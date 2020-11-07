Пропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине

Не существует актуальной статистики того, сколько в столице бездомных животных. По данным Animal-id.info UA, в Киеве в 2017-м году насчитывалось
2500 собак. Количество котов вообще неизвестно. Учитывая, что только в 2019 году было стерилизовано 6425 котов и кошек, цифра, наверное, впечатляющая.
О ситуации в городе мы поговорили с директором коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" (КГБВМ) Натальей Мазур. На вопрос о том, почему не проводятся ежегодные подсчеты, Мазур ответила, что в этом году хотели провести, но из-за карантина "вопрос подвис".
В чем-то ситуация в Киеве и Львове схожа. Например, в отношении коммунальщиков к котам. В Киеве коты признаны частью экосистемы, они выполняют функцию дератизации (ловят грызунов). КП периодически их отлавливает, стерилизует и выпускает обратно.
На самом деле, кошки плохие "дератизаторы". Статья об этом вышла еще в 2018 году в научном журнале "Frontiers in Ecology and Evolution"
. Если кратко, то в городах кошки не ловят крыс, потому что они могут найти более доступную пищу – на помойке – и не хотят конфликтовать с агрессивными крысами.
В Киеве тоже пристраивают животных, но не так активно, как во Львове. Учитывая, что в 2019 году всего было стерилизовано 8073 бездомных животных, пристроили очень мало – только 1052.
Конечно, представители КГБВМ не бездельничают: помогают стерилизовать питомцев малообеспеченным горожанам, проводят уроки добра в киевских школах, выезжают на сообщения о больных или искалеченных животных. На сайте есть относительно понятный отчет о проделанной работе и количестве отловленных, стерилизованных, пристроенных животных за 2019 год.
Но проблема в том, что в киевское КП съедает несоизмеримо больше средств, чем львовское. В 2019 году на выполнение программы по регулированию численности бездомных животных через столичное КП прошло
почти 50 млн грн из местного бюджета, в то время как во Львове на те же цели выделено
3,2 млн грн.