"Он сочувствует этому миру, передает сообщение от тех, у кого нет голоса, на кого общество предпочитает не обращать внимания". Так охарактеризовал творчество фотодокументалиста Александра Гляделова автор книги "Ukraine.The Best" Юрий Комельков. В этой книге собраны биографии 123 украинских мастеров, создающих современный культурный ландшафт страны. Среди них – участник 40 персональных выставок, автор трех книг, лауреат Шевченковской премии 2020 (фотопроект "Карусель") Александр Гляделов.



Каждый его портрет – рисунок чьей-то судьбы. Вместе с ним мы отобрали более 40 его работ в период с 1991 по 2020 годы. В них нет ни парламентских баталий, ни кабинетных рукопожатий. Зато есть жизнь улицы и хрупкость души обычного украинца. Хочется сказать: маленького украинца. Но на самом деле великого: вырвавшегося из безвременья 90-х, прошедшего горнило двух революций и одной войны. Выжившего. Повзрослевшего и помудревшего.