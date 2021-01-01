Сейчас работаю журналистом. Самые легкие деньги, которые я заработал творчеством, – перевод пьесы Макдонаха. Не могу не писать. Я люблю работать со словами. Мне нравится их составлять. Деньги для меня не на первом месте. Никогда не пробовал издавать свою прозу. Не рассылаю свои тексты по издательствам, театрам, агентствам – не хочу.



Самая дорогая и безбашенная покупка? Я в ней сегодня щеголял. Это шортотрусы фирмы Puma, купил их два года назад. Такого рода одежда необходима нам, когда лето наступает, поэтому в холодный период ты забываешь о шортах. Для меня было шоком, когда мне жена сказала, что мы их вместе покупали и стоили они 800 гривень. Сейчас я бы никогда не купил эти трусы. Потому что у меня нет лишних денег. А в тот период мне выплатили гонорар за перевод и тогда же я получил наследство – 250 000 гривень. Так что в то время мне эти 800 гривень казались ерундой.



Я накупил рубашек, джинсов, мы с семьей ездили в Асканию-Нову, Одессу, ходили в оперу. Останавливались в лучших отелях и ни в чем себе не отказывали. Это было хорошее время. Я не экономлю, и если на меня внезапно сваливается крупная сумма, то считаю должным ее потратить в свое удовольствие.



Не хочу машину. Зачем? Даже, если бы у меня постоянно был хороший доход, я бы ее не купил. Квартира у меня трехкомнатная, от мамы досталась. Надо бы ее продать и купить двухкомнатную. К чему нам вдвоем с женой трехкомнатная? Тем более, коммуналка дорогая.



Переезжать из Херсона не собираюсь. Я люблю мой город таким, какой он есть, несмотря на то, что это так себе место.



Я всегда доволен тем, что есть. Воспринимаю все события, какими бы они ни были, спокойно. Это свойство характера, темперамента. И мне такая моя способность нравится. А так, чтобы я был недоволен всем? Наверное, это был краткий период в юности, связанный с влюбленностью. Когда я на первом курсе влюбился в одногруппницу и три месяца по ней страдал. И даже подумывать стал, как бы покончить с этой жизнью, раз я так несчастен.



Если у меня отнять умение писать, я буду менее доволен жизнью. Но я не могу это потерять. Разве что впаду в кому. Хочу ли я впечатать свое имя в вечность? – Нет.