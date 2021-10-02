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Видео (18+)

Уроки харассмента

Три исповеди выпускниц
гуманитарных вузов
Записала: Оксана Савченко
Видео и дизайн: Анна Чуданова
Монологи читают: Алина Костикова,
Алина Скорик, Анастасия Ренард
Видео (18+)

Уроки харассмента.

Три исповеди выпускниц киевских гуманитарных вузов.

Записала:

Оксана Савченко


Видео и дизайн:

Анна Чуданова


Монологи читают:

Алина Костикова,

Алина Скорик,

Анастасия Ренард

Так выглядело индивидуальное занятие по актерскому мастерству. Он – 60-летний преподаватель. Она – 17-летняя первокурсница.

Это не сценка из какой-то пьесы для взрослых, а жизненная ситуация, для которой более уместна не театральная лексика, а юридическая терминология: изнасилование или сексуальное домогательство. Более широкое определение – харассмент. Мы не можем сказать, сколько студенток прошли через подобные "уроки". Но – много. Очень много

"Он запер дверь, подошел, силой опустил голову вниз, расстегнул ширинку. Пока
я осознавала, что вообще происходит, происходило это".
Из рассказа бывшей студентки Киевского эстрадно-циркового училища:

Из рассказа бывшей студентки Киевского эстрадно-циркового училища:

"Он запер дверь, подошел, силой опустил голову вниз, расстегнул ширинку. Пока я осознавала, что вообще происходит, происходило это".
Так выглядело индивидуальное занятие по актерскому мастерству. Он - 60-летний преподаватель. Она - 17-летняя первокурсница.

Это не сценка из какой-то пьесы для взрослых, а жизненная ситуация, для которой более уместна не театральная лексика, а юридическая терминология: изнасилование или сексуальное домогательство. Более широкое определение - харассмент. Мы не можем сказать, сколько студенток прошли через подобные "уроки". Но - много. Очень много.

42% украинок сталкивались с домогательствами.

У нас есть основания предполагать, что в творческой, в частности, в актерской среде этот процент выше.


Анонимный интернет-опрос среди актеров и актрис, инициированный директоркой Дикого театра Ярославой Кравченко и театроведкой Ириной Чужиновой, показал, что 70% респондентов подвергались физическому или психологическому насилию.

Впервые о харассменте в украинских творческих вузах мы написали три месяца назад. Статья вызвала резонанс. В некоторых высших учебных заведениях студенты провели несколько расследований. Сценарист Богдан Панкрухин в Facebook начал публиковать рассказы бывших студенток о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (КНУТКиТ) и народного артиста Владимира Талашко.

Сам народный артист от комментариев воздерживается или высказывается крайне скупо: мол, занимался педагогикой. В Минкульте пообещали провести служебное расследование.

В редакцию LIGA.net продолжают приходить письма с исповедями. В большинстве своем это анонимные истории выпускниц университета им. Карпенко-Карого, Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств и Киевского национального университета культуры и искусств.

Мы попросили актрис озвучить монологи жертв харассмента. Первая исповедь – история бывшей выпускницы КНУТКиТ Юлии Бирзул о том, как педагог Владимир Талашко попытался помочь ей "стать артисткой".
42% украинок сталкивались с домогательствами. У нас есть основания предполагать, что в творческой, в частности, в актерской среде этот процент выше.

Анонимный интернет-опрос среди актеров и актрис, инициированный директоркой Дикого театра Ярославой Кравченко и театроведкой Ириной Чужиновой, показал, что 70% респондентов подвергались физическому или психологическому насилию.

Впервые о харассменте в украинских творческих вузах мы написали три месяца назад. Статья вызвала резонанс. В некоторых высших учебных заведениях студенты провели несколько расследований. Сценарист Богдан Панкрухин в Facebook начал публиковать рассказы бывших студенток о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (КНУТКиТ) и народного артиста Владимира Талашко.

Сам народный артист от комментариев воздерживается или высказывается крайне скупо: мол, занимался педагогикой. В Минкульте пообещали провести служебное расследование.

В редакцию LIGA.net продолжают приходить письма с исповедями. В большинстве своем это анонимные истории выпускниц университета им. Карпенко-Карого, Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств и Киевского национального университета культуры и искусств.

Мы попросили актрис озвучить монологи жертв харассмента. Первая исповедь – история бывшей выпускницы КНУТКиТ Юлии Бирзул о том, как педагог Владимир Талашко попытался помочь ей "стать артисткой".
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Я не понимала, как мы оказались в спальне. Я уже лежала на кровати,

а он меня целовал

Юлия Бирзул | актриса, бывшая выпускница Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого:

Я не понимала, как мы оказались в спальне. Я уже лежала на кровати, а он меня целовал

Юлия Бирзул | актриса, бывшая выпускница Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого:
Изначально надо рассказать, при каких обстоятельствах я вообще познакомилась с Владимиром Талашко. Я с детства занималась в театре в нашем городе. Мы постоянно ездили на различные фестивали. На одном из них Талашко был членом жюри.

Талашко – известный человек. Все ходили с ним познакомиться, взять автограф и все такое. И вот мой преподаватель сказал ему, что я мечтаю поступить в театралку (мне тогда было 13 лет). Талашко сразу сказал, что я – талант, мне обязательно нужно поступать и дал визитку, пообещав помочь, показать университет Карпенко-Карого, познакомить с преподавателями и подготовить к творческому отбору. Ну, и мама моя, конечно, сохранила эту визитку на будущее.

Примерно через два года, когда мне нужно было ехать на творческий отбор, мама вытащила эту визитку и сказала: "Звони! Такой человек пообещал помочь! Нужно звонить!" Мне было неудобно, но я ему позвонила.

Он ответил, что, конечно, помнит меня и пообещал встретить на вокзале. Я тогда интуитивно почувствовала в этом какую-то фальшь: как незнакомый человек может помнить меня при таких обстоятельствах и еще через два-три года?! Но мы с мамой решили, что такой шанс упускать нельзя.

Поезд прибывал рано утром. Талашко встречал с цветами, на своей машине. Вел себя деликатно. Сказал: "Еще рано, университет пока закрыт, потому поедем ко мне, позавтракаем. Я живу прямо на Ярославовом Валу. Послушаю программу вашу, откорректирую что-то. После проведу вас в Карпенко, со всеми познакомлю". Мне было неловко и страшно, жизненного опыта еще никакого не было в 15 лет. Но подозрений никаких тоже не было, кроме неловкости. К тому же передо мной был герой из фильма, который мы постоянно пересматривали всей семьей: "В бой идут одни старики". Почти небожитель!

Короче, мы поехали к нему. Нас встретила его собака колли. Талашко начал жарить картошку, показывать свои фотоальбомы с карточками со съемочных площадок, рассказывать истории об известных актерах. В какой-то момент он предложил мне: "Вам после поезда нужно помыться, принять душ!"

Мой детский мозг испугался. Душ был за дверью в кухне. Но что делать, что он обо мне сейчас подумает, если откажусь? Что я какое-то "село и люди"?.. А может от меня неприятно пахнет... Ну и я согласилась сходить в душ. После мы позавтракали, потом перешли в зал и он начал прослушивание моей программы. Сидел в кресле напротив меня.

Достал фотоаппарат. Предложил меня пофотографировать, сказал, что это его хобби, что он всех фотографирует. Я думаю: "Ну, раз уж приехала на актерский поступать, то нужно и фотографироваться".
Здесь и началось это: "А вот здесь приспустите, здесь снимите". Так он меня раздел до пояса, а потом начал ко мне приставать.

Здесь и началось это: "А вот здесь приспустите, здесь снимите". Так он меня раздел до пояса, а потом начал ко мне приставать.

Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры.

В Киев я попала впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. Я не поняла, как мы оказались в спальне. Я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, которая постоянно делала вид, что теряет сознание, привлекая к себе внимание (так мы думали).

И вот в этой ситуации я тоже притворилась, что потеряла сознание. Причем я это сделала дважды или трижды. Я типа приходила в себя, чтобы проверить, что происходит. Талашко очень испугался. Он сразу начал спрашивать, что со мной, я чем-то болею? Я ответила, что в последнее время со мной такое происходит, начала на ходу придумывать, и он реально испугался.

До этого он вообще никак не реагировал на мое растерянное: "Что вы делаете, мне неловко, прекратите". Поэтому идея с потерей сознания была просто спасением. Я быстро оделась, начала ломиться в дверь. Собака на меня зарычала. Талашко сказал: "Не переживайте, все хорошо, мы же с вами друзья!"

Начал рассказывать, какая я талантливая, обещал провести меня в институт, со всеми познакомить, перешел на "Вы", стал разговаривать почти шепотом. Он меня действительно провел в Карпенко-Карого, по дороге туда я вся тряслась, вообще уже не думая ни о каком творческом отборе.

Мы пришли. Он показал мне дверь института, пожелал успеха и ушел. До творческого отбора оставалось несколько часов, я не могла ни с кем общаться, думала только о том, что произошло. А еще о том, что у него остались мои вещи – маленький пакет, в котором был билет домой. Я понимала, что мне нужно будет снова идти в эту квартиру...

Творческий отбор я прошла. И к вечеру слонялась по Львовской площади, – боялась потеряться. Где-то за час до поезда я постучала в его дверь, забрала свои вещи. На вокзал меня повез Талашко. Я снова не смогла ему отказать. Почему? Не знаю. Возможно, потому, что не знала дороги. Возможно, потому, что не осознавала, как действовать в такой ситуации.

Приехала домой. Мама спрашивала подробности, как все прошло, я ей ничего не рассказала. Тогда она еще настояла позвонить Талашко и поблагодарить за все. Мне пришлось это сделать, чтобы она ни о чем не догадалась.

Уже приехав на экзамены, я боялась идти мимо киоска с прессой. Повсюду мне мерещились мои "обнаженные" фото. Мне казалось, вот-вот и я их точно увижу. А потом увидела Талашко в институте.

Я провалила экзамен. Не стала даже ждать результатов и сказала маме, которая на этот раз поехала со мной, что получила низкий балл. Я не могла там быть. У меня было ощущение, что Талашко всем обо мне рассказал, что все знают о том, что произошло, и считают меня шлюхой. Я и сама не знала, как это все назвать... Чувства были очень смешанные. Но точно понимала – здесь я учиться не смогу и не хочу.

Нанесенную им тогда травму я переживала очень долго. Но это уже, наверное, другая часть истории.
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Всё чаще мне хотелось бросить училище и уйти в монастырь.

Алиса | выпускница Киевского эстрадно-циркового училища:

Всё чаще мне хотелось бросить училище и уйти в монастырь.

Алиса | выпускница Киевского эстрадно-циркового училища:
В 15 лет я была уже довольно популярна. Гастролировала по всей Украине, выступала как певица с известными артистами. Закончилось все с поступлением в Эстрадно-цирковое училище (ныне Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств.– Прим. Ред.). Мне было 17 лет.

Когда я поступала, была девственницей. Первый сексуальный опыт у меня был с преподавателем. Назовем его – Б. Ему тогда было около 60. Так получилось, что после этого моя востребованность как артистки пошла на спад.

Вначале я не понимала, что у Б интерес ко мне в таком плане. Но какие-то моменты в его поведении с самого начала напрягали. Например, при встрече он со всеми студентками целовался в губы, чуть ли не в засос. Но все-таки он пользовался авторитетом, был народным артистом.

Я думала: вдруг это нормально для актерской среды. Потом начало происходить нечто похуже. На самих лекциях какая-то невозможная грязь у него изо рта лилась. Первокурсникам он говорил, что актеру надо заниматься сексом со всеми подряд. Якобы это раскрывает творческий потенциал. Обучение у него меня точно никак не раскрыло, а зажало на многие годы.

Случилось это в училище. Он позвал меня в аудиторию заниматься актерским мастерством. Запер дверь, подошел, силой опустил голову вниз, расстегнул ширинку. Пока я осознавала, что вообще происходит, происходило это. На следующий день он вел себя так, словно ничего не было.

Я сопротивлялась. Говорила: "Я не для этого поступила на ваш курс. Я хотела с вами заниматься актерским мастерством". А он: "Да, да. Хотела, хотела". И когда я ему четко сказала "не хочу", он мне ответил: "Но ты же хочешь учиться".

Когда должен был состояться очередной урок "актерского мастерства", попросила своего друга меня защитить. Так называемое индивидуальное занятие проходило на втором этаже старого здания на Михайловской.

Б запер дверь, а мой друг начал стучать в нее. Сначала Б не открывал. Тогда друг реально начал выбивать дверь. Б озверел, распахнул дверь и заорал в своей обычной манере: "Какого х*ра?! Мы тут работаем". Кажется, друг тогда убежал, но Б был уже настолько зол, что ему перехотелось. С того времени Б возненавидел моего друга, который был студентом этого же училища. И при студентах орал на меня: "Чтобы я его здесь больше не видел!"
Б принуждал, шантажировал, запугивал. Эта ситуация длилась два года. Я как-то у него попыталась спросить – он так делает со всеми своими студентками, – он не ответил.

Б принуждал, шантажировал, запугивал. Эта ситуация длилась два года. Я как-то у него попыталась спросить – он так делает со всеми своими студентками, – он не ответил.

Он говорил, что любит меня, но это как-то дико все выглядело. Однажды мы пришли с одногруппником к нему домой поздравить с днем рождения. Педагог все-таки. Принесли коньяк его любимый, там же была его жена. Так что мы вчетвером сели за стол. Она поставила чай. О чем-то нейтральном говорили, а я не могла надеть на голову всю эту ситуацию. И вдруг его жена заплакала. Я видела ее душу в этот момент. И поняла, что она знает.

Он на ее слезы вообще никак не отреагировал. Спокойно сидел. Потом сказал мне: "Пойдем, покурим". Когда мы вышли в коридор, он сразу стал говорить, как любит меня и начал лезть целоваться. Только что жена перед ним рыдала, а он…

Вначале я хотела все рассказать директору училища, но не рассказала – меня бы никто не стал слушать. Из-за постоянного психологического давления и насилия было невыносимо тяжело.

Чтобы расслабиться, начала пить. Как-то в общежитии ребята предложили покурить траву. Алкоголь и наркотики помогали на короткое время. Потом я стала просто бухать и курить траву каждый день.

Пойти в училище, не выпив какой-то легкий алкогольный напиток, стало невозможным. Однажды на занятии преподаватель (не Б, другой) спросил: "Ребята, скажите честно, кто пил?" Я промолчала. Не знаю, заметил он, что это я или нет. Но мне стало так стыдно. После этого никогда больше не пила перед занятиями.

И еще начала понимать, что зависима от алкоголя и травы. Погрузилась в религию. Читала Священное Писание, ходила в храм и даже жила при храме какое-то время – занималась служением. Господь помог мне навсегда избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Какое-то время жила в двух разных мирах. Первый это был храм. А второй – училище. Первый был духовным и чистым. Второй – пошлым и грязным. Все чаще мне хотелось бросить училище и уйти в монастырь.

Весь третий год у меня получалось избегать Б. Тогда он стал рассказывать студентам, какая у меня нехорошая репутация, что я бездарна и так далее. У меня не было репертуара. Я была неподготовлена к экзаменам. Несколько раз пыталась сменить педагога, но никто не хотел портить отношения с Б. Прямым текстом об этом говорили.

Я абы как сдала экстерном экзамен. И потом Господь послал мне вокальный контракт за границей. Я ушла в академку на год. По сути, сбежала от Б. У Б, кстати, в свое время Данилко учился, так он ушел со второго курса из училища.

Когда-то я очень хотела быть актрисой. Однако после пережитого к сцене у меня появилось отвращение.

На протяжении многих лет я пытаюсь вернуть то ощущение радости, веселья и счастья, которые были у меня в 17 лет. Но только сейчас начинаю что-то чувствовать.

Меня отвратило от секса. Многие годы я вообще им не занималась. Для меня до сих пор это кажется грязным, даже с любимым человеком.
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Весь этот треш происходил как бы на юморе

Инга | выпускница Киевского национального университета культуры и искусств:

Весь этот треш происходил как бы на юморе

Инга | выпускница Киевского национального университета культуры и искусств:
В Кульке есть такая фишка. Если тебе надо с платного отделения перевестись на бюджет, решить вопрос с общагой, перейти с одного факультета на другой, ты можешь обратиться с просьбой к N: "Мне очень надо, можно, пожалуйста..." И он поможет. Когда N приезжает, студенты налетают на него со своими просьбами.

Я тогда только поступила и хотела перевестись с одного отделения на другое. Долго стояла в этой толпе студентов под кабинетом. Он приехал ближе к полуночи.

Потом мы все сидели в его кабинете, писали заявления. И когда все вопросы были решены, ко мне подошел то ли его водитель, то ли охранник и сказал: "Пойдем к машине". Объяснил, что N предлагает съездить в ресторан, поговорить. Это выглядело странно, но я действительно подумала, что мы всего лишь съездим в ресторан.

Ехали в разных машинах. Когда оказались за чертой города, стало страшно. Приехали в его загородный дом. До последнего я все же надеялась, что это будет "пообщаться по душам". Мы ужинали. Он шутил. Рассказывал истории. Вел себя так, будто ничего такого не происходит. Вроде как все по плану. Под шуточки. "Ты такая прикольная. Красивая. Класс!" Ну а дальше: "Пойдем клип посмотрим". Так все и произошло.

Было не по себе, я не знала, что сделать, что сказать. В этот момент я находилась будто в ступоре.
Нельзя сказать, что было насилие, но принуждение – было. Ты ведь уже находишься в этом доме. Ты же уже пришла. И что, бежать?

Нельзя сказать, что было насилие, но принуждение – было. Ты ведь уже находишься в этом доме. Ты же уже пришла. И что, бежать?

Но ты не знаешь, куда бежать, потому что хрен знает, где находишься! У тебя ни денег, чтобы уехать, ничего.

Даже не помню, что он говорил. Весь этот треш происходил как бы на юморе, он же такой весь легкий, веселый. Потом он сказал водителю, подбросить меня к ближайшему метро. Тот подвез. Всё.

Когда мы виделись в универе, он никак не показывал, что знаком со мной. Первый год учебы, когда упоминали его в общей компании – внутренне отдавалось сильно. Ты же ходишь с этой тайной. Сейчас я уже иначе те события воспринимаю – да, это было, это надо отпустить. Хочется все забыть.

Хотя иногда я думаю – ну, зачем села в ту машину?! И это его "поехали пообщаемся, я тебя накормлю". Какой ресторанчик в двенадцать ночи?!

То, что он возит в свой загородный дом девочек, – факт. Но как об этом заявить, если тогда ты не сопротивлялась? Да, поехала сама. Да, было страшно. Да, потом было стыдно. Но ты же не сопротивлялась.

Некоторые скажут, мол, сама этого хотела. Я про себя знаю, что не хотела. О произошедшем никому не рассказала. Стыдно было. Если произошло, значит, дала повод, дала понять, что со мной так можно. Это я тогда так думала. Сейчас – иначе.
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Дата: 02.10.2021

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