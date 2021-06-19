Возвращение из ада. Как философия помогала пережить пытки писателю Станиславу Асееву

– Почему вы поступили на философский факультет?



– Я еще в 11 классе поехал на олимпиаду по истории, которая проводилась в этом университете, и занял там первое место. А тот, кто занимает первое место, имеет право поступать на бюджет без экзаменов. В общем-то, я и так собирался выбирать гуманитарное направление... Остановился на факультете философии и религиоведения.



Студенту Асееву философия показалась очень непрактичной наукой:



– У меня был преподаватель Белокобыльский Александр Владимирович (он, кстати, тоже выехал из Донецка). До войны мы с ним постоянно спорили. Я ему говорил: "Вы нам уже три года морочите голову, а где же мы все будем работать? Я вообще не понимаю, зачем я сюда поступил". – Он: "Тогда вы не понимаете, что такое философия. Потому что философия может так прямо и не имеет никакого прикладного приложения, но она – это все, что есть в жизни. Вы еще это поймете". И действительно, в подвале, единственное, что осталось – это вопросы, которые мы обсуждали пять с половиной лет на факультете. Только тогда все это казалось оторванной от жизни теорией – гносеология, Аристотель, Гегель... А в подвале надо было ответить на эти вопросы практически, понять, во что ты на самом деле веришь.



– В книге вы пишете: "Война лишь стала мостом из детских ландшафтов в пейзаж настоящего..." У вас было предчувствие войны?



– Нет. Я даже представить не мог, что на этой территории возможна война. Настолько узким был промежуток времени между 2012 годом, когда я еще учился в магистратуре и ходил с папочкой по донецким улицам, и 2014-м, когда по этим же улицам проехали первые танки. Это казалось абсолютным сюрреализмом, даже когда в Донецке уже валялись трупы. Хорошо помню, как мне мой бывший одногруппник в 2014-м скинул видео трупов и спросил: "Ты веришь, что это не постановка? Может, людей просто облили кетчупом и слили в сеть для пропаганды?" И я подумал, что да, может быть, потому что невозможно, чтобы в Донецке уже были убитые… Не то что предчувствия войны не было, даже осознания ее, когда она уже шла.



– Откуда у вас возник образ бетона при описании депрессивного состояния?



– Это мое ощущение от той жизни, которую я помню в микрорайоне Зеленый. Бетонные джунгли из девятиэтажек и недостроенное шестнадцатиэтажное здание, по которому мы с друзьями бегали в детстве. Рядом был наполовину заброшенный завод железобетонных изделий – еще одно место, где мы гуляли. Все, что нас окружало, – это недостроенные железобетонные конструкции, в которых я и оказался в той же Изоляции. Окружающая архитектура влияет на человека. Людям, выросшим в разных городах, скажем, в Праге и в Макеевке – сложно друг друга понять. И не только потому, что Макеевка – это Украина, шахтерский городок, а Прага – центр Европы. На мышление влияет серость, которую ты видишь вокруг себя каждый день. Я видел, как это проявляется в тех, кто работал на тяжелых производствах. После магистратуры я зарабатывал погрузкой вагонов, бревен. Люди, которые меня окружали, живя в этой серости, и образ жизни вели такой же серый. При том, что некоторые из них очень хорошо зарабатывали по меркам региона. Но все эти деньги уходили на то, чтобы напиться и не помнить, что ты завтра снова придешь грузить вагоны.



– Человек из Праги может понять человека с Донбасса?



– Не думаю. Обратный опыт возможен. Я могу его понять, он меня – нет.