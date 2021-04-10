ИСТОРИИ
Над фильмом работали. Как фестиваль Docudays UA прошел онлайн. Спойлер: отлично
Автор: Оксана Савченко
ИСТОРИИ
Над фильмом работали. Как фестиваль Docudays UA прошел онлайн. Спойлер: отлично

Автор: Оксана Савченко
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Docudays UA
Укр
В конце марта-начале апреля состоялся международный фестиваль документального кино о правах человека – Docudays UA. Мероприятие оказалось успешным по многим причинам, но главный успех, пожалуй, в том, что фестиваль нашел свой способ выжить – несмотря на локдаун. Вот уже два года он проходит в онлайн-режиме.

Первый раз это было похоже на чудо, второй – на проверенный временем маркетинговый ход. Такой формат не только не снизил интерес зрителя к новинкам документального кино, но и расширил его аудиторию. Как все это происходило?

Офлайн + онлайн = выживание
"С одной стороны, это немного грустно, – говорит директорка коммуникационного департамента фестиваля Дарья Аверченко (на фото справа), – мы помним офлайновый фестиваль: гостей, встречи, полные кинозалы. Все это со временем должно вернуться в нашу жизнь. С другой стороны, от онлайна никуда уже не деться. У нас всегда была платформа Docuspace (онлайн-кинотеатр). Мы постоянно ее развивали, но вывести онлайн-кинотеатр на новый уровень удалось только сейчас".

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Docudays UA

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Офлайн + онлайн = выживание
"С одной стороны, это немного грустно, – говорит директорка коммуникационного департамента фестиваля Дарья Аверченко (на фото внизу), – мы помним офлайновый фестиваль: гостей, встречи, полные кинозалы. Все это со временем должно вернуться в нашу жизнь. С другой стороны, от онлайна никуда уже не деться. У нас всегда была платформа Docuspace (онлайн-кинотеатр). Мы постоянно ее развивали, но вывести онлайн-кинотеатр на новый уровень удалось только сейчас".

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Docudays UA

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Просмотр фильмов в онлайне платный, стоимость билета – 50 грн. Все деньги получает автор фильма. Такой формат, по словам Аверченко, помог расширить аудиторию, привлечь региональных участников. За неделю в онлайне было показано 105 фильмов, состоялось 30 виртуальных мероприятий, прошло 249 встреч между иностранными и украинскими документалистами. Обошелся фестиваль в 14 млн грн. Каждый победитель получил денежный приз в $1000.

С каждым годом украинское документальное кино становится интереснее. И один из основных факторов развития документалистики – Docudays UA. Это место встречи иностранных специалистов и украинских, здесь проходит много событий, которые помогают фильмам состояться: тренинги, питчинги, встречи с продюсерами. На мероприятии можно не только познакомиться с правильными людьми, но и побороться за финансирование.

В украинских реалиях это особенно важно. Документалисту снять картину за деньги, которые выделяет Госкино, часто невозможно. Для справки – на короткий игровой дебют выделяется 1,5 млн грн, на документальный полный метр могут дать столько же. При этом короткий метр иногда снимается за неделю. А вот на создание хорошей документальной ленты уходит несколько лет.

Все это время документалистам надо на что-то жить. Халтура на дополнительных проектах, рекламе или сериалах (которую, поди, еще получи) – всегда в минус делу жизни. Так что документалист, чтобы не съехать со своей картины, вынужден где-то искать дополнительные ресурсы. Например – на Docudays UA. Чтобы потом не стыдно было показать свои достижения, опять же, на Docudays UA.
Новое имя
У Docudays UA есть фишка – каждый год он сотрудничает с новым художником, который разрабатывает айдентику фестиваля. В этом году выбор попал в десятку. Анимационная заставка стала открытием для широкой публики самобытного аниматора Анатолия Сурмы.
Новое имя
У Docudays UA есть фишка – каждый год он сотрудничает с новым художником, который разрабатывает айдентику фестиваля. В этом году выбор попал в десятку. Анимационная заставка стала открытием для широкой публики самобытного аниматора Анатолия Сурмы.
Сурма – самоучка, освоивший программы для 3D-анимации с нуля. Анатолий из Теофиполя, поселка городского типа в Хмельницкой области. Работал железнодорожным рабочим, получил травму. Работать по специальности больше не смог. Стал рисовать мультфильмы на компьютере.

Его сюжеты – интерпретация событий, происходящих в поселке, отклик на политические темы, а также очень своеобразные ремейки народных сказок. Его анимационный мир стерилен, как мир в пьесах Беккета, и рифмуется с реальностью столь же плотно, как маска на лице каждого входящего в супермаркет.

После просмотра десятого мультфильма вдруг понимаешь, что уже не важно, о чем снимает Сурма. Важно – как. Это гармония за гранью всего. Андеграунд, острая потребность в котором возникает в такие переломные моменты, как пандемия.

То, что Анатолий попал на фестиваль, – заслуга организаторов. Они увидели его мульты в интернете, оценили, съездили в гости и даже сняли о нем шестиминутный фильм. Мультфильмы – то, чем он спасается.
При личной встрече с Дарьей Аверченко первый вопрос – о Сурме. Как его восприняла аудитория фестиваля?

– Многие думали, что Сурма – это творческий псевдоним и на самом деле он – столичный медиа-художник, – улыбается Дарья.

И добавляет, что художник очень хотел приехать на фестиваль, но организаторы не рискнули приглашать его в “красную зону”, в которой сейчас находится Киев.

Зрительский фидбек – не менее важная составляющая, чем само произведение. В этом году организаторы придумали замену такому общению – каждый желающий мог задать свой вопрос режиссеру, записав видеообращение прямо на страничке фильма. Но, даже просматривая, как зрители общаются с режиссерами, не покидало ощущение, что ты находишься в одном из мультфильмов Сурмы, в котором персонажи будто отыгрывают в сотый раз когда-то написанный сюжет. В котором в своей особенной манере художник произносит: “Автор Анатолий Сурма. Мультфильм”.
Национальный срез – 2021
Национальный конкурс в рамках фестиваля появился в 2016 году. Сначала в нем принимали участие только короткометражные украинские работы, но со временем он перерос в полноценный конкурс полнометражных фильмов. В этом году оказалось пять достойных работ, плюс короткие метры.


Национальный срез – 2021
Национальный конкурс в рамках фестиваля появился в 2016 году. Сначала в нем принимали участие только короткометражные украинские работы, но со временем он перерос в полноценный конкурс полнометражных фильмов. В этом году оказалось пять достойных работ, плюс короткие метры.


С украинской стороны в жюри была Ольга Бирзул – культурная менеджерка и кураторка кинопрограмм, а также руководитель направления кино в Украинском институте. По ее оценке, отобранные для конкурса работы – свидетельство стремительного роста украинской документалистики: ни одного проходного фильма.

Эти ленты в свое время выиграли госфинансирование и хорошо прокачались на международных площадках – принимали участие в зарубежных питчингах, их создателей консультировали иностранные эксперты.

– У меня были потрясающие коллеги (речь о других членах жюри. – Ред.), – рассказывает Ольга. – Мирося Ватаманюк – старшая программерка Канадского международного кинофестиваля в Торонто Hot Docs (самый крупный фестиваль документального кино в Северной Америке. – Ред.) и Майкл Сичински – американский писатель и критик из Хьюстона.
Весь украинский конкурс можно хоть сейчас брать и показывать в эфире какого-нибудь национального канала. Было бы желание.
Ольга Бирзул
Весь украинский конкурс можно хоть сейчас брать и показывать в эфире какого-нибудь национального канала. Было бы желание.
Ольга Бирзул
Делиться впечатлениями о прошедшем мероприятии Ольга Бирзул может бесконечно:

– Помимо оценки художественной ценности фильмов у меня была возможность обсудить напрямую с моими иностранными коллегами потенциал наших фильмов для показа заграницей. Здесь в Украине мы часто смотрим на кино с замыленной оптикой и считываем некоторые месседжи без дополнительного пояснения. Взгляд извне помогает распознать кривизну наших линз и критически отнестись к материалу, прощупать фильм на предмет ясности и содержательности. В этом году так получилось, что все пять конкурсных фильмов сделаны по классической портретной формуле, но при этом касаются совершенно разных сторон украинской действительности. Честно говоря, я и сама не ожидала, что “Земля Ивана” Андрея Лисецкого (Главный приз конкурса Docu/Украина) и “Соль из Бонневиля” Семена Мозгового (особое упоминание жюри Docu/Украина) будут в топе у нас троих. Но я не устаю повторять, что попадание в официальную селекцию фестиваля – уже победа. Весь украинский конкурс можно хоть сейчас брать и показывать в эфире какого-нибудь национального канала. Было бы желание.
Кадр из фильма “Земля Ивана”. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Docudays UA
– Почему “Земля Ивана” победила?

– Это тот случай, когда есть баланс между формой и содержанием. Андрей Лисецкий – талантливый и опытный оператор, поэтому фильм получился очень красивый и атмосферный. С другой стороны – ясность и целостность. Это портрет народного художника Ивана Приходько, живущего в абсолютной гармонии с природой и своим любимым делом. Он живет в обычной хате где-то под аэропортом Борисполь, рисует наивные, но чудесные картины, мастерит деревянные игрушки, готовит еду в печи и скорее похож на дида Панаса из программы “На добраніч, діти”, чем на современного пенсионера, знающего, что почем и кто за кого. Его бытом можно любоваться бесконечно. Но режиссер, мне хотелось бы думать, из лучших побуждений, решает устроить судьбу художника и познакомить его с миром современного искусства. Вот это столкновение модерной культуры и архаики, городского и буколического становится ключевым в фильме. При этом после просмотра сложно избавиться от навязчивого вопроса: счастлив ли ты, городской житель, в этом стремительном мире? Особенно, если этот мир парализован эпидемией и локдаунами. Пожалуй, этот и есть тот универсальный уровень, к которому пробился фильм, не утратив своей культурной аутентичности.

Ольга Бирзул рассказывает, что в этом году в конкурсную программу Docudays UA попало пять фильмов, принимавших участие в разных проектах Украинского института. Большинство этих фильмов получили на кинофестивале призы. В частности, “Соль из Бонневиля” также отметило своим призом Студенческое жюри. Это история про двух азартных байкеров, решивших принять участие в ежегодном мотоциклетном соревновании на Бонневильском озере в американском штате Юта. Туда со всего мира съезжаются кастомные мотоциклы. Украинская команда готовит к соревнованию старый добрый ИЖ. А у режиссера в итоге получается роуд-муви не столько про спорт, сколько про дружбу.
Кадр из фильма “Соль из Бонневиля”. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Docudays UA
В прошлом году “Соль”, будучи на финальной стадии производства, принимала участие в Ukrainian Doc Preview, шоу-кейсе украинских документальных проектов для международных экспертов, организованном совместно Docudays UA и Украинским институтом. Цель шоу-кейса – эффективный международный нетворкинг, позволяющий документалистам интегрироваться в профессиональное международное сообщество и находить партнеров в виде продюсеров, сейлз-агентов, дистрибьюторов, а также презентовать свои будущие фильмы перед отборщиками международных фестивалей. Шоу-кейс не только дает проектам-участникам доступ к ключевым игрокам документальной киноиндустрии, но и повышает видимость украинского кино на международной арене. Ежегодно в мире снимаются сотни документальных фильмов. Конкуренция – серьезная.
И снова о деньгах
Docudays UA – это не только праздничное мероприятие. Одна из его программ – это, например, работа в колониях. Сотрудники фестиваля организовывают там киноклубы, проводят дискуссии с заключенными после просмотров документалок. Эти показы проходят в рамках проектов Мандривного Docudays UA и DOCU/Клубов. Клубы работают в течение года. А Мандривный путешествует по регионам с октября до конца декабря.
И снова о деньгах
Docudays UA – это не только праздничное мероприятие. Одна из его программ – это, например, работа в колониях. Сотрудники фестиваля организовывают там киноклубы, проводят дискуссии с заключенными после просмотров документалок. Эти показы проходят в рамках проектов Мандривного Docudays UA и DOCU/Клубов. Клубы работают в течение года. А Мандривный путешествует по регионам с октября до конца декабря.
Также встречи проводятся в регионах. Фильмы показывают в городских библиотеках, сельских клубах. Организаторы объясняют местным адептам документалистики, как показывать кино, каким проектором, дают деньги на оборудование такого клуба. Для привлечения широкой аудитории приглашают местных селебрити и активистов.

На все это нужны деньги. Несмотря на то, что просмотры в онлайн-кинотеатре платные, собранные средства не могут покрыть столь масштабные проекты. Еще есть благотворительная помощь. Но большинство замыслов удается реализовать, потому что фестиваль активно сотрудничает с посольством Швеции и является грантополучателем программы SIDA.

– У нас благотворителей целый список, но в основном благодаря поддержке посольства мы в этом году снова провели мероприятие онлайн, – объясняет Дарья Аверченко. – Для того, чтобы получить грант – надо стратегически планироваться. Хорошо проходить аудиты. Предоставлять такой план развития, который бы наши шведские доноры приняли и утвердили.

Общий знаменатель: секрет успеха фестиваля в честности. Перед зрителями, киноиндустрией и финансовыми донорами. Такое вот честное кино.

﻿Posts scriptum. Во время локдауна Docudays UA на сайте в режиме онлайн запустил показ фильмов-победителей, который продлится до 23 апреля.
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Дата: 10.04.2021
Верстка: Анна Андреева

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