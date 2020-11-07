Пропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине

Животные плохо социализированы из-за того, что гулять с ними некому. Это сильно уменьшает их шанс на пристройство. Когда я предложила выгулять кого-то, Наталья только улыбнулась: я не смогу поладить с собаками, которые видят меня в первый раз.



Почему же у Натальи так много животных – разве проблема их раздать, если только ЛКП за год пристроило 350?



"Работникам КП главное – чтобы собака не попала на улицу. Они настолько пристально, как мы, не выбирают хозяина. Судьба собаки их не интересует", – объясняет женщина. В "Милосердии" обращают внимание на условия жизни хозяев, проводят с ними беседы. В месяц пристраивается три-четыре собаки, за это же время сюда попадает намного больше.



Средств на содержание приюта постоянно не хватает. Только на закупку крупы для каши нужно 430 000 грн в год. Горсовет выделяет чуть меньше половины, остальное собирают по неравнодушным людям. Мясные субпродукты привозят бесплатно по договорам с мясокомбинатами. Есть еще расходы на стерилизацию, лечение, передержки и так далее. Долги приюта исчисляются десятками тысяч.



Наталья жалуется на невозможность начать строительство добротных вольеров – собаки живут во временных. Дело в том, что аренда на землю закончилась и ее не хотят продлевать. В Брюховичах дорогая земля, здесь много особняков. Будущее приюта под вопросом. Наталья вздыхает: "Мы на чемоданах уже четыре года. Построить ничего не можем, а собак тем временем все больше и больше".



Во время нашего разговора в "Милосердие" привезли щенка – его нашли прямо на дороге. Забот в этот вечер у Натальи прибавилось, пришлось попрощаться.



В Киеве ситуация в волонтерских приютах не лучше, чем во Львове. Возле столицы расположен самый большой приют в Украине – "Сириус". В нем живут 3000 собак и около 300 котов. О них заботится Александра Мезинова.



Внешне "Сириус" выглядит лучше, чем "Милосердие" – самое крупное благотворительное учреждение привлекает больше внимания меценатов. Но по большему счету "Сириус" в таком же положении, как и львовский приют.