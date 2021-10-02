Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры.



В Киев я попала впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. Я не поняла, как мы оказались в спальне. Я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, которая постоянно делала вид, что теряет сознание, привлекая к себе внимание (так мы думали).



И вот в этой ситуации я тоже притворилась, что потеряла сознание. Причем я это сделала дважды или трижды. Я типа приходила в себя, чтобы проверить, что происходит. Талашко очень испугался. Он сразу начал спрашивать, что со мной, я чем-то болею? Я ответила, что в последнее время со мной такое происходит, начала на ходу придумывать, и он реально испугался.



До этого он вообще никак не реагировал на мое растерянное: "Что вы делаете, мне неловко, прекратите". Поэтому идея с потерей сознания была просто спасением. Я быстро оделась, начала ломиться в дверь. Собака на меня зарычала. Талашко сказал: "Не переживайте, все хорошо, мы же с вами друзья!"



Начал рассказывать, какая я талантливая, обещал провести меня в институт, со всеми познакомить, перешел на "Вы", стал разговаривать почти шепотом. Он меня действительно провел в Карпенко-Карого, по дороге туда я вся тряслась, вообще уже не думая ни о каком творческом отборе.



Мы пришли. Он показал мне дверь института, пожелал успеха и ушел. До творческого отбора оставалось несколько часов, я не могла ни с кем общаться, думала только о том, что произошло. А еще о том, что у него остались мои вещи – маленький пакет, в котором был билет домой. Я понимала, что мне нужно будет снова идти в эту квартиру...



Творческий отбор я прошла. И к вечеру слонялась по Львовской площади, – боялась потеряться. Где-то за час до поезда я постучала в его дверь, забрала свои вещи. На вокзал меня повез Талашко. Я снова не смогла ему отказать. Почему? Не знаю. Возможно, потому, что не знала дороги. Возможно, потому, что не осознавала, как действовать в такой ситуации.



Приехала домой. Мама спрашивала подробности, как все прошло, я ей ничего не рассказала. Тогда она еще настояла позвонить Талашко и поблагодарить за все. Мне пришлось это сделать, чтобы она ни о чем не догадалась.



Уже приехав на экзамены, я боялась идти мимо киоска с прессой. Повсюду мне мерещились мои "обнаженные" фото. Мне казалось, вот-вот и я их точно увижу. А потом увидела Талашко в институте.



Я провалила экзамен. Не стала даже ждать результатов и сказала маме, которая на этот раз поехала со мной, что получила низкий балл. Я не могла там быть. У меня было ощущение, что Талашко всем обо мне рассказал, что все знают о том, что произошло, и считают меня шлюхой. Я и сама не знала, как это все назвать... Чувства были очень смешанные. Но точно понимала – здесь я учиться не смогу и не хочу.



Нанесенную им тогда травму я переживала очень долго. Но это уже, наверное, другая часть истории.