщина, торгующая здесь же стельками и текстилем.

В понедельник Даша приготовила еду, купила карематы с фольгой, сухие грелки, термоодеяла и поехала к бездомным.

– Прихожу, а Олега трясет. – рассказывает она. – Кашляет. Рвотные спазмы. "Холодно. Очень холодно..." – постоянно повторяет. Говорит, что утром вставал и упал на лестнице, возможно сломал ребро. Олега забрала скорая, которую мы вызывали вместе с охраной метрополитена. Сергей и третий товарищ сели есть. Я еще в одной статье прочитала, что им нужна вода...

Даша продолжает:

– Сергей очень благодарил за бутылку воды. Раздала им грелки и одеяла. Еще несколько наборов грелок оставила женщине-продавцу, она любезно согласилась взять и им утром выдать по наборчику. Дала мне свой номер телефона... Вечером я ей позвонила, она рассказала, что Олега из больницы выгнали на улицу, потому что мест нет, и он со своей обмороженной ногой кое-как докостылял обратно в переход.

В ночь с понедельника на вторник Даша почти не спала. Переживала. Перед глазами стояли люди, которые замерзают. С утра приготовила еду и снова поехала на Кловскую. В переходе мужчин не было. Уже знакомая продавщица рассказала, что пришел какой-то армянин и забрал всех троих...

Куда? Позже все трое найдутся в пункте обогрева на Дарницком вокзале. Олег останется в пункте. А Сергей поздно вечером вернется обратно на Кловскую – за вещами. Ночью его изобьют и обольют водой местные отморозки. На улице будет минус двадцать.

Даше лет двадцать с небольшим, она спортивная, красивая, у нее модная профессия и она не волонтер. Она просто не сумела пройти мимо. В ходе нашего общения Даша выводит универсальную формулу поведения человека, у которого есть стыд и совесть: "Получается, что не чокнутся можно только, когда помогаешь здесь и сейчас".
Юрий, 1971 г.р., из Днепра, 20 лет живет на улице. Рос без отца, мать умерла, когда ему было 8 лет. Говорит, что лучше спать на земле – она сначала нагревается под телом, а потом тебе же отдает тепло.
Юрий, 1971 г.р., из Днепра, 20 лет живет на улице. Рос без отца, мать умерла, когда ему было 8 лет. Говорит, что лучше спать на земле – она сначала нагревается под телом, а потом тебе же отдает тепло.
Пункт обогрева
Мороз для соцслужб – это что-то вроде дедлайна на вчера, которого никто и никогда не в состоянии придерживаться. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщают, что в столице функционирует 33 пункта обогрева, десять из которых – круглосуточные.

Пункт обогрева – это такая отапливаемая палатка, в которой можно посидеть и выпить чаю. Как правило, рассчитана она на 50 человек. 23 пункта открыты не круглосуточно – работают либо с восьми утра до пяти вечера, либо с девяти - до шести, в некоторых пятница – короткий день. Выходные – по расписанию. Мороз же, увы, на уикенд не уходит.

Круглосуточно действует приют на Суздальской, в Соломенском районе. Пилить туда на общественном транспорте из центра города где-то час. Деньги на проезд у бездомного есть не всегда. В маршрутку могут не пустить. Но даже, если человек доберется до ночлежки, то натолкнется на ряд вопросов. Документы? Анализы – ВИЧ, гепатит, сифилис? Прописка? Флюорография? Вши? Волонтерам с боем удается запихнуть туда нуждающихся, которые таки добрались. На ночь, две, три.

Если не вписался в ночлежку или в пункт обогрева, можно вписаться в люк теплотрассы. На днях одного бездомного случайно "заварили" коммунальщики. Хорошо, что неравнодушные граждане услышали крики о помощи и вытянули его оттуда.
Анатолий Алмаков, 68 лет, бездомный. Рос в интернате. Умер в 2018 году в Киеве. У входа в метро – там, где жил в последние дни.
Олег Машошин, 1956 г.р., из Одессы, бездомный 9 лет. Был строителем, сейчас инвалид. Его ограбили, когда ехал покупать дом в деревне. С тех пор живет на улице.
(Фото слева) Анатолий Алмаков, 68 лет, бездомный. Рос в интернате. Умер в 2018 году в Киеве. У входа в метро – там, где жил в последние дни.
(Фото справа) Олег Машошин, 1956 г.р., из Одессы, бездомный 9 лет. Был строителем, сейчас инвалид. Его ограбили, когда ехал покупать дом в деревне. С тех пор живет на улице.
Люди, годами живущие на улице, иногда рассказывают удивительные вещи, от которых волосы становятся дыбом. Один из героев серии работ о бездомных фотографа-документалиста Александра Чекменева – Юрий, у которого стаж на улице 20 лет, рассказал, как однажды лег спать под открытым небом, укрылся тонким одеялом, а когда проснулся, почувствовал, что чем-то тяжелым его прижало. Оказалось, снег выпал. "Лучше на земле спать – она сначала нагревается под тобой, а потом тебе же отдает тепло. На бетоне можно простыть, на скамейке – получить…" – такие вот лайфхаки от Юрия.

Альтернатива государственным пунктам обогрева – волонтерские. Например, на вокзале "Дарница". Через дорогу от здания вокзала маяком стоит белая палатка. Это – круглосуточный пункт обогрева, который открыли миссионеры церкви "Новая жизнь". Евгений Полозюк – адепт движения и волонтер. Занимается бездомными с 2017-го. До этого работал с наркозависимыми в реабилитационном центре.

В палатку неровно заходит пара – он и она. Еще не старые. И оба под мухой.

– Осторожней, ребята, а ну идите сюда – оглянитесь!

Пара стоит перед Полозюком, как два нашкодивших школьника. Он дает им краткие инструкции, как себя вести. Они проходят в глубь.

Внутри стоят длинные деревянные столы и лавки. Заходящий мужик, стаскивает ушанку. Но волонтер просит надеть обратно. Головные уборы здесь – защита работников центра от педикулеза. Последних можно определить не только по жилеткам с оранжевыми полосами, но и по отсутствию шапок.

Площадь палатки – 90 квадратных метров. За столами – человек сто, а то и больше. Люди на лавках сидят плотно – один к одному. Также они будут и спать. Ключевое слово здесь "тепло", а не "комфорт".

Возраст бездомных на глаз определить трудно. Такое ощущение, что он здесь один на всех. Но сориентироваться помогает журнал, в который девушка аккуратным и четким ученическим почерком заносит имена, фамилии, место и дату рождения всех новоприбывших. Попадаются парни 92-го года. Много родившихся в 80-е, киевским в основном за 60-т. Женщин немного, и почти все они в паре с кем-то.

Со стороны это напоминает собрание в деревне начала прошлого века, в которую приехали народники.
Лида, 1986 г.р., бездомная, жила на ж/д вокзале в Киеве около 4 лет.
Лида, 1986 г.р., бездомная, жила на ж/д вокзале в Киеве около 4 лет.
Сегодня они не умрут
По словам Евгения, за январь через пункт прошло почти 1700 человек. Было выпито 630 литров чая. И съедено 3200 порций еды. 42 человека уехало в приют "Дом Милосердия". В феврале произошел скачок: за 13 дней здесь побывало 3700 бездомных.

Расспрашиваю Евгения об обморожениях. Их много. Каждый день кого-то отвозят в больницу на ампутацию. Часто с гангреной. Первопричина не только холод, но ранее запущенные болезни. Плюс регулярное употребление настоек. Безобидная аптечная настойка – разрушает мозг и тело.

– Вот смотрите, если не боитесь.

Показывает на мобильном видео из приемного отделения хирургии.

– Этой женщине 46 лет. – Евгений оглядывает очередных гостей, заходящих с улицы и продолжает. – Она сидела у нас неделю. Мы ее отвезли на Красный хутор. Тут видите кровь идет – значит, живое там. Удастся пальцы спасти. Ей повезло.

Человека, которому не повезло, я увижу на следующий день. Ему 56, зовут Василий. Он будет сидеть на лавке в маске. С детским, не очень осмысленным взглядом и говорить: "До осені робив у монастирі – поїхав до мужика, а там і телефон остався, і всьо…" А через паузу тихо пожалуется: "Я взутися вже не можу".

В этот момент ему будут бинтами перевязывать ступни. Вернее, то, что от них осталось – два черных распухших обрубка, напоминающих стволы деревьев – из которых почему-то растет человек.

Потом Василий будет говорить: "Та не дойду я!" Имея ввиду больницу.

Евгений: "Дойдешь, я довезу. Надо держаться".

У Василия будет только один вариант – ампутация.

Каждый день Евгений ездит по маршруту: Дарница – "Красный хутор". Отвозит новых пациентов.

Он записывает видеоролики и выкладывает на своей странице в Фейсбуке. Многие ролики обозначены надписью "Детям не смотреть!!!" (читай – гангрена).

– Они ходят, под ботинками не видно этого.

– По запаху вычисляем, – деловито поддерживает разговор Люда.
Леонид Сушицкий 1942 г.р., бездомный. Пока мог плел рыбацкие сети прямо напротив ЦУМа в центре Киева и продавал их за копейки. С 2019 года живет в "Доме Милосердия".
Тайсон, он же Олег Кодаков, 1961 г. р., киевлянин. 25 лет без дома. Первая профессия ювелир, вторая – сварщик. Умер 24 февраля 2018 года.
(Фото слева) Леонид Сушицкий 1942 г.р., бездомный. Пока мог плел рыбацкие сети прямо напротив ЦУМа в центре Киева и продавал их за копейки. С 2019 года живет в "Доме Милосердия".
(Фото справа) Тайсон, он же Олег Кодаков, 1961 г. р., киевлянин. 25 лет без дома. Первая профессия ювелир, вторая – сварщик. Умер 24 февраля 2018 года.
Люде между сорока и пятьюдесятью. Она коротко острижена и миловидна. Одна из ее обязанностей – делать перевязки. Если не знать ее историю, можно подумать, что у нее есть опыт работы медсестрой. В лице нет ни намека на брезгливость. Скорее сосредоточенность хирурга на важном участке работы. Сейчас она волонтер. А четыре месяца назад жила на улице. Стаж – девять месяцев. Сама из Броваров. Работала продавцом. На вопрос, как попала на улицу, отвечает кратко: "Так сложилось". Ее ответ больше в неловкой улыбке, в каком-то воспоминании, о котором хочется забыть – тенью пробежавшем по лицу.

Спрашиваю:

– Вы же симпатичная женщина, вам не страшно было здесь находиться?

– Страшно, но особо выбора не было. Потом узнала про кормления. Потом – что есть возможность уйти с улицы. Изменить жизнь. Я к этому осознанно пришла.

Заканчивает свой рассказ неожиданно, словами:

– Иисус тоже был на дне.

Потом я узнаю, что у Люды есть взрослые дети, которые живут за границей. Что она не просила помощи у них, потому что потеряла телефон. Его потеря – это как потеря памяти.

По вечерам Люда стоит на раздаче супа.
Борис Николаевич, 1939 г.р. Передвигается в инвалидной коляске, живет на милостыню. Зимой сам себе вызывает скорую, его забирают в больницу, где он пережидает холода.
Борис Николаевич, 1939 г.р. Передвигается в инвалидной коляске, живет на милостыню. Зимой сам себе вызывает скорую, его забирают в больницу, где он пережидает холода.
Народ готовится к ужину. Евгений читает проповедь. Раскладывает будто кубики перед младенцами – почему так хорошо, а так плохо. Кто-то из зала поддакивает. Кто-то, опустив голову на руки, спит.

Я вижу лица очень уставших людей. Не сегодня, а вообще уставших. Уже очень давно. Люда наливает густой суп в большие пластиковые стаканы. Народ по очереди подходит и возвращается на места. Скоро можно будет поспать.

Для некоторых сон – роскошь. Как, например, для мужчины, у которого больные почки и которому волонтеры меняют памперсы. Его трудно определить в приют, потому что уход за ним нужен круглосуточный. Перед тем, как выйти из палатки, я оглядываюсь на него – он уже спит, положив по-детски выпуклый лоб на аккуратно сложенные руки. Я знаю, что сегодня он не умрет.

В конце спрашиваю у Евгения – чем помочь пункту обогрева.

Вот короткий список того, что нужно: каши, картошка, памперсы для взрослого, мази "Спасатель" и "Левомиколь", нательное белье, обувь больших размеров, носки – резинки лучше разрезать.
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Дата: 20.02.2021

Верстка: Анна Андреева


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