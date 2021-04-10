Над фильмом работали. Как фестиваль Docudays UA прошел онлайн. Спойлер: отлично

– Почему “Земля Ивана” победила?



– Это тот случай, когда есть баланс между формой и содержанием. Андрей Лисецкий – талантливый и опытный оператор, поэтому фильм получился очень красивый и атмосферный. С другой стороны – ясность и целостность. Это портрет народного художника Ивана Приходько, живущего в абсолютной гармонии с природой и своим любимым делом. Он живет в обычной хате где-то под аэропортом Борисполь, рисует наивные, но чудесные картины, мастерит деревянные игрушки, готовит еду в печи и скорее похож на дида Панаса из программы “На добраніч, діти”, чем на современного пенсионера, знающего, что почем и кто за кого. Его бытом можно любоваться бесконечно. Но режиссер, мне хотелось бы думать, из лучших побуждений, решает устроить судьбу художника и познакомить его с миром современного искусства. Вот это столкновение модерной культуры и архаики, городского и буколического становится ключевым в фильме. При этом после просмотра сложно избавиться от навязчивого вопроса: счастлив ли ты, городской житель, в этом стремительном мире? Особенно, если этот мир парализован эпидемией и локдаунами. Пожалуй, этот и есть тот универсальный уровень, к которому пробился фильм, не утратив своей культурной аутентичности.



Ольга Бирзул рассказывает, что в этом году в конкурсную программу Docudays UA попало пять фильмов, принимавших участие в разных проектах Украинского института. Большинство этих фильмов получили на кинофестивале призы. В частности, “Соль из Бонневиля” также отметило своим призом Студенческое жюри. Это история про двух азартных байкеров, решивших принять участие в ежегодном мотоциклетном соревновании на Бонневильском озере в американском штате Юта. Туда со всего мира съезжаются кастомные мотоциклы. Украинская команда готовит к соревнованию старый добрый ИЖ. А у режиссера в итоге получается роуд-муви не столько про спорт, сколько про дружбу.