“Врачей нельзя доводить до ручки”. Почему медики не получают ковидные компенсации

Галина Радловская все еще ждет свою компенсацию. Пока МСЭК не признает ее коронавирус профессиональным заболеванием, о выплате речь не идет. Сначала медсестре говорили, что на рассмотрение документов в Киеве уйдет неделя, теперь – что придется ждать два месяца.



Недавно Галина была на компьютерной томографии легких. Она показала, что правое легкое начало немного восстанавливаться, а левое так и осталось полностью пораженным. Галина и сама это чувствует. Женщина спит только на левом боку, а как только ложится на правый – начинает задыхаться. Даже лежа на левом боку, Галина по ночам включает кислородный концентратор. Скорее всего, так будет всю жизнь.



После того, как семья Гайды получила компенсацию, Игорь поставил памятник отцу на кладбище, выплатил кредит за дом, который тот купил незадолго до смерти, и начал делать там ремонт. Гайда-старший планировал сам потихоньку заниматься этим до пенсии – еще как минимум семь лет. А потом переехать туда вместе с женой. Теперь в новом доме будет жить их дочь.



Для Игоря Гайды история с компенсациями все равно не закончена. Сейчас он отдыхает, а осенью собирается снова идти в суд – защищать честь и достоинство семьи от нападок Фонда соцстраха во время предыдущего процесса. Игорь говорит, что его довели до отчаяния, и он не успокоится, пока не добьется публичных извинений.



– Чиновники не понимают, что с врачами ссориться нельзя. Сегодня они хамят мне в суде, а завтра попадут ко мне на хирургический стол, – говорит Гайда.



Он рассказывает, как несколько лет назад во время его дежурства в больнице скорая привезла парня с ножевым ранением. Гайда узнал пациента: в студенческие годы этот парень ни за что избил его на улице.



– А теперь у него задница порезанная, и он у меня на столе. Шью я ему эту задницу под местным наркозом и говорю: “А помнишь, Паша, 2007 год? Тогда ты меня побил просто так, а теперь я тебе задницу зашиваю”. Врачей доводить до ручки нельзя. Никому не советую.