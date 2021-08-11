“Врачей нельзя доводить до ручки”. Почему медики не получают ковидные компенсации

Медсестра Галина Радловская из села Швейков Тернопольской области переболела коронавирусом весной 2020 года. У нее была двусторонняя пневмония, легкие поражены практически полностью. Галина полторы недели пролежала в реанимации на ИВЛ, а всего в больнице провела почти два месяца. Чтобы Радловскую выписали из больницы, ее семья купила кислородный концентратор – без него она не могла дышать.
Медсестре дали вторую группу инвалидности, и ей пришлось уволиться с работы. Галина почти год боялась выходить из дома и общаться с людьми, чтобы не заразиться снова, постоянно плакала. Как только начинала делать по дому хоть что-то – сразу задыхалась и сильно уставала. Чтобы выйти из дома хотя бы во двор, она просила мужа спускать по ступенькам 20-килограммовый концентратор, а для того, чтобы ездить в Тернополь оформлять документы по инвалидности, пришлось купить еще и электрогенератор.
Галина работала медсестрой в больнице в пгт Монастыриски (Тернопольская область). В марте-апреле 2020 года оно стало
эпицентром коронавируса в Украине, больница была переполнена, а у медиков сначала даже не было средств защиты. Несмотря на это, расследование о том, где и когда Галина заразилась коронавирусом, длилось около года. В конце февраля 2021 года комиссия постановила: Радловская заразилась на работе. Но положенной ей выплаты в 650 000 грн все еще нет.
– В моих документах об инвалидности не написано, что у меня профессиональное заболевание. Хотя в заключении о расследовании – написано, – рассказывает Галина. – Я специально поехала в Тернополь, взяла справку у профпатолога, пошла в областную комиссию по инвалидности (МСЭК), чтобы они написали, что у меня профессиональное заболевание. Но они то ли боятся, то ли не знают, что делать, поэтому отправили мои документы в Киев. Сказали подождать неделю. Я жду.
Галина говорит, что не решится второй раз ехать в Тернополь. Несмотря на кислородный концентратор, который они с мужем взяли с собой, она тяжело перенесла дорогу – постоянно задыхалась, приходилось часто и надолго останавливаться, у Галины кружилась голова, и она думала, что не доедет.