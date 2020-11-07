Пропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине
Автор: Юлия Чижикова
ИСТОРИИ
Укр
Украина входит в десятку стран с самыми высоким показателем бездомности животных. По данным исследования, инициированного Washington Post, на начало 2017 года в нашей стране обитало 7,5 млн бездомных кошек. Однако точной статистики нет.

Есть данные по отдельным городам, свидетельствующие о том, что ситуация за три последних года существенно не изменилась. Хотя муниципальные власти проблему все-таки пытаются решать. В разных городах – по-разному. Иногда – методом массового убийства.

Самый же гуманный способ сокращения численности бездомных животных представляет собой программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Насколько эффективно работает программа? Есть ли у нее альтернатива? Чтобы ответить на эти вопросы, мы побывали на коммунальных предприятиях и в частных приютах в трех городах: Львове, Киеве и Харькове. Начали со Львова, так как у этого города самая лучшая репутация среди зоозащитников.
Лев глазами собаки
Недавно в Instagram появилась страница кота, который пришел ко львовской Ратуше и через окно забрался в помещение. В мэрии долго искали хозяев, а потом решили оставить животное у себя. Фактически, кот принял участие в избирательной кампании действующего мэра Андрея Садового.

Еще до появления во львовском горсовете кота-альпиниста, Андрей Садовой пиарился на теме котов и собак. Он часто посещал городской ветеринарно-стерилизационный центр – Львовское коммунальное предприятие "Лев". Пресс-служба городского головы часто размещала посты о событиях в КП "Лев" и демонстрировала заботу властей о животных. Действительно ли в последние годы Львов стал комфортным местом для четвероногих?

В советские времена в городе действовал "утилизационный цех". Собак отлавливали, а из их костей делали муку – ее использовали как фосфорное удобрение. Живодерня работала до 2003 года. В том же году цех переименовали в ЛКП "Лев". Насколько гуманнее начала работать эта коммунальная служба сразу после переименования, сказать сложно. В 2013-м зоозащитники подняли тревогу в связи с массовыми убийствами животных на предприятии.

А вот последний громкий случай датируется 2016-м, когда на ЛКП усыпили собаку с травмой задних лап, да и то – после решения ветеринарной комиссии. С тех пор серьезных скандалов не было.
Чтобы существенно замедлить размножение бездомных котов, нужно за пару месяцев стерилизовать около 80% популяции
Реформа ЛКП началась еще в 2015 году. Тогда предприятие выиграло грант от Еврокомиссии на 3 млн грн. Еще 2 млн грн выделили городские власти и приняли программу гуманного регулирования численности бездомных животных. Та самая ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск.

Тогда же на предприятии сделали ремонт, привлекли специалистов и запустили механизм массовой стерилизации. Работают здесь так: собак отлавливают, карантинируют, стерилизуют, вакцинируют и передерживают минимум 21 день после операции. После оперативного вмешательства они содержатся в чистых добротных вольерах. С ними занимаются кинологи и грумеры (специалисты по уходу за животными).

Основная цель ЛКП – поиск хозяев для бездомных собак и котов (адопция). В идеале новый хозяин должен найтись на протяжении послеоперационного периода. За 2019 год пристроили в семьи 346 собак. Это 96% всех отловленных за год. То есть только 14 бродяжек из 360 отловленных в тот год вернули на улицу. В конце августа 2020 года на улицах Львова было только 207 бездомных собак. Это вполне неплохой результат, учитывая общеукраинскую статистику.

В ЛКП приятная атмосфера: нет чувства, что ты находишься в месте, где рубят собак лопатами. Красивый дворик с чистыми вольерами, опрятная кухня. Работает хорошо оборудованная клиника. Центр адопции – с мягкими пуфиками, запахом кофе.
Еще один плюс ЛКП – прозрачность. Девушка за компьютером любезно соглашается показать договор о каждой пристроенной собаке. В нем имя и подпись нового владельца, его контакты и копия паспорта. Нам предложили даже позвонить любому владельцу. Впрочем, большая часть этой информации и так находится в открытом доступе – на сайте постоянно публикуются отчеты о пристроенных животных.

Картинка – супер. Но не во всем. Большинство всех этих благ почему-то не распространяется на котов. Хотя именно счастливый кот стал де-факто частью избирательной кампании Андрея Садового.

Кошками тут вообще почти не занимались до 2017 года. Считалось, что основная проблема в собаках, так как они могут кусать горожан. Год назад в городе обитало почти 6000 котов. Только 6% были стерилизованы. Учитывая, что кошка может рожать по шесть котят четыре-пять раз в год, ситуация выглядит очень тревожно.

На 2020 год во Львове запланировано 700 стерилизаций кошек. Учитывая их общую численность, это мизерное количество. Чтобы существенно замедлить размножение бездомных животных, нужно за пару месяцев стерилизовать около 80% популяции.

Если собак ЛКП отлавливает и от начала до конца занимается ими самостоятельно, то бездомных кошек привозят жители города, регистрируют их, бесплатно стерилизуют, делают татуировку, показывающую, что кошка стерилизована, ставят на учет. Потом волонтеры отвозят их на прежнее место, если не нашелся хозяин.
Львовское коммунальное предприятие "Лев" Львовское коммунальное предприятие "Лев" Львовское коммунальное предприятие "Лев"
Котам в КП "Лев" уделяют гораздо меньше внимания, чем собакам. Фото: Юлия Чижикова
Очередь на бесплатную стерилизацию для бездомных – полгода. За это время кошка может дважды родить, а ее первое потомство уже будет беременным. Все это не выглядит, как отличный план.

Из-за короткой передержки в 2019 году были пристроены лишь 27% попавших в ЛКП котов. Чтобы решить проблему, город должен выделить деньги, подключить все возможные частные клиники и за несколько месяцев стерилизовать, как минимум, три четверти уличных котов. Тогда в мэрии смогут сказать, что решили проблему бездомных животных. Иначе это будет бесконечный и малоэффективный процесс.

Но, положа руку на сердце, в ЛКП "Лев" работают профессионалы, у которых много достижений. Они открыты, не боятся журналистов. Спойлер: так с нами не общались больше ни в одном КП.
Скандал по-киевски
Не существует актуальной статистики того, сколько в столице бездомных животных. По данным Animal-id.info UA, в Киеве в 2017-м году насчитывалось 2500 собак. Количество котов вообще неизвестно. Учитывая, что только в 2019 году было стерилизовано 6425 котов и кошек, цифра, наверное, впечатляющая.

О ситуации в городе мы поговорили с директором коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" (КГБВМ) Натальей Мазур. На вопрос о том, почему не проводятся ежегодные подсчеты, Мазур ответила, что в этом году хотели провести, но из-за карантина "вопрос подвис".

В чем-то ситуация в Киеве и Львове схожа. Например, в отношении коммунальщиков к котам. В Киеве коты признаны частью экосистемы, они выполняют функцию дератизации (ловят грызунов). КП периодически их отлавливает, стерилизует и выпускает обратно.

На самом деле, кошки плохие "дератизаторы". Статья об этом вышла еще в 2018 году в научном журнале "Frontiers in Ecology and Evolution". Если кратко, то в городах кошки не ловят крыс, потому что они могут найти более доступную пищу – на помойке – и не хотят конфликтовать с агрессивными крысами.

В Киеве тоже пристраивают животных, но не так активно, как во Львове. Учитывая, что в 2019 году всего было стерилизовано 8073 бездомных животных, пристроили очень мало – только 1052.

Конечно, представители КГБВМ не бездельничают: помогают стерилизовать питомцев малообеспеченным горожанам, проводят уроки добра в киевских школах, выезжают на сообщения о больных или искалеченных животных. На сайте есть относительно понятный отчет о проделанной работе и количестве отловленных, стерилизованных, пристроенных животных за 2019 год.

Но проблема в том, что в киевское КП съедает несоизмеримо больше средств, чем львовское. В 2019 году на выполнение программы по регулированию численности бездомных животных через столичное КП прошло почти 50 млн грн из местного бюджета, в то время как во Львове на те же цели выделено 3,2 млн грн.
С 2017 года, напомним, не было никаких подсчетов животных. Откуда столичное КП берет цифры для составления плана по стерилизации на следующий год?

Ответить на этот вопрос и сделать работу КП более прозрачной планировала бывшая директор ЛКП "Лев" Оксана Кошак. Весной этого года она выиграла конкурс на должность директора киевского КП. Но разразился скандал, Кошак уехала домой, а кресло начальника по-прежнему занимает временный директор КГБВМ Наталья Мазур.

Суть скандала: когда на должность назначили Кошак, возмутились зоозащитники. Они были уверены в том, что Кошак приехала вводить в Киеве эвтаназию животных, которых не удается пристроить. Мол, во Львове она этим и занималась. Во время работы Натальи Кошак во Львове и, правда, эвтанировали собаку (по решению ветеринарной комиссии).

Вот как рассказывает об этом случае сама Кошак: "Это была собака-спинальник, у нее полностью отгнивала задняя часть тела, был перебит позвоночник в двух местах. Оказались повреждены все внутренние органы. Коллегия ветеринарных врачей приняла решение об эвтаназии. Люди возмущались, но независимое вскрытие показало, что у животного были атрофированы все внутренние органы".

Почему же всполошились активисты? Зоозащитница Марина Суркова, которая работает в Харькове и Киеве, говорит: "Оксана хотела сделать сайт как во львовском КП, кто-то из старого руководства начал подстрекать некоторых зоозащитников... А оно, знаете как, мы люди эмоциональные, думаем сердцем, а не разумом...". Тогда Марина и некоторые зоозащитники вышли на акцию поддержки за назначение Кошак, так как хорошо знакомы с ее работой, но не помогло.

Итог: зоозащитники довольны, директор не поменялся, направление работы то же. Все вернулось на круги своя, шансов на реформы нет.
Харьков:
котособачий геноцид
По запросу "КП центр обращения с животными Харьков убийство" Google выдает целую страницу новостей о том, что в городе эвтанируют здоровых животных, а деньги распиливают. Перед визитом в КП ЦОЖ воображение рисует мрачную картину: измученные и голодные животные, разваливающееся помещение и люди с окровавленными лопатами.

Реальность выглядит не так страшно. Сотрудники предприятия подбросили меня "на объект" на служебной машине, улыбались, охотно дискутировали. Что удалось увидеть? Приличный дворик с красивыми вольерами, радостные собаки, самовлюбленные, как и положено, коты. Приветливые медсестры, которые, кажется, очень любят свою работу.
Но как быть со статистикой? По отчетам ЦОЖ, за 2019 год через КП прошла 4761 собака и 1992 кота. Умерло своей смертью 797 собак и 607 котов. Эвтанировали 579 собак и 712 котов. Итого в КП умерли треть собак и две трети котов, которые к ним попали!

Убежали из КП 14 собак и 53 кота. Это почти столько же собак, сколько львовское ЛКП "Лев" вернуло на улицы. Но харьковские коммунальщики официально собак на улицы не возвращают – методология "Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск" здесь действует только для котов.

В случае с собаками КП работает по программе безвозвратного отлова. Животное после стерилизации не возвращают на улицу, а держат в приюте при КП до тех пор, пока не найдут ему хозяина. Здесь жестко критикуют метод ОСВВ, так как, согласно их интерпретации, по украинскому законодательству, они не должны выпускать собак на улицу.

Директор КП ЦОЖ Юлия Цыбулько вспоминает, что в Харькове раньше действовала программа ОСВВ, но стайность бездомных собак за пару лет резко выросла. Произошел трагический случай – собаки загрызли женщину. После чего мэрия приняла программу, по которой животному ищут дом после отлова и стерилизации. По словам Цыбулько, собаку или кота отдают новому хозяину за 200 грн – это плата за медикаменты для вакцинации.

Звучит неплохо. Ведь в теории ни одна бездомная собака не попадает обратно на улицу – все имеют шанс найти хозяина. В Европе многие муниципальные приюты работают по такому же принципу. Но тут не Европа, тут Харьков.

Большую смертность в ЦОЖ Юлия Цыбулько объясняет тем, что котята и щенки, которые попадают в КП, почти не выживают, так как прибывают с серьезными инфекциями. Следующий вопрос: почему в Харькове эвтанируют так много животных? Во Львове, напомним, одна эвтаназия вызвала скандал, а в Харькове по 1300 эвтаназий в год.

"Собак усыпляют в случаях, когда животное больно тяжелыми, опасными, неизлечимыми заболеваниями, – рассказывает Цибулько. – Онкология, травмы, сильная старость. Когда у животного агрессия и оно не поддается социализации".
На территории коммунального предприятия погибли треть собак и две трети котов, которые туда попали
В ходе разговора вдруг выясняется, что к числу заболеваний, которые тут лечат эвтаназией, относится стригущий лишай. Применение столь радикального метода, по словам директора, продиктовано гуманными соображениями: животное может заразить остальных.

На замечание о том, что Харьков единственный крупный город в Украине, где применяется массовая эвтаназия, представители руководства ЦОЖ говорят, что в других городах поступают так же, но скрывают это. По словам Цыбулько, в отчете можно "нарисовать все, что угодно".

Больше всего харьковских коммунальщиков раздражают коллеги-львовяне. Цыбулько объясняет, что, судя по тому, что количество покусов во Львове растет с каждым годом, программа ОСВВ не эффективна. Покусы, мол, фиксирует Госпотребслужба, а не КП "Лев", и эти данные не подделаешь и не спрячешь.

Так ли это? Чтобы разобраться в ситуации "в целом по стране", мы отправили запросы в Госпотребслужбы Харькова, Киева, Львова, Николаева и Одессы. Вот что из этого получилось.

Статистика очень странная: средняя температура по палате что в Харькове, что во Львове, что в Киеве колеблется из года в год – без видимых причин данные "прыгают". Вывод: то, как эта статистика собирается, может быть предметом отдельного расследования.

Из одесского отчета вообще следует, что покусов бездомными животными зарегистрировано ноль. За пять лет (2015-2019) в графах – пять прекрасных нулей.

В Николаеве бродячие собаки и коты кусают людей 10-15 раз в год. Если считать по покусам на тысячу человек, то в Николаеве, "страдающем" от программы ОСВВ, животные кусаются намного реже, чем в Харькове.
Покусы бездомными животными (кошки+собаки)
Данные предоставлены госпотребслужбами Киевской, Львовской, Одесской и Николаевской областей, а также Харьковским обласным лабораторным центром МОЗ Украины
Так что? Почему такие цифры? На самом деле, анализировать эффективность ОСВВ, исходя из количества покусов, очень сложно. Тут сказывается и количество обращений горожан, и методы подсчета, и добросовестность госслужащих.

Но вернемся в Харьков. Еще одна особенность местного КП – нелюбовь к местным зоозащитникам. Многие волонтеры в Харькове забирают животных с улиц, лечат и пристраивают "в обход" КП. Цыбулько негодует: "Они собирают пожертвования на свои личные банковские карты, Юля, вот об этом надо думать". После таких слов ничего не оставалось, кроме как отправится к этим самым зоозащитникам.

Волонтеры Марина Суркова и Елена Черная давно борются с КП. Они помогают хозяевам "вытаскивать" животных, которых КП забирает с улиц. Если собака или кошка находится на самовыгуле, ЦОЖ отлавливает ее и о дальнейшей судьбе животного можно только догадываться. Как мы помним, треть собак и две трети кошек, по официальным отчётам, там погибают.

Типичная ситуация. На территории гаражного кооператива жило несколько собак, которых опекала местная семья. Полтора года назад на одно животное написали заявление о покусах. Собаку забрали в карантин. Местные жители пса "вытащили" и зарегистрировали "гаражных собак" на себя. В сентябре этого года происходит аналогичная история: собака из кооператива якобы покусала женщину. Представители КП приехали на место только через две недели после происшествия и забрали собаку.

Пса вызволяли с боем. Сначала в КП пугали хозяев ответственностью за покус и советовали написать отказ от собаки. Через несколько дней ее все-таки отдали: худую, с ушибами и кровью на пасти.
Фото: скриншот из видео, опубликованного Еленой Черной в ФБ-группе "Крик о помощи животным"
За собаку заставили заплатить 850 грн за четыре дня пребывания в КП ЦОЖ, из которых:
  • содержание собаки (1 день – 120 грн),
  • доставка собаки (330 грн),
  • повторная перерегистрация (40 грн).

Что там госпожа Цыбулько говорила о 200 грн при передаче собаки из приюта? Теперь о статистике. Такие случаи записываются как пристройство животных (см. на фото ниже). Так что их и без того небольшие цифры пристройства оказываются на деле еще меньше.
Что в отчете
Скриншот отчета, опубликованного на сайте КП "Центр обращения с животными"
Но самое неприятное в КП, наверное, не это. Реальная статистика эвтаназии может быть намного больше. На сайте Госзакупок есть информация об одном любопытном документе – договоре между харьковским КП и Укрветсанзаводом об услугах на вывоз биоотходов на сумму почти в 200 000 грн. На что конкретно идут эти деньги?
Арифметика смерти
Основная деятельность Укрветсанзавода – "утилизация отходов животного происхождения". Согласно калькуляции, которую можно найти на портале Госзакупок, в среднем утилизация одного трупа животного в Харькове составляет примерно 17 грн (собаки – 24,3 грн, кошки – 9,7 грн). Если предположить, что основной предмет договора – утилизация трупов, то в течение 2020 года из харьковского КП на переработку вывозится более 10 000 тел собак и кошек. Хотя, напомним, официальная цифра гибели животных в несколько раз меньше.

К сожалению, в открытом доступе нет текста договора. А мы не аудиторская компания. Понятно, что утилизировать могут не только погибших на территории КП зверей. Но повод для беспокойства все равно есть. Особенно, если учесть, что при КП действует еще и крематорий.
На ком все держится
В частных приютах содержится в разы больше животных, чем в вольерах коммунальных предприятий. По крайней мере, во Львове, Киеве и Харькове. Приютов много, и объехать их все сложно. Поэтому мы посетили по одному заведению в каждом из этих городов.

Сразу после визита во львовское КП отправились за город в приют "Милосердие" к волонтерке Наталье Кузнецовой. Заведение находится в живописном месте, в поселке Брюховичи. Лай, серые ворота с ярким баннером "Милосердие" и запах трех сотен собак, которые живут на небольшой территории.

Наталья – женщина лет 40 с уставшим лицом и добрыми глазами. У нее мало времени на интервью – она только приехала с работы. И ее ждет новая работа: нужно убрать в вольерах и накормить всех своих подопечных. Постоянных работников в приюте, где живет 300 собак, нет.
Животные плохо социализированы из-за того, что гулять с ними некому. Это сильно уменьшает их шанс на пристройство. Когда я предложила выгулять кого-то, Наталья только улыбнулась: я не смогу поладить с собаками, которые видят меня в первый раз.

Почему же у Натальи так много животных – разве проблема их раздать, если только ЛКП за год пристроило 350?

"Работникам КП главное – чтобы собака не попала на улицу. Они настолько пристально, как мы, не выбирают хозяина. Судьба собаки их не интересует", – объясняет женщина. В "Милосердии" обращают внимание на условия жизни хозяев, проводят с ними беседы. В месяц пристраивается три-четыре собаки, за это же время сюда попадает намного больше.

Средств на содержание приюта постоянно не хватает. Только на закупку крупы для каши нужно 430 000 грн в год. Горсовет выделяет чуть меньше половины, остальное собирают по неравнодушным людям. Мясные субпродукты привозят бесплатно по договорам с мясокомбинатами. Есть еще расходы на стерилизацию, лечение, передержки и так далее. Долги приюта исчисляются десятками тысяч.

Наталья жалуется на невозможность начать строительство добротных вольеров – собаки живут во временных. Дело в том, что аренда на землю закончилась и ее не хотят продлевать. В Брюховичах дорогая земля, здесь много особняков. Будущее приюта под вопросом. Наталья вздыхает: "Мы на чемоданах уже четыре года. Построить ничего не можем, а собак тем временем все больше и больше".

Во время нашего разговора в "Милосердие" привезли щенка – его нашли прямо на дороге. Забот в этот вечер у Натальи прибавилось, пришлось попрощаться.

В Киеве ситуация в волонтерских приютах не лучше, чем во Львове. Возле столицы расположен самый большой приют в Украине – "Сириус". В нем живут 3000 собак и около 300 котов. О них заботится Александра Мезинова.

Внешне "Сириус" выглядит лучше, чем "Милосердие" – самое крупное благотворительное учреждение привлекает больше внимания меценатов. Но по большему счету "Сириус" в таком же положении, как и львовский приют.
Кажется, что Александра Мезинова, держит все местное хозяйство на своей улыбке. На четырех гектарах построены сотни временных вольеров. Временные они уже много лет. Однако есть отдельная зона с так называемыми "космическими" вольерами.

В этом модуле есть прогулочный дворик, канализация и даже теплый пол. В приюте мечтают когда-то заменить все деревянные вольеры таким "космосом". Согласно проекту, реконструкция всего приюта обойдется в 32 млн грн.

Хозяйка уверена, что если реконструировать весь объект, то к ним потянется больше волонтеров, которые будут работать в более удобных условиях, да и больше горожан захотят посетить заведение и "усыновить" животное. Но это пока мечты. Когда появится следующий модуль – неизвестно.

В приюте постоянно работает 14 человек, по выходным помогают волонтеры. Тем не менее, рук постоянно не хватает. Денег, впрочем, тоже. Ежемесячные расходы – около 800 000 грн. Большую часть из них составляют пожертвования. Небольшие средства выделяют городские власти.

За 2019 год тут пристроили 800 животных, а взяли 900. И не потому, что этого хотела Мезинова. У нее просто не было выбора. Коты перелетали с улицы через забор, собак привязывали к воротам, коробки со щенками оставляли у калитки. Чем больше в заведении животных, тем выше риск, что им достанется меньше внимания. А не социализированное животное почти не имеет шансов на пристройство.
Ни одно коммунальное предприятие и ни один приют не способны решить проблему бездомных животных в областном центре
Я пробыла в приюте всего четыре часа. Пообщалась с Александрой и волонтерами, погуляла в специальном дворике с очень старенькой и настолько же спокойной собакой. Засыпала я в тот день под собачий лай в ушах.

Оптимальным в плане содержания животных показался харьковский приют "Добрый дом". Там сейчас живут только 100 животных – 70 собак и 30 кошек. Для кошек построен отдельный теплый домик с выходом в огромный прогулочный вольер.

Большинство собак в "Добром доме" социализированы, так как им успевают уделять внимание. На выходных волонтеры выгуливают собак и играют с кошками. Животные не "дичают", кошки приучены к лотку, а большинство собак хорошо ходит на поводке.

Собаки живут в вольерах и будках, которые хоть и не "космос", который планируют когда-то построить в "Сириусе", но не разваливаются. Территория ухоженная: с цветами и асфальтированными дорожками. Чувствуется, что у приюта есть постоянные спонсоры.
Животные отсюда уезжают домой чаще, чем из больших приютов. За прошлый год пристроили 94 кота и собаки, что при прошлогодней загрузке в 150 животных звучит неплохо.

Благополучие этого места резко контрастирует с общей ситуацией в Харькове. На страницах "Доброго дома" в соцсетях каждую неделю публикуют по 20-30 репостов о поиске дома для котят, щенков, собак и кошек, которых подбирают волонтеры.

Общий вывод неутешительный: ни одно коммунальное предприятие, ни один приют не способен решить проблему бездомных животных в областном центре. Вне зависимости от методов – будь они "европейскими" или "преступными". Относительное благополучие достигается лишь благодаря усилиям тысяч горожан, которые забирают с улиц котят, пристраивают щенков, за свои средства стерилизуют, лечат и кормят животных.

Или, как минимум, стерилизуют своих питомцев, а не выбрасывают нежелательное потомство на улицу, добавляя еще больше работы волонтерам и зоозащитникам.
Публикация подготовлена в рамках программы стажировки журналистов, организованной Лабораторией экстремально качественного контента Liga.net.

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Дмитрий Фионик
редактор
Дата: 07.11.2020
Фото: Юлия Чижикова, facebook.com/lvivlkplev, facebook.com/КП-Киевская-городская-больница-ветеринарной-медицины, Instagram/Добрый дом
Верстка: Анна Андреева
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