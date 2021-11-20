Вопреки всему. Хроника жизни и национального суицида глазами Леся Подервянского

В обычной жизни Подервянский не вульгарен. Он потомственный художник, который большую часть времени проводит в мастерской. Недавно он отпраздновал 69-й день рождения. Накануне в Dymchuk gallery состоялось открытие его новой выставки. Время от времени он участвует в концертах. Но по большей части избегает суеты, тусовок и даже соцсетей. Утверждает, что не пользуется компьютером. Хотя аккаунт в фейсбуке у него все же есть
.
Несмотря на загадочные отношения литератора с компьютером, один из его источников дохода – интернет-магазин с книгами и мерчами. В магазин можно позвонить по телефону, который обозначен на сайте, ответит человек, голос которого похож на голос Мытця, как его иногда называют фанаты. Но это не он.
К списку социальных ролей можно добавить еще одну – "немножко пророк". За полгода до Чернобыльской катастрофы он придумал постапокалиптическую "Казку про рєпку, або хулі не ясно?" Для тех, кто не в теме – все персонажи в этой пьесе мутанты. В этом, кажется, было что-то пророческое.
Он не вне политики. В 2016-м то ли в шутку, то ли всерьез предлагал
ввести в Конституцию понятие Майдан. Последний раз тревожно-пророческие нотки в его голосе прозвучали
накануне президентских выборов весной 2019-го: "Если народ выбирает шута главнокомандующим, он хочет, чтоб его победили, то есть не хочет существовать".
Сегодня Подервянский не столь категоричен. На вопрос Liga.net
, – в данный момент Украина отдаляется от коллективного суицида или приближаемся к нему, – он отвечает:
– Я тогда говорил совершенно конкретно, чем аукнется этот выбор. В нашей истории мы регулярно совершали подобные действия, но как-то всегда выкарабкивались. Переживем и это. Мы и не такое переваривали, Украина оказалась очень устойчивой страной. Это все хе*ня, но хе*ня, которая нас тормозит, конечно.
Кем считает себя сам Мытець? Его последняя книга
называется "Прогулянки забороненими садами Йомасали Хухіса з живописцем і майстром кунг-фу". В этом предложении, пожалуй, и заключается его самоидентификация. Писатель и вправду много лет занимается кунг-фу. А Йомасала Хухис – это придуманный персонаж, говоря языком Подервянского, "неземного походження істота, існуюча в підсвідомості".
Чтобы понять, в чем состоит жизненная философия Подервянского и как ему удается не заблудиться в запрещенных садах подсознания, имеет смысл заглянуть в его жизнь и творчество, начиная с детства.