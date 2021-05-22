Чувство бездны. Что заставило режиссерку Марысю Никитюк снимать фильм о раке

– Она скрывала, что больна, – рассказывает Марыся. – Сгорела за две недели, и для меня это было очень болезненно. Я была у нее на приеме, а через две недели сидела дома, скролила Фейсбук и тут появляется в черной рамочке моя психолог, с которой я общалась семь лет. И дочка ее пишет – через два дня прощание. Меня поплавило в говно.



– Как думаешь, почему, когда человек для тебя неожиданно умирает, появляется чувство вины? У тебя оно было?



– Да. У меня первая мысль возникла – что мы, клиенты, ее добили. Она была крутым профессионалом и человеком большого сердца. Поэтому после ее смерти так много людей и пришло попрощаться. У меня с ней были моменты на последних сеансах, когда я ей что-то говорила, а у нее слезы появлялись– я думала, может, ей меня жаль, человек не в ресурсе. Я не знала, что она больна. Более того, она покашливала, она очень похудела, а я думала – ой, как хорошо похудела, человек на диете. Такое…



– Если бы ты успела сказать ей что-то важное, чувство вины было бы меньше?



– Проблема в том, что у меня с этим как раз очень хорошо. Мои друзья, которые тоже к ней приходили как к психологу, соблюдали профессиональную дистанцию. А я ее через три года перешагнула – обнималась с ней, писала каждый день, звонила, и когда за границей была тоже. Она была моей опорой, несущей стеной. Мне друзья говорили: "Это непрофессионально, тебе надо поменять психолога". – Да, непрофессионально, возможно, нужно поменять психолога, но мне было хорошо с ней, я ее любила и мне пофиг, профессионально это обниматься со своим психологом или нет.



На протяжении семи лет я разговаривала с этим человеком. И вдруг ее больше нет… Я выходила на улицу, бродила, вела с ней бесконечный внутренний диалог, а однажды утром обнаружила себя у разрушенного дома. Как я там оказалась, я не помнила. При этом я не пила ничего, не принимала… Я поняла, что со мной что-то не то происходит. Я не могу прожить эту смерть…



Из состояния тоски и тревоги Марысе помог выйти проект "Я, Ніна", вернее люди с онкодиагнозом, которые стали прототипами героев будущего фильма. Но обо всем по порядку.