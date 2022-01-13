Когда подростки режут руки. Как Катерина Горностай снимала фильм "Стоп-Земля"

Одним из преподавателей Катерины был, как уже говорилось, российский режиссер и драматург Михаил Угаров – идеолог движения "Новой драмы" и создатель Театра.doc (оппозиционный российский театр. – Ред.). В современной "Новой драме" работает негласное правило – для того, чтобы написать стоящую пьесу, надо не побояться снять с себя трусы (в метафорическом смысле). Не побояться рассказать о себе правду себе же – даже если она уродлива и сочится гноем. И самое тяжелое: надо не бояться выставить то, что получилось, на люди. Именно этому можно было научиться на лекциях Угарова.



– Покойный Михаил Угаров был специфическим человеком. Он вас не бесил?



– Не то чтобы бесил… Он меня раздражал тем, что я отчаянно пыталась ему понравиться. И этот процесс длился полгода, наверное. Он отчаянно меня не замечал. У него сформировался пул из десяти людей, которые всегда читали свои произведения. А на его предмете мы писали очень автобиографические тексты. Очень душевыворотные. Это был важный момент. Написать текст на своем очень болезненном материале. И на этом ты мог почувствовать причинно-следственные связи, которые важны для изучения драматургии. Мы же потом обсуждали эти тексты с чисто драматургической точки зрения. В этом и была вся прелесть. Ты мог написать самое гнусное о себе, но при этом-то разбирали драматургию, а не тебя.



– Что это дает?



– Во-первых, учит не осуждать себя, не осуждать другого, который тоже гнусные вещи делал. Во-вторых, не осуждать твоего будущего героя документального фильма, который может оказаться кем угодно. Упражнения Угарова сплотили нашу группу. Ты же слушал все эти истории. Ты всем сопереживал. Ты понимал, что ты со своим ужасным опытом, который тебя травмировал, не один. И если до этого ты был суперодиноким, то теперь понял, что все одиноки. И вот ты уже сочувственно это воспринимаешь, но спокойнее. Взращивается внутренний наблюдатель – субличность, которая отделяется от тебя и говорит: "Это очень больно, сочувствую, но как же красиво в плане драматургии".



Во время учебы Горностай сняла документальную курсовую работу "Между нами". Это очень личная история любви. В которой камера так близко приближается к героям, что можно почувствовать биение сердца автора. И услышать сквозь бытовуху и мелькание кадров глухой крик человека, оказавшегося на распутье. В этом кино столько сокровенного, что про Катю понимаешь главное – она человек настолько смелый, что не врет себе.



Признаюсь, что мне бы такое кино о себе зрителям было бы показывать страшно. Спрашиваю, боялась ли премьеры Катя. Она отвечает сразу, без паузы:



– Страшно и травматично. Поэтому "Между нами" нет в сети. Я так и не смогла – как автор – отделиться от себя – как от персонажа. Ситуация у меня была тяжелой, из-за нее я в Москву и уехала учиться. Мне этот фильм и сейчас сложно даже на компьютере пересматривать.