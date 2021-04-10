Над фильмом работали. Как фестиваль Docudays UA прошел онлайн. Спойлер: отлично

Сурма – самоучка, освоивший программы для 3D-анимации с нуля. Анатолий из Теофиполя, поселка городского типа в Хмельницкой области. Работал железнодорожным рабочим, получил травму. Работать по специальности больше не смог. Стал рисовать мультфильмы на компьютере.
Его сюжеты – интерпретация событий, происходящих в поселке, отклик на политические темы, а также очень своеобразные ремейки народных сказок. Его анимационный мир стерилен, как мир в пьесах Беккета, и рифмуется с реальностью столь же плотно, как маска на лице каждого входящего в супермаркет.
После просмотра десятого мультфильма вдруг понимаешь, что уже не важно, о чем снимает Сурма. Важно – как. Это гармония за гранью всего. Андеграунд, острая потребность в котором возникает в такие переломные моменты, как пандемия.
То, что Анатолий попал на фестиваль, – заслуга организаторов. Они увидели его мульты в интернете, оценили, съездили в гости и даже сняли о нем шестиминутный фильм
. Мультфильмы – то, чем он спасается.