И никакой замминистра иностранных дел тут ничего сделать, конечно же, не мог. К слову, у других жертв банды тоже были связи. Например, у семьи валютчика Селеверстова обнаружились родственники и знакомые в МВД и СБУ. Но это не спасло ему жизнь и не повлияло на ход следствия. Что же тогда помогло раскрыть дело Гельфанда?



Случай. У начальника бандитского отдела Сергея Хамулы были свои странности, раздражавшие подчиненных. Например: инженер по первому образованию Хамула на больших листах ватмана чертил схемы: в разноцветные прямоугольники он вклеивал фотографии фигурантов уголовных дел, вписывал данные, соединял прямоугольники стрелочками... Вторая странность: проводил субботники, во время которых немного злые оперативники мыли полы, окна, убирали на столах.



В последнюю субботу марта 2001 года в отделе УБОП состоялся субботник с участием всего личного состава. Сотрудники пытались побыстрее закончить влажную уборку, чтобы перейти к более подходящему для выходного дня занятию. Краем глаза оперативник Виктор Герасимов подыскивал скатерть для импровизированного застолья.



В этот момент из своего кабинета вынырнул коллега – Александр Полубейник с огромным листом ватмана... История умалчивает о том, успели ли милиционеры расставить на ватмане стаканчики и разложить бутерброды. Важно другое: Герасимов увидел вклеенную фотографию Гайдая и вспомнил, где он впервые пересекся с этим человеком.



Гайдай был частым гостем на Старовокзальной,12 , то есть в отделе УБОП Радянского района. Заходил то ли в гости, то ли по делу к Гончарову. В том же отделе под руководством Гончарова, напомним, работал Герасимов. И вот теперь, разглядывая прямоугольники и стрелочки на схеме, посвященной убийству Гельфанда, Герасимов впервые предположил причастность Гончарова к убийству бизнесмена. В памяти Герасимова всплыли и другие гости Гончарова...



В УБОП бытовало неписанное правило: в чужие дела не лезть, лишних вопросов не задавать. В тот раз Герасимов его нарушил, поделившись своими соображениями с Хомулой. Беседа длилась долго. Закончилась поздно вечером в Макдональдсе на Московской площади (сейчас Демеевская). Тогда же был разработан первый план: пользуясь старым знакомством, Герасимов должен был встретиться с Гончаровым и обсудить возможность похищения некоего "жирного кота".



Тут надо сказать, что после своего ухода из отдела в Радянском районе, Герасимов изредка поддерживал отношения с Гончаровым, которые можно назвать приятельскими. В своих воспоминаниях Герасимов пишет, что пару раз Гончаров предлагал ему подработку – как бы коллектором. Надо было какому-то должнику предъявить служебное удостоверение и сопроводить в машину к Гончарову. Отподработки Герасимов отказывался, и потом вспоминал о ней с брезгливостью.