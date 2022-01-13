Когда подростки режут руки. Как Катерина Горностай снимала фильм "Стоп-Земля"

После окончания биологического факультета Катерина Горностай поступила в ту же Могилянку на магистратуру журналистики. Во время учебы поняла, что больше интересуется кино. Нашла по интернету Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова в Москве. Поступила. Училась в 2012-2013 годах.
Во время учебы работала монтажером на проекте "Реальность" Павла Костомарова и Александра Расторгуева. Некоторых ее учителей уже нет в живых. В 2018-м умер идеолог движения "Новая драма" Михаил Угаров. В том же году был убит российский режиссер-документалист Александр Расторгуев. Он погиб вместе с коллегами в Центральноафриканской республике, где снимал фильм о деятельности "Группы Вагнера".
Когда началась Революция достоинства, Горностай вернулась в Киев и принялась снимать Майдан. В 2014 году в сети были опубликованы ее "Письма с площади
", которые во время революции она писала подруге. Письма – как свидетельства событий. Ее учитель Марина Разбежкина о такого рода корреспонденции говорила: "Найденная во время съемок пачка писем с фронта объяснила мне про войну гораздо больше, чем все книги о ней же". Катины письма тоже могут объяснить о Майдане больше, чем книги.
В одном из писем было о том, о чем трудно сказать словами, потому что любые слова окажутся неточны. А у нее получилось, когда она рассказала о родном деде:
"И когда я легла назад в кровать – почувствовала на миг странную штуку. Но такую страшную. Я почувствовала деда. Как он сидит там. Видит темноту, слушает радио "Эра" или "Проминь". И как страшно ему, когда никого в квартире нет и включено радио. Когда мама на работе, Максим в школе, а мы с Димой неизвестно где (муж Катерины Горностай. – Ред.). А может и там, где корреспондент из радиопередачи сейчас и где этот железный грохот. И это бессилие. Еще глубже, чем то, в котором я".
Я расспрашиваю про деда. Выясняется, что он был агрономом. Умер в 2019 году, не дожив до 91 года. Вырос на Житомирщине, пережил голод, войну.
– Он застал Майдан уже будучи почти слепым, – говорит Катя. – Как раз сразу после Майдана, в 2014 году, мы вместе с ним переехали в дом под Киевом, который он никогда не видел. Новое место, которое дед осваивал только на ощупь. Там же он переживал войну (речь о войне на Донбассе. – Ред.). Я очень хорошо помню момент, как он сидит на диване и слушает по радио новости. Было 27 февраля, когда шло заседание совета в Москве, на котором что-то решалось по поводу ввода войск в Крым. 1 марта ввели войска. Это был страшный момент. Помню, как дед сидел и слушал, лицо у него становилось абсолютно потерянное и сосредоточенно-агрессивное. Когда был Майдан, он очень переживал из-за нас и прямо не мог лечь спать, пока мы с Димой не вернемся домой. Иногда это было допоздна. Иногда совсем допоздна. И для него это было психологически очень тяжело. Я знаю, как это – потому что, когда ты сидишь, смотришь стрим и знаешь, что там твои близкие люди, ты места себе не находишь.