При задержании у Гончарова изъяли $700 и толстую записную книжку. Это были, напомним, времена, когда мобильная связь еще не стала частью повседневности и многие носили с собой блокноты с номерами телефонов. С книжкой Гончарова связано множество тайн. Благодаря ей оперативники, например, узнали, что оборотень брал на карандаш тех, кто мог повлиять на расследование убийств.
Гончаров записывал не только номера, но и анкетные данные отдельных абонентов. Список был пестрым. В нем фигурировали чиновники, офицеры МВД и журналисты. Был в этом списке и один из бывших начальников Гончарова – Валерий Кур. В записях значился также журналист Дмитрий Гордон
. Позднее этот список интерпретировался как перечень "кандидатов на смерть". Тайну своего блокнота Гончаров так никогда и не открыл.
Пока развивались все эти события, спешно уволился из органов, не доработав год до пенсии, подполковник Лысенко. И отправился на лечение в психиатрическую больницу имени Павлова. Но от ареста его это не спасло.
А затем, отбыв наказание за мошенничество в Германии, в Украину вернулся Юрий Нестеров. Последний подписал явку с повинной. Как уже говорилось, считается, что Нестеров был ключевым свидетелем, благодаря показаниям которого и стало возможным само следствие. Это не совсем так.
К моменту выхода на сцену Нестерова банда была фактически ликвидирована, а основные ее члены взяты под стражу. И все-таки роль Нестерова невозможно переоценить. Он первым указал место захоронения нескольких трупов.
Поиск тел жертв банды начался 21 июня 2002 года. Герасимов помнит тот день до мельчайших подробностей. Решили искать труп народного целителя Омельченко. Нестеров привел оперативников на одну лужайку, затем на другую – безрезультатно. Это был участок молодого, быстро меняющегося леса. Там, где еще два года назад была поляна, теперь поднимался подлесок. Где пролегала тропинка – возвышалась стена густого кустарника. Начинало смеркаться... И тогда Герасимов предложил Хамуле: "Пусть Нестеров покажет любое захоронение, которое помнит".
Нестеров сказал, что точно помнит, где закопали "одного еврея". Недалеко от дороги возле села Пуховка была вырыта очередная яма глубиной полтора метра. "А затем, – говорит Герасимов, – все закружилось: приехали эксперты, техники, паталогоанатомы, прибыла группа милицейских начальников..." Было уже темно. Прожекторы пожарной машины осветили человеческие останки. Это был труп Михаила Гельфанда.