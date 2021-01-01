Воснове искусства лежит импульс: неведомая мощная хрень внутри тебя требует реализации и не отпускает, пока не выйдет наружу. Это вообще не о деньгах. Скорее, о предназначении и возможности высказаться.
Сценарии и пьесы нуждаются в воплощении – и вот тут уже возникает вопрос о деньгах. Театр – дорогое удовольствие вроде большого тенниса. Кино – еще дороже. Кстати, я поддерживаю мысль, что хороший и плохой продукт требуют примерно одинакового количества ресурсов. Поэтому компромиссы бессмысленны: ты все равно потратишь уйму сил, так сделай хорошо.
Я пишу сценарии для сериального производства, это мое ремесло. Я вписываюсь в рамки формата – и получаю за это деньги. Это нормально. Вопрос, писала бы я для сериалов, если бы меня кормили театральные постановки? Возможно, но гораздо реже.
Самые легкие деньги всегда заработаны на хобби. В институте мне нравилось составлять кроссворды, и я удивилась, когда мне стали за это платить. Кроссворды печатали в одной харьковской газете, в студенческие времена это была существенная подработка.
Всегда приятно, когда платят театры: пока на это я рассчитывать не привыкла. Мою пьесу "Женщины и снайпер" в 2015-м отобрали для театрального проекта Wilder Osten. Ereignis Ukraine, поставили в Магдебургском театре, несколько раз показали. Я получила свой гонорар – кажется, около 350 евро. Тогда неожиданно для себя открыла, что тексты, которые ты делаешь не для денег, тоже могут монетизироваться. Кстати, перед этим была постановка пьесы "Белохалатность" в Черкасском театре, размер роялти составил что-то вроде 47 гривень.
По образованию я преподаватель русского языка и мировой литературы, английского языка.
Еще до поступления в институт я преподавала английский в сельской школе. Мне было 17, то есть, я была всего на год старше своих учеников. Тогда мне даже понравилось. Зато когда на пятом курсе института я работала в еще одном селе, директор заявила, что я "не справжня вчителька". Считаю, это комплимент. Самое лучшее в школе – это дети.
Мне было страшно, куда я пойду со своим педагогическим, филологическим образованием. Оказалось, торговля нас любит. Сразу по окончании вуза я занималась продажей профессиональной косметики для волос. Потом продавала керамическую плитку. Потом – сантехнику оптом. Когда же меня, наконец, уволили, подруга заявила: "Слушай, Киценко, ты собираешься до конца жизни торговать унитазами? Хотела писать – пиши". Так я попала в журналистику: Лена мне отдала колонку "Два мнения" в газете "Пятница". За год я сделала головокружительную карьеру и стала главным редактором журнала "Афиша.Харьков". Пахала, как сумасшедшая – что, впрочем, на тот момент не делало меня хорошим главредом. В 2007-м переехала в Киев, где работала редактором-журналистом в профессиональных изданиях и глянце.