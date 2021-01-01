Хроника повседневности. История Независимости глазами фотографа Александра Гляделова
"Он сочувствует этому миру, передает сообщение от тех, у кого нет голоса, на кого общество предпочитает не обращать внимания". Так охарактеризовал творчество фотодокументалиста Александра Гляделова автор книги "Ukraine.The Best" Юрий Комельков. В этой книге собраны биографии 123 украинских мастеров, создающих современный культурный ландшафт страны. Среди них – участник 40 персональных выставок, автор трех книг, лауреат Шевченковской премии 2020 (фотопроект "Карусель") Александр Гляделов.
Каждый его портрет – рисунок чьей-то судьбы. Вместе с ним мы отобрали более 40 его работ в период с 1991 по 2020 годы. В них нет ни парламентских баталий, ни кабинетных рукопожатий. Зато есть жизнь улицы и хрупкость души обычного украинца. Хочется сказать: маленького украинца. Но на самом деле великого: вырвавшегося из безвременья 90-х, прошедшего горнило двух революций и одной войны. Выжившего. Повзрослевшего и помудревшего.
22 июня 1992 года создана Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). В некоторых епархиях происходили конфликты за обладание храмами, в частности, в Ровенской и Волынской областях. Шла борьба за кафедральный Свято-Троицкий собор в Луцке. Он был передан УПЦ КП, что вызвало несогласие клириков и прихожан УПЦ МП. Священник УПЦ КП, которого избивает толпа, по мнению протестующих, должен был отдать ключи от храма. Но – не отдал. Август 1992
Распаевка колхозных земель. Днепропетровская область, село Колпаковка, колхоз "Россия", март 1991
Киев, январь 1997
Женщина торгует цветами на лестнице подземного перехода, на фоне рекламы кандидатов в народные депутаты перед парламентскими выборами. Киев, март 1994
Стихийная уличная торговля. Станция метро "Героев Днепра". Киев, 1993
Беспризорный мальчик просит еду на рынке "Привоз". Одесса, июнь 1997
Витя Хасанов собирает милостыню в поддержку маленького, неофициального приюта "Оазис", расположенного в селе в 30 километрах от Киева. Каждый день мальчики из приюта ехали в Киев просить милостыню и покупать на нее продукты. Назад они возвращались поздно вечером последним автобусом или электричкой. Киев, станция метро "Лыбедская", февраль 1998
Четыре часа утра. Беспризорник Дима уснул. У него в кармане общие сигареты. Слава осторожно достает их, чтобы покурить перед сном. Юра играет с зажигалкой. Он только что вернулся в группу после двухнедельного отсутствия. Киев, ноябрь 1996
Беспризорники Игорь и Сережа. Сережа умрет через два года на улице. Киев, Майдан Незалежности, март 1997
Уличные мальчики задержаны милицией после драки за пакет с синтетическим клеем. Днепропетровск, июнь 1998
Приемник-распределитель. В кладовой. Киев, апрель 1997
Психоневрологический интернат для девочек. Оленька. Львовская область, декабрь 1999
Семейный детский дом Мартыненко. Вова. Одесса, май 2001
От автора:"В этот день я заканчивал съемки, уже собирался уходить. Вова стоял на крыльце – цыпленок носился вокруг, очень взволнованный. Я спросил: "Что это?" Вова ответил, что цыпленок хочет забраться ему на голову. "Как? Ты его посадишь? – Нет, он сам забирается. – Да брось". Мальчик сел на шпагат, и цыпленок прямо по ноге, по футболке забрался ему на голову. Мальчик осторожно встал, чтобы цыпленок не свалился. Я сделал снимок. Вот и вся история. Сейчас Вова танцор".
Леша Кутусенко – больной СПИДом, наркозависимый волонтер проектов снижения вреда. Работал в программах обмена шприцев, автор брошюр для наркозависимых, в которых просто и доступно изложены сложные вопросы. Он был непосредственный, трогательный и трагичный человек. Леша делает инъекцию раствора опия. Одесса, октябрь 1998
Леша Кутусенко умер от СПИДа 4 сентября 1999 года. Друзья из движения "Вера, Надежда, Любовь" на его могиле. Одесса, октябрь 1999
Пациент стационара одесского центра СПИД, в палате инфекционной больницы. Одесса, февраль 2005
Экзорцизм и радикальные религиозные практики как средство избавления от наркозависимости. Одесская область, июль 1998
Пляж в Гидропарке. Киев, июль 1997
Беркут атакует протестующих во время акций "Украина без Кучмы". Киев, 9 марта 2001
Лесоруб на карпатской лесосеке. Закарпатье, январь 2004
Бахчисарай, август 2004
Протестующие студенты идут к центральному корпусу университета имени Шевченко. Оранжевая революция. Киев, ноябрь 2004
Протестующие направляются в правительственный квартал. Оранжевая революция. Киев, ноябрь 2004
Сестры из семьи, существующей в сложных жизненных обстоятельствах. Родителям оказывается поддержка, чтобы была возможность сохранить детей в семье. Днепропетровская область, село Степовое, июнь 2013
Студенты на Евромайдане. Киев, ноябрь 2013
"Новогодняя елка" на Майдане. Киев, декабрь 2013
Майдан, горящая баррикада. Киев, 19 февраля 2014
Протестующие ведут взятого в плен бойца Внутренних войск. Киев, Крещатик, 20 февраля 2014
Антиправительственные демонстранты, убитые снайперами. Крещатик, 20 февраля 2014
Боец батальона "Донбасс" отдыхает во дворе жилого дома в Авдеевке. Август 2014
Украинские минометчики ведут обстрел позиций противника в окрестностях Иловайска. Многополье, август 2014
Сгоревший украинский танк. Село Грабское под Иловайском, август 2014
Грабское под Иловайском. За день до штурма. Август 2014
Офицер Вооруженных сил Украины, командир взвода саперов Виталий Черных пережидает минометный обстрел в селе Грабском под Иловайском. Он уцелел в Иловайске и сумел вывести своих людей из окружения. Август 2014
Бойцы батальона "Донбасс" оказывают помощь побратиму, раненому снайперским выстрелом в лицо, в то время как происходит досмотр захваченных в уличных боях пленных. Иловайск, 19 августа 2014
Пулеметчик ведет огневой бой из крупнокалиберного пулемета. Промзона Авдеевки (Промка), сентябрь 2019
Боец ВСУ, медик. Шахта Бутовка, сентябрь 2019
Воины копают новые траншеи. Село Водяное, Донецкая область, сентябрь 2019
Бойцы транспортируют материалы для строительства блиндажа. Село Водяное, Донецкая область, сентябрь 2019
Дорога к селу Водяное. Донецкая область, март 2020